Марая Кери издава нов албум за пръв път от 7 години насам (ВИДЕО)

Марая Кери официално обяви издаването на новия си студиен албум „Here For It All“, първият от 2018 г. насам, когато излезе успешният „Caution“. Албумът ще бъде достъпен от 26 септември 2025 г., потвърди певицата с кратък клип, публикуван в социалната мрежа Instagram.

Новият музикален проект на 56-годишната изпълнителка ще съдържа между 11 и 12 песни, сред които са синглите „Type Dangerous“ и най-новото ѝ парче „Sugar Sweet“. Албумът се издава чрез компанията Gamma., ръководена от бившия директор на Apple Лари Джаксън. Продуцент е дългогодишният ѝ сътрудник и музикален магнат Л.А. Рийд, известен с успехите им от миналото като „The Emancipation of Mimi“ и „Memoirs of an Imperfect Angel“.

Сингълът „Type Dangerous“ дебютира през юни тази година и вече направи впечатление в класацията Billboard Hot 100. Песента беше представена официално на наградите BET, където Кери получи наградата за икона на музикалната индустрия – BET Ultimate Icon Award. Видеото към „Type Dangerous“ представя певицата в стилизиран образ, като добавя и характерното ѝ чувство за хумор.

За анонса на новия си проект Марая използва креативен подход – видеоклип, представящ хронологично обложките на всичките ѝ албуми от дебюта ѝ през 1990 г. до „Caution“. В края на видеото беше загатнато и заглавието „MC16“, което феновете разчетоха като ясна препратка към предстоящия албум, а следващ ден последва официалното потвърждение.

В скорошно интервю певицата сподели, че албумът е своеобразна ретроспекция на последното десетилетие от живота ѝ, което включва и майчинството на 14-годишните ѝ близнаци Монро и Марокан. Кери уверява почитателите си, че новото ѝ творчество ще включва както енергични песни, така и типичните за нея емоционални балади.

В момента Марая Кери е сред най-стриймваните изпълнители в платформата Spotify, като само песента ѝ „Fantasy“ от 1995 г. е натрупала над половин милиард слушания. Хитовете ѝ „All I Want For Christmas Is You“, „We Belong Together“ и „Obsessed“ също са сред най-стриймваните парчета за всички времена.