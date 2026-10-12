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Николай Вълканов пред ФАКТИ: Данъкът върху свръхпечалбите е нонсенс: държавата наказва компаниите, които инвестират

Николай Вълканов пред ФАКТИ: Данъкът върху свръхпечалбите е нонсенс: държавата наказва компаниите, които инвестират

12 Октомври, 2026 09:09 1 457 42

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  • вълканов-
  • свръхпечалби-
  • данък-
  • облагане-
  • магазини-
  • цени

Извънредното облагане и скъпите ваучери за храна могат да притиснат търговците и да доведат до допълнителен натиск върху цените, казва той

Николай Вълканов пред ФАКТИ: Данъкът върху свръхпечалбите е нонсенс: държавата наказва компаниите, които инвестират - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предложението за 33% данък върху т.нар. свръхпечалби през 2027 г. и плановете за почти двойно увеличение на максималната стойност на ваучерите за храна поставят нови въпроси пред бизнеса и потребителите. Според търговския сектор подобни мерки могат да обезкуражат инвестициите, да увеличат разходите на компаниите и в крайна сметка да окажат натиск върху цените. Пред ФАКТИ говори Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна
търговия (СМТ).

- Г-н Вълканов, Министерството на финансите предлага през 2027 г. 33% данък върху т.нар. свръхпечалба на търговски вериги, банки, телекоми и други сектори. Определяте тази идея като „абсолютен нонсенс". Къде според вас е най-същественият проблем в начина, по който държавата определя какво е свръхпечалба?
- Основният проблем е, че се сравняват две числа, без да се гледа какво стои зад тях. Така се създава риск едни компании да бъдат наказани за ефективност и растеж, а други да бъдат третирани по-благоприятно единствено заради особеностите на избрания базов период или заради различна структура на бизнеса. Конкретно в нашия сектор ще ви дам пример – една компания може да не е увеличила нормата си на печалба (тя да е 3% от приходите, примерно), но да е разширила магазинната си мрежа генерирайки по-висок финансов резултат чрез експанзия, но тя да бъде „наказана" с извънредния данък, докато друг бизнес модел – например свързани предприятия, търговски алианси или просто вериги с по-малко от пет обекта, които регистрират по-висока норма на печалба спрямо референтния период (примерно от 3% на 5%) да не бъдат обложени, защото формулата ги изключва априори.
А е нонсенс първо защото нормата на печалба в търговията на дребно с храни спада през последните години и второ, защото с всички ограничения върху свободното ценообразуване, които бяха наложени напоследък (т.нар. „обосновано" увеличение, напр.) вие не само не можете да генерирате свръхпечалба, а все по-трудно ще можете да покривате разходите си.

- Министерството предлага за база да се вземе средната печалба за периода 2020–2025 г., увеличена с 20%. Вие давате пример с компания, която е увеличила магазините си от 100 на 150 и съответно е увеличила общата си печалба, без да е увеличила печалбата от един магазин. Защо според вас тази методика наказва инвестициите и разкриването на нови работни места?
- Представете си компания, която увеличава магазините си от 100 на 150, наема допълнителни служители, инвестира в логистика и изгражда нова инфраструктура, но запазва същата печалба на магазин. Общата ѝ печалба нараства с 50%, без това да означава, че е реализирала извънредна възвръщаемост от съществуващия си бизнес. Ако данъкът сравнява общата печалба с историческа база, той може да обложи именно резултата от разширяването. Това означава, че колкото повече инвестираш и създаваш работни места, толкова по-голям може да стане допълнителният ти данъчен разход. Икономически разумната политика трябва да насърчава разширяването на бизнеса и производителността, а не да създава стимул компаниите да отлагат инвестициите си.

- Правителството очаква от тази мярка допълнителни приходи за бюджета. Какъв реален приход може да бъде събран от търговския сектор и достатъчен ли е той, за да оправдае според вас подобна промяна в данъчното облагане?
- Не бих се ангажирал с точно число, но за търговията на дребно говорим за няколко милиона евро, които на фона на прогнозния дефицит биха запълнили дупката в бюджета на ок. 0,04-0,05%. Затова мярката изглежда по-скоро имиджова, наказателна, но приходния ѝ ефект е пренебрежимо малък. При това най-силно засегната ще бъде една компания, която е била най-активна в експанзията на магазинната си мрежа. Останалите пазарни играчи е възможно изобщо да не бъдат засегнати, което още повече изкривява средата за бизнес.

