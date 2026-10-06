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Очакваният финал на хегемонията на САЩ в Близкия Изток
  Тема: Иранската криза

Очакваният финал на хегемонията на САЩ в Близкия Изток

6 Октомври, 2026 06:01 1 335 10

  • сащ-
  • пентагон-
  • иран-
  • израел-
  • близък изток-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Очаква се американските сили, разположени понастоящем в 19 бази, осем от които са постоянни, да бъдат изтеглени

Очакваният финал на хегемонията на САЩ в Близкия Изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Kathimerini Kathimerini
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк отново се откроиха и потвърдиха разногласията между ключови участници в събитията в Близкия изток. Ексцентричният президент на САЩ, прилагайки характерния си стил на водене на преговори пред очите на обществеността, отправи оптимистично послание за скорошен край на кризата с Иран, като същевременно заплаши страната с пълно унищожение, пише Константинос Филис, хоноруван преподавател в Американския колеж на Гърция и директора на "Института за глобални въпроси, в статия за Kathimerini.

С наближаването на междинните избори и предвид факта, че мнозинството американци от самото начало се противопоставят на военни действия срещу Иран, рейтингите на одобрение за Доналд Тръмп рязко спадат - отчасти поради последиците от продължаващата вече седем месеца криза в Близкия Изток и видимото ѝ въздействие върху американската икономика. В резултат на това е логично да се очаква търсене на решение - макар и временно - за повторното отваряне на Ормузкия проток. Тази потребност на американския президент е добре известна както на иранците (които обаче са изправени пред тежки икономически трудности), така и на техните съюзници като Русия и Китай; макар и да не участват пряко в конфликта, тези държави подкрепят Техеран по различни начини (като икономическият аспект е особено значим в случая с Китай). Руски и китайски сателити се използват за повишаване на ефективността и точността на иранските атаки срещу американски бази в региона; освен това Иран продължава да получава военна техника от Москва и Пекин, които също така предоставят класифицирана разузнавателна информация относно придвижването на американските войски.

Общоприето е мнението, че и двете сили печелят от това САЩ да бъдат ангажирани на фронт, който налага финансова тежест, изчерпва запасите за отбрана (от част от които се лишава Украйна), подлага на изпитание устойчивостта на въоръжените сили по време на продължителен конфликт (както показват осемте регистрирани опита за самоубийство сред моряците от ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln), подкопава имиджа на САЩ като гарант за сигурността в очите на приемащите държави, нанася сериозни щети на престижа на Вашингтон и по този начин създава условия, способни да променят статуквото в Близкия Изток. Всъщност президентът на САЩ наскоро отказа да окаже съдействие на Саудитска Арабия в конфликта ѝ с хутите в Йемен - критичен момент за Рияд, предвид факта, че страната е изправена пред атаки срещу петролните си съоръжения, капацитетът ѝ за заобикаляне на Ормузкия пролив чрез тръбопровода "Изток-Запад" е драстично ограничен, а кораби, превозващи свързан със Саудитска Арабия петрол и стоки, са ставали мишена, което на практика блокира жизненоважния пролив Баб ел-Мандеб. Посланието на Тръмп е двойно: той няма желание да се въвлича в поредния фронт в Близкия Изток - като влага допълнителен дипломатически, военен и икономически ресурс за справяне с последиците от война, която в крайна сметка е била личен избор - и, което е по-важно, той поставя американските интереси над отговорностите и ангажиментите, произтичащи от ролята му на съюзник на държавите от Персийския залив.

Последните със сигурност са обезпокоени от общата позиция на САЩ, като се започне от пропуска да бъдат информирани за военните операции срещу Иран, мине се през нежеланието или неспособността "да се довърши започнатото" чрез сваляне на режима или поне неутрализиране на оперативните му способности, и, разбира се, се стигне до неуспеха да бъдат защитени от ирански атаки и - най-вече - да се възстанови нормалното функциониране на Ормузкия пролив, каквото е било преди войната.

Макар да няма външна сила, способна или желаеща да поеме ролята на американците или дори частично да ги замести, не е преувеличено да се каже, че хегемонията на САЩ в Близкия Изток е започнала да отслабва.

Инициативата на Вашингтон за създаване на инвестиционна схема на стойност 10 милиарда долара с осем регионални партньори е значима; тя цели възстановяване на енергийната инфраструктура, повредена през последните седем месеца, както и изграждане и разширяване на тръбопроводи, заобикалящи Ормузкия пролив. Реализирането на този план обаче ще изисква значително време и средства, почти десетократно надхвърлящи първоначално обещаните суми. Предвид често повърхностния начин, по който се оповестяват различните споразумения, постигнати с посредничеството на САЩ, понастоящем липсва каквото и да е конкретно основание за укрепване на връзките между регионалните държави и САЩ или за насърчаване на по-дълбока ангажираност към Вашингтон.

Въпреки това се очаква американските сили, разположени понастоящем в 19 бази (осем от които са постоянни), да бъдат изтеглени. Това се дължи, на първо място, на факта, че тези бази са се оказали силно уязвими за атаки с евтини дронове и ракети, и на второ място - на това, че са разпръснати на различни места; географското им обединяване е целесъобразно, тъй като би улеснило и пренасочването на стратегическия фокус и военните ресурси към Югоизточна Азия.

На този етап - независимо дали преди или след междинните избори в САЩ - целта е да се намери временна, преходна рамка за разбирателство, а не окончателно уреждане на въпроса. Проблемите, които трябва да бъдат решени, са многопластови и взаимосвързани; те изискват изграждането на базово ниво на доверие, преди да може да се пристъпи към поетапно разрешаване и да се създаде положителен импулс. Президентът Тръмп е осъзнал, че е по-лесно да се започне война, отколкото тя да се прекрати - факт, потвърден от историята, тъй като повечето въоръжени конфликти през последните 80 години не са довели до устойчиво дипломатическо решение. Това важи с още по-голяма сила за днешния Близък Изток, където остават нерешени множество разпръснати конфликтни огнища, способни да се разпалят във всеки един момент.

Източник: news.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дреме ми

    3 1 Отговор
    На дрътия

    06:15 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    7 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    07:24 06.10.2026

  • 6 Конфликтното огнище

    5 1 Отговор
    от 80 години има едно име - Исраил. Докато то съществува, мир в Близкия Изток няма да съществува. Само че авторът не го споменава. И нищо чудно, като се има предвид благата позиция на Гърция към въпросната "държава"

    07:36 06.10.2026

  • 7 Баба Кина

    2 0 Отговор
    Лесно е да драснеш клечката и да запалиш стърнището, но покрай него може да изгорят, къщи, техника, животинки, че и хора.

    07:55 06.10.2026

  • 8 си пън

    3 0 Отговор
    а кой ги запали тез конфликти бе професорче,кой разби либия сваляйки"режима", а ирак сирия все нефтени държаваи,все гаранта за "мир",те гарантират само разруха с цел печалба

    08:15 06.10.2026

  • 9 малко истински факти

    0 3 Отговор
    Няма финал на хегемонията , а просто САШ вече не искат да плащат и да се жертват за сигурността на половината свят , та крайно време е давещите се в близкия изток да направят сами нещо са собственото си спасение .

    08:18 06.10.2026

  • 10 Историк

    2 0 Отговор
    Тръмп показва как не трябва да се управлява една държава и дава пример как от хегемон се превърне в жалко копие, което превърна света във врящо гърне. Всичко това с шапчицата за величие. Разрушава и иска пари за поправяне на разрушеното от него.това ще сложи край на богатството на бившата САЩ, настояща Тръмпландия.

    08:31 06.10.2026