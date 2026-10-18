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Корнелия Нинова: Помните ли какво казваха радевистите?

Корнелия Нинова: Помните ли какво казваха радевистите?

18 Октомври, 2026 10:06 1 240 65

  • корнелия нинова-
  • прогресивна българия-
  • обещания-
  • данъци

Ново вдигане на данъци( данък сгради) осигуровки( вдига се минималния и максималния праг)акцизи( на тютюн и цигари). Въпреки обещанието, че "Прогресивна България" няма да увеличава данъци. Трябваше да намалят ДДС и акциз на горива, храни, лекарства. Така направи половин Европа.

Корнелия Нинова: Помните ли какво казваха радевистите? - 1
Снимка: Непокорна България
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Помните ли какво казваха радевистите?
Бюджетът за 2026 г. не е наш. Ще видите нашия за 2027 г. Ще е различен. Ще разграждаме модела, ще увеличаваме доходите. Ще вдигнем икономиката.
Какво се оказва? Техният бюджет за 2027 г ще е по-лош от този за 2026. Катастрофа!
1. България остава в свръхдефицит - 4.3% на начислена основа.
2. Продължава дълговата спирала. Управляващите увеличават дълга от 40 млрд. на 47 млрд. евро. Само лихвите вече ще надхвърлят 1 млрд. евро. Ще плащат поколения напред от мизерните си заплати и пенсии.
3. Инфлацията остава висока. Тя вече изяжда минималното увеличение на доходите.
4. Ново вдигане на данъци( данък сгради) осигуровки( вдига се минималния и максималния праг)акцизи( на тютюн и цигари). Въпреки обещанието, че "Прогресивна България" няма да увеличава данъци. Трябваше да намалят ДДС и акциз на горива, храни, лекарства. Така направи половин Европа.
5. Обедняването гарантирано продължава. Цените хвърчат нагоре
6. Половин година само празни приказки, анализи, табла на срама, комисии за борба със спекулата. Резултат: нула.
7. Цялата тежест се стоварва върху работещите, малък и среден бизнес, дейци на културата, пенсионерите.
8. Производството, износът и инвестициите се сриват постоянно.
Нямат никаква идея за оздравяване на икономиката. А тя е в основата на всеки просперитет.
Всичко, което Прогресистите обещаха се оказа пълна измама. Нито знаят, нито могат, нито са готови за управление. Напротив. С бюджет 2027г. ни вкарват в окото на бурята, без грам представа какво да правят.
Единственият изход са протести и оставка на това некомпетентно и прокризисно правителство.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    18 25 Отговор
    Жалка женица живееща на гърба на народа..

    Коментиран от #13, #41

    10:08 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    10 3 Отговор
    Радевистители...?!
    Поредната фраза , която наложихвпубличното пространство!!!

    10:11 18.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    22 17 Отговор
    Корнелия, винаги съм гласувал за теб, но сега съжалявам и ми идва да кажа, като баба ми" Да ми изсъхне ръката с която пусках бюлетина за теб" Много злобна жена излезе. Сега те канят навсякъде , за да плюеш срещу Радев, въпреки , че вече си никоя. Забрави срещу кого , обещаваше да се бориш.

    10:12 18.10.2026

  • 5 име

    10 11 Отговор
    Всички копейки (щото според някои умници, който мрънка против евробюджета е копейка) да се събират, кака корнела и хасанчо василев ще ги водят на протест. Ама не да протестират, че корнела и хасанчо няколко пъти управляваха и забатачиха държавата, а да протестират, че други се опитват да оправят бакиите на корнела и хасан.

    Коментиран от #15

    10:15 18.10.2026

  • 6 Гост

    19 10 Отговор
    Помним какво казваше Корени:
    - Нито един куршум няма да замине за Украйна!
    Помним, помним.

    10:16 18.10.2026

  • 7 Тая лелка на думи е много силна

    14 9 Отговор
    На дела?
    БСП от втора политическа сила сега извън парламента.

    Коментиран от #53

    10:17 18.10.2026

  • 8 Леля Корни

    10 11 Отговор
    пак се запени, но напразно. Не се чете. Платено но с нулев ефект.

    10:18 18.10.2026

  • 9 Радевист

    10 7 Отговор
    Мошенниците ще ги разпознаеш по суратя.

    10:18 18.10.2026

  • 10 Тая

    10 11 Отговор
    още ли е жива. Мислех, че е умряла от яд.

