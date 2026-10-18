Корнелия Нинова: Помните ли какво казваха радевистите?

Помните ли какво казваха радевистите?
Бюджетът за 2026 г. не е наш. Ще видите нашия за 2027 г. Ще е различен. Ще разграждаме модела, ще увеличаваме доходите. Ще вдигнем икономиката.
Какво се оказва? Техният бюджет за 2027 г ще е по-лош от този за 2026. Катастрофа!
1. България остава в свръхдефицит - 4.3% на начислена основа.
2. Продължава дълговата спирала. Управляващите увеличават дълга от 40 млрд. на 47 млрд. евро. Само лихвите вече ще надхвърлят 1 млрд. евро. Ще плащат поколения напред от мизерните си заплати и пенсии.
3. Инфлацията остава висока. Тя вече изяжда минималното увеличение на доходите.
4. Ново вдигане на данъци( данък сгради) осигуровки( вдига се минималния и максималния праг)акцизи( на тютюн и цигари). Въпреки обещанието, че "Прогресивна България" няма да увеличава данъци. Трябваше да намалят ДДС и акциз на горива, храни, лекарства. Така направи половин Европа.
5. Обедняването гарантирано продължава. Цените хвърчат нагоре
6. Половин година само празни приказки, анализи, табла на срама, комисии за борба със спекулата. Резултат: нула.
7. Цялата тежест се стоварва върху работещите, малък и среден бизнес, дейци на културата, пенсионерите.
8. Производството, износът и инвестициите се сриват постоянно.
Нямат никаква идея за оздравяване на икономиката. А тя е в основата на всеки просперитет.
Всичко, което Прогресистите обещаха се оказа пълна измама. Нито знаят, нито могат, нито са готови за управление. Напротив. С бюджет 2027г. ни вкарват в окото на бурята, без грам представа какво да правят.
Единственият изход са протести и оставка на това некомпетентно и прокризисно правителство.
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #13, #41
10:08 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Поредната фраза , която наложихвпубличното пространство!!!
10:11 18.10.2026
4 РЕАЛИСТ
10:12 18.10.2026
5 име
Коментиран от #15
10:15 18.10.2026
6 Гост
- Нито един куршум няма да замине за Украйна!
Помним, помним.
10:16 18.10.2026
7 Тая лелка на думи е много силна
БСП от втора политическа сила сега извън парламента.
Коментиран от #53
10:17 18.10.2026
8 Леля Корни
10:18 18.10.2026
9 Радевист
10:18 18.10.2026
10 Тая
10:20 18.10.2026
11 Анонимен
10:20 18.10.2026
12 Иван Иванов
Отново се прави на много голям "експерт".
10:20 18.10.2026
13 Гост
До коментар #1 от "Кина":Много некадърна номенклатурка. Оцелява с удобничене и евтин популизъм.
Изпъква не с личен принос, а с плюене по.опонентите си.
Няма никакви ползи от десетилетното й издържане на хранилката, но пък последиците от нея още ги търпим.
10:21 18.10.2026
14 Иванов
Коментиран от #21, #24, #63
10:21 18.10.2026
15 Анонимен
До коментар #5 от "име":А радев управлява еднолично от 2020 г забрави ли всичките бяха заедно с цел радевите да заграбят властта
10:22 18.10.2026
16 Госпожо Нинова,
Коментиран от #61
10:23 18.10.2026
17 Хаахахахаха
Коментиран от #60
10:23 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
10:26 18.10.2026
20 А50
10:26 18.10.2026
21 А50
До коментар #14 от "Иванов":Е как да не я харесваш другарката Ви, тя е Ваш човек, разбихте партията от вътре.
10:30 18.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чума
Коментиран от #27
10:32 18.10.2026
24 Факт
До коментар #14 от "Иванов":Тя е като счупен часовник. Два пъти на ден показва верен час.
Докато имаше депутатско кресло говореше заучени фрази.
Като изпадна под бариерата се сети, да говори общоизвестни истини, белким се хареса и я качат обратно на коня.
Коментиран от #34, #59
10:34 18.10.2026
25 Кочо
10:34 18.10.2026
26 избирател
Коментиран от #30, #58
10:35 18.10.2026
27 Анонимен
До коментар #23 от "Чума":Модел хахаха кой моделима само един и той е на червените олигарси и радев които от години рушат лъжат грабят и са безнаказани Не ЖЕЛАЯ ЧЕРВЕН ДИКТАТ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ А НЕ БАЩИНИЯ НА РАДЕВ И ЙОТОВА БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА И СВОБОДАТА
10:35 18.10.2026
28 Роза
10:35 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хмм
До коментар #26 от "избирател":какви звезди са сваляли, казаха, че ще е трудно, след 20 години борисов какво да очакваме
Коментиран от #33
10:40 18.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Чума
Коментиран от #55
10:44 18.10.2026
33 Анонимен
До коментар #30 от "Хмм":Имаше ДЕМОКРАЦИЯ РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТИ ЕВРОПА 30 КОЛКОТО Е ИМАЛО МОДЕЛ БОРИСОВ ТОЛКОВА ТИ ДА СИ ЖИВ ЛЪЖЦИТЕ РАДЕВИ САМО ЗАБРАВИХТЕ СЕ
Коментиран от #40
10:45 18.10.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #24 от "Факт":Корнелия е , като цветарка. Беше в СДС, беше бе БСП , а сега очаква петроханците на Гюров да и подхвърлят кокалче, щото осъзна, че с партията си доникъде не стигна. Българският избирател не обича фурнаджийски лопати в политиката. Като министър , заедно с ППДБ , продаваше оръжие на Украйна, което социалистите никога няма да ѝ простият и за лявата идея е персона нон грата.Търси си сега нови гнезденце някъде вдясно при петроханците, а може и Бойко да я унижи. Щото и той обича да прибира най-големите си врагове и да ги държи в краката си.
