Нинова: Започва обратното броене за Радев и ПБ

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Корнелия Нинова обяви, че започва обратното броене за Румен Радев и „Прогресивна България“, след като формацията загуби значителна част от подкрепата си на президентските избори. По думите ѝ става дума за отлив от 900 000 гласа само за пет месеца.

„Това е отговор на излъганите надежди, че Радев ще пребори олигархията, ще намали цените, ще вдигне доходите, ще гарантира сигурност и спокойствие“, заяви Нинова. Тя допълни, че според нея Румен Радев се е провалил във всички тези направления.

Пълно мнозинство и високи очаквания

На парламентарните избори на 19 април 2026 г. „Прогресивна България“ получи 1 444 920 гласа и спечели 131 от общо 240 места в Народното събрание. Така формацията разполага със самостоятелно мнозинство, а Румен Радев оглавява правителството, подкрепено от парламентарната ѝ група.

Именно това мнозинство Нинова посочи като аргумент, че управляващите са имали възможност да изпълнят заявките си. „Когато имаш пълно, самостоятелно мнозинство от 131 депутати, имаш собствено правителство, имаш свой президент, нищо не може да те спре да променяш закони, да бориш корупция, да въвеждаш правила, да градиш нов модел“, каза тя.

Според Нинова проблемът не е в липсата на властови ресурс, а в липсата на политическа воля и управленски капацитет. Тя заяви, че не е била част от коалиционна „сглобка“, но е сред първите, които са разпознали по думите ѝ „фалшивия герой“.

Вотът за президент показа спад

Президентските избори се проведоха на 25 октомври. При обработени 99,9% от протоколите Илияна Йотова получава 34,76% от гласовете, а Андрей Гюров – 31,95%. Двамата ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.

Избирателната активност на първия тур е около 22%. Резултатът се превърна в повод за остри политически реакции срещу управлението на „Прогресивна България“. Асен Василев също заяви, че приблизително 900 000 избиратели са показали „червен картон“ на кабинета на Румен Радев.

Нинова определи случилото се като „началото на края на една голяма измама“. Това е политическа оценка, а не официален извод за причините за изборния резултат. Потвърдените данни показват, че формацията, спечелила парламентарните избори през април с 1,44 млн. гласа и 131 мандата, не успя да превърне тази подкрепа в пряк вот за своя кандидат на президентските избори.