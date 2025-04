Ботаници откриха нов вид цвете в Западен Тексас (СНИМКИ)

Американски ботаници проучват нов вид малко цвете, открито наскоро в Западен Тексас, и се надяват то да цъфне отново след няколко седмици, след като завали дъжд в района, предаде АП.

Наречено Вълнест дявол (Wooly devil), цветето с космати листа, венчелистчета с лилави ивици и жълти тичинки е нов род и вид в същото семейство като слънчогледите и маргаритките: Asteraceae. Открито е миналата година в националния парк Биг Бенд, известен със своя пустинен терен, каньони и планини, на границата с Мексико.

Деб Манли, работеща в парка и откривателка на цветето, публикувала информация за растението в iNaturalist, онлайн платформа за любители на природата. Публикацията ѝ „предизвика вълнение“, каза Исак Лихтер Марк, изследовател в Калифорнийската академия на науките в Сан Франциско, предава БТА.

