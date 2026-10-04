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Нинова: Поскъпването на газа ще доведе до нови увеличения
  Тема: Икономика

Нинова: Поскъпването на газа ще доведе до нови увеличения

4 Октомври, 2026 09:31 631 10

  • корнелия нинова-
  • природен газ-
  • цени-
  • кевр

Лидерът на „Непокорна България“ призова за протести и оставка на управлението. КЕВР утвърди цена от 44,09 евро/MWh за октомври.

Нинова: Поскъпването на газа ще доведе до нови увеличения - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поскъпването на природния газ ще доведе до нова серия от увеличения на стоки и услуги, предупреди лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова. Повод за изявлението ѝ е решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цената на газа през октомври.

КЕВР утвърди цена от 44,09 евро/MWh без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Тя е с 5,99% по-висока спрямо септемврийската цена от 41,60 евро/MWh. На това ниво „Булгаргаз“ продава природния газ на крайните снабдители и на топлофикационните дружества. Регулаторът не допусна допълнително увеличение над първоначално заявеното от обществения доставчик.

„Поредното безобразие с цените. Поредната гавра с народа. Поредният удар по икономиката. Увеличиха цената на газа с 6%. Докога? Какво още не е увеличено?“, написа Нинова във Facebook.

По думите ѝ по-високата цена на газа ще се отрази и на други стоки и услуги. „Всеки ден растат главоломно цени. Вдигат поголовно данъци. Това ли е прогресът за народ и държава? Къде отиде обещанието на прогресистите за овладяване на цените и подобряване стандарта на живот? Лъжа и измама“, заяви тя.

Нинова отправи въпроси и към Радев заради липсата на публична позиция по темата, като попита защо не взема отношение „по нито един болезнен въпрос“.

В края на изявлението си лидерът на „Непокорна България“ призова за „протести и оставка“ на управлението.

Източници: Фокус, БНТ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 5 Отговор
    нормално е всичко да поскъпне!

    които му е скъпо границите са отворени може се изнася назапад

    09:35 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Интересно

    6 2 Отговор
    Защо не говореше така за поскъпванията по нейно време? Тогава си трайкаше и трупаше пачки. Сега реве на празната ясла.

    Коментиран от #9

    09:41 04.10.2026

  • 4 Пенчо

    6 1 Отговор
    Какво умозаключение! Невероятно!

    09:42 04.10.2026

  • 5 Чума

    7 1 Отговор
    Тази от злоба вчера не благоволи да отиде и се поклони! Народа пазарува и пътва, без да се интересува от цени, тая говори за криза! Няма криза! Вече сме истинска държава, докато другите се разпадат!

    09:43 04.10.2026

  • 6 важно ми е ракия как е

    2 1 Отговор
    трушията дали е поскъпнала?

    09:43 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ивицата Газа

    5 0 Отговор
    Кифлите и бръмчалките пак ли са вдигнали тарифите?

    09:59 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.