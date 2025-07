Първи СНИМКИ на Ан Хатауей от снимачната площадка на "Дяволът носи Прада 2"

Ан Хатауей официално се завръща в ролята на Анди Сакс – персонажът от успешния филм „Дяволът носи Прада“ (2006). Това стана ясно след публикуването на първия кадър от дългоочакваното продължение „Дяволът носи Прада 2“, споделен в социалните мрежи от самата актриса и от продуцентите от 20th Century Studios.

Хатауей се присъединява към познатите си колеги от оригиналния филм – Мерил Стрийп, Емили Блънт и Стенли Тучи. Екипът зад камера също е познат – режисьорът Дейвид Франкъл и сценаристът Айлин Брош Маккена отново са ангажирани с продукцията.

„Анди Сакс 2025“, написа Хатауей под снимката на героинята си. В първата част Анди е амбициозна журналистка, която става лична асистентка на Миранда Прийстли (Мерил Стрийп), безмилостната главна редакторка на модното списание „Рънуей“. Подробностите около сюжета на продължението засега не се разкриват. В края на първия филм Анди напуска „Рънуей“ и започва работа в голям вестник в Ню Йорк.

Новите попълнения в актьорския състав са Кенет Брана, който ще изпълни ролята на съпруга на Миранда Прийстли, както и Луси Лиу, Джъстин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе, чиито персонажи засега остават в тайна. Във филма ще участват още звездите от Бродуей – Хелън Дж. Шен („Maybe Happy Ending“) и Конрад Рикамора („Oh, Mary!“), както и комикът Кейлъб Хиърън. В продължението се завръщат също Трейси Томс като най-добрата приятелка на Анди – Лили, и Тибор Фелдман в ролята на председателя на компанията собственик на „Рънуей“.

New look at Anne Hathaway filming ‘The Devil Wears Prada 2.’ https://t.co/b3KMxNfYY2