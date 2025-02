Случайно открита бронзова скулптура на Камий Клодел бе продадена за 3,1 млн. евро (СНИМКА)

Бронзова скулптура "Зряла възраст" (L'Age mur) на Камий Клодел, намерена случайно в необитаем апартамент в Париж, беше продадена за 3,1 млн. евро на търг в Орлеан, предаде АФП, цитирана от БТА.

Цената ѝ надхвърли предварителните оценки, като творбата беше оценена на между 1,5 млн. и 2 млн. евро. Така скулптурата постигна втори най-добър резултат за творба на Камий Клодел (1864-1943), след като през 2013 г. първата версия на "Валсът" беше продадена за 5,2 млн. евро в "Сотбис" в Лондон.

"Зряла възраст" е открита скрита под чаршаф по време на инвентаризация в необитаван от повече от 15 години апартамент край Айфеловата кула в Париж.

След петнадесетминутно напрегнато наддаване, по време на което петима участници се състезаваха по телефона, последният чук бе ударен за 3,1 милиона евро, отбелязва АФП.

Самоличността на купувача не е разкрита засега.

Наддаването беше организирано от аукционна къща "Филокал" (Philocale).



Аукционерът Матийо Симон, който открива творбата на 17 септември, обясни пред АФП, че е бил "завладян от емоция", когато "разпознал" бронзовата скулптура. "Това е по-скоро среща, отколкото откритие, вълшебно е, разплака ме. Този бронз, който е бил изгубен повече от век, е невероятно добре запазен", допълва той.

Смята се, че произведението на Клодел напомня за нейната раздяла колегата и любовник Огюст Роден. Скулпторката, чийто живот и неспокойна любовна връзка с Роден вдъхновяват няколко филма, унищожава голяма част от творбите си, преди брат ѝ да я изпрати в психиатрична клиника през 1913 г., припомня АФП.

