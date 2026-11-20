Цената на златото продължи да се понижава и достигна най-ниското си ниво от септември 2025 г. Спот котировките паднаха до 3513,54 долара за тройунция, преди частично възстановяване до 3585,92 долара. Само за седмица металът загуби около 8%.

Спадът е рязък обрат след рекордната 2025 г., когато златото постави 53 исторически върха. На 28 януари 2026 г. цената достигна 5589,38 долара за тройунция, но оттогава е намаляла с около една трета.

По-силният долар променя сметката

Основният натиск идва от очакванията за по-строга парична политика в САЩ. Пазарите оценяват на около 99% вероятността Федералният резерв да повиши лихвата с 25 базисни пункта през декември. По-високите лихви увеличават доходността по американските облигации и по паричните фондове, докато златото не носи текущ доход.

Доходността на фондовете на паричния пазар е между 4% и 5%. В същото време поскъпването на долара прави златото по-скъпо за купувачите, които използват други валути.

„Златото може да се държи като суровина или като валута. В момента именно валутният аргумент го дърпа надолу“, коментира Суки Купър, ръководител на звеното за суровини в Standard Chartered.

Ройтерс съобщи, че златото е било подложено на допълнителен натиск и от разпродажбите на други активи. Част от инвеститорите продават позиции в благородния метал, за да покриват загуби или да набавят бързо кеш при спадове на финансовите пазари.

Централните банки остават купувачи

Пазарът е разделен между индивидуалните инвеститори и централните банки. Докато дребните купувачи се отдръпват от активи без лихва, централните банки продължават да увеличават златните си резерви. Сред купувачите е и Полша, а общите обеми на покупките са със 7% по-ниски на годишна база.

„Златото е застраховка, а не двигател на растежа в портфейла, и грешката е да купуваш застраховка, когато цената ѝ е излетяла в небето“, посочва финансовият консултант Евън Милс.

Прогнозите остават разделени

Марк Чандлър, главен пазарен стратег в Bannockburn Capital Markets, очаква цената да се понижи до 3500-3600 долара за тройунция. Според него графиките все още не показват ясен сигнал за обръщане на тренда. Той отбелязва и че златото остава значително над десетгодишната си средна цена от 2127 долара.

По-дългосрочната перспектива е по-благоприятна според други анализатори, сред които Ейми Гауър от Morgan Stanley и бившият директор на Монетния двор на САЩ Филип Дийл. Дийл свързва корекцията с геополитическия шок и промените в американската търговска политика, но допуска възстановяване на цената през 2027 г., ако петролните цени и лихвите се нормализират.

Източници: money.bg, uk.marketscreener.com