Нинова: Поскъпването на газа ще доведе до нови увеличения

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поскъпването на природния газ ще доведе до нова серия от увеличения на стоки и услуги, предупреди лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова. Повод за изявлението ѝ е решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цената на газа през октомври.

КЕВР утвърди цена от 44,09 евро/MWh без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Тя е с 5,99% по-висока спрямо септемврийската цена от 41,60 евро/MWh. На това ниво „Булгаргаз“ продава природния газ на крайните снабдители и на топлофикационните дружества. Регулаторът не допусна допълнително увеличение над първоначално заявеното от обществения доставчик.

„Поредното безобразие с цените. Поредната гавра с народа. Поредният удар по икономиката. Увеличиха цената на газа с 6%. Докога? Какво още не е увеличено?“, написа Нинова във Facebook.

По думите ѝ по-високата цена на газа ще се отрази и на други стоки и услуги. „Всеки ден растат главоломно цени. Вдигат поголовно данъци. Това ли е прогресът за народ и държава? Къде отиде обещанието на прогресистите за овладяване на цените и подобряване стандарта на живот? Лъжа и измама“, заяви тя.

Нинова отправи въпроси и към Радев заради липсата на публична позиция по темата, като попита защо не взема отношение „по нито един болезнен въпрос“.

В края на изявлението си лидерът на „Непокорна България“ призова за „протести и оставка“ на управлението.

Източници: Фокус, БНТ