Анди Бърнам: Ирански военни почти сигурно стоят зад инцидента във „Феърфорд“

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е „много вероятно“ инцидентът край военното летище „Феърфорд“ да е бил координиран в Иран и „почти сигурно“ да е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„Мога да потвърдя оценката ни, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти със сигурност насочено от КГИР“, каза Бърнам пред британския парламент.

Случаят започна на 27 септември край RAF Fairford в графство Глостършър. Петима британски граждани бяха задържани по подозрение за терористични престъпления и нарушения, свързани с експлозиви. Те впоследствие бяха освободени под гаранция, без да им бъдат повдигнати обвинения.

Базата е използвана от американски бомбардировачи

Военното летище „Феърфорд“ е използвано от американски бомбардировачи за операции срещу Иран. След инцидента Съединените щати изтеглиха самолетите си от базата заради свързани с Иран заплахи.

Американски представители съобщиха, че разследването е свързано с предполагаем заговор за атака с дрон. Британските власти не са обявили публично всички подробности за плана, а разследването продължава.

Иран отхвърли обвиненията за участие в инцидента, определяйки ги като „неоснователни и злонамерени спекулации“.

Лондон обяви нови санкции

Бърнам заяви, че Великобритания няма да приеме заплахи на своя територия и ще използва правомощията си срещу ирански престъпни мрежи и каналите им за финансиране.

„Няма да търпим подобни заплахи на наша територия“, заяви британският премиер.

Външният министър Ед Милибанд обяви, че е извикал иранския посланик в Лондон. По думите му опитите на Иран да подкопава сигурността на Великобритания чрез престъпни мрежи, групировки и действия, подкрепяни от държавата, са неприемливи.

Лондон наложи санкции на Рухола Базганди, ръководител на контраразузнаването в КГИР, и на Шахрам Али Реза Тамарзаде Джаки, свързан с престъпната мрежа „Зиндащи“. Мерките включват замразяване на активи, забрана за пътуване и забрана за заемане на ръководни длъжности.

Милибанд заяви, че двамата са санкционирани заради предполагаемата им роля в улесняването или извършването на враждебна дейност от името на иранския режим, включително планиране и осъществяване на нападения в чужбина.

Бърнам посочи, че Великобритания ще предприеме и допълнителни мерки срещу Иран и КГИР. Засега британските власти не са съобщили кога ще бъдат обявени новите санкции.

Източници: bta.bg, independent.co.uk, apnews.com