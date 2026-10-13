Един загина, 19 са ранени при взрив в Северен Израел

Един човек е загинал, а 19 са били ранени при експлозия в Северен Израел, близо до границата с Ливан. Предполага се, че взривът е причинен от невзривила се бомба.

Сред пострадалите има ученици и учители, които са били на поход в района. Израелската служба за спешна медицинска помощ „Маген Давид Адом“ съобщи, че на осем от ранените е оказана помощ на място. Част от тях са с тежки и средно тежки наранявания.

Смъртта на един човек е била констатирана на място, съобщиха израелски медии, позовавайки се на медицинската служба. Не се посочва самоличността на загиналия.

Армията разследва причините

Израелската армия е изпратила военнослужещи, които да окажат помощ на мястото на експлозията. Към района са били насочени и хеликоптери на военновъздушните сили.

„Обстоятелствата около инцидента се разследват“, заяви израелската армия.

Засега не е установено какъв точно е боеприпасът, за който се предполага, че е предизвикал взрива. Не е изяснено и дали той е останал от военните действия между Израел и ливанското шиитско движение „Хизбула“.

Разследването трябва да установи произхода на боеприпаса и причината той да се намира в района, където е преминавала групата с ученици и учители.

Източници: bta.bg