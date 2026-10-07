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Въпросът е не дали, а кога Русия ще загуби Калининград

Въпросът е не дали, а кога Русия ще загуби Калининград

7 Октомври, 2026 07:38 2 934 90

  • русия-
  • украйна-
  • калининград-
  • владимир путин-
  • нато-
  • ядрено оръжие-
  • балтийско море

Ексклавът е не крепост, а ахилесовата пета на Русия

Въпросът е не дали, а кога Русия ще загуби Калининград - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
EUobserver EUobserver
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия ще използва ядрено оръжие, ако НАТО се опита да блокира Калининград. Това беше недвусмисленото предупреждение от Кремъл миналата седмица. В действителност това е празна заплаха срещу несъществуваща опасност. Ядреният блъф на Русия е изхабен от прекомерна употреба, а НАТО няма подобно намерение. Това пише за EUobserver Едуард Лукас - основател и директор на аналитичния център "Балтийски международен център за сигурност".

"Но тази изява все пак показва нещо важно: чувствителността на Русия по отношение на Калининград.

Северната половина на бившата германска територия Източна Прусия е последният голям трофей на Кремъл от съветската победа над Хитлер през 1945 г.

Както при много трофеи, при по-внимателно вглеждане той се оказва не толкова впечатляващ. Калининград е изкуствено създадено образувание — от името му (дадено в чест на военнопрестъпника Михаил Калинин) до населението му (преселено там след етническо прочистване) и южната му граница (груба права линия от типа на онези, които европейските колонизатори прокарваха в африканските държави).

Сега хватката на Москва върху този ексклав — парче руска територия, притиснато между Полша и Литва — става все по-несигурна. Не защото някой ще прекъсне крехките въздушни, морски и сухопътни маршрути, които го снабдяват, а заради прекалено реалната, корумпирана, авторитарна и некомпетентна система на управление в Русия.

Слабостта на руската система, утежнена от цената на катастрофалната война в Украйна, прави запазването на Калининград неустойчиво — в икономически, социален, демографски и политически план.

Коментарите извън Русия до голяма степен пропускат това, представяйки Калининград като крепост, от която Москва може да заплашва съседите си.

По-реалистично е да се гледа на него по обратния начин — като на най-голямата стратегическа уязвимост на Русия: ахилесова ѝ пета.

Аналитичният център "Балтийски международен център за сигурност" (БМЦС) провежда мащабен изследователски проект, наречен "Калининград 2050".

Самото име поставя скрит въпрос: наистина ли вярвате, че Калининград все още ще бъде под властта на Москва в средата на века? Това изглежда все по-малко вероятно.

Тази седмица БМЦС ще събере 20 експерти за симулации на кризисни ситуации, които ще изследват как би могло да се разпадне управлението на Кремъл и как съседните държави биха могли, биха желали и би трябвало да реагират.

Засега причините са въображаеми. Но екологична катастрофа, срив в доставките на гориво или извънредна ситуация в общественото здравеопазване, като тази, която в момента се развива в Сибир, са напълно възможни в сегашното разклатено състояние на Русия. Политиците и отговорните институции ще трябва да реагират на произтичащите от това бежански потоци, замърсяването и хуманитарните нужди.

Все още не знаем какъв ще бъде резултатът от изследването на БМЦС: както при военните "игри", целта на тези упражнения е да се провери как биха се развили различни сценарии. Надяваме се изводите да бъдат полезни за онези, които се сблъскват с тези дилеми в реалния живот.

Следващата стъпка ще бъде книга - "Крехка крепост", която ще бъде публикувана по-късно тази година. Редактирана от британския наблюдател на руските въпроси Кристофър Питърс и написана от местни и чуждестранни експерти, тя разглежда различни теми, като политиката на паметта, икономическите слабости, вътрешните репресии и състоянието на общественото мнение. Основното послание е, че Калининград оцелява единствено благодарение на икономическите субсидии и политическата подкрепа от Москва.

Тези усилия едва ли биха могли да бъдат по-актуални.

