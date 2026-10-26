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Нинова: Започва обратното броене за Радев и ПБ
  Тема: Избори

Нинова: Започва обратното броене за Радев и ПБ

26 Октомври, 2026 12:07 1 552 33

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • президентски избори-
  • политика

Тя свърза загубата на подкрепа с неизпълнените обещания за цени, доходи, сигурност и борба с олигархията

Нинова: Започва обратното броене за Радев и ПБ - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Корнелия Нинова обяви, че започва обратното броене за Румен Радев и „Прогресивна България“, след като формацията загуби значителна част от подкрепата си на президентските избори. По думите ѝ става дума за отлив от 900 000 гласа само за пет месеца.

„Това е отговор на излъганите надежди, че Радев ще пребори олигархията, ще намали цените, ще вдигне доходите, ще гарантира сигурност и спокойствие“, заяви Нинова. Тя допълни, че според нея Румен Радев се е провалил във всички тези направления.

Пълно мнозинство и високи очаквания

На парламентарните избори на 19 април 2026 г. „Прогресивна България“ получи 1 444 920 гласа и спечели 131 от общо 240 места в Народното събрание. Така формацията разполага със самостоятелно мнозинство, а Румен Радев оглавява правителството, подкрепено от парламентарната ѝ група.

Именно това мнозинство Нинова посочи като аргумент, че управляващите са имали възможност да изпълнят заявките си. „Когато имаш пълно, самостоятелно мнозинство от 131 депутати, имаш собствено правителство, имаш свой президент, нищо не може да те спре да променяш закони, да бориш корупция, да въвеждаш правила, да градиш нов модел“, каза тя.

Според Нинова проблемът не е в липсата на властови ресурс, а в липсата на политическа воля и управленски капацитет. Тя заяви, че не е била част от коалиционна „сглобка“, но е сред първите, които са разпознали по думите ѝ „фалшивия герой“.

Вотът за президент показа спад

Президентските избори се проведоха на 25 октомври. При обработени 99,9% от протоколите Илияна Йотова получава 34,76% от гласовете, а Андрей Гюров – 31,95%. Двамата ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.

Избирателната активност на първия тур е около 22%. Резултатът се превърна в повод за остри политически реакции срещу управлението на „Прогресивна България“. Асен Василев също заяви, че приблизително 900 000 избиратели са показали „червен картон“ на кабинета на Румен Радев.

Нинова определи случилото се като „началото на края на една голяма измама“. Това е политическа оценка, а не официален извод за причините за изборния резултат. Потвърдените данни показват, че формацията, спечелила парламентарните избори през април с 1,44 млн. гласа и 131 мандата, не успя да превърне тази подкрепа в пряк вот за своя кандидат на президентските избори.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дидо

    52 13 Отговор
    То за Корни обратното броене при нея приключи и е аут от политиката

    Коментиран от #18

    12:10 26.10.2026

  • 3 Народе???

    11 38 Отговор
    Време е за Възраждане !!!

    12:11 26.10.2026

  • 4 При тебе...

    46 10 Отговор
    Отдавна завърши.

    12:11 26.10.2026

  • 5 Ами, да изчакаме балотажа

    39 13 Отговор
    И тогава да си правим изводите, Корни. И ти искаш в България са има хаос като при съседите и в цяла Европа. Как ти плаща за да правиш тези "анализи"?

    12:12 26.10.2026

  • 6 Уйнело

    27 8 Отговор
    Изборите ги решава твоя авер Тиквара. Идеално за него да насочи остатъка от ГЕРБ там където се спазари.

    Коментиран от #19

    12:13 26.10.2026

  • 7 След коментарът на Радев за изборите

    22 30 Отговор
    Съм обеден че Крахът му ще бъде много бо бърз от колкото си мислехме

    12:13 26.10.2026

  • 8 Братовчеда

    19 8 Отговор
    Американски учени от Джорджия експериментирали с мишки и открили ген, отговорен за глупостта. Ако този ген бъде активиран, мишките много по-бързо запомняли предмети и по-лесно намирали изхода от лабиринт. Ръководителят на изследването предполага, че подобен ген съществува и при хората. Вика, че ако това се докаже, то ще постави друг важен въпрос – защо й е било на природата да създава ген, който да прави някои хора глупави. Как защо, бе?! Ако нямаше глупави, от какво щяха да живеят умните? Ако забележите противоречие и решите да питате как така хем Радев е глупав, хем ние го храним, ще ви посъветвам да не питате. Отговорът няма да ви хареса.

