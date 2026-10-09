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Грандиозен скандал в Украйна! Президентът Зеленски и кметът Кличко влязоха в остър спор за Киев
  Тема: Украйна

Грандиозен скандал в Украйна! Президентът Зеленски и кметът Кличко влязоха в остър спор за Киев

9 Октомври, 2026 16:33, обновена 9 Октомври, 2026 16:50 4 806 150

  • володимир зеленски-
  • виталий кличко-
  • киев-
  • корупция-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове

Президентът обвини градската власт в почти пълно неизпълнение на мерките за защита на столицата, а кметът свърза загубата на западно доверие с корупция около държавния глава

Грандиозен скандал в Украйна! Президентът Зеленски и кметът Кличко влязоха в остър спор за Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини градските власти на Киев в почти пълно неизпълнение на мерките за подготовка на столицата за руски удари по енергийната инфраструктура. Кметът Виталий Кличко от своя страна свърза загубата на доверие към украинското ръководство от страна на Запада с корупция в най-близкото обкръжение на президента.

Зеленски заяви, че за Киев са били определени конкретни задачи, но градската власт не е предприела необходимите стъпки.

„Бяха набелязани конкретни задачи по отношение на Киев - заради това, че градските власти не предприеха необходимите стъпки; пропуск, който беше почти пълен“, заяви Зеленски.

Думите му са произнесени след селекторно съвещание с участието на военни и представители на правителството. Президентът съобщи, че руските атаки са нанесли множество щети по енергийните мрежи и електропреносните обекти, а възстановяването им се извършва денонощно. Обновени са и нуждите от енергийно оборудване и средства за противовъздушна отбрана.

Кличко: Киев е в режим на оцеляване

На фона на спора Виталий Кличко заяви, че Киев е попаднал в ситуация, при която става дума за оцеляване. Той посъветва хората, които имат близки или приятели извън столицата, да обмислят временно преместване.

Тежката обстановка в града беше илюстрирана със спирането на метрото на 8 октомври заради спад на напрежението. Между 5 и 9 октомври бяха назначени 18 допълнителни совалкови курса на Kyiv City Express.

Кличко по-рано заяви, че загубата на доверие към Украйна от страна на западните партньори е свързана с корупция в най-близкото обкръжение на Зеленски. Това е политическо обвинение, за което в публикуваните данни не се посочва постановена съдебна вина срещу президента.

Продължават възстановяването и контактите с партньорите

Зеленски съобщи, че Министерството на външните работи и екипът на президентската канцелария подготвят комуникация с международните партньори за допълнително енергийно оборудване и средства за противовъздушна отбрана.

Така спорът между президента и кмета се развива паралелно с продължаващите руски атаки срещу енергийната система и усилията за поддържане на основните услуги в украинската столица.

Източници: news.bg, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    136 5 Отговор
    Златните тоалетни не миришат...

    Коментиран от #30, #130

    16:35 09.10.2026

  • 2 ще има за всички

    116 6 Отговор
    Не се карайте ЕС ще ви даде пак много пари.

    Коментиран от #61

    16:36 09.10.2026

  • 3 тхйт

    108 8 Отговор
    Остър спор кой да си сложи повече в паничката.

    16:36 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Както

    121 8 Отговор
    Човек, чието мнение уважавам каза, Зеленски ще го проключат украинците.

    Коментиран от #36, #46

    16:37 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    106 7 Отговор
    Киев чака освободителите.

    16:38 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще има плякане

    61 4 Отговор
    Плякане в прекия и преносния смисъл.

    16:39 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Доротея

    93 7 Отговор
    Хитлер през април 1945 бе изпаднал в същото състояние! Въртеше се като смахнат в леговището и обвиняваше всички в предателство и некадърност! След това мъжествено посегна към ампулата и след по малко от 10 дни светът си отдъхна! Голяма заря беше!

    Коментиран от #18, #42, #55

    16:39 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    107 9 Отговор
    Да не се окаже, че защитника на Европа и европейските ценности е един обикновен крадец и наркоман.

