Еврото поевтинява спрямо долара: вървим ли към нова дългова криза

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Еврото спадна до 17-месечно дъно спрямо щатския долар. Това ще увеличи инфлацията в ЕС, където политическите тревоги и притесненията относно френския дълг вече безпокоят инвеститорите. Задава ли се нова фискална криза?

Курсът на еврото към долара се срина до стойности, невиждани от 17 месеца. Това се случва на фона на растящи рискове, свързани с дълговете, особено във Франция, тревоги за доходността по държавните облигации и ръст на цените на горивата.

Еврото поевтинява спрямо долара през по-голямата част от 2026 г., като от началото на годината е загубило около 5% от стойността си. В понеделник то достигна 1,12 долара - най-ниското ниво от началото на 2025 г.

Франция има сериозни фискални проблеми

Рикардо Амаро, икономист от „Оксфорд Икономикс", коментира пред ДВ, че общият спад може да се дължи на промяна на очакванията на инвеститорите за политиката на Федералния резерв на САЩ за лихвените проценти. Той обаче посочва, че последното поевтиняване на еврото вероятно е било предизвикано от опасенията за Франция.

Париж отдавна има тежки фискални проблеми. Откакто президентът Еманюел Макрон встъпи в длъжност през май 2017 г., публичните разходи нараснаха, докато той въведе значителни данъчни облекчения. В резултат на това държавният дълг на страната се увеличи с над 1 трилион евро.

Съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на страната в момента е почти 118%. Бюджетите са неблансирани, а дефицитът редовно надхвърля 5 процента. Заради опасения за ниските темпове на растеж в еврозоната и скока в цените на енергията много инвеститори отново погледнаха към проблемите на Франция, а мнозина се насочиха към по-сигурни опции като например германските държавни облигации.

Разликата между доходността на 10-годишните държавни облигации на Франция и Германия достигна миналата седмица най-високото си ниво от времето на дълговата криза в еврозоната насам. Това е показател, който се следи с голямо внимание като индикатор за финансовата стабилност в ЕС.

Ще се намеси ли Европейската централна банка?

Натискът върху еврото и върху пазарите на държавни облигации в Европа, включително италианските, доведе до призиви към Европейската централна банка (ЕЦБ) да предприеме мерки, за да не допусне тревогата да прерасне в паника. Джим Рийд от „Дойче Банк“ заяви в понеделник, че в един момент миналата седмица разликата между германските и френските облигации е станала толкова голяма, че е настъпила „мини паника“.

Икономистът Рикардо Амаро смята, че това ще е предизвикателство към ЕЦБ - да действа така, че да не влоши положението. Той очаква политиците да продължат да наблюдават валутните тенденции между американския долар и еврото, но да се въздържат от опити за влияние върху пазара.

През последните години Франция е обхваната от политически кризи, при които приемането на годишните бюджети се превърна в сериозно изпитание за стабилността на правителството. Въпреки че бюджетът за 2027 г., който е одобрен, включва реформи, насочени към намаляване на дефицита, крайната десница на Марин льо Пен продължава да е водеща в проучванията за президентските избори през 2027 г.

Инфлацията още повече усложнява ситуацията

Перспективата за победа на Льо Пен плаши инвеститорите, подобно на възхода на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ във Федералната република. Голяма част от политическата нестабилност се дължи на недоволството на избирателите от високите разходи за живот. В Испания министър-председателят Педро Санчес обяви предсрочни избори, след като мерките за справяне с жилищната криза в страната бяха отхвърлени в парламента.

Според Амаро отслабването на еврото би могло да задълбочи проблема с инфлацията. „По-рязкото отслабване на еврото би засилило инфлационния шок, а вече се очаква инфлацията да остане висока и през 2027 г.“, казва той. По-слабото евро би повишило цената на вносните стоки, особено на тези, които са в щатски долари. Цените на световните суровини като петрол и газ се определят в долари, което означава, че скочилите цени на енергията вероятно ще продължат да растат, както и тези при вноса от САЩ.

Спомените за дълговата криза в ЕС карат много наблюдатели да се тревожат, че сигналите от Франция могат да доведат до подобно развитие. Някои икономисти са скептични, но Амаро предупреждава, че очакваното покачване на лихвените проценти от ЕЦБ и инфлацията означават, че ситуацията трябва да се следи внимателно.

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