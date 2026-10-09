Новини
Свят »
Израел »
Израел: Нобеловата награда за Нави Пилай легитимира омраза
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел: Нобеловата награда за Нави Пилай легитимира омраза

9 Октомври, 2026 15:06 1 388 22

  • израел-
  • нави пилай-
  • нобелова награда за мир-
  • ивица газа-
  • геноцид-
  • бенямин нетаняху

Израелското външно министерство обвини носителката на отличието в политическо демонизиране на страната и разпространяване на твърдението за геноцид

Израел: Нобеловата награда за Нави Пилай легитимира омраза - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Times of Israel The Times of Israel

Израел реагира остро на присъждането на Нобеловата награда за мир на Нави Пилай. Министерството на външните работи определи решението като „гротескно използване на една награда като оръжие за легитимиране на омразата и предразсъдъците срещу Израел“, съобщава „Таймс ъф Израел“.

Ведомството заяви, че ако съществуваше награда „за лъжи, омраза и кървави клевети“, Пилай би била сред фаворитите. „Ролята ѝ в безмилостното, политически мотивирано демонизиране на Израел и разпространяването на лъжата за геноцид говори сама за себе си“, се посочва в изявлението.

„Сега, след като Нобеловият комитет възнагради най-голямата лъжа на XXI век, Йозеф Гьобелс със сигурност аплодира от ада“, написа израелското външно министерство в социалната мрежа Х.

Спорът около комисията на ООН

Нави Пилай е бивш върховен комисар на ООН за правата на човека и съдия в Международния съд. Тя е оглавявала независима международна анкетна комисия на ООН за окупираната палестинска територия, включително Източен Йерусалим, и Израел. Комисията обвини Израел в извършване на геноцид в Газа, а Израел отхвърля това обвинение.

Норвежкият Нобелов комитет присъди отличието на 85-годишната Пилай за усилията ѝ в подкрепа на мира и международното право. В мотивите си комитетът посочи, че разрешаването на конфликти без сила и насилие зависи от върховенството на международното право.

Председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес заяви, че Нобеловият комитет не е съдът, който трябва да решава дали израелската военна операция в Газа представлява геноцид. По думите му този въпрос е свързан с работата на анкетната комисия на ООН, но окончателното решение е от компетентността на Международния съд.

Реакцията на Израел поставя наградата в центъра на нов спор за ролята на международното право и за оценките на действията на страната в Газа. На този етап няма данни израелското правителство да е предприело допълнителни дипломатически мерки заради решението.

Източници: news.bg, timesofisrael.com


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Нашева

    20 2 Отговор
    Според мен Нави Пилай можеше символично да източи маркуча върху звездата на Давид .Абе важно е шоу да става .

    Коментиран от #4

    15:08 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цвете

    20 2 Отговор
    КОГАТО ИСТИНАТА ГОВОРИ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ ТОЛКОВА НАГЛИ ,КАТО ЧЕ ЛИ НЕ Е ВЕРНО ЛИ? 🤫🍀👏

    15:21 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 .....

    14 5 Отговор
    Бе къде беше тоя комитет при арменския геноцид, при катастрофата на Смирна, когато турците нахлуха в Кипър,при баташкото клане,къде бяха тия мизерници

    Коментиран от #15

    15:23 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тц,тц

    7 3 Отговор
    Къде беше комитетчето при сръбския терор,жалки нещастници

    15:32 09.10.2026

  • 9 Шабан

    8 2 Отговор
    Това е антисемитизъм към Хазарите !!!
    Не им причинявайте болезности моля ви се!!!
    Те са честни хора където и да се намират по света!!!
    Хахаха!!!

    15:35 09.10.2026

  • 10 Кво умуват?

    8 2 Отговор
    Всички в света мразят нацистки Израел ! Не го ли знаят?

    15:50 09.10.2026

  • 11 ШВЕДИТЕ СЕ ИЗЛАГАТ!

    4 0 Отговор
    Определянето на наградата в зависимост от пола е глупост във връзка с което предлагам: да няма спортни състезания отделно за мъже и жени…, а просто една година побеждават мъжете, следващата година съдиите отсъждат в полза на жените. Да няма отделни състезания за мъже и жени по шах, което е пълно безумие и обида за жените, защото по този начин априори се признава, че са по глупави. Просто една година побеждават мъжете, а следващата година го удрят на кавалерство!

    15:55 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Няма нужда някой да демонизира Израел

    3 0 Отговор
    Той сам се грижи за това от създаването си до днес. Как се случи това, държава създадена от изстрадал през вековете народ, да се превърне в смъртна заплаха за всички около нея?

    15:59 09.10.2026

  • 14 Ей това е за Нобелова

    1 0 Отговор
    И хубаво да го четат от Mossad ! Щото е чисто българско откритие ...

    16:02 09.10.2026

  • 15 Малко пояснения

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    При Баташкото клане все още няма Нобел за мир. Иначе може би щеше да го заслужи Макгахан. При арменския геноцид по време на Първата световна война Нобел за мир не се връчва. Касапницата тогава е повсеместна.

    16:04 09.10.2026

  • 16 Кво умуват? Така е !

    2 0 Отговор
    Да четат и да се образоват относно "Балканска ендемична нефропатия (БЕН)" ....за Вълчата ябълка ..
    токсично растение, чиято основна опасна съставка — аристолоховата киселина — е пряко свързана с тежки увреждания на бъбреците и развитието на рак обаче .... при евреите е със смъртност 2800% по голяма ... Да им обяснявам ли от какво ще им се налага да се лекуват преди да се споминат на 97% ?

    16:05 09.10.2026

  • 17 Балканска ендемична нефропатия (БЕН) !

    2 0 Отговор
    е най великото българско откритие ! Екстракт от растението Вълчата ябълка води до патологични тежки увреждания на бъбреците и развитието на рак, обаче при евреите е със смъртност 2800% по голяма от при не-евреите ! .... Бях в екипа на Севдалин Георгиев и е време и ние Нобелова да получим за това

    16:12 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.