    16:41 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЩЕ Е ГОЛЯМ МАЙТАП

    93 6 Отговор
    Да гледам как бандата тролове на Мирчев коментира тази новинач

    Коментиран от #44, #47

    16:42 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Соломон

    84 5 Отговор
    Щом двете най-големи мошета в управлението на Украйна се ядат помежду си, значи вече наистина Украйна отече в канала.

    16:43 09.10.2026

  • 23 Мдаа...

    62 4 Отговор
    Дотук всичко е ясно. Сега чакаме нощта на дългите ножове.

    16:44 09.10.2026

  • 24 Ай стига

    74 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    с глупостите!Това че мразиш Р.Радев си е лично твоя работа,и на никой друг не му пука!А що се отнася до сайта,да кажеш че е проруски показва само колко ти е умствения капацитет! Медиите у нас получават пари най вече от нпо тата свързани със Сащ и Сорос!Доказано!

    16:44 09.10.2026

  • 25 началото на края

    65 5 Отговор
    Мирът е близо - лошо за военнопрестъпниците в списъците на Русия.

    16:44 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боксьор ще набие

    56 2 Отговор
    Наркото.... Време е, някой да го навие.

    16:45 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Доротея

    10 31 Отговор

    До коментар #18 от "Гробар":

    Истанбулската конвенция дава право на самоопределение! Никой не може да ми определи в коя тоалетна ще влазям! И защо трябва да има за мъже и жени?! Това са остарели схващания и дискриминация! Юруш, всички ашлама...

    16:45 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    66 4 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил че загубил войната и ще му търсим сметка.

    Коментиран от #84

    16:46 09.10.2026

  • 33 смерт

    62 1 Отговор
    Кличака се готви да прави метеж и да вземе властта. На хората им писна от дребното зелено човече. Вижда се, че не е способен да спре вайната.

    Коментиран от #78

    16:47 09.10.2026

  • 34 Ами

    58 1 Отговор
    Нещата не отиват на добре и започнаха вътрешните конфликти.
    Преди известно време СБУ и ГУР се стреляха.
    Днес тия се клепат по медиите.
    Утре може и те да започнат да се стрелят.

    16:47 09.10.2026

  • 35 Шаламанов

    38 3 Отговор
    и аз събирам куфарите и ще бягам нейде вдън земя...

    16:47 09.10.2026

  • 36 Баце,

    46 2 Отговор

    До коментар #5 от "Както":

    По скоро охраната му от ми6. Че да не вземе наркомана да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    16:48 09.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бандата на Мирчев и Насето ще кажат... :

    55 4 Отговор

    До коментар #20 от "ЩЕ Е ГОЛЯМ МАЙТАП":

    ,,Няма такова нещо...!
    Просто това е поредна руска хибридна атака...!"

    16:53 09.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Д-р Красоткина

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Както":

    Наистина, и аз съм фенка на пича, но някъде се позагуби. Жалко!

    16:55 09.10.2026

  • 47 ТАКТИКАТА НА БАНДАТА НА МИРЧЕВ

    27 0 Отговор

    До коментар #20 от "ЩЕ Е ГОЛЯМ МАЙТАП":

    Явно е да спамят безсмислици непрекъснато.

    16:55 09.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СПРАВЕДЛИВ

    42 1 Отговор
    Щом започнаха помежду си да се "джавкат", нещата са ясни. Мафията ще се самопреключи. Така завършват всички криминални филми. Жалко за безсмислените жертви и разрушения!
    Колко са глупави хората!

    16:55 09.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бай той Толстой

    44 0 Отговор
    Когато си сложиш боксьор за кмет и артист за президент,това е резултата

    Коментиран от #119

    16:59 09.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бау, бау

    19 0 Отговор
    Не може да си разделят парсата от лумпените.

    17:00 09.10.2026

  • 57 ИНТЕРЕСНОТО СЕГА ЗАПОЧВА

    27 1 Отговор
    Капитулацията на окраина ще има съществено влияние върху новофашистка Европа.

    17:01 09.10.2026

  • 58 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    5 30 Отговор
    ВТОРИ ДАТА ЦЕНТЪР НА ЯНДЕКС

    Е УДАРЕН ОТ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ .

