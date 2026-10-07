Въпросът е не дали, а кога Русия ще загуби Калининград

Русия ще използва ядрено оръжие, ако НАТО се опита да блокира Калининград. Това беше недвусмисленото предупреждение от Кремъл миналата седмица. В действителност това е празна заплаха срещу несъществуваща опасност. Ядреният блъф на Русия е изхабен от прекомерна употреба, а НАТО няма подобно намерение. Това пише за EUobserver Едуард Лукас - основател и директор на аналитичния център "Балтийски международен център за сигурност".
"Но тази изява все пак показва нещо важно: чувствителността на Русия по отношение на Калининград.
Северната половина на бившата германска територия Източна Прусия е последният голям трофей на Кремъл от съветската победа над Хитлер през 1945 г.
Както при много трофеи, при по-внимателно вглеждане той се оказва не толкова впечатляващ. Калининград е изкуствено създадено образувание — от името му (дадено в чест на военнопрестъпника Михаил Калинин) до населението му (преселено там след етническо прочистване) и южната му граница (груба права линия от типа на онези, които европейските колонизатори прокарваха в африканските държави).
Сега хватката на Москва върху този ексклав — парче руска територия, притиснато между Полша и Литва — става все по-несигурна. Не защото някой ще прекъсне крехките въздушни, морски и сухопътни маршрути, които го снабдяват, а заради прекалено реалната, корумпирана, авторитарна и некомпетентна система на управление в Русия.
Слабостта на руската система, утежнена от цената на катастрофалната война в Украйна, прави запазването на Калининград неустойчиво — в икономически, социален, демографски и политически план.
Коментарите извън Русия до голяма степен пропускат това, представяйки Калининград като крепост, от която Москва може да заплашва съседите си.
По-реалистично е да се гледа на него по обратния начин — като на най-голямата стратегическа уязвимост на Русия: ахилесова ѝ пета.
Аналитичният център "Балтийски международен център за сигурност" (БМЦС) провежда мащабен изследователски проект, наречен "Калининград 2050".
Самото име поставя скрит въпрос: наистина ли вярвате, че Калининград все още ще бъде под властта на Москва в средата на века? Това изглежда все по-малко вероятно.
Тази седмица БМЦС ще събере 20 експерти за симулации на кризисни ситуации, които ще изследват как би могло да се разпадне управлението на Кремъл и как съседните държави биха могли, биха желали и би трябвало да реагират.
Засега причините са въображаеми. Но екологична катастрофа, срив в доставките на гориво или извънредна ситуация в общественото здравеопазване, като тази, която в момента се развива в Сибир, са напълно възможни в сегашното разклатено състояние на Русия. Политиците и отговорните институции ще трябва да реагират на произтичащите от това бежански потоци, замърсяването и хуманитарните нужди.
Все още не знаем какъв ще бъде резултатът от изследването на БМЦС: както при военните "игри", целта на тези упражнения е да се провери как биха се развили различни сценарии. Надяваме се изводите да бъдат полезни за онези, които се сблъскват с тези дилеми в реалния живот.
Следващата стъпка ще бъде книга - "Крехка крепост", която ще бъде публикувана по-късно тази година. Редактирана от британския наблюдател на руските въпроси Кристофър Питърс и написана от местни и чуждестранни експерти, тя разглежда различни теми, като политиката на паметта, икономическите слабости, вътрешните репресии и състоянието на общественото мнение. Основното послание е, че Калининград оцелява единствено благодарение на икономическите субсидии и политическата подкрепа от Москва.
Тези усилия едва ли биха могли да бъдат по-актуални.
Докато Кремъл се заканва заради заплахата от НАТО, публикации в социалните мрежи, предизвикващи тревога, представят предполагаеми руски планове за нахлуване, които щели да започнат от Калининград, като публикуват карти с дебели червени стрелки, пробиващи Сувалкския коридор — стратегически участък от сушата, който свързва Полша и Литва.
Но както показва военната глава на книгата, подобна атака е невъзможна при сегашните (или вероятните) условия. Русия почти не разполага със сухопътни сили в Калининград: всички те са изпратени в Украйна. Руските военновъздушни сили там не разполагат и с необходимите за реална война летища и хангари.
НАТО, особено след присъединяването на Швеция и Финландия към Алианса, има огромно превъзходство по суша, море и въздух в региона — факт, подчертан и от последните му учения за наблюдение в района.
Накратко, ядреното дрънкане с оръжия е без значение. Никой не заплашва Калининград отвън. А истинският въпрос е кога и как, а не дали, Кремъл в крайна сметка ще го загуби".
