Пабло Ернандес де Кос е на път да бъде номиниран за председател на Европейската централна банка, след като Нидерландия се отказа от подкрепата за своя кандидат Клаас Нот и застана зад испанеца. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители на Европейския съюз.

Промяната в позицията на Нидерландия е договорена от премиера Роб Йетен. Така Ернандес де Кос се очертава като единствения кандидат, който може да получи подкрепа от лидерите на ЕС за наследник на Кристин Лагард.

Лагард обяви на 29 октомври, че ще напусне поста на 7 февруари 2027 г. Това е предсрочно оттегляне, тъй като мандатът ѝ трябваше да продължи по-дълго. Европейската централна банка потвърди датата, а Европейският съвет включи обновяването на ръководството на институцията в дневния ред на срещата на лидерите на 26 и 27 ноември.

Три назначения в ръководството на ЕЦБ

Посланиците на страните от ЕС трябва да задействат т.нар. писмена процедура. Чрез нея държавите одобряват препоръка към лидерите за три позиции, които ще се освободят в ръководството на ЕЦБ през следващите шест месеца.

В пакета са включени Пабло Ернандес де Кос за председател на ЕЦБ, французойката Лорънс Бун за ръководител на пазарните операции и германският икономист Маркус Брунермайер за главен икономист. Тримата кандидати са част от договореност, която разпределя ключовите постове между Испания, Франция и Германия.

Според Ройтерс посланиците е трябвало да започнат писмената процедура в 14:00 часа по Гринуич. След това препоръката трябва да бъде предадена на лидерите на ЕС.

Кой е вероятният наследник на Лагард

Ернандес де Кос беше управител на Испанската централна банка от 2018 до 2024 г. От юли 2025 г. той е генерален директор на Банката за международни разплащания. Испания официално го номинира за поста в ЕЦБ заедно с Клаас Нот, който беше предложен от Нидерландия. Двамата бяха единствените официално заявени кандидати за председател на институцията.

Политическата подкрепа за Ернандес де Кос обаче все още не означава окончателно назначение. По процедура кандидатурата трябва да бъде препоръчана от Съвета на ЕС, след което Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ трябва да бъдат консултирани. Финалното решение се взема от Европейския съвет в състав на държавите от еврозоната с квалифицирано мнозинство.

Ако процедурата приключи успешно, Ернандес де Кос ще поеме поста след оттеглянето на Лагард през февруари 2027 г.

Източници: news.bg, malaysia.news.yahoo.com, apnews.com