    ТОЗИ ПЪТ В КАЛУГА

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    Коментиран от #62, #66

    17:01 09.10.2026

  • 59 Пепи Волгата

    7 19 Отговор
    И на мен изобщо не ми пука, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред, пък ако ме изберат за вицепрезидент тези палячовци, ще дублирам пачката!

    17:02 09.10.2026

  • 60 хахаха

    20 0 Отговор
    Кличко: Всеки се е оцветил в тия цветове, в които се е оцветил.
    Кличко: Ако си се загубил в гората - отивай си вкъщи.
    Кличко: Ако човек е станал украинец, то обратно човек той няма да стане.

    17:02 09.10.2026

  • 61 Няма да има

    29 1 Отговор

    До коментар #2 от "ще има за всички":

    ЕС вече фалира, тая зима ще му е последна и напролет кой от къде е! Няма да има вече кинти за хунтата и комисионни за урсулите, а управляващите в Киев ще се изядат едни други.

    17:03 09.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Какво

    12 2 Отговор
    му се обяснява Зельо на Кличко, да се разберат като мъже!

    17:04 09.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Саде да попитам...!

    16 0 Отговор

    До коментар #58 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":

    А ,,Движухате" ли се на бегом към Куефското метро...?!

    17:05 09.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Бай Ганьо

    2 23 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #71, #136

    17:05 09.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 1977

    15 1 Отговор
    Приключва войната по един или друг начин, Зеления си бие камшика с едина вагон пари, Кличко става президент ( от украинците няма какво да очакваш друго), САЩ взема полезните изкопаеми, Русия 1/2 украйна ( Крим си е тяхен), ЕС се натиска да възтановява Украйна с парите на Русия (които е санкционирала)....

    17:09 09.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Горски

    17 0 Отговор
    Най ми е интересно как украинците броят руските загуби и обратното - руснаците -украинските? Сигурно имат споразумение за специални наблюдатели и броячи от другата страна на фронта? Защо , ВИНАГИ се дават само някакви данни за руските загуби? Досега НИКЪДЕ, в българските медии не съм прочел за УКРАЙНСКИТЕ загуби! Това случайност ли е ? Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си. Тук излиза и друг въпрос, дали Русия няма да превземе територия чак до Киев и да раздели града на източна и западна част като източната остане под руско управление, като в такъв случай няма да са нужни много мостове над реката, може да се остави само един за да има все пак някаква пряка връзка. При всички случаи дори да има и занапред държава Украйна, тя няма да съществува в досегашния си вид . А това вече очевидно руснаците правят за да изолират различни военни обекти по райони за да лишат украинската армия от възможности за маневриране и да нарушат и прекъснат снабдяването с оръжия боеприпаси и всички необходими неща ...и май го правят успешно.

    17:10 09.10.2026

  • 83 Митрофанова

    2 18 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    17:11 09.10.2026

  • 84 ТОЙ ВЕЧЕ БЯГА ТЪЙ

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    ЧЕ ОНЗИ ДЕН ЗАРЯЗАЛ ЕДИН ОТ ЧИМОДАНИТЕ СИ ПРЕД ПРЕЗИДЕНСТВОТО......

    17:11 09.10.2026

  • 85 Каунь

    11 1 Отговор
    Къде е Мара да обвини Кличко, че е путинст??

    17:11 09.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 И Кличко му е вдигнал мерника

    17 0 Отговор
    Айде, Зеленото съвсем ще спре да ходи в Украйна..

    17:13 09.10.2026

  • 89 КЛИЧО

    3 2 Отговор
    СЪС БРАТАНА СИ САМО ОТ БОКЛУКА НА КИЕВ ЛОПАЛИ6343 ПО 3 МИЛИАРДА ЗА ГОДИНА

    17:13 09.10.2026

  • 90 А ГДЕ

    11 0 Отговор
    Кая Калас?

    17:15 09.10.2026

  • 91 Няма край руският позор

    4 17 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #95

    17:15 09.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    17:17 09.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Тошо Сводката

    4 18 Отговор
    Русия няма с какво да воюва.
    42 хиляди убити на месец
    Кой ще обеси Путин?

    17:23 09.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 НА КЛИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА

    11 1 Отговор
    Явно Зеленски е корумпиран крадец.