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА
Коментиран от #18
07:41 07.10.2026
4 Някой
Коментиран от #12
07:41 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 въпросът е
07:42 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДНЕШНИТЕ
07:44 07.10.2026
9 Пич
Може и да е с изквичаване, ще разберем колко ви е страх!!!
07:45 07.10.2026
10 Ехо
07:45 07.10.2026
11 Ядрена Гъба
Коментиран от #21
07:46 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 военен неможач
07:50 07.10.2026
15 Хаха
07:50 07.10.2026
16 ти да видиш
07:51 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Уж нее се страхуваме
До коментар #3 от "ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА":но европейските елити се окопават в дълбоки бункери и купуват имоти на разни дакечни острови..
07:52 07.10.2026
19 Иванов
Престанете с тези глупави и мижави анализи.
Това, че мечетата са на няколко километра от голямата мечка не означава, че тя няма да ги пази и защити, при необходимост.
То ядреното оръжие е опасно за целия свят, не се прилага силата сам локално, а глобално.
07:54 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тити
Коментиран от #50, #54, #55, #71
07:56 07.10.2026
23 Ххххххххххххх
07:58 07.10.2026
24 Оксиморон
Никой не заплашва Калининград отвън.
Коментиран от #28, #30, #31, #35
07:59 07.10.2026
25 Само питам
Бе как атлантиците се научиха да говорят толкова много глупости ?
Въпроса тук е не дали ще падне Калининград , а кой ще излезе най пP03д и първи ще си счупи главата там ?!
Коментиран от #81
08:01 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ха ха ха ...
До коментар #24 от "Оксиморон":Като им гледам ученията , що народ и техника пострадаха без намесата на руснаците ....
08:02 07.10.2026
29 Хи хи
Коментиран от #86
08:03 07.10.2026
30 старшинката
До коментар #24 от "Оксиморон":На последните учения парашутистите висяха по дърветата . Само един успял да слезе сам . Останалите са ги спасявали пожарникарите .
08:04 07.10.2026
31 Цитирам
До коментар #24 от "Оксиморон":Написаното в пасквила - лишен от логика
08:04 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Каунь
08:05 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гофри
До коментар #24 от "Оксиморон":За хиперзвукова ракета разтоянията са без значение!
08:06 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Без име..
08:10 07.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Болните амбиции
И когато посягат към нещо което не им принадлежи конфликтът е неизбежен.
08:18 07.10.2026
42 Кратък коментар
08:20 07.10.2026
43 Максимум
По аналогия. Една малко известна причина за ВСВ е провокативния и самонадеян и надменен отказ тогава на Полша да откаже на хитлерова Германия проход през Данцинг до Кьонисберг (днешните Гданск и Калинингард).
Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше англичаните да спазят обещанието и да защити от Англия и да се включи във войната веднага, а не след 5 години, въпреки, че Англия и Франция обявиха не след дълго.
Имаше неотадавна полски филм затова по националните ТВ по случай Деня на Победата/ Европа. Войнчетата, полските казваха, да издържим 12 часа срещу немците, докато дойдат съюзниците. Добре почакаха. Пак чак след 5 години Русия ги освободи от нацистите.
Англия и сега провокира, насъсква и окуражава Прибалтийските страни за активни дейтвия срещу Русия, без ясно ангажиране за защита при сериозни усложнения.
08:21 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Тити на Кака
Пусти балтийци, кой да знае!
Апропо, ако ще връщат руснаците Източна Прусия, какво правим със съветските подаръци за Полша и Литва? Щото всичко между Кьонигсберг и Штетин са исторически немски територии, подарени от руснаците на добрите хора в Полша и Литва. Две страни, които сега връщат жеста на дарителите, като воюват срещу тях.
Та? Има ли някой обяснение защо експертът Едуард Лукас - основател и директор на аналитичния център "Балтийски международен център за сигурност", не обелва и дума за всичко това?
08:22 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пълен ужас
Поне да бяхте дали поне малко информация какво става сега във Франция, където някакави ученици бият учителите си - в подобно общество ли ще искат да живеят в Калининград?
08:28 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 БеГемот
08:28 07.10.2026
50 Госта..
До коментар #22 от "Тити":И КАК СТИГНА ДО ТОВА УМОЗАКЛЧЕНИЕ .Източна Прусия -за нея чувал ли си ???Полша има да връща на Германия Силезия и Померания
08:28 07.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Йода
Коментиран от #74
08:29 07.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Циник
До коментар #22 от "Тити":Каква Полша, бе, колега, Кьонигсберг никога не е бил полски. По-логично е немците да си вземат Бреслау или Данциг, например, това са си немски градове.