    10:20 18.10.2026

  • 11 Анонимен

    11 9 Отговор
    НИНОВА ПО ГОЛЯМ МОДЕЛ ОТ РАДЕВ И ЧЯРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НЯМА ОГРОМНО НЕВИЖДАНО ГРАБЕНЕ РУШЕНЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ САБОТИРАНЕ НА ВСИЧКО ТУК И НАЙ ВАЖНОТО БЕЗНАКАЗАНИ СА РАНЕВ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЗА ДА ЗАВЛАДЕЕ ВЛАСТТА СЕГА С МАДУРОВКИТЕ НАЗНАЧАВА ЙОТОВА СЕКРЕТАРКАТА СИ Е АКО ТОВА НЕ Е БЕЗНАКАЗАНОСТ

    10:20 18.10.2026

  • 12 Иван Иванов

    10 9 Отговор
    Тая,от къде се появи? Защо не си седи в дупката,където я натикаха нейните и съпартийци след глупостите,които сътвори.
    Отново се прави на много голям "експерт".

    10:20 18.10.2026

  • 13 Гост

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Много некадърна номенклатурка. Оцелява с удобничене и евтин популизъм.
    Изпъква не с личен принос, а с плюене по.опонентите си.
    Няма никакви ползи от десетилетното й издържане на хранилката, но пък последиците от нея още ги търпим.

    10:21 18.10.2026

  • 14 Иванов

    20 8 Отговор
    Не я харесвам дрогарката, но е до болка права! Точно и ясно.

    Коментиран от #21, #24, #63

    10:21 18.10.2026

  • 15 Анонимен

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    А радев управлява еднолично от 2020 г забрави ли всичките бяха заедно с цел радевите да заграбят властта

    10:22 18.10.2026

  • 16 Госпожо Нинова,

    16 9 Отговор
    Ти ни го натресе този Радев. Издигна го Румен Петков и Първанов чрез Решетников и Путин, а ти се присламчи. Груба грешка! Нямаш моралното право да заемаш ефира!

    Коментиран от #61

    10:23 18.10.2026

  • 17 Хаахахахаха

    14 8 Отговор
    А помните ли кой домъкна Радев и създаде радевистите? Или паметта е твърде къса?!

    Коментиран от #60

    10:23 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    3 0 Отговор
    Скалите са всеки път различни!

    10:26 18.10.2026

  • 20 А50

    8 7 Отговор
    Помним ти кагво направи миналото лято, мърло

    10:26 18.10.2026

  • 21 А50

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Иванов":

    Е как да не я харесваш другарката Ви, тя е Ваш човек, разбихте партията от вътре.

    10:30 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чума

    6 7 Отговор
    Ей, Нинджа! Ти колко години разгражда модела и какво постигна!? Нищо не разгради, освен себе си! Не критикувай човека, който прави това, което всички други не успяхте! Нали ти ни представи Радев, а сега се извини и мълчи, ако считаш, че изборът ти е бил противонароден! Политик с изтекъл срок на годност!

    Коментиран от #27

    10:32 18.10.2026

  • 24 Факт

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Иванов":

    Тя е като счупен часовник. Два пъти на ден показва верен час.
    Докато имаше депутатско кресло говореше заучени фрази.
    Като изпадна под бариерата се сети, да говори общоизвестни истини, белким се хареса и я качат обратно на коня.

    Коментиран от #34, #59

    10:34 18.10.2026

  • 25 Кочо

    6 2 Отговор
    Патица! След седмица има вот! Щом считаш, че народа те оценява, да се бе явила, а не да цвилиш от конюшнята жалко.

    10:34 18.10.2026

  • 26 избирател

    7 1 Отговор
    много права и точна е другарката нинова радевистите преди да са на власт снемаха звезди от небето докато докопат кокала но сега е видно че не могат да се справят с обстановката

    Коментиран от #30, #58

    10:35 18.10.2026

  • 27 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Чума":

    Модел хахаха кой моделима само един и той е на червените олигарси и радев които от години рушат лъжат грабят и са безнаказани Не ЖЕЛАЯ ЧЕРВЕН ДИКТАТ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ А НЕ БАЩИНИЯ НА РАДЕВ И ЙОТОВА БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА И СВОБОДАТА

    10:35 18.10.2026

  • 28 Роза

    6 0 Отговор
    Вярно е това,което твърди Нинова,но нека и припомня,че тя допринесе много за това,Радев да влезе в политиката и да стане президент!

    10:35 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "избирател":

    какви звезди са сваляли, казаха, че ще е трудно, след 20 години борисов какво да очакваме

    Коментиран от #33

    10:40 18.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чума

    4 3 Отговор
    Тази изнася боеприпаси за Зеленски! С тях са убити милиони руснаци! Всеки ден между 1500 и 2000, според данните на Киев! През това време Русия не е убила нито един българин! Кой член трябва да задейства Русия, при такова вероломство! Да освобдиш един народ с цената на 200 000 загинали руснаци, а той да изпраща 152 мм снаряди да те убиват, да твърди, че си агресор и да задейства разни натовски членове...!

