Николай Вълканов пред ФАКТИ: Данъкът върху свръхпечалбите е нонсенс: държавата наказва компаниите, които инвестират

Предложението за 33% данък върху т.нар. свръхпечалби през 2027 г. и плановете за почти двойно увеличение на максималната стойност на ваучерите за храна поставят нови въпроси пред бизнеса и потребителите. Според търговския сектор подобни мерки могат да обезкуражат инвестициите, да увеличат разходите на компаниите и в крайна сметка да окажат натиск върху цените. Пред ФАКТИ говори Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна
търговия (СМТ).
- Г-н Вълканов, Министерството на финансите предлага през 2027 г. 33% данък върху т.нар. свръхпечалба на търговски вериги, банки, телекоми и други сектори. Определяте тази идея като „абсолютен нонсенс". Къде според вас е най-същественият проблем в начина, по който държавата определя какво е свръхпечалба?
- Основният проблем е, че се сравняват две числа, без да се гледа какво стои зад тях. Така се създава риск едни компании да бъдат наказани за ефективност и растеж, а други да бъдат третирани по-благоприятно единствено заради особеностите на избрания базов период или заради различна структура на бизнеса. Конкретно в нашия сектор ще ви дам пример – една компания може да не е увеличила нормата си на печалба (тя да е 3% от приходите, примерно), но да е разширила магазинната си мрежа генерирайки по-висок финансов резултат чрез експанзия, но тя да бъде „наказана" с извънредния данък, докато друг бизнес модел – например свързани предприятия, търговски алианси или просто вериги с по-малко от пет обекта, които регистрират по-висока норма на печалба спрямо референтния период (примерно от 3% на 5%) да не бъдат обложени, защото формулата ги изключва априори.
А е нонсенс първо защото нормата на печалба в търговията на дребно с храни спада през последните години и второ, защото с всички ограничения върху свободното ценообразуване, които бяха наложени напоследък (т.нар. „обосновано" увеличение, напр.) вие не само не можете да генерирате свръхпечалба, а все по-трудно ще можете да покривате разходите си.
- Министерството предлага за база да се вземе средната печалба за периода 2020–2025 г., увеличена с 20%. Вие давате пример с компания, която е увеличила магазините си от 100 на 150 и съответно е увеличила общата си печалба, без да е увеличила печалбата от един магазин. Защо според вас тази методика наказва инвестициите и разкриването на нови работни места?
- Представете си компания, която увеличава магазините си от 100 на 150, наема допълнителни служители, инвестира в логистика и изгражда нова инфраструктура, но запазва същата печалба на магазин. Общата ѝ печалба нараства с 50%, без това да означава, че е реализирала извънредна възвръщаемост от съществуващия си бизнес. Ако данъкът сравнява общата печалба с историческа база, той може да обложи именно резултата от разширяването. Това означава, че колкото повече инвестираш и създаваш работни места, толкова по-голям може да стане допълнителният ти данъчен разход. Икономически разумната политика трябва да насърчава разширяването на бизнеса и производителността, а не да създава стимул компаниите да отлагат инвестициите си.
- Правителството очаква от тази мярка допълнителни приходи за бюджета. Какъв реален приход може да бъде събран от търговския сектор и достатъчен ли е той, за да оправдае според вас подобна промяна в данъчното облагане?
- Не бих се ангажирал с точно число, но за търговията на дребно говорим за няколко милиона евро, които на фона на прогнозния дефицит биха запълнили дупката в бюджета на ок. 0,04-0,05%. Затова мярката изглежда по-скоро имиджова, наказателна, но приходния ѝ ефект е пренебрежимо малък. При това най-силно засегната ще бъде една компания, която е била най-активна в експанзията на магазинната си мрежа. Останалите пазарни играчи е възможно изобщо да не бъдат засегнати, което още повече изкривява средата за бизнес.
- Твърдите, че разходите, които търговците не могат да поемат, „рано или късно могат да бъдат прехвърлени нататък по веригата". Това означава ли, че потребителят в крайна сметка може да плати част от цената на новия данък чрез по-високи цени?
- Теоретично - да, съществува такъв риск. Но ако „наказаният" е само един, или двама, това единствено ще влоши техните пазарни позиции, тъй като конкурентите им ще продължат да натискат цените надолу.
- Нека влезем конкретно в темата за ваучерите за храна. Защо смятате, че за търговеца обработката на ваучер излиза по-скъпо, отколкото плащането в брой или с обикновена банкова карта. Как точно се формира тази цена и кой получава таксите по веригата?