Докато Кремъл се заканва заради заплахата от НАТО, публикации в социалните мрежи, предизвикващи тревога, представят предполагаеми руски планове за нахлуване, които щели да започнат от Калининград, като публикуват карти с дебели червени стрелки, пробиващи Сувалкския коридор — стратегически участък от сушата, който свързва Полша и Литва.

Но както показва военната глава на книгата, подобна атака е невъзможна при сегашните (или вероятните) условия. Русия почти не разполага със сухопътни сили в Калининград: всички те са изпратени в Украйна. Руските военновъздушни сили там не разполагат и с необходимите за реална война летища и хангари.

НАТО, особено след присъединяването на Швеция и Финландия към Алианса, има огромно превъзходство по суша, море и въздух в региона — факт, подчертан и от последните му учения за наблюдение в района.

Накратко, ядреното дрънкане с оръжия е без значение. Никой не заплашва Калининград отвън. А истинският въпрос е кога и как, а не дали, Кремъл в крайна сметка ще го загуби".

Източник: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА

    142 25 Отговор
    Е очевидна. Русия отново побеждава европейския фашизъм.

    Коментиран от #18

    07:41 07.10.2026

  • 4 Някой

    116 14 Отговор
    Значи тогава, въпрос на години е да усетят на запад ефекта от ядрено оръжие.

    Коментиран от #12

    07:41 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 въпросът е

    95 9 Отговор
    кога ще разширят излаза си на балтийско море и кои ще са донорите доброволци

    07:42 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДНЕШНИТЕ

    87 9 Отговор
    Молби за примирие или още бой требе? Мерц да гледа и да се учи.

    07:44 07.10.2026

  • 9 Пич

    57 4 Отговор
    Епа, кажете де!!!
    Може и да е с изквичаване, ще разберем колко ви е страх!!!

    07:45 07.10.2026

  • 10 Ехо

    92 7 Отговор
    И НАТО не искали да нападат Русия , бил отбранителен съюз

    07:45 07.10.2026

  • 11 Ядрена Гъба

    79 11 Отговор
    Ще се наиграете, палавници....

    Коментиран от #21

    07:46 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 военен неможач

    69 9 Отговор
    Просто Балтийските страни всеки ден все повече и повече се набутват да бъдат ликвидирани. Казаната дума е хвърлен камък. И обратната - също; само че бомбите са по-силни от Изток.

    07:50 07.10.2026

  • 15 Хаха

    70 6 Отговор
    Автора много му се иска да се самоубие

    07:50 07.10.2026

  • 16 ти да видиш

    54 6 Отговор
    НАТОХиените се опитват да ръфат!

    07:51 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Уж нее се страхуваме

    51 5 Отговор

    До коментар #3 от "ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА":

    но европейските елити се окопават в дълбоки бункери и купуват имоти на разни дакечни острови..

    07:52 07.10.2026

  • 19 Иванов

    60 8 Отговор
    То и САЩ нямат огромни стратегически сили в Аляска пък никой не казва, че е въпрос на време Аляска да бъде загубена, а там Русия има превъзходство.
    Престанете с тези глупави и мижави анализи.
    Това, че мечетата са на няколко километра от голямата мечка не означава, че тя няма да ги пази и защити, при необходимост.
    То ядреното оръжие е опасно за целия свят, не се прилага силата сам локално, а глобално.

    07:54 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тити

    13 48 Отговор
    Крайно време е Полша да си вземе Калининград.

    Коментиран от #50, #54, #55, #71

    07:56 07.10.2026

  • 23 Ххххххххххххх

    43 5 Отговор
    Този път Русия да продължи на запад от Берлин...

    07:58 07.10.2026

  • 24 Оксиморон

    10 38 Отговор
    НАТО, особено след присъединяването на Швеция и Финландия към Алианса, има огромно превъзходство по суша, море и въздух в региона — факт, подчертан и от последните му учения за наблюдение в района.

    Никой не заплашва Калининград отвън.

    Коментиран от #28, #30, #31, #35

    07:59 07.10.2026

  • 25 Само питам

    59 4 Отговор
    Някой прочетели тоя ферман до края ?
    Бе как атлантиците се научиха да говорят толкова много глупости ?
    Въпроса тук е не дали ще падне Калининград , а кой ще излезе най пP03д и първи ще си счупи главата там ?!

