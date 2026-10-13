Недоволството се засилва! Френските ученици подготвят нова вълна от протести

Френските гимназисти подготвят нова вълна от демонстрации на 13 октомври, с която искат да запазят натиска за подобряване на условията в лицеите. Протестното движение започна в средата на септември, а новият ден на мобилизация може да се окаже, по думите на АФП, „повратен момент“ за кампанията.

Повечето от участниците са на възраст между 15 и 18 години. Те завършват средното си образование във френските лицеи, пред които през последните седмици се организираха блокади и протестни събирания.

На 9 октомври обаче властите отчетоха рязък спад в мащаба на акцията. Над 96% от училищата са отворили врати, съобщи френското Министерство на образованието. Правителството разглежда това като знак, че протестите постепенно губят инерция.

Новите демонстрации могат да променят тази тенденция. Паралелно с ученическата кампания в интернет се разпространяват призиви за протести на 17 октомври срещу поскъпването на живота. Това засилва опасенията на властите, че отделните недоволства могат да се слеят в по-широко обществено движение.

Споменът за „жълтите жилетки“

За администрацията на президента Еманюел Макрон подобен сценарий напомня за протестите на „жълтите жилетки“, започнали през 2018 г. заради планираното увеличение на данъка върху горивата.

Първоначално движението беше свързано с цените на горивата, но постепенно прерасна в масови демонстрации в цяла Франция. Последваха сблъсъци между протестиращи и полиция, които разклатиха президентската власт по време на първия мандат на Макрон.

Предстоящата мобилизация на гимназистите ще покаже дали протестите ще останат ограничени до училищните условия, или ще се свържат с по-широкото недоволство от разходите за живот. Следващата дата, посочена в призивите онлайн, е 17 октомври.

Източници: news.bg, today.lorientlejour.com