- При плащането в брой няма такса за обработка на самата трансакция към платежен оператор. Макар да има разходи - за касова наличност, инкасо и сигурност, те са относително ниски. При обикновеното картово плащане разходите зависят от договора с банката или платежния оператор, вида на картата и условията на обслужване. При ваучерите за храна, обаче, има отделна организационна и договорна верига — работодател, оператор на ваучера и търговец, като в зависимост от модела могат да възникват такси за приемане, обработка и сетълмент. Именно тези условия товарят разхода и правят електронните ваучери за храна най-скъпия платежен инструмент на пазара от гледна точка на търговеца. Тъй като държавата създава този бизнес чрез определянето на квота, която представлява отстъпка от данъчно-осигурителните вноски на служителя, тя има право да ограничи таксите по сетълмента съгласно ЗКПО. Тя обаче не го прави.
- Какви са реалните разходи за един търговец при плащане с ваучер за храна спрямо плащане с банковa карта и в брой? И защо след дигитализацията на ваучерите системата не е станала по-евтина, а според вас дори е по-скъпа?
- Разликата в най-добрия случай е 1,5 евро на всеки 100 покупка, но може да е по-висока.
- Предупреждавате, че увеличаването на максималната стойност на ваучерите за храна от 102 на 200 евро може автоматично да доведе до по-високи цени. Каква е икономическата връзка между по-високата стойност на ваучера, разхода за търговеца и крайната цена на хранителните продукти?
- Увеличаването на максималната стойност на ваучерите почти двойно означава, че близо 15% от пазара на дребно ще минава през ваучери, съответно ще инкасира по-високи такси за разплащане. Тези разходи в най-добрия случай биха могли само частично да бъда поети от търговците, които вече са притиснати достатъчно от административно регулиране на цените.
- В момента държавата едновременно търси повече приходи чрез облагането на т.нар. свръхпечалба и предлага значително увеличаване на размера на ваучерите за храна. Как се отразява комбинацията от тези две мерки върху големите търговски вериги и върху цените за потребителите?
- Двете мерки могат да създадат едновременно натиск върху рентабилността и върху оперативните разходи на търговските компании. От една страна, допълнителното облагане може да намали средствата за инвестиции и развитие; от друга, ако по-високата стойност на ваучерите увеличава разходите по обслужване на плащанията. Ефектът лесно може да се прехвърли върху цените – такава възможност, колкото и неприятна, е вероятна. Ако целта е да се подпомогне покупателната способност на работещите, трябва да се гарантира, че механизмът за това не създава допълнителни разходи, които впоследствие подкопават ползата за потребителите.
- Какъв според вас трябва да бъде моделът, при който държавата едновременно да събира необходимите приходи за бюджета, да не обезкуражава инвестициите в търговския сектор и да гарантира, че евентуалните промени при ваучерите за храна няма да се плащат в крайна сметка от потребителя?
- Първо, бюджетните приходи трябва да се осигуряват чрез предвидима и общовалидна данъчна политика, а не чрез произволно определяне на „свръхпечалба". Тук е мястото да отбележа, че големите международни компании вече се облагат с по-високата 15% ставка по правилата на глобалния корпоративен данък. Ако държавата смята, че има основание за извънредно облагане, тя трябва да представи ясна икономическа обосновка, оценка на въздействието и доказателства за конкретния проблем, който решава. Не бива да забравяме обаче, че бюджетът има както приходна част, така и разходна. В разходната част също следва да се направят допълнителни усилия.
Второ, при ваучерите за храна е необходима прозрачност на таксите, съпоставяне на разходите при различните платежни инструменти и ефективна конкуренция между операторите. Държавата има механизмите за контрол над този бизнес, който тя е създала, но не иска да ги използва. Държавата би могла да проучи вариант, в който ваучерите да се превърнат в механизъм единствено и само на социалното подпомагане. В момента те не са такъв инструмент, тъй като не са таргетирани.
Трето, всяка промяна трябва предварително да се оценява по отношение на инвестициите, заетостта, конкуренцията и крайните цени, а резултатите да се проследяват след въвеждането ѝ. Нашата позиция е, че социалните цели и бюджетната стабилност са важни, но трябва да се постигат с икономически обосновани инструменти, които не създават скрити разходи за потребителите и не наказват компаниите за това, че инвестират и се развиват.
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Николай Вълканов е изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което членуват водещите ритейл компании в България.
Той е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Преминал е обучения към Центъра по
агробизнес на Калифорнийския държавен университет в рамките на програмата „Кохран“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ммммм
09:13 12.10.2026
2 Онбашии и Везири
09:17 12.10.2026
3 абе, да
09:18 12.10.2026
4 Първо намалете
Стига с този комунизъм!
Коментиран от #15
09:18 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Боруна Лом
09:19 12.10.2026
7 Ъъъ
Ами за свръх надценки и свръх печалби, е нормално да има и по-високи данъци! Давам пример за свръх надценка:
Лютеница Дерони Едросмляна(520гр) е на на от £3.49 във Великобритания. Същата лютеница, със същия грамаж е на цена €4.09 в Кауфланд! Няма значение, че тази лютеница изминава над 3000кю от България до Великобритания, влиза от страна в ЕС в страна извън съюза, което предполага плащането на някакви данъци, такси и така нататък и на рафта на магазина е с по-ниска цена! Как става този фокус? Някой може ли да ми обясни? Аз ли съм идиот? Не е ли това свръх надценка? М? Този убавец с интервюто да обясни, ако може.
09:19 12.10.2026
8 Хитри и нахални
09:19 12.10.2026
9 Есхач
Коментиран от #27
09:20 12.10.2026
10 Зевс
09:25 12.10.2026
11 ВИК
09:27 12.10.2026
12 Някой
Иначе, разбирам го този и другите като него - като ти вземат неочаквано голямата печалба, ти става едно кисело...
Коментиран от #31
09:27 12.10.2026
13 Васил
09:28 12.10.2026
14 ОПА
09:28 12.10.2026
15 стега с тази демокрация
До коментар #4 от "Първо намалете":Разрушихте напълно изградена държава..
09:29 12.10.2026
16 Сусу Манарата
09:29 12.10.2026
17 Мда
09:31 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пич
Коментиран от #29
09:42 12.10.2026
21 батковски
09:43 12.10.2026
22 АБВ
А този мишок да се скрие някъде !
09:53 12.10.2026
23 Кратко и ясно
09:55 12.10.2026
24 Ъъъ
09:55 12.10.2026
25 Някой
Доходи до 500 евро месечно трябва да са необлагаеми.
Доходи от 500 до 5000 евро, да се обрагат с 20% данък доход.
Доходи от 5000 до 20000 евро, да се обрагат с 30% данък доход.
И доходи над 20000 евро месечно да се облагат с 40% данък доход
И за да не реват бизнесмените. Част от печалбата примерно до 35%, ако се реинвестиранатара да се освобождава от осигуровки и данъци. А върху другите 65% печалба да плащат данък доход. Бизнесмените да не реват, никой бизнисмен не реинвестира 100% от печалбата, а си купуват Майбаси, Бентлита, самолети, яхти ...
10:01 12.10.2026
26 Абе
10:01 12.10.2026
27 тц тц
До коментар #9 от "Есхач":След сънищата идва реалността, а тя е, че в Гърция цените в супермаркетите са с 50% и нагоре по високи от нашите. Пример - хляб 0.5 кг в Гърция - 1.10 евро, в България качествен хляб 1 кг - 1.20 евро, обикновен нарязан хляб 0.7 кг - 0.85 евро, литър мляко 3% в Гърция - 2.60 евро, у нас - 1.50 евро.
За цените в заведенията им тази година да не говорим - 2.50 евро за кафе /тип гола вода/ и 5 евро за бира:)
10:08 12.10.2026
28 А бе
10:10 12.10.2026
29 Отвратителни инвестиции
До коментар #20 от "Пич":Богаташите "инвестират" в икономиката, като си купуват Майбаси, Бентлита, Поршета, яхти, самолети... "инвестират" в скъпи опартаменти, имения. Създават "високвалифицирани" работни места за монтьори и миячи на скъпи автомобили, работни места за "високо квалифицирани" домашни прислужници, портиери, охранители, асистентки/секретарки/. Я отидене в петък и събота вечер в центъра на София и вижте колко много скъпи "инвестиции" се търкалят по улиците.
10:12 12.10.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
10:18 12.10.2026
31 Знайко
До коментар #12 от "Някой":В ЕС събират свръхпечалбите чрез прогресивен данък доход и високи данъчни ставки за богатите. У нас напротив, чрез 10% плосък данък и максимален осигурителет праг, от доходите на богаташите държовата взимат 4-5 пъти по-малко отколкото взима от и без това мизерната минимална заплата на някой бг нещастник.
България трябва да вдигне данък доход, но само за богатите(доходи над 10 000 евро месечно)
10:28 12.10.2026
32 бай Иван
10:43 12.10.2026
33 Хаха
10:51 12.10.2026
34 мнение
10:53 12.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 идиоти вън
11:01 12.10.2026
37 Нищо не инвестират!
11:10 12.10.2026
38 Плосък, плосък, ама от най плоските
11:12 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дид
Коментиран от #41
11:15 12.10.2026
41 Спор няма
До коментар #40 от "Дид":смешник си:)
Таксата при теглене от банкомат в Германия е от 1.50 евро до 2.50 евро според банката ти
Във Франция е 1.50 евро + 0.50 евро на всеки 100 евро или за 800 евро теглене банкомата ти взима 5.50 евро
В България таксата е едва 0.30 евро ако банкомата е на твоята банка и 1.00 евро ако не е.
Всички други такси - за поддържане на сметка, онлайна банкиране и т.н. на Запад са многократно по високи от нашите. Даже ние сме единствените, които нямат такса за онлайн банкиране за физически лица.
11:25 12.10.2026
42 ВЕЩО
11:26 12.10.2026