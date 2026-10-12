Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Анди Бърнам: Ирански военни почти сигурно стоят зад инцидента във „Феърфорд“
  Тема: Иранската криза

Анди Бърнам: Ирански военни почти сигурно стоят зад инцидента във „Феърфорд“

12 Октомври, 2026 21:07 780 6

  • анди бърнам-
  • иран-
  • феърфорд-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп

Британският премиер обяви допълнителни санкции срещу Иран, а Лондон извика иранския посланик, но Техеран отрича да има участие в случая

Анди Бърнам: Ирански военни почти сигурно стоят зад инцидента във „Феърфорд“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е „много вероятно“ инцидентът край военното летище „Феърфорд“ да е бил координиран в Иран и „почти сигурно“ да е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„Мога да потвърдя оценката ни, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти със сигурност насочено от КГИР“, каза Бърнам пред британския парламент.

Случаят започна на 27 септември край RAF Fairford в графство Глостършър. Петима британски граждани бяха задържани по подозрение за терористични престъпления и нарушения, свързани с експлозиви. Те впоследствие бяха освободени под гаранция, без да им бъдат повдигнати обвинения.

Базата е използвана от американски бомбардировачи

Военното летище „Феърфорд“ е използвано от американски бомбардировачи за операции срещу Иран. След инцидента Съединените щати изтеглиха самолетите си от базата заради свързани с Иран заплахи.

Американски представители съобщиха, че разследването е свързано с предполагаем заговор за атака с дрон. Британските власти не са обявили публично всички подробности за плана, а разследването продължава.

Иран отхвърли обвиненията за участие в инцидента, определяйки ги като „неоснователни и злонамерени спекулации“.

Лондон обяви нови санкции

Бърнам заяви, че Великобритания няма да приеме заплахи на своя територия и ще използва правомощията си срещу ирански престъпни мрежи и каналите им за финансиране.

„Няма да търпим подобни заплахи на наша територия“, заяви британският премиер.

Външният министър Ед Милибанд обяви, че е извикал иранския посланик в Лондон. По думите му опитите на Иран да подкопава сигурността на Великобритания чрез престъпни мрежи, групировки и действия, подкрепяни от държавата, са неприемливи.

Лондон наложи санкции на Рухола Базганди, ръководител на контраразузнаването в КГИР, и на Шахрам Али Реза Тамарзаде Джаки, свързан с престъпната мрежа „Зиндащи“. Мерките включват замразяване на активи, забрана за пътуване и забрана за заемане на ръководни длъжности.

Милибанд заяви, че двамата са санкционирани заради предполагаемата им роля в улесняването или извършването на враждебна дейност от името на иранския режим, включително планиране и осъществяване на нападения в чужбина.

Бърнам посочи, че Великобритания ще предприеме и допълнителни мерки срещу Иран и КГИР. Засега британските власти не са съобщили кога ще бъдат обявени новите санкции.

Източници: bta.bg, independent.co.uk, apnews.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    8 1 Отговор
    Колко време ще бъде тоя премиер..... Ще го сменят до годинка две и него негодяя..... Гледам по-тъп и от старамара....

    21:12 12.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    7 2 Отговор
    😀😀😀
    "ХИБРИДНА ВОЙНА" 🤔
    термин при който няма нужда от никакви доказателства, важно е да се обяви, че Путин и Русия са виновни за дадено събитие😉

    21:14 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания