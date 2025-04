„Огнено кълбо“ озари небето над Мексико (ВИДЕО)

Ярък обект, който първоначално изглеждаше като метеорит, озари небето над столицата на Мексико около 3 часа след полунощ на 17 април, съобщи АП, цитирана от БТА.

Огненото кълбо прелетя с доста бърза скорост над латиноамериканската страна и се разтвори в изблик на светлина над столицата Мексико, предизвиквайки страхопочитание у мнозина. Видеозаписите на необичайното явление бързо се превърнаха в гориво за мемове, разпространявани в социалните мрежи.

„Не, метеоритът, който избухна снощи, не е повод да се обаждаш на бившата си“, написа потребител на "Екс" над анимация с динозаври, които се разхождат под метеоритен дъжд. Скоро снимки на очевидния метеор, редактирани с анимационни герои и политически шеги, заляха интернет, отбелязва АП.

Big fireball/meteor seen over Mexico City last night ☄️