    Коментиран от #55

    10:44 18.10.2026

  • 33 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хмм":

    Имаше ДЕМОКРАЦИЯ РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТИ ЕВРОПА 30 КОЛКОТО Е ИМАЛО МОДЕЛ БОРИСОВ ТОЛКОВА ТИ ДА СИ ЖИВ ЛЪЖЦИТЕ РАДЕВИ САМО ЗАБРАВИХТЕ СЕ

    Коментиран от #40

    10:45 18.10.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Корнелия е , като цветарка. Беше в СДС, беше бе БСП , а сега очаква петроханците на Гюров да и подхвърлят кокалче, щото осъзна, че с партията си доникъде не стигна. Българският избирател не обича фурнаджийски лопати в политиката. Като министър , заедно с ППДБ , продаваше оръжие на Украйна, което социалистите никога няма да ѝ простият и за лявата идея е персона нон грата.Търси си сега нови гнезденце някъде вдясно при петроханците, а може и Бойко да я унижи. Щото и той обича да прибира най-големите си врагове и да ги държи в краката си.

    Коментиран от #46, #48

    10:46 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нали ти

    3 0 Отговор
    издигна този руски зелен чорап за президент! Сега плащай и не мрънкай!

    10:49 18.10.2026

  • 37 Хаха

    3 0 Отговор
    Първото нещо, които свършиха радевистите беше да се бетонират във властта като Мадуро с машините за гласувате. От там се почна със заемите и вдигането на цените.

    10:50 18.10.2026

  • 38 Фори свитулката

    1 0 Отговор
    Така е ма како,но забрави да споменеш за ракията.Очаквам дори постепенно да затворят казаните.А не е тайна,че много народ в глухата провинция се издържа от продажба на ракия.

    10:51 18.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    всъщност аз Радев не го харесвам, но точно заради такива като вас дето лепите етикети на всеки, който не е с вас, гласувах за Радев, за йотова няма да гласувам, защото това с наркопласьора и измъкването с кого ли не, както и кампанията ѝ с охрана на НСО, служебни коли, кметове е злоупотреба с власт, изобщо няма да гласувам, защото който и да стане президент, няма никаква власт, а получава най-високата заплата в страната, 100 души администрация, НСО не мога да го приема, а и тази оядена възрастна жена главнокомандващ?

    Коментиран от #44, #51

    10:52 18.10.2026

  • 41 Сзо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Без да я харесвам, но нещо невярно да е казала в статията?

    10:55 18.10.2026

  • 42 Радев се оказа жалък измамник

    2 0 Отговор
    Обещанията преди избори са едно, а сметката след тях — съвсем друго! Уж Прогресивна (Регресивна) България и Румен Радев нямаше да вдигат данъци, а сега гражданите и бизнесът отново ще плащат повече. Докога политиците ще обещават едно, а ще правят точно обратното? Хората и без това едва свързват двата края, а вместо облекчение получават нови тежести. Не може да искаш доверието на хората с обещания, а после да им бъркаш още по-дълбоко в джоба! Време е за ясни отговори: кой ще понесе цената на тези решения и защо предизборните обещания отново се оказват празни приказки?

    10:55 18.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Луна

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хмм":

    Гласувай за Луна бре, поне съм убава и секси.

    10:58 18.10.2026

  • 45 Мони

    1 0 Отговор
    Лельо,що се вреш все в политиката?Нали се образована.Юрист.Отвори си кантора,работи.Или може би имаш но други работят за теб?Успокой се.Не се нервирай.Задала се е война.Първо ще разместят жълтите павета.

    10:58 18.10.2026

  • 46 Радев излъга българския народ!!

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    Класически опит за отклоняване на темата! Статията не е за Нинова, а за предизборните обещания на Радев и „Прогресивна България“. Вместо лични нападки, отговорете по същество: обещахте, че няма да вдигате данъци — ще спазите ли обещанието си, или избирателите отново бяха излъгани? Всичко останало е димна завеса!

    Коментиран от #50

    10:59 18.10.2026

  • 47 От село

    0 0 Отговор
    На комунистите само революции са им в главите. Жалко, че в началото на 90-те запада сключи споразумение с тях и се разминахме без революция. Иначе сега нямаше да четем Дончева, Нинова и тем подобни, както и нямаше да го има двойника на Тодор Живков начело на държавата! Мръсна, двулична и долна са всички политици!

    11:01 18.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Абе....

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Радев излъга българския народ!!":

    И ти си прав. Радев предаде избирателите си, като им вдигна общинските такси и данъците.

