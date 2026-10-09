Кметът Виталий Кличко: Евакуирайте се!! Киев преминава в режим на оцеляване

Киев преминава в „режим на оцеляване“ заради засилените руски удари по енергийната и транспортната инфраструктура. Това заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко в разговор с журналисти от АФП.

Кличко посочи, че хората, които имат роднини или приятели извън Киев, могат временно да напуснат града. Той обаче уточни, че не се обсъжда пълна евакуация на столицата.

„Това би бил най-добрият сценарий за Путин - ако всички ние си тръгнем и му оставим празните ни градове и цялата страна“, заяви Кличко.

Изявлението идва след седмици на засилени атаки срещу обекти, свързани с електроснабдяването и транспорта. Липсата на ток и вода, както и прекъсванията в транспортното обслужване, поставят под въпрос функционирането на многомилионния град.

Понтонни преходи заради ударите по мостовете

Според Кличко връзката между левия и десния бряг на река Днепър е един от ключовите фактори за работата на Киев. По думите му заради обстрелите по важни мостове над реката градските власти организират понтонни преходи.

„Връзката между левия и десния бряг на река Днепър е един от ключовите фактори за способността на града да функционира“, каза кметът.

Кличко е правил и преди подобни предупреждения, които са предизвиквали критики. Сега той подчертава, че става дума за възможно временно напускане на града от хората, които разполагат с къде да отидат, а не за организирана пълна евакуация на Киев.

Четирима загинали при последните обстрели

При руските обстрели в Киев в четвъртък са загинали четирима души, а 19 са били ранени. От пострадалите 13 са откарани в болници.

АФП съобщава, че от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. най-малко 534 жители на Киев са станали жертви на атаките. 189 от тях са загинали от началото на 2026 г.

По данни на ООН за четири години и половина пълномащабна война в Украйна са загинали най-малко 17 000 души.

Източници: news.bg