    12:13 26.10.2026

  • 9 12...34

    13 19 Отговор
    Почни го защото ти го докара,защо ни го натресе?

    12:13 26.10.2026

  • 10 не адекватно !!

    21 13 Отговор
    Кобрата пак се изказа

    12:15 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 За размисъл

    22 12 Отговор
    Защо въобще се дава трибуна на тая червена скрофа? Коя е Нинова , та да дава мнение и да критикували подкрепя. Тя е Persona non Grata в политиката.

    12:19 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Умен и красив

    13 13 Отговор
    Браво Корни, много точен анализ....И за фалшивия герой си много права....

    12:20 26.10.2026

  • 15 Няма Такава Излагация

    10 13 Отговор
    Позицията на премиер не е за фигуранти, на които им опъват конците дядки, които говорят българския с руски акцент!

    12:21 26.10.2026

  • 16 как да не бори олигархията?

    11 2 Отговор
    Вече три мутри гръмнаха

    12:25 26.10.2026

  • 17 Тази мадама е моят президент

    6 14 Отговор
    Единственият човек с топки сред комунисти и копейци.

    12:26 26.10.2026

  • 18 И слава Богу за нея

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дидо":

    Работи си по професията, гледа си живота, угажда си.
    И даже се е разхубавила.

    Коментиран от #30

    12:29 26.10.2026

  • 19 Промяна Х

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Уйнело":

    6 ТИКВИТЕ РАДЕВИ ЗАГУБИХА ТОТАЛНО НО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЛЪЖАТ ДА НАГЛЕЯТ ДА ОБИЖДАТ ХАХАХАХАХА ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ХАХАХА

    12:31 26.10.2026

  • 20 Петров

    6 5 Отговор
    Вотът на затворниците в Пловдив: Категорична победа за Илияна Йотова, Костадинов - втори.

    12:36 26.10.2026

  • 21 не съм маймуна

    4 4 Отговор
    Не си мислете, че Гюро ще спечели с машините на Радев!

    12:40 26.10.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор
    Интересно, че не вижда измамата 3 в 1!

    Коментиран от #29

    12:41 26.10.2026

  • 23 непротестиращ

    5 5 Отговор
    Ех Нинова, защо ни го доведе този арогантен наглец Радев, та вече ни измъчи цели 10 години! Хванал се е като пиявица за властта и не иска да си тръгне! Направиха с Йотова такива игрички на Дондуков 1 и Дондуков 2, като че да са безсмъртни!

    12:45 26.10.2026

  • 24 БАНко

    5 0 Отговор
    НЕ ПОВЯРВАХ НА МОИ ПОЗНАТИ , КОИТО СА ИМАЛИ КОНТАКТИ С ГОСПОЖАТА , ЧЕ ЗЛОБАТА И Е БЕЗГРАНИЧНА !!! ВЕЧЕ ГОДИНА ,ПОВЯРВАХ ИМ !!!

    12:45 26.10.2026

  • 25 Умряла лисица?

    10 0 Отговор
    КорнелО , не ми се прави на Умряла лисица? И ти беше в сглобката и изнасяше оръжие за Украйна.

    12:45 26.10.2026

  • 26 Бай Брадър

    5 0 Отговор
    Тази най сетне си призна че е капиталистка

    12:46 26.10.2026

  • 27 Супер!

    0 0 Отговор
    А за вас свърши! Няма броене!😜

    12:50 26.10.2026

  • 28 фбр

    3 1 Отговор
    Импексова ,затваряю сни устата седесарска !!! Успя да унищожиш успешно една няад сдтогодишна партия!!! От 980 000 гласа ги докара до под 150 000 и след това пълен разпад!!! Злобна женица с отпаднала необходимост!!!!

    12:51 26.10.2026

  • 29 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    Много бързат да закопаят Радев. Той все пак е боец!

    12:52 26.10.2026

  • 30 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "И слава Богу за нея":

    И за нея добре и за народа.

    12:54 26.10.2026

  • 31 Един

    1 1 Отговор
    Ти най-добре знаеш,защото сама го усети.Стига злоба,кое да направят най-напред ,като години се разрушаваше,защо вие не го направихте,защо не гласувайте против еврото.Всички ни набутахме,а сега обвинявате правителството и критикувате.

    13:00 26.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А50

    0 0 Отговор
    Ех нинова, колко си омразна, продажница и парцал. Какво ти пука нали ти се ояде а синчето в сащ иначе милее за народа. Гласувайте защото тия боклуци дебнат в засада

    13:03 26.10.2026