08:30 07.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 знаещ
08:31 07.10.2026
59 Eдин
08:33 07.10.2026
60 Хохо Бохо
08:33 07.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Без име..
08:35 07.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Украйна, Украйна, Украйна
08:49 07.10.2026
66 Майстора
08:49 07.10.2026
67 така, така
Ако към всяка от тях приложим сакралния въпрос на авторите - не дали, а кога - то жална му майка на ЕС - няма да имат край военните конфликти в границите на самия съюз и съседите му. Парадоксално, но Русия най-бързо ще си реши проблемите с изкуствените образувания.
Лудостта на ЕС и последващия упадък са закономерен резултат, след като съюзчето е забравило, че е проект за мир, а не за война.
Коментиран от #70
08:49 07.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Кьонигберг е немски
Коментиран от #73, #77
08:52 07.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 0407
До коментар #22 от "Тити":щото се е бил полски.....да си чувал нещо за Прусия......дано не си "чувал".....
08:53 07.10.2026
72 Сашко
Аз така ги виждам нещата.
08:54 07.10.2026
73 е то и нашия
До коментар #69 от "Кьонигберг е немски":изтече, ама гърците няма да ни върнат Кавала и земите в региона
08:54 07.10.2026
74 Риванола
До коментар #53 от "Йода":А Крим , чий е?
08:54 07.10.2026
75 Сандо
08:58 07.10.2026
76 така, така
До коментар #70 от "Барамбар":Съгласно твоето твърдение - няма естествена държава.
Предполагам, чинно следваш собствените си препоръки, щото ги няма и твоите САЩ, Германия, и т.н. Е, от Малобритания и даже днес е видно, че нищо няма да остане - там вече трябва да си морално подкован - свикнал си и мълчиш.
08:59 07.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 И по каква причина
09:01 07.10.2026
79 Дън Бай
Болни мозъци!
09:03 07.10.2026
80 отговор
09:05 07.10.2026
81 Не си разбрал какво
До коментар #25 от "Само питам":искат да кажат.
А искат да кажат, че ако не могат поне да одерат мечката наистина може да пробват поне със софтуерна смулация.
09:10 07.10.2026
82 Исторически и политически аналогии
- Фолклендски острови (Обединено кралство): Макар и острови, те са отдалечена територия, която е обект на исторически спорове и геополитическо напрежение със съседна Аржентина. ...Гибралтар (Обединено кралство): Стратегическа скала на входа на Средиземно море, граничеща само с Испания. Подобно на Калининград за Русия в Балтийско море, Гибралтар осигурява на Великобритания ключово предно военноморско присъствие и контрол над важен морски път.
Сеута и Мелиля (Испания): Два испански града, разположени на северния бряг на Африка и граничещи с Мароко. Те са европейски суверенни територии, заобиколени от чужда държава. Пойнт Робъртс (САЩ) или Северозападния ъгъл (Минесота): По-малки американски ексклави, до които се стига по суша само през територията на Канада. Аляска (САЩ): Най-мащабната и популярна аналогия. Аляска е отделена от основната територия на САЩ чрез Канада, точно както Калининград е отделен от Русия чрез Литва и Беларус.
Коментиран от #85
09:11 07.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Българските турци
До коментар #82 от "Исторически и политически аналогии":Първо Европа трябва да осъзнае реалността на първата четвърт на 21 век !... Има една бързо застаряваща демография а войните пак опират до боеспособен човешки ресурс !... С армия от мигранти дали ще имат шанс да реализират нещо ?!... Латино -Афроамериканската армия на Сащ ще успее ли да се интегрира с "Неочуждестранния легион" на Европейската империя ?!... Дали са успешни "супер технологиите" срещу джапанките или костеливата пасивна съпротива на онеправдан и потискан човек ?!?...💕Крайно десният национализъм в Европа с настоящата европейска демография е празен политически балон и няма никакъв шанс и бъдеще по евентуалните бойни полета и фронтове на една трета световна война !... Изкривеният шовенизиран национализмът е злокачествен тумор в снагата на земната цивилизация !.. Всички трябва да осъзнаем ,че БЪДЕЩЕТО на планетата е правопропорциално на рентабилното и справедливото управление на разпределението на природните ресурси и хармоничното интегриране на науките и технологиите между народите населяващи територията и !!!... 😊❤️💕
09:17 07.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 И като НАТО
09:18 07.10.2026
88 Факт
09:23 07.10.2026
89 Радио Ереван
09:24 07.10.2026
90 Желанието на НАТО
09:25 07.10.2026