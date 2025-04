Изгониха Мики Рурк от VIP Брадър заради обиди и заплашително поведение (ВИДЕО)

Холивудската звезда Мики Рурк предизвика истински фурор само дни след влизането си в къщата на Celebrity Big Brother във Великобритания. След поредица от обидни и неуместни изказвания към останалите участници, актьорът е напуснал шоуто по взаимно съгласие с Големия брат, потвърдиха от ITV.

„Мики Рурк се съгласи да напусне къщата на Celebrity Big Brother тази вечер след разговор с продуцентите относно използването на неприемлив език и поведение“, заяви говорител на телевизията.

Поведението му веднага предизвика буря в социалните мрежи. „Някой да извика охрана за Ей Джей – какво, по дяволите, беше това?!“ – написа потребител в X (бившия Twitter). Друг добави: „Най-странното влизане в историята на предаването. Горката Ей Джей.“

Mickey Rourke has been removed from ‘Celebrity Big Brother UK.’



He agreed to leave “following a discussion with Big Brother regarding further use of inappropriate language and instances of unacceptable behavior.” pic.twitter.com/xpBHU8mF4v