Родиха се първите коне с "редактирани" гени (ВИДЕО)

Аржентина бележи исторически момент в света на биотехнологиите, след като там за първи път са родени коне, чиито гени са прецизно редактирани с помощта на технологията CRISPR-Cas9, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Проектът, реализиран от аржентинската фирма Kheiron, използва генетичния материал на кобила от породата Polo Pureza – звезда в света на полото и носител на множеството отличия в Аржентина. Специално подбраните и модифицирани гени ще се предадат на пет представители от вида, като целта е да се надминат традиционните постижения в бързината и физическите характеристики на тези животни.

„Ние проектираме генома на животното още преди раждането му“, каза Габриел Вичера, съосновател и научен директор на Kheiron. „С помощта на генетичните ножици – мощни молекулярни инструменти – можем да достигнем до всяка част от генома и да извършим необходимите промени.“ Раждането на тези генномодифицирани коне, през октомври и ноември миналата година, бележи нов етап в прилагането на генетичната инженерия в селскостопанския и спортен контекст.

