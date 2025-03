Bad Bunny позира само по бельо и татуировки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Латино звездата Bad Bunny предизвика истински фурор с новата си рекламна кампания за Calvin Klein, в която демонстрира своята перфектна форма и многобройните си татуировки, облечен в новата колекция на модния гигант.

В понеделник 31-годишният изпълнител и Calvin Klein публикуваха горещите кадри в Instagram, предизвиквайки бурни реакции от феновете по целия свят. Коментарите не закъсняха, а социалните мрежи буквално „избухнаха“.

„Милиони тапети за телефони току-що бяха сменени “, пошегува се друг потребител.

Коментарите под поста на Calvin Klein също не останаха по-назад – феновете благодариха на модната марка, че е избрала именно певеца за свое рекламно лице. Bad Bunny влиза в престижния списък с предишни модели на бранда като Джеръми Алън Уайт и Майкъл Б. Джордан.

Кампанията е заснета от световноизвестния фотограф Марио Соренти, който снима носителя на „Грами“ в родината му, Пуерто Рико. Звездата позира пред сиви, бели и огледални фонове, облечен в новите боксерки Icon Cotton Stretch, както и в класическия потник Cotton Classics.

Освен впечатляващите кадри, Calvin Klein засне и предизвикателно рекламно видео, в което звучи хитовото парче на Bad Bunny – „EoO“.

В клипа певецът леко дръпва ластика на бельото си, докато гледа съблазнително в камерата и произнася: „The vibe is infinite.“ След като се завърта в танцова стъпка под звуците на собствената си музика, той завършва видеото с емблематичния слоган на Calvin Klein: „Do you have your Calvins on?“

Дебютът на кампанията идва само месец след като Bad Bunny беше на първия ред на ревюто на Calvin Klein по време на Седмицата на модата в Ню Йорк – където на подиума дефилираше неговата бивша приятелка Кендъл Дженър.