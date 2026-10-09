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Кметът Виталий Кличко: Евакуирайте се!! Киев преминава в режим на оцеляване
  Тема: Украйна

Кметът Виталий Кличко: Евакуирайте се!! Киев преминава в режим на оцеляване

9 Октомври, 2026 20:51 1 301 55

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  • ракети-
  • дронове

Кметът не призовава за пълна евакуация, но препоръча на хората с близки извън столицата временно да напуснат града

Кметът Виталий Кличко: Евакуирайте се!! Киев преминава в режим на оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Киев преминава в „режим на оцеляване“ заради засилените руски удари по енергийната и транспортната инфраструктура. Това заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко в разговор с журналисти от АФП.

Кличко посочи, че хората, които имат роднини или приятели извън Киев, могат временно да напуснат града. Той обаче уточни, че не се обсъжда пълна евакуация на столицата.

„Това би бил най-добрият сценарий за Путин - ако всички ние си тръгнем и му оставим празните ни градове и цялата страна“, заяви Кличко.

Изявлението идва след седмици на засилени атаки срещу обекти, свързани с електроснабдяването и транспорта. Липсата на ток и вода, както и прекъсванията в транспортното обслужване, поставят под въпрос функционирането на многомилионния град.

Понтонни преходи заради ударите по мостовете

Според Кличко връзката между левия и десния бряг на река Днепър е един от ключовите фактори за работата на Киев. По думите му заради обстрелите по важни мостове над реката градските власти организират понтонни преходи.

„Връзката между левия и десния бряг на река Днепър е един от ключовите фактори за способността на града да функционира“, каза кметът.

Кличко е правил и преди подобни предупреждения, които са предизвиквали критики. Сега той подчертава, че става дума за възможно временно напускане на града от хората, които разполагат с къде да отидат, а не за организирана пълна евакуация на Киев.

Четирима загинали при последните обстрели

При руските обстрели в Киев в четвъртък са загинали четирима души, а 19 са били ранени. От пострадалите 13 са откарани в болници.

АФП съобщава, че от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. най-малко 534 жители на Киев са станали жертви на атаките. 189 от тях са загинали от началото на 2026 г.

По данни на ООН за четири години и половина пълномащабна война в Украйна са загинали най-малко 17 000 души.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кличко

    27 4 Отговор
    И си вземете тенджерите за главите.

    20:54 09.10.2026

  • 2 Овчар

    28 4 Отговор
    45 г стигат времето е наше....! Алчния капитализъм унищожи една християнска държава за ресурси..! Жалка картинка..! После се вайкат защо обикновения човек ще използва ИИ срещу системата. .! Умряла работа..

    Коментиран от #15

    20:55 09.10.2026

  • 3 Хайде

    27 5 Отговор
    Някой паветник да пита - Колко дня до Киев?

    20:55 09.10.2026

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 4 Отговор
    Дано се оправят хората!

    20:55 09.10.2026

  • 5 Началникът на кабинета на

    15 3 Отговор
    Украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е бил на необявено посещение в София. Той е пристигнал в България в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал за САЩ след поредица от срещи с български държавници. Буданов е прекарал около 20 часа в столицата. Подробности за целта на визитата и за участниците в срещите не са обявени публично.

    Коментиран от #9, #20, #23

    20:56 09.10.2026

  • 6 Ами

    29 4 Отговор
    Курабийките дето ги ядоха окраинците през 2014, бая солени излязоха.

    Коментиран от #18, #32

    20:57 09.10.2026

  • 7 Що ви трябваше

    26 4 Отговор
    да слушате господарите си, а не предупрежденията на Русия!

    20:57 09.10.2026

  • 8 Герго

    19 5 Отговор
    Каква блага вест за либералните мечти на наште медии

    20:57 09.10.2026

  • 9 Костадин Костадинов

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Началникът на кабинета на":

    И ко

    20:57 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ❗❗❗❗

    29 3 Отговор
    Пьотр Порошенко пред Радата
    Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015 год.

    20:57 09.10.2026

  • 12 петро порошенко

    29 3 Отговор
    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.

    Ама тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, a?

    Коментиран от #16

    20:58 09.10.2026

  • 13 най-вероятно

    21 4 Отговор
    Временно... докато Zeленият просяк развее бялото знаме...

    20:58 09.10.2026

  • 14 ДС Терзиев

    12 3 Отговор
    Евакуирайте се! София е в режим на оцеляване!

    20:58 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Костадин Костадинов

    3 21 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Кви корабийй. Не забравяй че Русия нападна Украйна за да га земи

    Коментиран от #30

    21:00 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ударил е молба буданов

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Началникът на кабинета на":

    да заметем следите

    21:00 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Маринов

    17 4 Отговор
    Кличко е украинец. Вижда ми се разумен човек. И качествен градоначалник. Само той се вслуша в призива на Путин за евакуацията. Зеления иска да държи киевчани заложници на неговите и английските интереси.

