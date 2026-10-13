Новини
Свят »
Франция »
Недоволството се засилва! Френските ученици подготвят нова вълна от протести

Недоволството се засилва! Френските ученици подготвят нова вълна от протести

13 Октомври, 2026 07:50 483 8

  • франция-
  • ученически протести-
  • жълти жилетки-
  • емануел макрон-
  • поскъпване на живота-
  • марин льо пен

Властите се опасяват от ново масово недоволство, подобно на протестите на „жълтите жилетки“

Недоволството се засилва! Френските ученици подготвят нова вълна от протести - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Френските гимназисти подготвят нова вълна от демонстрации на 13 октомври, с която искат да запазят натиска за подобряване на условията в лицеите. Протестното движение започна в средата на септември, а новият ден на мобилизация може да се окаже, по думите на АФП, „повратен момент“ за кампанията.

Повечето от участниците са на възраст между 15 и 18 години. Те завършват средното си образование във френските лицеи, пред които през последните седмици се организираха блокади и протестни събирания.

На 9 октомври обаче властите отчетоха рязък спад в мащаба на акцията. Над 96% от училищата са отворили врати, съобщи френското Министерство на образованието. Правителството разглежда това като знак, че протестите постепенно губят инерция.

Новите демонстрации могат да променят тази тенденция. Паралелно с ученическата кампания в интернет се разпространяват призиви за протести на 17 октомври срещу поскъпването на живота. Това засилва опасенията на властите, че отделните недоволства могат да се слеят в по-широко обществено движение.

Споменът за „жълтите жилетки“

За администрацията на президента Еманюел Макрон подобен сценарий напомня за протестите на „жълтите жилетки“, започнали през 2018 г. заради планираното увеличение на данъка върху горивата.

Първоначално движението беше свързано с цените на горивата, но постепенно прерасна в масови демонстрации в цяла Франция. Последваха сблъсъци между протестиращи и полиция, които разклатиха президентската власт по време на първия мандат на Макрон.

Предстоящата мобилизация на гимназистите ще покаже дали протестите ще останат ограничени до училищните условия, или ще се свържат с по-широкото недоволство от разходите за живот. Следващата дата, посочена в призивите онлайн, е 17 октомври.

Източници: news.bg, today.lorientlejour.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    4 1 Отговор
    Искат коран,шериат и бурки!🕌👰🥳🤣👍

    07:53 13.10.2026

  • 2 Недоумявам…

    6 0 Отговор
    …защо евро-либерастията на макароня не върви и не се тачи сред редовите и нормални граждани на ЕС?! Нали е мега хубава идеология. Нека евро-либерастите да обяснят сега!!!

    Коментиран от #8

    08:01 13.10.2026

  • 3 Демократ

    3 0 Отговор
    Франция гори от вътре те на Русия се зарепчили.

    08:09 13.10.2026

  • 4 Бънтът на бурките

    3 0 Отговор
    Каквото сам си направиш, и Господ не може да ти направи.

    08:09 13.10.2026

  • 5 центавос

    1 0 Отговор
    ха ха макароне хващай дедото и се покривай,лошо ти се пише,а имаше един съд по правата на човека ама явно яко са им смазали трътките с пари,онеме ли са,само под руския вол теле търсят

    08:10 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха Ха

    3 0 Отговор
    Европа, управлявана от атлантическите ястреби е в протести и погроми. Съвършено правилно

    08:12 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания