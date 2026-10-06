Еврото поевтинява спрямо долара: вървим ли към нова дългова криза

Еврото спадна до 17-месечно дъно спрямо щатския долар. Това ще увеличи инфлацията в ЕС, където политическите тревоги и притесненията относно френския дълг вече безпокоят инвеститорите. Задава ли се нова фискална криза?
Курсът на еврото към долара се срина до стойности, невиждани от 17 месеца. Това се случва на фона на растящи рискове, свързани с дълговете, особено във Франция, тревоги за доходността по държавните облигации и ръст на цените на горивата.
Еврото поевтинява спрямо долара през по-голямата част от 2026 г., като от началото на годината е загубило около 5% от стойността си. В понеделник то достигна 1,12 долара - най-ниското ниво от началото на 2025 г.
Франция има сериозни фискални проблеми
Рикардо Амаро, икономист от „Оксфорд Икономикс", коментира пред ДВ, че общият спад може да се дължи на промяна на очакванията на инвеститорите за политиката на Федералния резерв на САЩ за лихвените проценти. Той обаче посочва, че последното поевтиняване на еврото вероятно е било предизвикано от опасенията за Франция.
Париж отдавна има тежки фискални проблеми. Откакто президентът Еманюел Макрон встъпи в длъжност през май 2017 г., публичните разходи нараснаха, докато той въведе значителни данъчни облекчения. В резултат на това държавният дълг на страната се увеличи с над 1 трилион евро.
Съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на страната в момента е почти 118%. Бюджетите са неблансирани, а дефицитът редовно надхвърля 5 процента. Заради опасения за ниските темпове на растеж в еврозоната и скока в цените на енергията много инвеститори отново погледнаха към проблемите на Франция, а мнозина се насочиха към по-сигурни опции като например германските държавни облигации.
Разликата между доходността на 10-годишните държавни облигации на Франция и Германия достигна миналата седмица най-високото си ниво от времето на дълговата криза в еврозоната насам. Това е показател, който се следи с голямо внимание като индикатор за финансовата стабилност в ЕС.
Ще се намеси ли Европейската централна банка?
Натискът върху еврото и върху пазарите на държавни облигации в Европа, включително италианските, доведе до призиви към Европейската централна банка (ЕЦБ) да предприеме мерки, за да не допусне тревогата да прерасне в паника. Джим Рийд от „Дойче Банк“ заяви в понеделник, че в един момент миналата седмица разликата между германските и френските облигации е станала толкова голяма, че е настъпила „мини паника“.
Икономистът Рикардо Амаро смята, че това ще е предизвикателство към ЕЦБ - да действа така, че да не влоши положението. Той очаква политиците да продължат да наблюдават валутните тенденции между американския долар и еврото, но да се въздържат от опити за влияние върху пазара.
През последните години Франция е обхваната от политически кризи, при които приемането на годишните бюджети се превърна в сериозно изпитание за стабилността на правителството. Въпреки че бюджетът за 2027 г., който е одобрен, включва реформи, насочени към намаляване на дефицита, крайната десница на Марин льо Пен продължава да е водеща в проучванията за президентските избори през 2027 г.
Инфлацията още повече усложнява ситуацията
Перспективата за победа на Льо Пен плаши инвеститорите, подобно на възхода на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ във Федералната република. Голяма част от политическата нестабилност се дължи на недоволството на избирателите от високите разходи за живот. В Испания министър-председателят Педро Санчес обяви предсрочни избори, след като мерките за справяне с жилищната криза в страната бяха отхвърлени в парламента.
Според Амаро отслабването на еврото би могло да задълбочи проблема с инфлацията. „По-рязкото отслабване на еврото би засилило инфлационния шок, а вече се очаква инфлацията да остане висока и през 2027 г.“, казва той. По-слабото евро би повишило цената на вносните стоки, особено на тези, които са в щатски долари. Цените на световните суровини като петрол и газ се определят в долари, което означава, че скочилите цени на енергията вероятно ще продължат да растат, както и тези при вноса от САЩ.
