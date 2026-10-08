Хусите предупредиха служителите в саудитски петролни обекти: Бягайте, спасявайте се!

Йеменските хуси призоваха служителите във всички петролни съоръжения на Саудитска Арабия да напуснат работните си места, тъй като обектите могат да бъдат атакувани. Предупреждението беше отправено на фона на засилващите се военни действия срещу подкрепяните от Рияд сили в Йемен.

„Служителите във всички петролни съоръжения трябва да напуснат обектите, които представляват цели за нашите сили, за да не излагат живота си на опасност“, написа в Екс говорителят на хусите Яхия Сария, цитиран от Франс прес. В изявлението не се посочва конкретен срок за напускане на съоръженията.

Предупреждението е насочено към работещите в петролната индустрия, включително към персонала на обекти, които според хусите могат да бъдат поразени независимо дали са били атакувани преди. Групировката повтори и призива си към авиокомпаниите и пътниците да избягват Саудитска Арабия.

Призив към пътниците да проверяват полетите си

Международното летище в Рияд отново е било подложено на атака, съобщава Франс прес. В съобщение, публикувано в Екс, летището призова пътниците да проверяват предварително дали полетите им са отменени или променени.

„Моля, свържете се с вашата авиокомпания и потвърдете статута на полета си, преди да се отправите към летището“, се казва в съобщението.

На този етап в предоставената информация няма потвърдени данни за броя на жертвите или за размера на щетите при атаката срещу летището. Не е съобщено и кои конкретни петролни обекти са определени от хусите като цели.

Развитието е част от ескалацията между подкрепяните от Иран хуси и силите, които са подкрепяни от Саудитска Арабия в йеменския конфликт. Новото предупреждение поставя под риск както работата на петролните съоръжения, така и въздушния трафик в кралството.

Хусите поеха тази вечер отговорност за трета за днес атака срещу летището на Рияд. Поне един самолет е сериозно повреден, предаде Франс прес.

Освен летището на столицата на Саудитска Арабия, свързаната с Иран йеменска групировка обяви, че е подложила още на обстрел с балистични ракети в съседната страна летището на Наджран и военновъздушната база в Хамис Мушаит - два града близо до границата.

Поне един самолет на летището на Рияд е сериозно повреден, каза за АФП един източник. Друг добави, че са били ударени общо три самолета.

От Държавния департамент на САЩ призоваха в Екс американците в Саудитска Арабия към "повишена бдителност".

Няколко десетки полета до летището на Рияд бяха анулирани, предаде Ройтерс, като се позова на специализирания уебсайт "ФлайтРадар 24".

Германската авиокомпания "Луфтханза" и три индийски въздушни превозвача обявиха, че спират полетите си до саудитската столица.

Източници: bta.bg, lbcgroup.tv