    17:26 09.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Това в Русия

    3 0 Отговор
    Неможе да се случи!

    17:26 09.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Урсулите:

    13 3 Отговор
    Ние сме на страната на Зеленски, защото
    с него, а не с кметът Кличко делим тлъстите
    рушвети, които получаваме от всяко дарение
    в Милиарди евро, които правим на Украйна за войната!

    17:30 09.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 краси

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Бай той Толстой":

    и доктор за кмет мна плевен

    17:32 09.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 БАНДАТА НА МИРЧЕВ

    8 1 Отговор
    Са пък веднъж не защитихте Зеленски, че не е крадец.

    17:36 09.10.2026

  • 123 Шушумиго

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Хуу го":

    Ти ли,бе?!

    17:38 09.10.2026

  • 124 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА

    9 4 Отговор
    Ще има съществено отношение върху новофашистка Европа.

    Коментиран от #129

    17:39 09.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Галактически скандал

    3 4 Отговор
    ще е в Москва!За Киев е напълно нормално!

    17:43 09.10.2026

  • 127 КЛИЧКО ИЗМЪНКА

    6 2 Отговор
    Царят е гол.

    17:44 09.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 По-точен

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Точен":

    Златните сънища на Копейкин..

    17:47 09.10.2026

  • 131 НЕ СЕ ПРЕВЪЗБУЖДАЙ

    6 0 Отговор

    До коментар #129 от "Сус бе":

    Денацификациата иде. Ще те излекуват.

    17:48 09.10.2026

  • 132 @@@

    9 0 Отговор
    Поредната Много-добра новина днес!

    17:48 09.10.2026

  • 133 Хиените започнаха да се

    10 0 Отговор
    самоизяждат.

    17:48 09.10.2026

  • 134 Нормален сблъсък между политици

    2 8 Отговор
    Украина е демократична държава и всеки може да си изкаже мнението. Това не е русия- фашизъм и болшевизъм.

    17:50 09.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 ХИТЪР ИЗЛЕЗЕ КУЛЕБА

    8 0 Отговор
    Накраде се и избяга овреме.

    17:51 09.10.2026

  • 138 Решението е просто

    5 0 Отговор
    Пари нема, действайте!

    17:54 09.10.2026

  • 139 хахаха

    3 1 Отговор
    още от Кличко: Ако по-рано в интензивното умираше всеки шести, то сега умира всеки втори. Това е много важно, ние вдигаме нивото, спасяваме животи. /по ковидно време/

    Колкото по-стар е човек, толкова повече са му годините.
    За да се превърне студената вода в гореща, тя трябва да се загрее.
    Боксът - това е животът ми, но животът ми не е само бокс.

    17:59 09.10.2026

  • 140 СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    6 1 Отговор
    И тогава ще настъпи мир.

    Коментиран от #149

    18:02 09.10.2026

  • 141 Ачо

    3 0 Отговор
    Давайте братушки!Утрепете нацистите!После елате и при нас,че и тука има много фашисти!Време е пак да ги подгоним.

    18:05 09.10.2026

  • 142 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    Настава веселяшко временце в Укрия. Вече все по-силно се чуват гласове, че Зели и компания са алчни еврейо-татари. Скоро ще се стигне и до физически сблъсъци. Зелнцето ще го провесват бавничко и мъчителничко на едно въженце. Само гледайте какво предстои като падне снега.
    Същото се отнася и за урсулките.

    18:05 09.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 КАК СЕ ПИШЕ

    3 0 Отговор
    КАПИТУЛАЦИЯ на мовата?

    18:08 09.10.2026

  • 145 оня с коня

    2 1 Отговор
    Плъховете вече почнаха да се ръфат едни други .

    18:08 09.10.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Нема

    0 1 Отговор

    До коментар #143 от "СКОРО У НЮ КИИФ":

    си жив!

    18:11 09.10.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Още

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    60 години ще пишеш това,ако си жив!

    18:13 09.10.2026

  • 150 Ако съм на зелю

    1 0 Отговор
    Ще му изпукам едно кроше на тоя клеветник Кличко.

    18:18 09.10.2026

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