    Коментиран от #81

    08:01 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ха ха ха ...

    40 4 Отговор

    До коментар #24 от "Оксиморон":

    Като им гледам ученията , що народ и техника пострадаха без намесата на руснаците ....

    08:02 07.10.2026

  • 29 Хи хи

    28 5 Отговор
    Въпросът е не дали, а кога Русия ще удари нато с атоми ! Това зависи от вятъра- накъде духа !!

    Коментиран от #86

    08:03 07.10.2026

  • 30 старшинката

    28 3 Отговор

    До коментар #24 от "Оксиморон":

    На последните учения парашутистите висяха по дърветата . Само един успял да слезе сам . Останалите са ги спасявали пожарникарите .

    08:04 07.10.2026

  • 31 Цитирам

    25 2 Отговор

    До коментар #24 от "Оксиморон":

    Написаното в пасквила - лишен от логика

    08:04 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Каунь

    30 3 Отговор
    Пак си играем на война и дразним мечката, без да е дошъл горският...

    08:05 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гофри

    27 2 Отговор

    До коментар #24 от "Оксиморон":

    За хиперзвукова ракета разтоянията са без значение!

    08:06 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Без име..

    35 2 Отговор
    Немския каиш ,отново иска да бъде пребит както през 1945 та ..Тъжна история.

    08:10 07.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Болните амбиции

    24 2 Отговор
    Лидерите на европейската империя са разпрострели мечти прекалено далеч. " И Украйна и Грузия и Молдова и по нататък, ..."
    И когато посягат към нещо което не им принадлежи конфликтът е неизбежен.

    08:18 07.10.2026

  • 42 Кратък коментар

    19 1 Отговор
    Отчаянието и безсилието води до жалки разсъждения!

    08:20 07.10.2026

  • 43 Максимум

    26 2 Отговор
    През лятото на 2022 г. Литва и ЕС наложиха ограничения за пътуване на руски превозни средства, като попречиха на придвижването им през Сувалския проход.
    По аналогия. Една малко известна причина за ВСВ е провокативния и самонадеян и надменен отказ тогава на Полша да откаже на хитлерова Германия проход през Данцинг до Кьонисберг (днешните Гданск и Калинингард).
    Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше англичаните да спазят обещанието и да защити от Англия и да се включи във войната веднага, а не след 5 години, въпреки, че Англия и Франция обявиха не след дълго.
    Имаше неотадавна полски филм затова по националните ТВ по случай Деня на Победата/ Европа. Войнчетата, полските казваха, да издържим 12 часа срещу немците, докато дойдат съюзниците. Добре почакаха. Пак чак след 5 години Русия ги освободи от нацистите.

    Англия и сега провокира, насъсква и окуражава Прибалтийските страни за активни дейтвия срещу Русия, без ясно ангажиране за защита при сериозни усложнения.

    08:21 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тити на Кака

    30 2 Отговор
    Айдааааааа, след като превзеха Москва, украинците се насочват и към братския Калининград....
    Пусти балтийци, кой да знае!
    Апропо, ако ще връщат руснаците Източна Прусия, какво правим със съветските подаръци за Полша и Литва? Щото всичко между Кьонигсберг и Штетин са исторически немски територии, подарени от руснаците на добрите хора в Полша и Литва. Две страни, които сега връщат жеста на дарителите, като воюват срещу тях.
    Та? Има ли някой обяснение защо експертът Едуард Лукас - основател и директор на аналитичния център "Балтийски международен център за сигурност", не обелва и дума за всичко това?

    08:22 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пълен ужас

    27 1 Отговор
    Малко допълнение - няма да има сила дори Калининград да се отцепи по естествен начин без война защото техните жители много добре знаят, че след това ще бъдат залети от африканци, араби, пакистанци и подобни.

    Поне да бяхте дали поне малко информация какво става сега във Франция, където някакави ученици бият учителите си - в подобно общество ли ще искат да живеят в Калининград?

