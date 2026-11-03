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Еврозоната търси наследник на Кристин Лагард в ЕЦБ

Еврозоната търси наследник на Кристин Лагард в ЕЦБ

3 Ноември, 2026 15:54 325 10

  • екб-
  • кристин лагард-
  • еврозона-
  • еврогрупа-
  • европейска централна банка

Държавите от валутния съюз трябва да изпратят номинациите си до 6 ноември, финансовите министри ще обсъдят кандидатите на 9 ноември

Еврозоната търси наследник на Кристин Лагард в ЕЦБ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Правителствата на страните от еврозоната трябва да предложат кандидати за наследник на Кристин Лагард начело на Европейската централна банка до петък, 6 ноември. Номинациите ще бъдат обсъдени от финансовите министри на държавите от валутния съюз на срещата им на 9 ноември.

„Съветът на ЕС започна процедурата по назначаването на наследник на председателя на ЕЦБ“, заяви говорител на Еврогрупата, цитиран от Euronews. По думите му председателят на Еврогрупата Кириакос Пиерапакис е призовал държавите членки да изпратят предложенията си в определения срок.

Лагард ще напусне поста през февруари

Кристин Лагард обяви, че ще се оттегли предсрочно от поста на 7 февруари 2027 г. Решението ѝ задейства процедурата за избор на нов председател на базираната във Франкфурт централна банка. Европейската централна банка потвърди датата на напускането, като уточни, че наследникът ще бъде назначен от Европейския съвет.

Смяната на председателя ще се проведе на фона на по-широки промени в ръководството на ЕЦБ. През януари 2027 г. Изабел Шнабел трябва да премине в Международния валутен фонд, а мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май. Така през следващата година ще трябва да бъдат попълнени общо три позиции в Изпълнителния съвет на банката.

Де Кос и Кнот са сред водещите имена

Сред основните фаворити за наследник на Лагард са испанецът Пабло Ернандес де Кос и нидерландецът Клаас Кнот. Де Кос е бивш управител на Испанската централна банка, а от 2025 г. ръководи Банката за международни разплащания. Кнот е бивш управител на Нидерландската централна банка и дългогодишен член на Управителния съвет на ЕЦБ.

На 9 ноември финансовите министри ще направят преглед на постъпилите кандидатури и ще обсъдят процедурата за попълване на трите свободни места. Решението за председателя обаче няма да бъде взето от Еврогрупата. Кандидатурата ще бъде препоръчана от държавите от еврозоната, а окончателният избор ще направи Европейският съвет след становища от Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ.

Кандидатът трябва да получи подкрепата на най-малко 16 от 21-те държави в еврозоната, представляващи поне 65% от населението на валутния съюз. Процедурата се очаква да приключи през следващите седмици.

Източници: news.bg, euronews.com, rte.ie


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 1 Отговор
    Задължително трябва да е изкарал курс за управление на метла.

    15:55 03.11.2026

  • 2 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Понеже разбирам от всичко,смятам да напусна лабораторията и да се кандидатирам ...

    Коментиран от #3

    15:56 03.11.2026

  • 3 Не става

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Използваш фалшив НИК.

    15:58 03.11.2026

  • 4 Яяяяяя

    4 0 Отговор
    Интересно, защо бяга? Явно ще има изненади

    Коментиран от #10

    15:58 03.11.2026

  • 5 Овчар

    3 0 Отговор
    Банковата система е пред фалит..! След протеста след 2 дни във Франция медиите ще се пропукат и ще започнат да признават грозната тайна на 500 олигарха които държат капитала на държавата..

    15:59 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Еййй па Гюро

    1 0 Отговор
    Е свободен! Шъ мое с кеф да Фърля европейки към укрия!

    16:01 03.11.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Наш Гюров нал е велик банкер!?

    16:01 03.11.2026

  • 9 Казах ви преди 10 години!

    1 0 Отговор
    В който съюз е влезнала територията, следва неминуем разпад!
    Вече се вижда!

    16:02 03.11.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яяяяяя":

    Самата Лагард заяви, че има какво да казва на обществото от пребиваването си в МВФ и ЕЦБ, НО СЕГА ПОСТА И НЕ ГО ПОЗВОЛЯВА.

    16:06 03.11.2026