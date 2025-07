Джесика Алба разцелува новото си младо гадже насред развода с бившия си съпруг (СНИМКИ)

Джесика Алба беше заснета в компанията на новия си приятел Дани Рамирес по време на развода си с Каш Уорън. По данни на DeuxMoi, основателката на Honest Company е била уловена от папараци с тъмна бейзболна шапка и обемен жакет, докато се целува страстно с актьора от сериала „Last of Us“ пред дома му. 32-годишният Рамирес също е бил облечен неофициално с тъмна шапка, риза и сиви панталони, като е обвил ръцете си около врата на Алба.

Допълнителни снимки показват двойката в приятелски разговор и прегръдка, след като актрисата му е подарила аранжировка от бели орхидеи.

Появата на двамата идва след серия публични прояви на новата двойка, включително романтична вечеря в Лос Анджелис по-рано тази седмица. Алба и Рамирес бяха забелязани да напускат италиански ресторант, а 44-годишната звездата се усмихваше, докато Рамирес ги откарва у дома.

В началото на юли Дани Рамирес беше разпознат като мистериозния мъж, заснет с Алба на връщане от Канкун, Мексико. По информация на източник, близък до Daily Mail, връзката между тях не е сериозна, а Джесика Алба предпочита да се наслаждава на новия етап в живота си след раздялата с дългогодишния си съпруг. Източникът допълва, че Дани Рамирес е „симпатичен, възпитан мъж, който е впечатлен от Алба“, но актрисата и майка на три деца подхожда спокойно към ситуацията.

Jessica Alba was straight-up glowing like a kid let loose in a candy store on date night with her new flame Danny Ramirez 🥰



📸 Backgrid pic.twitter.com/tBCnvxvD1c