Разликата между инфлацията в България и еврозоната не трябва да се обяснява единствено с цените на енергията. Това заяви управителят на Българската народна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка Димитър Радев по време на семинар на Европейския икономически и финансов център към Лондонския университет. Изказването му е публикувано от БНБ.

Радев посочи, че през октомври годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е била 6% в България при 4% в еврозоната. В същото време средният лихвен процент по новите жилищни кредити у нас е около 2,4%, докато съставният показател на Европейската централна банка за еврозоната е около 3,6%.

„Не бива обаче да обясняваме цялата разлика между инфлацията в България и в еврозоната с цените на енергията“, заяви Димитър Радев.

По думите му примерът с домакинство в София показва как общата парична политика се отразява по различен начин в отделните страни. Общата основна лихва не води автоматично до еднакви лихви по ипотечните кредити, както общата валута не означава еднакъв ръст на потребителските цени.

Енергията се пренася различно към цените

Енергийните разходи могат да повишат себестойността на производството, но отражението върху потребителските цени не е задължително да бъде незабавно. Предприятие с договор за доставка на фиксирана цена може да усети поскъпването при подновяването му, докато компаниите, които купуват енергия по пазарни цени, могат да понесат натиска по-рано.

Производителите и търговците могат временно да поемат част от увеличението за сметка на своите маржове. Регулираните тарифи също могат да забавят прехвърлянето на промяната към сметките на домакинствата. Различният дял на транспорта в разходите на потребителите допълнително води до различно отражение на енергийния шок върху инфлацията.

Доходи, търсене и кредити

Като други фактори Радев посочи ръста на заплатите и доходите, вътрешното търсене и динамиката на кредитирането. Когато търсенето е силно, предприятията по-лесно прехвърлят по-високите производствени разходи в цените. При услугите особено значение има съотношението между ръста на възнагражденията и производителността.

Фискалната политика също може да засили търсенето в момент, когато предлагането не може бързо да се разшири. Затова по-ниската цена на ипотечния кредит не изключва по-бързо поскъпване на стоките и услугите.

„Целта ни е да върнем инфлацията до 2% в средносрочен план“, заяви управителят на БНБ. Той постави темата и в по-широк геополитически контекст, като посочи, че войната на Русия срещу Украйна е нарушила търговията в регион, от който се изнася зърно за пазари извън Европа и през който преминава маршрут за износ на казахстански петрол.

Източници: focus-news.net