Коментиран от #46, #48
10:46 18.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нали ти
10:49 18.10.2026
37 Хаха
10:50 18.10.2026
38 Фори свитулката
10:51 18.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хмм
До коментар #33 от "Анонимен":всъщност аз Радев не го харесвам, но точно заради такива като вас дето лепите етикети на всеки, който не е с вас, гласувах за Радев, за йотова няма да гласувам, защото това с наркопласьора и измъкването с кого ли не, както и кампанията ѝ с охрана на НСО, служебни коли, кметове е злоупотреба с власт, изобщо няма да гласувам, защото който и да стане президент, няма никаква власт, а получава най-високата заплата в страната, 100 души администрация, НСО не мога да го приема, а и тази оядена възрастна жена главнокомандващ?
Коментиран от #44, #51
10:52 18.10.2026
41 Сзо
До коментар #1 от "Кина":Без да я харесвам, но нещо невярно да е казала в статията?
10:55 18.10.2026
42 Радев се оказа жалък измамник
10:55 18.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Луна
До коментар #40 от "Хмм":Гласувай за Луна бре, поне съм убава и секси.
10:58 18.10.2026
45 Мони
10:58 18.10.2026
46 Радев излъга българския народ!!
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":Класически опит за отклоняване на темата! Статията не е за Нинова, а за предизборните обещания на Радев и „Прогресивна България“. Вместо лични нападки, отговорете по същество: обещахте, че няма да вдигате данъци — ще спазите ли обещанието си, или избирателите отново бяха излъгани? Всичко останало е димна завеса!
Коментиран от #50
10:59 18.10.2026
47 От село
11:01 18.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Абе....
До коментар #46 от "Радев излъга българския народ!!":И ти си прав. Радев предаде избирателите си, като им вдигна общинските такси и данъците.
11:03 18.10.2026
51 Напротив!
До коментар #40 от "Хмм":Твърдението, че президентът „няма никаква власт“, е невярно — Конституцията му дава конкретни правомощия, включително в отбраната, националната сигурност, назначаването на служебно правителство и връщането на закони за повторно обсъждане.
Това ДА! За помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов Йотова действително дължи публично обяснение за мотивите си.
11:04 18.10.2026
52 Часът на мунчо
11:04 18.10.2026
53 Мериленд
До коментар #7 от "Тая лелка на думи е много силна":Защото махна Гергов и сие я махнаха баш жадните за власт прогресисти, които се оказаха по тъпи от това което си представях. Нищо не могат и не знаят. Само гледат как да връщат дългове на тия които ги избраха
11:05 18.10.2026
54 Нинова ли!
11:05 18.10.2026
55 Аман вече!
До коментар #32 от "Чума":Първо, Русия започна пълномащабната война срещу Украйна, а не обратното. Второ, износът на оръжие не означава автоматично, че България воюва с Русия. А приказките за „освобождение“ трудно издържат пред факта, че Украйна е суверенна държава. Не наричайте агресията освобождение и пропагандата — аргумент!
11:06 18.10.2026
56 Избирател на Радев
11:06 18.10.2026
57 От село
11:07 18.10.2026
58 Така е
До коментар #26 от "избирател":Да, преди изборите обещанията бяха щедри, но управлението се измерва с действия, не с приказки. Хората не гласуват за красиви обещания, а очакват резултати. Сега е време Радев и „Прогресивна България“ да покажат дали могат да изпълнят казаното, или предизборните обещания са били просто примамка за гласове.
11:07 18.10.2026
59 Вестоносецът
До коментар #24 от "Факт":Ако Радев и компания обещаваха едно, а сега правят друго, критиката е напълно основателна. Не нападайте вестоносеца, за да избягате от неудобната истина!
11:09 18.10.2026
60 Да, но ...
До коментар #17 от "Хаахахахаха":Нинова има основания да съжалява за политическата подкрепа, която Радев получи в началото от нея. Но днес въпросът не е кой го е издигнал, а какво прави с доверието на хората. Политическата сметка идва накрая — и тогава обещанията се сравняват с делата!
11:10 18.10.2026
61 Альооо
До коментар #16 от "Госпожо Нинова,":Когато нямате аргументи, започвате да раздавате присъди кой имал морално право да говори. Нинова може да е подкрепила Радев, но това не я прави пожизнено отговорна за всяко негово решение. А твърденията за Решетников и Путин не стават доказани факти само защото ги повтаряте. Политическата отговорност се носи за конкретни действия, а не се доказва с обвинения по асоциация. Ако имате факти — покажете ги. Ако не — спестете морализаторството!
11:12 18.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Радул
До коментар #14 от "Иванов":Не е нужно да харесваш човека, за да признаеш, че понякога казва истината. Важното е аргументите да се оценяват по същество, а не според това кой ги изрича. Истината не става лъжа, защото я казва човек, когото не харесваме!
11:13 18.10.2026
64 Читател
11:13 18.10.2026
65 Ще гласувам за Йотова
11:13 18.10.2026