    08:28 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 БеГемот

    20 1 Отговор
    Винаги има луди дето искат да пробват дали мечката има топки или е женска с малки....

    08:28 07.10.2026

  • 50 Госта..

    18 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    И КАК СТИГНА ДО ТОВА УМОЗАКЛЧЕНИЕ .Източна Прусия -за нея чувал ли си ???Полша има да връща на Германия Силезия и Померания

    08:28 07.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Йода

    5 21 Отговор
    Калининград не е руска територия.

    Коментиран от #74

    08:29 07.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Циник

    20 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    Каква Полша, бе, колега, Кьонигсберг никога не е бил полски. По-логично е немците да си вземат Бреслау или Данциг, например, това са си немски градове.

    08:30 07.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 знаещ

    15 1 Отговор
    както казвахме в детството Някой е спал на мокри вестници

    08:31 07.10.2026

  • 59 Eдин

    14 1 Отговор
    ... и тоя не е "слушал" , не е разбрал какво каза Путин на Валдай...

    08:33 07.10.2026

  • 60 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Никога.

    08:33 07.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Без име..

    19 2 Отговор
    Наглия британец ги бута в пъкъла..Трябва им конфликт .Крайната се огъна .Счупи се .

    08:35 07.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Украйна, Украйна, Украйна

    6 2 Отговор
    Не бъркайте домашния скандал с боя. Трудно се събират зъби със строшени пръсти.

    08:49 07.10.2026

  • 66 Майстора

    8 3 Отговор
    В момента, в който Русия загуби Калининград, Европа ще изчезне от картата.За съжаление.Дано се намерят здравомислещи генерали от двете страни.

    08:49 07.10.2026

  • 67 така, така

    11 2 Отговор
    Да напомним на автора, че в Европа е бъкано с изкуствено създадени образувания и прекачени към една или друга държава територии.
    Ако към всяка от тях приложим сакралния въпрос на авторите - не дали, а кога - то жална му майка на ЕС - няма да имат край военните конфликти в границите на самия съюз и съседите му. Парадоксално, но Русия най-бързо ще си реши проблемите с изкуствените образувания.

    Лудостта на ЕС и последващия упадък са закономерен резултат, след като съюзчето е забравило, че е проект за мир, а не за война.

    Коментиран от #70

    08:49 07.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кьонигберг е немски

    2 10 Отговор
    а не руски. Руснаците са временно присъстващи там. Договорът за репарации изтече.

    Коментиран от #73, #77

    08:52 07.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 0407

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    щото се е бил полски.....да си чувал нещо за Прусия......дано не си "чувал".....

    08:53 07.10.2026

  • 72 Сашко

    3 7 Отговор
    Русия на 5 части поставени под международен контрол и управление.
    Аз така ги виждам нещата.

    08:54 07.10.2026

  • 73 е то и нашия

    8 2 Отговор

    До коментар #69 от "Кьонигберг е немски":

    изтече, ама гърците няма да ни върнат Кавала и земите в региона

    08:54 07.10.2026

  • 74 Риванола

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Йода":

    А Крим , чий е?

    08:54 07.10.2026

  • 75 Сандо

    8 2 Отговор
    А следващият въпрос е:По кого ще играе ядрената тояга?Явно на Запад съвсем са изкрейзили и се чудя докога ще сме в тая компания на откачени самоубийци?

    08:58 07.10.2026

  • 76 така, така

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Барамбар":

    Съгласно твоето твърдение - няма естествена държава.
    Предполагам, чинно следваш собствените си препоръки, щото ги няма и твоите САЩ, Германия, и т.н. Е, от Малобритания и даже днес е видно, че нищо няма да остане - там вече трябва да си морално подкован - свикнал си и мълчиш.

    08:59 07.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 И по каква причина

    4 3 Отговор
    НАТО "трябва" да се опита да блокира Калининград ? Защото са отбранителна организация или за да докажат за пореден път че е терористична ?

    09:01 07.10.2026

  • 79 Дън Бай

    4 1 Отговор
    Странен коментар. Така може да бъде зададен и въпросът за Гренландия или кога САЩ ще загуби Аляска.
    Болни мозъци!

