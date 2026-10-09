Израел: Нобеловата награда за Нави Пилай легитимира омраза

Израел реагира остро на присъждането на Нобеловата награда за мир на Нави Пилай. Министерството на външните работи определи решението като „гротескно използване на една награда като оръжие за легитимиране на омразата и предразсъдъците срещу Израел“, съобщава „Таймс ъф Израел“.
Ведомството заяви, че ако съществуваше награда „за лъжи, омраза и кървави клевети“, Пилай би била сред фаворитите. „Ролята ѝ в безмилостното, политически мотивирано демонизиране на Израел и разпространяването на лъжата за геноцид говори сама за себе си“, се посочва в изявлението.„Сега, след като Нобеловият комитет възнагради най-голямата лъжа на XXI век, Йозеф Гьобелс със сигурност аплодира от ада“, написа израелското външно министерство в социалната мрежа Х.
Спорът около комисията на ООН
Нави Пилай е бивш върховен комисар на ООН за правата на човека и съдия в Международния съд. Тя е оглавявала независима международна анкетна комисия на ООН за окупираната палестинска територия, включително Източен Йерусалим, и Израел. Комисията обвини Израел в извършване на геноцид в Газа, а Израел отхвърля това обвинение.
Норвежкият Нобелов комитет присъди отличието на 85-годишната Пилай за усилията ѝ в подкрепа на мира и международното право. В мотивите си комитетът посочи, че разрешаването на конфликти без сила и насилие зависи от върховенството на международното право.
Председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес заяви, че Нобеловият комитет не е съдът, който трябва да решава дали израелската военна операция в Газа представлява геноцид. По думите му този въпрос е свързан с работата на анкетната комисия на ООН, но окончателното решение е от компетентността на Международния съд.
Реакцията на Израел поставя наградата в центъра на нов спор за ролята на международното право и за оценките на действията на страната в Газа. На този етап няма данни израелското правителство да е предприело допълнителни дипломатически мерки заради решението.
Източници: news.bg, timesofisrael.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Нашева
Коментиран от #4
15:08 09.10.2026
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3 Цвете
15:21 09.10.2026
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5 .....
Коментиран от #15
15:23 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тц,тц
15:32 09.10.2026
9 Шабан
Не им причинявайте болезности моля ви се!!!
Те са честни хора където и да се намират по света!!!
Хахаха!!!
15:35 09.10.2026
10 Кво умуват?
15:50 09.10.2026
11 ШВЕДИТЕ СЕ ИЗЛАГАТ!
15:55 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Няма нужда някой да демонизира Израел
15:59 09.10.2026
14 Ей това е за Нобелова
16:02 09.10.2026
15 Малко пояснения
До коментар #5 от ".....":При Баташкото клане все още няма Нобел за мир. Иначе може би щеше да го заслужи Макгахан. При арменския геноцид по време на Първата световна война Нобел за мир не се връчва. Касапницата тогава е повсеместна.
16:04 09.10.2026
16 Кво умуват? Така е !
токсично растение, чиято основна опасна съставка — аристолоховата киселина — е пряко свързана с тежки увреждания на бъбреците и развитието на рак обаче .... при евреите е със смъртност 2800% по голяма ... Да им обяснявам ли от какво ще им се налага да се лекуват преди да се споминат на 97% ?
16:05 09.10.2026
17 Балканска ендемична нефропатия (БЕН) !
16:12 09.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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