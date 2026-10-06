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Еврото поевтинява спрямо долара: вървим ли към нова дългова криза

Еврото поевтинява спрямо долара: вървим ли към нова дългова криза

6 Октомври, 2026 19:05 1 190 33

  • евро-
  • еврозона-
  • щатски долар-
  • кристин лагард-
  • франция

Това ще увеличи инфлацията в ЕС, където политическите тревоги и притесненията относно френския дълг вече безпокоят инвеститорите

Еврото поевтинява спрямо долара: вървим ли към нова дългова криза - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Еврото спадна до 17-месечно дъно спрямо щатския долар. Това ще увеличи инфлацията в ЕС, където политическите тревоги и притесненията относно френския дълг вече безпокоят инвеститорите. Задава ли се нова фискална криза?

Курсът на еврото към долара се срина до стойности, невиждани от 17 месеца. Това се случва на фона на растящи рискове, свързани с дълговете, особено във Франция, тревоги за доходността по държавните облигации и ръст на цените на горивата.

Еврото поевтинява спрямо долара през по-голямата част от 2026 г., като от началото на годината е загубило около 5% от стойността си. В понеделник то достигна 1,12 долара - най-ниското ниво от началото на 2025 г.

Франция има сериозни фискални проблеми

Рикардо Амаро, икономист от „Оксфорд Икономикс", коментира пред ДВ, че общият спад може да се дължи на промяна на очакванията на инвеститорите за политиката на Федералния резерв на САЩ за лихвените проценти. Той обаче посочва, че последното поевтиняване на еврото вероятно е било предизвикано от опасенията за Франция.

Париж отдавна има тежки фискални проблеми. Откакто президентът Еманюел Макрон встъпи в длъжност през май 2017 г., публичните разходи нараснаха, докато той въведе значителни данъчни облекчения. В резултат на това държавният дълг на страната се увеличи с над 1 трилион евро.

Съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на страната в момента е почти 118%. Бюджетите са неблансирани, а дефицитът редовно надхвърля 5 процента. Заради опасения за ниските темпове на растеж в еврозоната и скока в цените на енергията много инвеститори отново погледнаха към проблемите на Франция, а мнозина се насочиха към по-сигурни опции като например германските държавни облигации.

Разликата между доходността на 10-годишните държавни облигации на Франция и Германия достигна миналата седмица най-високото си ниво от времето на дълговата криза в еврозоната насам. Това е показател, който се следи с голямо внимание като индикатор за финансовата стабилност в ЕС.

Ще се намеси ли Европейската централна банка?

Натискът върху еврото и върху пазарите на държавни облигации в Европа, включително италианските, доведе до призиви към Европейската централна банка (ЕЦБ) да предприеме мерки, за да не допусне тревогата да прерасне в паника. Джим Рийд от „Дойче Банк“ заяви в понеделник, че в един момент миналата седмица разликата между германските и френските облигации е станала толкова голяма, че е настъпила „мини паника“.

Икономистът Рикардо Амаро смята, че това ще е предизвикателство към ЕЦБ - да действа така, че да не влоши положението. Той очаква политиците да продължат да наблюдават валутните тенденции между американския долар и еврото, но да се въздържат от опити за влияние върху пазара.

През последните години Франция е обхваната от политически кризи, при които приемането на годишните бюджети се превърна в сериозно изпитание за стабилността на правителството. Въпреки че бюджетът за 2027 г., който е одобрен, включва реформи, насочени към намаляване на дефицита, крайната десница на Марин льо Пен продължава да е водеща в проучванията за президентските избори през 2027 г.

Инфлацията още повече усложнява ситуацията

Перспективата за победа на Льо Пен плаши инвеститорите, подобно на възхода на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ във Федералната република. Голяма част от политическата нестабилност се дължи на недоволството на избирателите от високите разходи за живот. В Испания министър-председателят Педро Санчес обяви предсрочни избори, след като мерките за справяне с жилищната криза в страната бяха отхвърлени в парламента.

