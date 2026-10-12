Анди Бърнам: Ирански военни почти сигурно стоят зад инцидента във „Феърфорд“

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е „много вероятно“ инцидентът край военното летище „Феърфорд“ да е бил координиран в Иран и „почти сигурно“ да е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
„Мога да потвърдя оценката ни, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти със сигурност насочено от КГИР“, каза Бърнам пред британския парламент.
Случаят започна на 27 септември край RAF Fairford в графство Глостършър. Петима британски граждани бяха задържани по подозрение за терористични престъпления и нарушения, свързани с експлозиви. Те впоследствие бяха освободени под гаранция, без да им бъдат повдигнати обвинения.
Базата е използвана от американски бомбардировачи
Военното летище „Феърфорд“ е използвано от американски бомбардировачи за операции срещу Иран. След инцидента Съединените щати изтеглиха самолетите си от базата заради свързани с Иран заплахи.
Американски представители съобщиха, че разследването е свързано с предполагаем заговор за атака с дрон. Британските власти не са обявили публично всички подробности за плана, а разследването продължава.
Иран отхвърли обвиненията за участие в инцидента, определяйки ги като „неоснователни и злонамерени спекулации“.
Лондон обяви нови санкции
Бърнам заяви, че Великобритания няма да приеме заплахи на своя територия и ще използва правомощията си срещу ирански престъпни мрежи и каналите им за финансиране.„Няма да търпим подобни заплахи на наша територия“, заяви британският премиер.
Външният министър Ед Милибанд обяви, че е извикал иранския посланик в Лондон. По думите му опитите на Иран да подкопава сигурността на Великобритания чрез престъпни мрежи, групировки и действия, подкрепяни от държавата, са неприемливи.
Лондон наложи санкции на Рухола Базганди, ръководител на контраразузнаването в КГИР, и на Шахрам Али Реза Тамарзаде Джаки, свързан с престъпната мрежа „Зиндащи“. Мерките включват замразяване на активи, забрана за пътуване и забрана за заемане на ръководни длъжности.
Милибанд заяви, че двамата са санкционирани заради предполагаемата им роля в улесняването или извършването на враждебна дейност от името на иранския режим, включително планиране и осъществяване на нападения в чужбина.
Бърнам посочи, че Великобритания ще предприеме и допълнителни мерки срещу Иран и КГИР. Засега британските власти не са съобщили кога ще бъдат обявени новите санкции.
Източници: bta.bg, independent.co.uk, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
21:12 12.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
"ХИБРИДНА ВОЙНА" 🤔
термин при който няма нужда от никакви доказателства, важно е да се обяви, че Путин и Русия са виновни за дадено събитие😉
21:14 12.10.2026
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