- Твърдите, че разходите, които търговците не могат да поемат, „рано или късно могат да бъдат прехвърлени нататък по веригата". Това означава ли, че потребителят в крайна сметка може да плати част от цената на новия данък чрез по-високи цени?
- Теоретично - да, съществува такъв риск. Но ако „наказаният" е само един, или двама, това единствено ще влоши техните пазарни позиции, тъй като конкурентите им ще продължат да натискат цените надолу.

- Нека влезем конкретно в темата за ваучерите за храна. Защо смятате, че за търговеца обработката на ваучер излиза по-скъпо, отколкото плащането в брой или с обикновена банкова карта. Как точно се формира тази цена и кой получава таксите по веригата?
- При плащането в брой няма такса за обработка на самата трансакция към платежен оператор. Макар да има разходи - за касова наличност, инкасо и сигурност, те са относително ниски. При обикновеното картово плащане разходите зависят от договора с банката или платежния оператор, вида на картата и условията на обслужване. При ваучерите за храна, обаче, има отделна организационна и договорна верига — работодател, оператор на ваучера и търговец, като в зависимост от модела могат да възникват такси за приемане, обработка и сетълмент. Именно тези условия товарят разхода и правят електронните ваучери за храна най-скъпия платежен инструмент на пазара от гледна точка на търговеца. Тъй като държавата създава този бизнес чрез определянето на квота, която представлява отстъпка от данъчно-осигурителните вноски на служителя, тя има право да ограничи таксите по сетълмента съгласно ЗКПО. Тя обаче не го прави.

- Какви са реалните разходи за един търговец при плащане с ваучер за храна спрямо плащане с банковa карта и в брой? И защо след дигитализацията на ваучерите системата не е станала по-евтина, а според вас дори е по-скъпа?
- Разликата в най-добрия случай е 1,5 евро на всеки 100 покупка, но може да е по-висока.

- Предупреждавате, че увеличаването на максималната стойност на ваучерите за храна от 102 на 200 евро може автоматично да доведе до по-високи цени. Каква е икономическата връзка между по-високата стойност на ваучера, разхода за търговеца и крайната цена на хранителните продукти?
- Увеличаването на максималната стойност на ваучерите почти двойно означава, че близо 15% от пазара на дребно ще минава през ваучери, съответно ще инкасира по-високи такси за разплащане. Тези разходи в най-добрия случай биха могли само частично да бъда поети от търговците, които вече са притиснати достатъчно от административно регулиране на цените.

- В момента държавата едновременно търси повече приходи чрез облагането на т.нар. свръхпечалба и предлага значително увеличаване на размера на ваучерите за храна. Как се отразява комбинацията от тези две мерки върху големите търговски вериги и върху цените за потребителите?
- Двете мерки могат да създадат едновременно натиск върху рентабилността и върху оперативните разходи на търговските компании. От една страна, допълнителното облагане може да намали средствата за инвестиции и развитие; от друга, ако по-високата стойност на ваучерите увеличава разходите по обслужване на плащанията. Ефектът лесно може да се прехвърли върху цените – такава възможност, колкото и неприятна, е вероятна. Ако целта е да се подпомогне покупателната способност на работещите, трябва да се гарантира, че механизмът за това не създава допълнителни разходи, които впоследствие подкопават ползата за потребителите.

- Какъв според вас трябва да бъде моделът, при който държавата едновременно да събира необходимите приходи за бюджета, да не обезкуражава инвестициите в търговския сектор и да гарантира, че евентуалните промени при ваучерите за храна няма да се плащат в крайна сметка от потребителя?
- Първо, бюджетните приходи трябва да се осигуряват чрез предвидима и общовалидна данъчна политика, а не чрез произволно определяне на „свръхпечалба". Тук е мястото да отбележа, че големите международни компании вече се облагат с по-високата 15% ставка по правилата на глобалния корпоративен данък. Ако държавата смята, че има основание за извънредно облагане, тя трябва да представи ясна икономическа обосновка, оценка на въздействието и доказателства за конкретния проблем, който решава. Не бива да забравяме обаче, че бюджетът има както приходна част, така и разходна. В разходната част също следва да се направят допълнителни усилия.
Второ, при ваучерите за храна е необходима прозрачност на таксите, съпоставяне на разходите при различните платежни инструменти и ефективна конкуренция между операторите. Държавата има механизмите за контрол над този бизнес, който тя е създала, но не иска да ги използва. Държавата би могла да проучи вариант, в който ваучерите да се превърнат в механизъм единствено и само на социалното подпомагане. В момента те не са такъв инструмент, тъй като не са таргетирани.
Трето, всяка промяна трябва предварително да се оценява по отношение на инвестициите, заетостта, конкуренцията и крайните цени, а резултатите да се проследяват след въвеждането ѝ. Нашата позиция е, че социалните цели и бюджетната стабилност са важни, но трябва да се постигат с икономически обосновани инструменти, които не създават скрити разходи за потребителите и не наказват компаниите за това, че инвестират и се развиват.
---------------------------------------------
Николай Вълканов е изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което членуват водещите ритейл компании в България.
Той е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Преминал е обучения към Центъра по
агробизнес на Калифорнийския държавен университет в рамките на програмата „Кохран“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ммммм