Според Амаро отслабването на еврото би могло да задълбочи проблема с инфлацията. „По-рязкото отслабване на еврото би засилило инфлационния шок, а вече се очаква инфлацията да остане висока и през 2027 г.“, казва той. По-слабото евро би повишило цената на вносните стоки, особено на тези, които са в щатски долари. Цените на световните суровини като петрол и газ се определят в долари, което означава, че скочилите цени на енергията вероятно ще продължат да растат, както и тези при вноса от САЩ.

Спомените за дълговата криза в ЕС карат много наблюдатели да се тревожат, че сигналите от Франция могат да доведат до подобно развитие. Някои икономисти са скептични, но Амаро предупреждава, че очакваното покачване на лихвените проценти от ЕЦБ и инфлацията означават, че ситуацията трябва да се следи внимателно.

Източник: www.dw.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСтествено

    27 2 Отговор
    Това е щот България прие еврото, кот пипнем иииии.... 😅

    Коментиран от #15

    19:09 06.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 4 Отговор
    АКО ЕС ИЗНАСЯШЕ НЯМА ПРОБЛЕМ
    С ПАДАНЕТО НА КУРСА НА ЕВРОТО
    .....
    ПРОБЛЕМ ИМА С ТОВА ЧЕ ЕС НЕ ИЗНАСЯ
    ЗАЩОТО ПРОИЗВЕЖДА СТОКИ НА НЕПРОДАВАЕМИ ЦЕНИ

    Коментиран от #20

    19:10 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ........–

    16 2 Отговор
    Евр(е)ото е дериват на ка/шер.ни..ят долар.

    Хартия която едната е "обезпечена" само със самотоносачи и дермоКРАДция.

    Другата е обезпечена с розови манифестации.

    19:13 06.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    КАК НАПРИМЕР ШВЕЙЦАРСКИЯ ГИГАНТ НЕСТЛЕ
    ЧИИТО ПРОДУКТИ
    ПЪЛНЯТ 25% ОТ ЛАВИЦИТЕ В БГ МАГАЗИНИТЕ КРАДЕ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
    ....
    ПРИ НАС ИМА ПРАХ БУУСТ - ВИТАМИНИ И 16 ГО МЛЕЧЕН ПРОТЕИН В ЕДНА ДОЗА ЗА ВЪЗРАСТНИ
    .... 880 ГРАМА .. 10 ЕВРО .. В ЕКВИВАЛЕНТ
    ......
    В ЕС НЯМА БУУСТ - БИЛ ПРОДУКТ ЗА СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКИТЕ ПАЗАРИ
    ...
    ИМА ДРУГ ПРИДУКТ НА НЕСТЛЕ
    550 ГРАМА ЗА 21 - 23 ЕВРО :)
    .....
    НАРОЧНО ТЪРСИХ ЗА ПОДАРЪК ЗА ЛЕЛЯ МИ

    19:14 06.10.2026

  • 6 Дзак

    14 2 Отговор
    ЕС не може да се измъкне от кризата докато се водят войни в Украйна и в Иран!

    19:14 06.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    27 4 Отговор
    Айде още 50% инфлация , Тиквата Прасето и Простокирчовците докараха и чумата и холерата в България с юрото

    19:15 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Наистина

    7 0 Отговор
    еврото поевтинява, но леврото не !

    19:18 06.10.2026

  • 10 Удри евраста с лопатЕто

    22 2 Отговор
    ЕС вече е в дългова криза, не се заблуждавайте, светлината в тунела е от бързия влак.

    19:18 06.10.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ПРЕОЦЕНКАТА НА АКТИВИ ОТ ЕВРО
    В РУБЛИ
    Е МНОГО ПО - БЪРЗА ПОНЕЖЕ ИМА КУРС
    ЕВРО - РУБЛА
    .. АКО СЕ НАЛОЖИ ДА НАПУСНЕМ ЕС .. И БЪЛГАРИТЕ НЯМА ДА ЗАГУБЯТ ОТ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ :)

    19:18 06.10.2026

  • 12 000

    27 0 Отговор
    2/3 от страните в еврозоната са в банкрут от години. Ние сме глупаци на глупаците.

    19:22 06.10.2026

  • 13 смех

    29 1 Отговор
    Втората по икономика Франция е във Фалит какъв крепеж

    Коментиран от #16

    19:24 06.10.2026

  • 14 Госあ

    23 1 Отговор
    дано фалира и се разпадне тоя скапан ЕсеС! Това е единственият шанс за спасение на България!