    11:03 18.10.2026

  • 51 Напротив!

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хмм":

    Твърдението, че президентът „няма никаква власт“, е невярно — Конституцията му дава конкретни правомощия, включително в отбраната, националната сигурност, назначаването на служебно правителство и връщането на закони за повторно обсъждане.
    Това ДА! За помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов Йотова действително дължи публично обяснение за мотивите си.

    11:04 18.10.2026

  • 52 Часът на мунчо

    0 0 Отговор
    Само избирателите на Радев са изненадани. Другите знаехме, че фатмаците толкова могат. Още 10 милярда дълг ще дойдат чудесно с високите лихви които се задават. Дано им приседнат. Тези искат да откраднат за една година толкова, колкото герб и дпс за 5 години.

    11:04 18.10.2026

  • 53 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тая лелка на думи е много силна":

    Защото махна Гергов и сие я махнаха баш жадните за власт прогресисти, които се оказаха по тъпи от това което си представях. Нищо не могат и не знаят. Само гледат как да връщат дългове на тия които ги избраха

    11:05 18.10.2026

  • 54 Нинова ли!

    1 0 Отговор
    Точно тя ни пробута Зеления чорап и понеже населението ни е много умно го постави начело на бедната ни държава. Не е случайна народната поговорка: "Ум царува, ум робува, ум патки пасе!"

    11:05 18.10.2026

  • 55 Аман вече!

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Чума":

    Първо, Русия започна пълномащабната война срещу Украйна, а не обратното. Второ, износът на оръжие не означава автоматично, че България воюва с Русия. А приказките за „освобождение“ трудно издържат пред факта, че Украйна е суверенна държава. Не наричайте агресията освобождение и пропагандата — аргумент!

    11:06 18.10.2026

  • 56 Избирател на Радев

    0 0 Отговор
    Ние избралите Радев, не си оправяме леглата сутрин. Радев ни ги оправя, скоро и Йотова ще му помага.

    11:06 18.10.2026

  • 57 От село

    0 0 Отговор
    Нинова е от партиите произлезли от приказките на Шехерезада! В продължение на хиляда и една нощ цар Шахриар чул много приказки, смилил се над Шехеразада и заживял щастливо с нея и в днешни дни...... ето това е Нинчето от Приказните приказки за от по времето на Комунизма!

    11:07 18.10.2026

  • 58 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "избирател":

    Да, преди изборите обещанията бяха щедри, но управлението се измерва с действия, не с приказки. Хората не гласуват за красиви обещания, а очакват резултати. Сега е време Радев и „Прогресивна България“ да покажат дали могат да изпълнят казаното, или предизборните обещания са били просто примамка за гласове.

    11:07 18.10.2026

  • 59 Вестоносецът

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Ако Радев и компания обещаваха едно, а сега правят друго, критиката е напълно основателна. Не нападайте вестоносеца, за да избягате от неудобната истина!

    11:09 18.10.2026

  • 60 Да, но ...

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаахахахаха":

    Нинова има основания да съжалява за политическата подкрепа, която Радев получи в началото от нея. Но днес въпросът не е кой го е издигнал, а какво прави с доверието на хората. Политическата сметка идва накрая — и тогава обещанията се сравняват с делата!

    11:10 18.10.2026

  • 61 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Госпожо Нинова,":

    Когато нямате аргументи, започвате да раздавате присъди кой имал морално право да говори. Нинова може да е подкрепила Радев, но това не я прави пожизнено отговорна за всяко негово решение. А твърденията за Решетников и Путин не стават доказани факти само защото ги повтаряте. Политическата отговорност се носи за конкретни действия, а не се доказва с обвинения по асоциация. Ако имате факти — покажете ги. Ако не — спестете морализаторството!

    11:12 18.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Радул

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иванов":

    Не е нужно да харесваш човека, за да признаеш, че понякога казва истината. Важното е аргументите да се оценяват по същество, а не според това кой ги изрича. Истината не става лъжа, защото я казва човек, когото не харесваме!

    11:13 18.10.2026

  • 64 Читател

    1 0 Отговор
    Помним,как засмука милионите по времето на оня,от оня квартал.Техноимпекс абревиатура,която ще те следва докато си жива.Ти си вече за най новата ни история.Твоите,червените те изритаха от "Позитано",ти злословиш по адрес на Р.Радев.Защо бе другарко?

    11:13 18.10.2026

  • 65 Ще гласувам за Йотова

    0 0 Отговор
    Само така шоковата терапия на правителството ще е максимално бърза и Ганчо може да осъзнае, че изборът на п….и и алчни хора, БКП креатури неминуемо води до дъното.

    11:13 18.10.2026