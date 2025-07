Неочаквана колаборация: По какво работят Били Айлиш и Джеймс Камерън?

Певицата и носителка на „Грами“ и „Оскар“ Били Айлиш потвърди официално, че работи съвместно с известния режисьор Джеймс Камерън върху нов мистериозен 3D проект. Това съобщи самата изпълнителка по време на концерт от световното си турне Hit Me Hard & … Soft в Манчестър, Великобритания.

Концертът се проведе на 19 юли в залата Co-op Live Arena, където сред публиката присъстваше и самият Камерън. Пред хилядите си почитатели Айлиш намекна, че причината за необичайно големия брой камери в залата е именно този нов проект. „Вероятно сте забелязали повече камери от обикновено. Не мога да кажа много, но работя върху нещо специално с Джеймс Камерън, и то ще бъде триизмерно“, сподели певицата от сцената.