    Коментиран от #18

    19:26 06.10.2026

  • 15 Няма страшно

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕСтествено":

    Когато ЕС има да плаща еврото е слабо. Когато щатите имат да получават плащане доларът е силен. Когато щатите започнат да плащат, долаеа ще падне.

    19:27 06.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "смех":

    ФРЕНСКИ ПОЛИТИК КАЗА ЧЕ НА ФОНА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРОТЕСТИ И ФАЛИТА НА ФРАНЦИЯ
    ...
    МАКРОН ЩЕ ЗАИГРАЕ С ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТА
    И ДНЕС ПЕТЛИТЕ ИЗСТРЕЛЯХА МБР ОТ ПОДВОДНИЦАТА:)

    19:28 06.10.2026

  • 17 А бе

    10 1 Отговор
    юрото ойде у кенефа. Купувайте злато.

    19:29 06.10.2026

  • 18 Госあ

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    е го, катастрофа след ВСВ, а България преживя втория си златен век с Русия, въпреки че беше орязана брутално заради западняците и техните подлоги преди това. костите на ферди, треаше да ги изхвърлим в Марица

    19:29 06.10.2026

  • 19 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    6 0 Отговор
    Кое му е новото. Винаги ще сте длъжни. Нашите банки в Швейцария имат нужда от вас и вашите средства. Още повече в Еврозоната лихвите са ниски. Преди бяха 10% за месец а сега са 10% за цели 30 дни. Но в евро. Пак заповядайте и Благодаря.

    19:30 06.10.2026

  • 20 Госあ

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    аха, точно затова и еврото загроби всякаква надежда за инвестиции в производство в България, което повтарям непрекъснато. И точно затова, поляци, чехи, унгарци,шведи и дори румънци не искат да чуят за него

    19:37 06.10.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    НАЙ - ГОЛЕМИЯ БИЗНЕС. НА АЛИАНЦА
    Е АМЕРИКАНСКАТА КОМПАНИЯ ПИМКО КАЛИФОРНИЯ.. ВЪРТЯТ ТРИЛИОНИ ИНВЕСТИЦИИ В САЩ :)
    ....
    А ШЕФОВЕТЕ НА ПИМКО СА ПАРТНЬОРИ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА - АБАДЖИЕВА ( СНАХА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП)
    ... ГАДНО Е , АМА РАДЕВ НЕ МОЖЕ И С ПРЪСТЧЕ ДА ДОКОСНЕ БОЙКО РАПОНА ОТ СИК ...

    19:44 06.10.2026

  • 22 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Най-накрая една добра новина.

    19:45 06.10.2026

  • 23 дълбоко виждащ да ви мръдне по чешки

    8 0 Отговор
    храните за котки в ДМ са двойно по скъпи от същите в същия магазин дм ,но в германия.цените на брецелите във веригите на лидл и другите са снад 20сента по скъпи тук от германия.В бг скъпотията е най-голяма от другите държави в ес!

    Коментиран от #24, #25

    19:47 06.10.2026

  • 24 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "дълбоко виждащ да ви мръдне по чешки":

    Нормално, как един немски боклук ще бъде по-евтин след транспорта до България? А това, че доказано е с още по-ниско качество е отделен въпрос! Как ще има голяма печалба от нас?

    19:52 06.10.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "дълбоко виждащ да ви мръдне по чешки":

    КИЛО КАЙМА СМЛЯНА ПРЕД МЕН ОТ КИТАЕЦ
    .. ОТ СВИНСКА РИБИЦА .. БЕЗ МАЗНИНКА
    .... 4 ЕВРО В ЕКВИВАЛЕНТ:)
    ... НАЛАГА СЕ ДА МЕЛИ С РИБИЦАТА И БЕКОН - ИНАЧЕ КЕБАПЧЕТАТА СТАВАТ СУХИ

    19:53 06.10.2026

  • 26 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Гадното в случая ,че всички цени на енергия ресурси се продават за доларе.,а българете се хванаха на евро хорото ,от което няма пускане.

