Кракен не е само мит: За пръв път заснеха колосален калмар 100 години след откриването му (ВИДЕО)

След цели 100 години научни предположения, митове и откъслечни находки, колосалният калмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) най-накрая беше заснет на видео – жив и в естествената си дълбоководна среда.

Откритието е дело на екип от учени на борда на изследователския кораб Falkor на Института Schmidt Ocean, които заснеха млад екземпляр с дължина едва 30 см с помощта на дистанционно управляван апарат (ROV) на име SuBastian. Кадрите са заснети на 9 март в Южния Атлантически океан, в близост до Южните Сандвичеви острови, на дълбочина от около 600 метра.

На видеото се вижда как полупрозрачният мъник се носи тихо из бездната, с висящи зад него миниатюрни пипала — един деликатен танц в един от най-недостъпните слоеве на планетата.

„Това е първото потвърдено наблюдение на млад колосален калмар и е вълнуващо и смиряващо едновременно — тези създания дори не подозират за съществуването на хора“, споделя Кат Болстад, изследовател на главоноги от Технологичния университет в Окланд, Нова Зеландия, която е сред експертите, потвърдили автентичността на видеото.

