Нинова: Поскъпването на газа ще доведе до нови увеличения

Поскъпването на природния газ ще доведе до нова серия от увеличения на стоки и услуги, предупреди лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова. Повод за изявлението ѝ е решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цената на газа през октомври.
КЕВР утвърди цена от 44,09 евро/MWh без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Тя е с 5,99% по-висока спрямо септемврийската цена от 41,60 евро/MWh. На това ниво „Булгаргаз“ продава природния газ на крайните снабдители и на топлофикационните дружества. Регулаторът не допусна допълнително увеличение над първоначално заявеното от обществения доставчик.
„Поредното безобразие с цените. Поредната гавра с народа. Поредният удар по икономиката. Увеличиха цената на газа с 6%. Докога? Какво още не е увеличено?“, написа Нинова във Facebook.
По думите ѝ по-високата цена на газа ще се отрази и на други стоки и услуги. „Всеки ден растат главоломно цени. Вдигат поголовно данъци. Това ли е прогресът за народ и държава? Къде отиде обещанието на прогресистите за овладяване на цените и подобряване стандарта на живот? Лъжа и измама“, заяви тя.
Нинова отправи въпроси и към Радев заради липсата на публична позиция по темата, като попита защо не взема отношение „по нито един болезнен въпрос“.
В края на изявлението си лидерът на „Непокорна България“ призова за „протести и оставка“ на управлението.
Източници: Фокус, БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
които му е скъпо границите са отворени може се изнася назапад
09:35 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Интересно
Коментиран от #9
09:41 04.10.2026
4 Пенчо
09:42 04.10.2026
5 Чума
09:43 04.10.2026
6 важно ми е ракия как е
09:43 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ивицата Газа
09:59 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.