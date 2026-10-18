Корнелия Нинова: Помните ли какво казваха радевистите?

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Помните ли какво казваха радевистите?

Бюджетът за 2026 г. не е наш. Ще видите нашия за 2027 г. Ще е различен. Ще разграждаме модела, ще увеличаваме доходите. Ще вдигнем икономиката.

Какво се оказва? Техният бюджет за 2027 г ще е по-лош от този за 2026. Катастрофа!

1. България остава в свръхдефицит - 4.3% на начислена основа.

2. Продължава дълговата спирала. Управляващите увеличават дълга от 40 млрд. на 47 млрд. евро. Само лихвите вече ще надхвърлят 1 млрд. евро. Ще плащат поколения напред от мизерните си заплати и пенсии.

3. Инфлацията остава висока. Тя вече изяжда минималното увеличение на доходите.

4. Ново вдигане на данъци( данък сгради) осигуровки( вдига се минималния и максималния праг)акцизи( на тютюн и цигари). Въпреки обещанието, че "Прогресивна България" няма да увеличава данъци. Трябваше да намалят ДДС и акциз на горива, храни, лекарства. Така направи половин Европа.

5. Обедняването гарантирано продължава. Цените хвърчат нагоре

6. Половин година само празни приказки, анализи, табла на срама, комисии за борба със спекулата. Резултат: нула.

7. Цялата тежест се стоварва върху работещите, малък и среден бизнес, дейци на културата, пенсионерите.

8. Производството, износът и инвестициите се сриват постоянно.

Нямат никаква идея за оздравяване на икономиката. А тя е в основата на всеки просперитет.

Всичко, което Прогресистите обещаха се оказа пълна измама. Нито знаят, нито могат, нито са готови за управление. Напротив. С бюджет 2027г. ни вкарват в окото на бурята, без грам представа какво да правят.

Единственият изход са протести и оставка на това некомпетентно и прокризисно правителство.

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