Спомените за дълговата криза в ЕС карат много наблюдатели да се тревожат, че сигналите от Франция могат да доведат до подобно развитие. Някои икономисти са скептични, но Амаро предупреждава, че очакваното покачване на лихвените проценти от ЕЦБ и инфлацията означават, че ситуацията трябва да се следи внимателно.
Източник: www.dw.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕСтествено
Коментиран от #15
19:09 06.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ПАДАНЕТО НА КУРСА НА ЕВРОТО
.....
ПРОБЛЕМ ИМА С ТОВА ЧЕ ЕС НЕ ИЗНАСЯ
ЗАЩОТО ПРОИЗВЕЖДА СТОКИ НА НЕПРОДАВАЕМИ ЦЕНИ
Коментиран от #20
19:10 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ........–
Хартия която едната е "обезпечена" само със самотоносачи и дермоКРАДция.
Другата е обезпечена с розови манифестации.
19:13 06.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧИИТО ПРОДУКТИ
ПЪЛНЯТ 25% ОТ ЛАВИЦИТЕ В БГ МАГАЗИНИТЕ КРАДЕ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
....
ПРИ НАС ИМА ПРАХ БУУСТ - ВИТАМИНИ И 16 ГО МЛЕЧЕН ПРОТЕИН В ЕДНА ДОЗА ЗА ВЪЗРАСТНИ
.... 880 ГРАМА .. 10 ЕВРО .. В ЕКВИВАЛЕНТ
......
В ЕС НЯМА БУУСТ - БИЛ ПРОДУКТ ЗА СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКИТЕ ПАЗАРИ
...
ИМА ДРУГ ПРИДУКТ НА НЕСТЛЕ
550 ГРАМА ЗА 21 - 23 ЕВРО :)
.....
НАРОЧНО ТЪРСИХ ЗА ПОДАРЪК ЗА ЛЕЛЯ МИ
19:14 06.10.2026
6 Дзак
19:14 06.10.2026
7 Тик-Ток
19:15 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Наистина
19:18 06.10.2026
10 Удри евраста с лопатЕто
19:18 06.10.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В РУБЛИ
Е МНОГО ПО - БЪРЗА ПОНЕЖЕ ИМА КУРС
ЕВРО - РУБЛА
.. АКО СЕ НАЛОЖИ ДА НАПУСНЕМ ЕС .. И БЪЛГАРИТЕ НЯМА ДА ЗАГУБЯТ ОТ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ :)
19:18 06.10.2026
12 000
19:22 06.10.2026
13 смех
Коментиран от #16
19:24 06.10.2026
14 Госあ
Коментиран от #18
19:26 06.10.2026
15 Няма страшно
До коментар #1 от "ЕСтествено":Когато ЕС има да плаща еврото е слабо. Когато щатите имат да получават плащане доларът е силен. Когато щатите започнат да плащат, долаеа ще падне.
19:27 06.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "смех":ФРЕНСКИ ПОЛИТИК КАЗА ЧЕ НА ФОНА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРОТЕСТИ И ФАЛИТА НА ФРАНЦИЯ
...
МАКРОН ЩЕ ЗАИГРАЕ С ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТА
И ДНЕС ПЕТЛИТЕ ИЗСТРЕЛЯХА МБР ОТ ПОДВОДНИЦАТА:)
19:28 06.10.2026
17 А бе
19:29 06.10.2026
18 Госあ
До коментар #14 от "Госあ":е го, катастрофа след ВСВ, а България преживя втория си златен век с Русия, въпреки че беше орязана брутално заради западняците и техните подлоги преди това. костите на ферди, треаше да ги изхвърлим в Марица
19:29 06.10.2026
19 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
19:30 06.10.2026
20 Госあ
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":аха, точно затова и еврото загроби всякаква надежда за инвестиции в производство в България, което повтарям непрекъснато. И точно затова, поляци, чехи, унгарци,шведи и дори румънци не искат да чуят за него
19:37 06.10.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е АМЕРИКАНСКАТА КОМПАНИЯ ПИМКО КАЛИФОРНИЯ.. ВЪРТЯТ ТРИЛИОНИ ИНВЕСТИЦИИ В САЩ :)
....
