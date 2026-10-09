Израел: Нобеловата награда за Нави Пилай легитимира омраза

Израел реагира остро на присъждането на Нобеловата награда за мир на Нави Пилай. Министерството на външните работи определи решението като „гротескно използване на една награда като оръжие за легитимиране на омразата и предразсъдъците срещу Израел“, съобщава „Таймс ъф Израел“.

Ведомството заяви, че ако съществуваше награда „за лъжи, омраза и кървави клевети“, Пилай би била сред фаворитите. „Ролята ѝ в безмилостното, политически мотивирано демонизиране на Израел и разпространяването на лъжата за геноцид говори сама за себе си“, се посочва в изявлението.

Спорът около комисията на ООН

„Сега, след като Нобеловият комитет възнагради най-голямата лъжа на XXI век, Йозеф Гьобелс със сигурност аплодира от ада“, написа израелското външно министерство в социалната мрежа Х.

Нави Пилай е бивш върховен комисар на ООН за правата на човека и съдия в Международния съд. Тя е оглавявала независима международна анкетна комисия на ООН за окупираната палестинска територия, включително Източен Йерусалим, и Израел. Комисията обвини Израел в извършване на геноцид в Газа, а Израел отхвърля това обвинение.

Норвежкият Нобелов комитет присъди отличието на 85-годишната Пилай за усилията ѝ в подкрепа на мира и международното право. В мотивите си комитетът посочи, че разрешаването на конфликти без сила и насилие зависи от върховенството на международното право.

Председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес заяви, че Нобеловият комитет не е съдът, който трябва да решава дали израелската военна операция в Газа представлява геноцид. По думите му този въпрос е свързан с работата на анкетната комисия на ООН, но окончателното решение е от компетентността на Международния съд.

Реакцията на Израел поставя наградата в центъра на нов спор за ролята на международното право и за оценките на действията на страната в Газа. На този етап няма данни израелското правителство да е предприело допълнителни дипломатически мерки заради решението.

Източници: news.bg, timesofisrael.com