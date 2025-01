Почина британската актриса Джоан Плоурайт

Номинираната за „Оскар“ британска филмова звезда Джоан Плоурайт, легенда на сцената и екрана и съпруга на великия актьор Лорънс Оливие, е починала на 95-годишна възраст, съобщи семейството ѝ.

„С огромна тъга семейството на Джоан Плоурайт, лейди Оливие, ви съобщава, че тя почина мирно на 16 януари 2025 г., заобиколена от семейството си в Денвил Хол на достолепната възраст от 95 години. Блестящата ѝ кариера ще бъде запомнена от мнозина, а прекрасната ѝ кариера винаги ще бъде ценена от децата ѝ Ричард, Тамсин и Джули-Кейт, техните семейства и многобройните приятели на Джоан“, заявиха те.

Плоурайт може би е най-добре известна с това, че е съпруга на Оливие, но тя е и една от водещите актриси на своето поколение, предаде АФП.

Кариерата ѝ до голяма степен се развива в театъра, често редом до съпруга си, но след смъртта му през 1989 г. тя започва да търси повече роли на екрана.

Joan Plowright, perhaps the greatest Anglophone actor of the 20th century and the widow of Laurence Oliver, died on Thursday. She was 95. https://t.co/NcUEaYEO6G