    Коментиран от #25, #39

    21:01 09.10.2026

  • 23 Европеец

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Началникът на кабинета на":

    Министър председателя льотчика тайно е разговарял с явния терорист виновен за избиването на много деца, жени и старци в Русия..... Хвала на такъв министър-председател, пфу ...

    Коментиран от #33

    21:01 09.10.2026

  • 24 дкоалк

    15 3 Отговор
    Що не повикате малко тук не е Москава??? Защо бягате??? Нали беше перемога??? Ще ви начупят муцуните руснаците.

    21:01 09.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ко общо имат комунистите

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Костадин Костадинов":

    които вече са само в приказките на неумните, с това, че САЩ прави войни, за да си тъпче касичката с пари за оръжия, от такива като ЕС. А ЕС е донор, заради комисионите на урсулите и резултата е унищожена Украйна! Парите движат този алчен свят! Следваш парите и знаеш истината!

    21:03 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Софиянец

    12 3 Отговор
    Ох! Мед ми капе от сърцето при такива новини 😂

    21:03 09.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Една независима страна

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    може да разговаря с всички!

    Коментиран от #45

    21:05 09.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Вики Нюланд":

    Не му обяснявай.
    Няма смисъл.

    21:06 09.10.2026

  • 36 Хихихии

    7 5 Отговор
    Евакуирайте се, с киiф е свършено! - провикна се победоносно Кличко! 🤭

    21:06 09.10.2026

  • 37 Мунчо Фуражката да приготви хотелите!

    6 3 Отговор
    Къде ще настаняваме украинките?

    21:06 09.10.2026

  • 38 Точен

    8 6 Отговор
    "От москаляку на гиляку" стана "Беж да бягаме"... Който е тръгвал срещу Великите сили, добро не е видял. Измислената държава украйна не чете историята, дори империи като Франция и Германия са си счупвали краченцата около Москва...

    21:08 09.10.2026

  • 39 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Маринов":

    Сложих ти плюс, ама не забравяй че тоя е бил боксьор и от ударите в главата му се размътило сивото вещество..... Прави ли сметка как се евакуира много милионен град..... Ако беше мъж на място щеше да организира гражданите да принудат зеленият просяк милионерът да не отказва да изпълнява минските споразумения и Украйна щеше да бъде цяла и в красивия град Киев да няма обстрел.....

    Коментиран от #43, #49, #50

    21:08 09.10.2026

  • 40 Българин

    2 1 Отговор
    Зеленски и Путин ще се още много руснаци.

    21:10 09.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 не може да бъде

    1 2 Отговор
    Считам че този КлЕчко има основание да говори така -вече се пише че руснаците подготвят 1000-1200 различни дрона и ракети както и неустановен брой управляеми бомби за поразяване на важни инфраструктурни обекти в Киев Одеса и Западна Украйна !?НЕма лабаво!?

    21:11 09.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Европеец

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Една независима страна":

    Коя е тая независима страна, че нещо не се разбира....

    Коментиран от #54

    21:12 09.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 "Никой не обяснява какво се е случило"

    0 2 Отговор
    В редица райони на Киев жителите се оплакват от продължителна липса на електричество. Въпреки официалните съобщения за премахване на извънредните ограничения, хората остават без електричество и комуникация. В един от районите на Киев е докладвано за прекъсване на тока в районен мащаб. В столицата Борщахивка светлината угасва в няколко високи сгради. Хората в район Святошински са без ток от сутринта. Жителите на няколко улици се оплакват от липсата на светлина.Жител на къщата на улица Дмитро Чижевски e каза., че през целия ден в къщата няма електричество.

    21:12 09.10.2026

  • 48 Епа

    0 1 Отговор
    Язе мислех че зеля удря дълбоко в тила Руснаците пък ся беж лиске да бегаме

    21:13 09.10.2026

  • 49 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Европеец":

    Явно и вие си сваляте гащите с вдигнати ръце за да го предлагате и на другите. А защо не започнат масови удари срещу Москва и други руски градове?

    21:15 09.10.2026

  • 50 Дааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Европеец":

    Дали си сложил плюс или минус ,няма значение . Всички руснаци намиращи се в Украйна ще е бъдат избити.
    .

    21:15 09.10.2026

  • 51 Соломон

    0 0 Отговор
    А пощенска марка издадоха ли или в Киев е прекалено тъмно за снимки!?

    21:15 09.10.2026

  • 52 ФЕЙК НЮЗ

    0 0 Отговор
    Нищо такова не казваш кличко

    21:15 09.10.2026

  • 53 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рушляка пак ще живее в мизерия 100 годин":

    Никой няма да възстановява Украйна Ще остане буферна зона Нещо като резерват Градовете и селата ще запустеят Днепър ще бъде границата Група армии център няма вече да се разгръщат и да заплашват

    21:18 09.10.2026

  • 54 НЕ РАЗБРА...............

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    .....ОТИ СИ ПРО ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ....!

    21:18 09.10.2026

  • 55 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рушляка пак ще живее в мизерия 100 годин":

    Не му бери гайлето.

    21:19 09.10.2026

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