    09:03 07.10.2026

  • 80 отговор

    2 1 Отговор
    Русия предупреди. След загубата на Калининград излитат Мъртвите ръце, (значи ръководството е унищожено) и идва ядрената зима, кое не разбрахте?

    09:05 07.10.2026

  • 81 Не си разбрал какво

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    искат да кажат.
    А искат да кажат, че ако не могат поне да одерат мечката наистина може да пробват поне със софтуерна смулация.

    09:10 07.10.2026

  • 82 Исторически и политически аналогии

    1 0 Отговор
    - Берлин (по време на Студената война): Огледалната историческа аналогия. Тогава Западен Берлин беше демократичен „остров“, изцяло заобиколен от комунистическата Източна Германия (ГДР). Днес Калининград е руски „остров“, изцяло заобиколен от държави членки на НАТО и ЕС (Полша и Литва).
    - Фолклендски острови (Обединено кралство): Макар и острови, те са отдалечена територия, която е обект на исторически спорове и геополитическо напрежение със съседна Аржентина. ...Гибралтар (Обединено кралство): Стратегическа скала на входа на Средиземно море, граничеща само с Испания. Подобно на Калининград за Русия в Балтийско море, Гибралтар осигурява на Великобритания ключово предно военноморско присъствие и контрол над важен морски път.
    Сеута и Мелиля (Испания): Два испански града, разположени на северния бряг на Африка и граничещи с Мароко. Те са европейски суверенни територии, заобиколени от чужда държава. Пойнт Робъртс (САЩ) или Северозападния ъгъл (Минесота): По-малки американски ексклави, до които се стига по суша само през територията на Канада. Аляска (САЩ): Най-мащабната и популярна аналогия. Аляска е отделена от основната територия на САЩ чрез Канада, точно както Калининград е отделен от Русия чрез Литва и Беларус.

    Коментиран от #85

    09:11 07.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 85 Българските турци

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Исторически и политически аналогии":

    Първо Европа трябва да осъзнае реалността на първата четвърт на 21 век !... Има една бързо застаряваща демография а войните пак опират до боеспособен човешки ресурс !... С армия от мигранти дали ще имат шанс да реализират нещо ?!... Латино -Афроамериканската армия на Сащ ще успее ли да се интегрира с "Неочуждестранния легион" на Европейската империя ?!... Дали са успешни "супер технологиите" срещу джапанките или костеливата пасивна съпротива на онеправдан и потискан човек ?!?...💕Крайно десният национализъм в Европа с настоящата европейска демография е празен политически балон и няма никакъв шанс и бъдеще по евентуалните бойни полета и фронтове на една трета световна война !... Изкривеният шовенизиран национализмът е злокачествен тумор в снагата на земната цивилизация !.. Всички трябва да осъзнаем ,че БЪДЕЩЕТО на планетата е правопропорциално на рентабилното и справедливото управление на разпределението на природните ресурси и хармоничното интегриране на науките и технологиите между народите населяващи територията и !!!... 😊❤️💕

    09:17 07.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 И като НАТО

    1 0 Отговор
    " особено след присъединяването на Швеция и Финландия към Алианса" , имал огромно превъзходство по суша, море и въздух в региона — "факт, подчертан и от последните му учения в района".... някакви специални права на изключителност дава ли му ? А?

    09:18 07.10.2026

  • 88 Факт

    1 0 Отговор
    И се събуди напикан пропагандиста!

    09:23 07.10.2026

  • 89 Радио Ереван

    0 0 Отговор
    Значи въпросът е кога британския остров ще стане силно радиоактивен подводен риф.

    09:24 07.10.2026

  • 90 Желанието на НАТО

    0 0 Отговор
    Да ескалира напрежение и да нанася щети на Русия също е вид агресия пичове. Точно по този начин от косвена агресия се стига до реална. Пътят е грешен и престъпен впрочем. НАТО няма как да обоснове че опит за блокиране на Калининград е отбранително действие ... Може обосновано да го направи единствено ако война на Русия обяви или с мандат на ООН ..

    09:25 07.10.2026