А ШЕФОВЕТЕ НА ПИМКО СА ПАРТНЬОРИ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА - АБАДЖИЕВА ( СНАХА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП)
... ГАДНО Е , АМА РАДЕВ НЕ МОЖЕ И С ПРЪСТЧЕ ДА ДОКОСНЕ БОЙКО РАПОНА ОТ СИК ...
19:44 06.10.2026
22 Сатана Z
19:45 06.10.2026
23 дълбоко виждащ да ви мръдне по чешки
Коментиран от #24, #25
19:47 06.10.2026
24 Госあ
До коментар #23 от "дълбоко виждащ да ви мръдне по чешки":Нормално, как един немски боклук ще бъде по-евтин след транспорта до България? А това, че доказано е с още по-ниско качество е отделен въпрос! Как ще има голяма печалба от нас?
19:52 06.10.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #23 от "дълбоко виждащ да ви мръдне по чешки":КИЛО КАЙМА СМЛЯНА ПРЕД МЕН ОТ КИТАЕЦ
.. ОТ СВИНСКА РИБИЦА .. БЕЗ МАЗНИНКА
.... 4 ЕВРО В ЕКВИВАЛЕНТ:)
... НАЛАГА СЕ ДА МЕЛИ С РИБИЦАТА И БЕКОН - ИНАЧЕ КЕБАПЧЕТАТА СТАВАТ СУХИ
19:53 06.10.2026
26 Сатана Z
19:56 06.10.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. КАК СТАВА ТАКА ЧЕ С НЕГО НЕ ХРАНИМ БЪЛГАРСКИ КОКОШКИ И ДОБИТЪК
И
НЕ СМЕ СВЕТОВЕН ЛИДЕР В БИСКВИТИ?
.......
ЯВНО ПЛОВДИВСКИТЕ "ТИРАДЖИИ " ИНВЕСТИРАТ САМО В БУНКЕР ТИП МУТРО - БАРОК :)
19:58 06.10.2026
28 Иван 1
20:00 06.10.2026
29 Госあ
20:01 06.10.2026
30 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Гледайте как алчността и русофобията ги затрива и нас няма да подмине..
20:16 06.10.2026
31 Еврозоната
20:28 06.10.2026
32 Радо
20:54 06.10.2026
33 хаха
ЕЦБ няма собствени пари да финансира френски дълг в момента. Единственият вариант е да напечата пари и да вдигне лихвите и инфлацията в цялата еврозона.
Германия и тя има към трилион дълг за рефинансиране до средата на 2027. САЩ са с 10-11 трилиона такъв. Няма откъде да се изкарат пари за френски дълг освен от ЕЦБ.
МВФ препоръчва ФИНАНСОВА РЕПРЕСИЯ за ЦЕЛИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ. Това означава умишлено държане на лихвите ниски при ПОМПАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА МНОГО НАД ЛИХВИТЕ. Така всички спестители, пенсионерите(пенсионните фондове), купилите ДЦК губят, дългът не се изплаща, но спада като дял от БВП, а плащанията по лихви постепенно стават смешни в реална стойност. И сега се прилага, но не радикално, а Тръмп вече обяви, че "дългът може да се изплати набързо и с инфлация".
Ето механизма(открито използван 1940-1960 за излизане от дълговете от ВСВ, 1970-1982, 2007-2010). Ако лихвата е 5%, но инфлацията е 10%, 1 милион дълг днес купува Х, лихвата е 50000 за Х/20 стоки. Година 1- Дългът купува вече 990х, лихвата 45х. Година 2- Дългът купува 985х, лихвата 40х.... След 30г дългът се изплаща в примерно 20-30% от равностойността си, лихвите за година стигат ка
21:02 06.10.2026