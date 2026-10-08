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Доналд Тръмп: Няма да атакуваме Иран преди изборите
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Няма да атакуваме Иран преди изборите

8 Октомври, 2026 19:54, обновена 8 Октомври, 2026 19:55 629 12

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Американският президент заяви, че Вашингтон води „продуктивни дискусии“ с Техеран

Доналд Тръмп: Няма да атакуваме Иран преди изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември, заяви президентът Доналд Тръмп. Той обяви решението си в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп посочи, че Вашингтон води „продуктивни дискусии с Ислямска република Иран“. Американският президент не уточни кои представители участват в разговорите и какви са конкретните теми на обсъждане.

В същото време блокадата на иранските пристанища продължава. Тръмп заяви, че петролът продължава да преминава през Ормузкия проток — ключов морски маршрут за световните енергийни доставки.

Натиск преди вота

Два дни по-рано Тръмп заяви, че никой не знае кой управлява Иран. Решението да не бъде предприемана атака преди изборите идва на фона на продължаващ военен конфликт и нарастващ вътрешнополитически натиск върху американската администрация.

Според информацията, цитирана от Ройтерс, войната срещу Иран е непопулярна сред американците. Конфликтът е довел до повишаване на цените на горивата, което допринася и за високата инфлация в САЩ. Рейтингът на президента е достигнал рекордно ниско равнище.

Проучванията сочат, че на изборите на 3 ноември Републиканската партия може да загуби контрола си и върху двете камари на Конгреса. Изборите ще определят съотношението на силите в Камарата на представителите и Сената през следващия политически период.

Позицията на Тръмп оставя отворен въпроса какво ще предприеме Вашингтон след вота. В изявлението му се посочва единствено, че атака няма да има преди междинните избори, без да се поема ангажимент за по-нататъшните действия на САЩ.

Иран няма да се откаже от обогатяването на уран или да предаде обогатения си досега уран, заяви също днес ръководителят на Организацията за атомна енергия на страната Мохамад Еслами, цитиран от Ройтерс.

Отхвърляйки поредните заплахи на САЩ срещу ядрените обекти на Иран като „нищо ново“, Еслами каза, че обогатяването е „неделима част“ от ядрения процес.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Нобела преди атаката

    19:56 08.10.2026

  • 5 Реалист

    9 0 Отговор
    Няма ракети за да атакува дори и Хутите в Йемен.

    19:57 08.10.2026

  • 6 Киев на свещи на минус 25°

    9 0 Отговор
    Клоуна

    19:58 08.10.2026

  • 7 ТОЧНО ОБРАТНОТО

    10 0 Отговор
    ЩЕ НАПРАВИ,ЗАЩОТО СЕГА МУ СЕ Е ПАДНАЛО ДА ПЕЧАТА МАНГИЗИ.

    19:58 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бизнес Инсайдър

    6 1 Отговор
    Злите езици говорят ,че в метрото на Киев вонята на Ффф.Калии и У. Ринна просто вече била непоносима .....,слако кисела ,със солен привкус накрая .

    20:12 08.10.2026

  • 10 Гост

    6 0 Отговор
    Е, колко пъти още ще атакувате Иран...😂🤣, а и с какво това ще подобри социалната система на Сащ, която е пред разпад, резпективно държавен фалит?! Американският долар вече не върши работа, не се харесва и не се предпочита...ядрена война ли ще направи Сащ, за да се опита да възстанови поне малко от влиянието на долара?!🤣

    20:17 08.10.2026

  • 11 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    6 0 Отговор
    Англосаксонския упадък. Дони се смее да нападне Иран.

    20:19 08.10.2026

  • 12 Много лъже обаче

    1 0 Отговор
    Тоя мармот

    20:24 08.10.2026

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