    44 1 Отговор
    Пълни глупости

    09:13 12.10.2026

  • 2 Онбашии и Везири

    35 1 Отговор
    Продължението на Кочо Вълканов ни убеждава, че ще отидат на Луната да инвестират, докато използват БГ държавен чадър?! - Успех на Луната, там няма и чалга певачки.

    09:17 12.10.2026

  • 3 абе, да

    50 0 Отговор
    Като знам как банките, мобилните оператори и германските вериги инвестират в България, не 33%, ами направо 50% трябва да е данъкът. Превърнаха ни в нетен донор на чужди икономики, а държавата се разпада отвсякъде поради липса на пари. А и на този бизнесмен трябва да му се обясни, че държавата ще облага печалбата, а не разходите за инвестиции в България.

    09:18 12.10.2026

  • 4 Първо намалете

    15 4 Отговор
    държавната администрация!
    Стига с този комунизъм!

    Коментиран от #15

    09:18 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    КОГА ВАС ЩЕ ВИ НАТИКАТ В ШЛЕПА,,МУЗЕЙ,, И ДА ИЗВАДЯТ ТАПАТА?

    09:19 12.10.2026

  • 7 Ъъъ

    37 0 Отговор
    "Според търговския сектор подобни мерки могат да обезкуражат инвестициите, да увеличат разходите на компаниите и в крайна сметка да окажат натиск върху цените. $

    Ами за свръх надценки и свръх печалби, е нормално да има и по-високи данъци! Давам пример за свръх надценка:

    Лютеница Дерони Едросмляна(520гр) е на на от £3.49 във Великобритания. Същата лютеница, със същия грамаж е на цена €4.09 в Кауфланд! Няма значение, че тази лютеница изминава над 3000кю от България до Великобритания, влиза от страна в ЕС в страна извън съюза, което предполага плащането на някакви данъци, такси и така нататък и на рафта на магазина е с по-ниска цена! Как става този фокус? Някой може ли да ми обясни? Аз ли съм идиот? Не е ли това свръх надценка? М? Този убавец с интервюто да обясни, ако може.

    09:19 12.10.2026

  • 8 Хитри и нахални

    30 0 Отговор
    Експлоататори нагли и крадливи

    09:19 12.10.2026

  • 9 Есхач

    32 1 Отговор
    Как ще прехвърляш върху потребителите?!? Вдигнете още малко цените и хората масово ще пътуват за покупки в съседните страни. В Гърция горивото е по-скъпо, заплатите са по-високи, а цените в супермаркетите са средно с около 20-30% по-ниски от тука.

    Коментиран от #27

    09:20 12.10.2026

  • 10 Зевс

    28 0 Отговор
    Инвестициите се изваждат от печалбата, защо давате думата на такива манипулатори?

    09:25 12.10.2026

  • 11 ВИК

    21 0 Отговор
    Интересното е, че се очаква различно мнение от устата на капиталист! Просто невероятно съждение, чийто произход се корени в банковите сметки!

    09:27 12.10.2026

  • 12 Някой

    27 0 Отговор
    Свръхпечалбите не са следствие на повече инвестиции, а на изкривяване на пазара. Тъй че, нека се събира свръхпечалбата. Така правят и в ЕС, а нали ги използваме за еталон?
    Иначе, разбирам го този и другите като него - като ти вземат неочаквано голямата печалба, ти става едно кисело...