    19:56 06.10.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ИМА СВРЪХПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНО
    .. КАК СТАВА ТАКА ЧЕ С НЕГО НЕ ХРАНИМ БЪЛГАРСКИ КОКОШКИ И ДОБИТЪК
    И
    НЕ СМЕ СВЕТОВЕН ЛИДЕР В БИСКВИТИ?
    .......
    ЯВНО ПЛОВДИВСКИТЕ "ТИРАДЖИИ " ИНВЕСТИРАТ САМО В БУНКЕР ТИП МУТРО - БАРОК :)

    19:58 06.10.2026

  • 28 Иван 1

    10 0 Отговор
    Ами спрете да подарявате на Украйна милиарди защото те са без покритие и невъзвращаемост таз държава изчезва и няма да връща нищо.

    20:00 06.10.2026

  • 29 Госあ

    8 0 Отговор
    в Пекин, Христо Ботев има реален паметник на известната алея на исторически световни личности, съществуват няколко китайски преводи на Вапцаров, и то от доста отдавна. В Забранения град и Небесния храм има гидовници на български а у братска Франция - мит, че имало изписан куплет от Хаджи Димитър в Сорбоната 😆японците купуват закваската за така известния български йогурт, а Данон дойде да ни го продава като гръцки йогурт по френска рецепта.... ама тупаните ни разпраат колко ни обичали западняците...

    20:01 06.10.2026

  • 30 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    9 1 Отговор
    Аз мисла, че еврорайха требе а шибне още някоя антируска санкция и нещата ше се опраат..хаха.
    Гледайте как алчността и русофобията ги затрива и нас няма да подмине..

    20:16 06.10.2026

  • 31 Еврозоната

    3 5 Отговор
    Нищо му няма на еврото! Наред си е. Още държави ще тичат към еврото. Но ние сме вече в еврозоната :) азбуката ни, Българската азбука, е на евробанкнотите и монетите! Нашата, гръцката и латинската, трите официално признати богослужебни езици между другото. Никой не повдига този факт. Мадарския конник ще препуска през Европата! Нашето историческо място е до европейските народи, в центъра на Европейския съюз. Спретвайте ръкави, стига оплакване и мрънкане, и яка работа.

    20:28 06.10.2026

  • 32 Радо

    1 1 Отговор
    Разпродавайте еврото докато е време. Това е една девалвирала, фалирала валута.

    20:54 06.10.2026

  • 33 хаха

    0 0 Отговор
    Франция има два избора- реже яко бюджета и почват типично френски бунтове или опитва да тегли все повече дълг, който само като лихви оскъпява няколкостотин милиарда годишно(защото старият на 0-1% от 2010-2020 изтича до средата на 2027, а новият е на 5% и нагоре). Говорим за рефинансиране на над трилион евро дълг.

    ЕЦБ няма собствени пари да финансира френски дълг в момента. Единственият вариант е да напечата пари и да вдигне лихвите и инфлацията в цялата еврозона.

    Германия и тя има към трилион дълг за рефинансиране до средата на 2027. САЩ са с 10-11 трилиона такъв. Няма откъде да се изкарат пари за френски дълг освен от ЕЦБ.

    МВФ препоръчва ФИНАНСОВА РЕПРЕСИЯ за ЦЕЛИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ. Това означава умишлено държане на лихвите ниски при ПОМПАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА МНОГО НАД ЛИХВИТЕ. Така всички спестители, пенсионерите(пенсионните фондове), купилите ДЦК губят, дългът не се изплаща, но спада като дял от БВП, а плащанията по лихви постепенно стават смешни в реална стойност. И сега се прилага, но не радикално, а Тръмп вече обяви, че "дългът може да се изплати набързо и с инфлация".
    Ето механизма(открито използван 1940-1960 за излизане от дълговете от ВСВ, 1970-1982, 2007-2010). Ако лихвата е 5%, но инфлацията е 10%, 1 милион дълг днес купува Х, лихвата е 50000 за Х/20 стоки. Година 1- Дългът купува вече 990х, лихвата 45х. Година 2- Дългът купува 985х, лихвата 40х.... След 30г дългът се изплаща в примерно 20-30% от равностойността си, лихвите за година стигат ка

    21:02 06.10.2026