Кметът Виталий Кличко: Евакуирайте се!! Киев преминава в режим на оцеляване

Киев преминава в „режим на оцеляване“ заради засилените руски удари по енергийната и транспортната инфраструктура. Това заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко в разговор с журналисти от АФП.
Кличко посочи, че хората, които имат роднини или приятели извън Киев, могат временно да напуснат града. Той обаче уточни, че не се обсъжда пълна евакуация на столицата.„Това би бил най-добрият сценарий за Путин - ако всички ние си тръгнем и му оставим празните ни градове и цялата страна“, заяви Кличко.
Изявлението идва след седмици на засилени атаки срещу обекти, свързани с електроснабдяването и транспорта. Липсата на ток и вода, както и прекъсванията в транспортното обслужване, поставят под въпрос функционирането на многомилионния град.
Понтонни преходи заради ударите по мостовете
Според Кличко връзката между левия и десния бряг на река Днепър е един от ключовите фактори за работата на Киев. По думите му заради обстрелите по важни мостове над реката градските власти организират понтонни преходи.„Връзката между левия и десния бряг на река Днепър е един от ключовите фактори за способността на града да функционира“, каза кметът.
Кличко е правил и преди подобни предупреждения, които са предизвиквали критики. Сега той подчертава, че става дума за възможно временно напускане на града от хората, които разполагат с къде да отидат, а не за организирана пълна евакуация на Киев.
Четирима загинали при последните обстрели
При руските обстрели в Киев в четвъртък са загинали четирима души, а 19 са били ранени. От пострадалите 13 са откарани в болници.
АФП съобщава, че от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. най-малко 534 жители на Киев са станали жертви на атаките. 189 от тях са загинали от началото на 2026 г.
По данни на ООН за четири години и половина пълномащабна война в Украйна са загинали най-малко 17 000 души.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кличко
20:54 09.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #15
20:55 09.10.2026
3 Хайде
20:55 09.10.2026
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
20:55 09.10.2026
5 Началникът на кабинета на
Коментиран от #9, #20, #23
20:56 09.10.2026
6 Ами
Коментиран от #18, #32
20:57 09.10.2026
7 Що ви трябваше
20:57 09.10.2026
8 Герго
20:57 09.10.2026
9 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Началникът на кабинета на":И ко
20:57 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ❗❗❗❗
Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015 год.
20:57 09.10.2026
12 петро порошенко
Ама тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, a?
Коментиран от #16
20:58 09.10.2026
13 най-вероятно
20:58 09.10.2026
14 ДС Терзиев
20:58 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Костадин Костадинов
До коментар #6 от "Ами":Кви корабийй. Не забравяй че Русия нападна Украйна за да га земи
Коментиран от #30
21:00 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ударил е молба буданов
До коментар #5 от "Началникът на кабинета на":да заметем следите
21:00 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Маринов
Коментиран от #25, #39
21:01 09.10.2026
23 Европеец
До коментар #5 от "Началникът на кабинета на":Министър председателя льотчика тайно е разговарял с явния терорист виновен за избиването на много деца, жени и старци в Русия..... Хвала на такъв министър-председател, пфу ...
Коментиран от #33
21:01 09.10.2026
24 дкоалк
21:01 09.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ко общо имат комунистите
До коментар #15 от "Костадин Костадинов":които вече са само в приказките на неумните, с това, че САЩ прави войни, за да си тъпче касичката с пари за оръжия, от такива като ЕС. А ЕС е донор, заради комисионите на урсулите и резултата е унищожена Украйна! Парите движат този алчен свят! Следваш парите и знаеш истината!
21:03 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Софиянец
21:03 09.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Една независима страна
До коментар #23 от "Европеец":може да разговаря с всички!
Коментиран от #45
21:05 09.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ами
До коментар #30 от "Вики Нюланд":Не му обяснявай.
Няма смисъл.
21:06 09.10.2026
36 Хихихии
21:06 09.10.2026
37 Мунчо Фуражката да приготви хотелите!
21:06 09.10.2026
38 Точен
21:08 09.10.2026
39 Европеец
До коментар #22 от "Маринов":Сложих ти плюс, ама не забравяй че тоя е бил боксьор и от ударите в главата му се размътило сивото вещество..... Прави ли сметка как се евакуира много милионен град..... Ако беше мъж на място щеше да организира гражданите да принудат зеленият просяк милионерът да не отказва да изпълнява минските споразумения и Украйна щеше да бъде цяла и в красивия град Киев да няма обстрел.....
Коментиран от #43, #49, #50
21:08 09.10.2026
40 Българин
21:10 09.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 не може да бъде
21:11 09.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Европеец
До коментар #33 от "Една независима страна":Коя е тая независима страна, че нещо не се разбира....
Коментиран от #54
21:12 09.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 "Никой не обяснява какво се е случило"
21:12 09.10.2026
48 Епа
21:13 09.10.2026
49 Българин
До коментар #39 от "Европеец":Явно и вие си сваляте гащите с вдигнати ръце за да го предлагате и на другите. А защо не започнат масови удари срещу Москва и други руски градове?
21:15 09.10.2026
50 Дааааа
До коментар #39 от "Европеец":Дали си сложил плюс или минус ,няма значение . Всички руснаци намиращи се в Украйна ще е бъдат избити.
.
21:15 09.10.2026
51 Соломон
21:15 09.10.2026
52 ФЕЙК НЮЗ
21:15 09.10.2026
53 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #41 от "Рушляка пак ще живее в мизерия 100 годин":Никой няма да възстановява Украйна Ще остане буферна зона Нещо като резерват Градовете и селата ще запустеят Днепър ще бъде границата Група армии център няма вече да се разгръщат и да заплашват
21:18 09.10.2026
54 НЕ РАЗБРА...............
До коментар #45 от "Европеец":.....ОТИ СИ ПРО ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ....!
21:18 09.10.2026
55 Ха ха
До коментар #41 от "Рушляка пак ще живее в мизерия 100 годин":Не му бери гайлето.
21:19 09.10.2026