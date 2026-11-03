Еврозоната търси наследник на Кристин Лагард в ЕЦБ

Правителствата на страните от еврозоната трябва да предложат кандидати за наследник на Кристин Лагард начело на Европейската централна банка до петък, 6 ноември. Номинациите ще бъдат обсъдени от финансовите министри на държавите от валутния съюз на срещата им на 9 ноември.

„Съветът на ЕС започна процедурата по назначаването на наследник на председателя на ЕЦБ“, заяви говорител на Еврогрупата, цитиран от Euronews. По думите му председателят на Еврогрупата Кириакос Пиерапакис е призовал държавите членки да изпратят предложенията си в определения срок.

Лагард ще напусне поста през февруари

Кристин Лагард обяви, че ще се оттегли предсрочно от поста на 7 февруари 2027 г. Решението ѝ задейства процедурата за избор на нов председател на базираната във Франкфурт централна банка. Европейската централна банка потвърди датата на напускането, като уточни, че наследникът ще бъде назначен от Европейския съвет.

Смяната на председателя ще се проведе на фона на по-широки промени в ръководството на ЕЦБ. През януари 2027 г. Изабел Шнабел трябва да премине в Международния валутен фонд, а мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май. Така през следващата година ще трябва да бъдат попълнени общо три позиции в Изпълнителния съвет на банката.

Де Кос и Кнот са сред водещите имена

Сред основните фаворити за наследник на Лагард са испанецът Пабло Ернандес де Кос и нидерландецът Клаас Кнот. Де Кос е бивш управител на Испанската централна банка, а от 2025 г. ръководи Банката за международни разплащания. Кнот е бивш управител на Нидерландската централна банка и дългогодишен член на Управителния съвет на ЕЦБ.

На 9 ноември финансовите министри ще направят преглед на постъпилите кандидатури и ще обсъдят процедурата за попълване на трите свободни места. Решението за председателя обаче няма да бъде взето от Еврогрупата. Кандидатурата ще бъде препоръчана от държавите от еврозоната, а окончателният избор ще направи Европейският съвет след становища от Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ.

Кандидатът трябва да получи подкрепата на най-малко 16 от 21-те държави в еврозоната, представляващи поне 65% от населението на валутния съюз. Процедурата се очаква да приключи през следващите седмици.

Източници: news.bg, euronews.com, rte.ie