    Коментиран от #31

    09:27 12.10.2026

  • 13 Васил

    21 0 Отговор
    Тези компании не инвестират в производство а в алъш вериш дето носи за БВП-то 0,0%

    09:28 12.10.2026

  • 14 ОПА

    26 0 Отговор
    А тези свърхпечалби от къде се взимат? Банките с тези такси измислени въртят парите на хора без да им дават проценти. По-рано като сложиш пари в банката, те ти носят процент, а сега? Банката ти изяжда парите. А фирмите са в сговор и качват цените на продукти и услуги многократно. Цените им са качени не на разумни, а на безумни проценти, често в пъти. Така че данък свърхпечалба няма и да го осетят.

    09:28 12.10.2026

  • 15 стега с тази демокрация

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Първо намалете":

    Разрушихте напълно изградена държава..

    09:29 12.10.2026

  • 16 Сусу Манарата

    24 0 Отговор
    Вижте му нахалната физиономия на този паразит!

    09:29 12.10.2026

  • 17 Мда

    29 0 Отговор
    Николай Вълканов e изпълнителен директор на "Сдружението за модерна търговия". Членове на тoва "модерно сдружение" са Била, Кауфланд, Лидл, Шел, Икеа и пр., има го на страницата му в нета. Това е картел. Неслучайно този на снимката се мята по медиите да защитава свръхпечалбите на членовете на картела.

    09:31 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    26 0 Отговор
    Инвеститори били...нон сенс било...пълни глупости! Какви инвеститори са банките питам??? Освен да смъкват кожи с убийствени такси и почти нула лихви, какво друго, че не съм разбрал?

    Коментиран от #29

    09:42 12.10.2026

  • 21 батковски

    5 0 Отговор
    Ще дойдат други

    09:43 12.10.2026

  • 22 АБВ

    11 0 Отговор
    Механизмът за облагане на свръхпечалбите може да се комбинира с условие за нерепатриране на печалбите. Т.е. ако печалбата остава тук и не се прави опит за изнасянето и зад граница, да се облага с намалена ставка, ако се инвестира тук - да се освободи от данък.
    А този мишок да се скрие някъде !

    09:53 12.10.2026

  • 23 Кратко и ясно

    13 0 Отговор
    Внасят боклуци, консумираме боклуците, изнасят злато. Алхимици! За местната продажна олигофрения всичко е казано отдавна. Само Ставри не идва.

    09:55 12.10.2026

  • 24 Ъъъ

    10 0 Отговор
    Този не е по-различен от тези, които с пяна уста защитават евреите.....А те получават не малко пари за това.....Та се чудя, колко получава този убсвец, за всички тези глупости, които говори....Щото, в ролята си на изпълнителен директор на СМТ той представлява интересите на големите ритейл компании у нас.....А интереси не се защитават заради убеждения.....🤔

    09:55 12.10.2026

  • 25 Някой

    14 1 Отговор
    Данък доход трябва да стане прогресивен с необрагаем минимум.

    Доходи до 500 евро месечно трябва да са необлагаеми.

    Доходи от 500 до 5000 евро, да се обрагат с 20% данък доход.

    Доходи от 5000 до 20000 евро, да се обрагат с 30% данък доход.

    И доходи над 20000 евро месечно да се облагат с 40% данък доход

    И за да не реват бизнесмените. Част от печалбата примерно до 35%, ако се реинвестиранатара да се освобождава от осигуровки и данъци. А върху другите 65% печалба да плащат данък доход. Бизнесмените да не реват, никой бизнисмен не реинвестира 100% от печалбата, а си купуват Майбаси, Бентлита, самолети, яхти ...

    10:01 12.10.2026

  • 26 Абе

    7 1 Отговор
    Унуфрий, ако инвестираш нямаш свръхпечалба, щото инвестицията е разход и и ти яде печалбата.

    10:01 12.10.2026

  • 27 тц тц

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Есхач":

    След сънищата идва реалността, а тя е, че в Гърция цените в супермаркетите са с 50% и нагоре по високи от нашите. Пример - хляб 0.5 кг в Гърция - 1.10 евро, в България качествен хляб 1 кг - 1.20 евро, обикновен нарязан хляб 0.7 кг - 0.85 евро, литър мляко 3% в Гърция - 2.60 евро, у нас - 1.50 евро.
    За цените в заведенията им тази година да не говорим - 2.50 евро за кафе /тип гола вода/ и 5 евро за бира:)

    10:08 12.10.2026

  • 28 А бе

    5 0 Отговор
    Тоя кого лъже....печалбата не се изчислява като 3% от приходите а е след като от приходите се извадят разходите!!! Ако тя е разширила мрежата си и генерира повече приходи ще има и повече разходи и печалбата ще спадне!!! В печалбата не влизат и инвестициите които се вадят чрез амортизации....много нагъл тоя

    10:10 12.10.2026

  • 29 Отвратителни инвестиции

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Богаташите "инвестират" в икономиката, като си купуват Майбаси, Бентлита, Поршета, яхти, самолети... "инвестират" в скъпи опартаменти, имения. Създават "високвалифицирани" работни места за монтьори и миячи на скъпи автомобили, работни места за "високо квалифицирани" домашни прислужници, портиери, охранители, асистентки/секретарки/. Я отидене в петък и събота вечер в центъра на София и вижте колко много скъпи "инвестиции" се търкалят по улиците.

    10:12 12.10.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор
    За да има свръх печалби значи преди това е имало свръх кражба, елементарно е, кви инвестиции кви глупости говорите, а свръх кражбите трябва да се наказват със затвор и затваряне на фирмата.

    10:18 12.10.2026

  • 31 Знайко

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    В ЕС събират свръхпечалбите чрез прогресивен данък доход и високи данъчни ставки за богатите. У нас напротив, чрез 10% плосък данък и максимален осигурителет праг, от доходите на богаташите държовата взимат 4-5 пъти по-малко отколкото взима от и без това мизерната минимална заплата на някой бг нещастник.

    България трябва да вдигне данък доход, но само за богатите(доходи над 10 000 евро месечно)

    10:28 12.10.2026

  • 32 бай Иван

    2 0 Отговор
    Не трабва да се допускат свръхпечалби а не да се облагат с повече данъци. какво ме боли кога от надценка 100 процента държавата си прибеле 30 .На мен пак са ми взели 100 процента . А кой ще гарантира ,че няма да вдигнат надценката на 130 .да има и за държавата и за Вълканов.

    10:43 12.10.2026

  • 33 Хаха

    2 0 Отговор
    Големите компании не са български! Печалбата заминава в чужбина! Но е прав на робите не им се полага нищо!

    10:51 12.10.2026

  • 34 мнение

    1 0 Отговор
    Преди 2-3 дни Симеон Дянков каза, че такъв данък свръхречалба се събира в 12 държави. Значи такъв данък не е нещо необичайно. Щом другите могат и ние трябва да можем.

    10:53 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Твърдението е нонсенс, когато се инвестира няма свръх печалба!!!! Абе най нагло ни лъжат, а в колко страни от ЕС има такъв данък!?!?!

    11:01 12.10.2026

  • 37 Нищо не инвестират!

    0 0 Отговор
    смущения на електрозахранването в общините Горна Малина и Елин Пелин сигурно са заради инвестициите нали? Жулене до голо. НЕ на олигархията !

    11:10 12.10.2026

  • 38 Плосък, плосък, ама от най плоските

    0 0 Отговор
    По 60% плосък

    11:12 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дид

    0 1 Отговор
    Този ме разсмя! Смешник! Почти всички банки в БГ за теглене от банкомат начисляват такса и почти всички банки при мобилно банкиране ти начисляват такса. И двете такси в ЕС липсват. Тук правят милиарди печалби по начин по който в останалите държави от ЕС не се случва щото не се позволява. За това банките трябва да са първите на които да се начисли данък свръх печалба. Подкрепям с две ръце.

    Коментиран от #41

    11:15 12.10.2026

  • 41 Спор няма

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дид":

    смешник си:)
    Таксата при теглене от банкомат в Германия е от 1.50 евро до 2.50 евро според банката ти
    Във Франция е 1.50 евро + 0.50 евро на всеки 100 евро или за 800 евро теглене банкомата ти взима 5.50 евро
    В България таксата е едва 0.30 евро ако банкомата е на твоята банка и 1.00 евро ако не е.

    Всички други такси - за поддържане на сметка, онлайна банкиране и т.н. на Запад са многократно по високи от нашите. Даже ние сме единствените, които нямат такса за онлайн банкиране за физически лица.

    11:25 12.10.2026

  • 42 ВЕЩО

    0 0 Отговор
    Много "усмихнат" тоз анализатор, а и бузки пуснал, косъма изгладил и "умствено" покрай веригите "напълнял" ....

    11:26 12.10.2026