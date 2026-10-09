Грандиозен скандал в Украйна! Президентът Зеленски и кметът Кличко влязоха в остър спор за Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини градските власти на Киев в почти пълно неизпълнение на мерките за подготовка на столицата за руски удари по енергийната инфраструктура. Кметът Виталий Кличко от своя страна свърза загубата на доверие към украинското ръководство от страна на Запада с корупция в най-близкото обкръжение на президента.
Зеленски заяви, че за Киев са били определени конкретни задачи, но градската власт не е предприела необходимите стъпки.„Бяха набелязани конкретни задачи по отношение на Киев - заради това, че градските власти не предприеха необходимите стъпки; пропуск, който беше почти пълен“, заяви Зеленски.
Думите му са произнесени след селекторно съвещание с участието на военни и представители на правителството. Президентът съобщи, че руските атаки са нанесли множество щети по енергийните мрежи и електропреносните обекти, а възстановяването им се извършва денонощно. Обновени са и нуждите от енергийно оборудване и средства за противовъздушна отбрана.
Кличко: Киев е в режим на оцеляване
На фона на спора Виталий Кличко заяви, че Киев е попаднал в ситуация, при която става дума за оцеляване. Той посъветва хората, които имат близки или приятели извън столицата, да обмислят временно преместване.
Тежката обстановка в града беше илюстрирана със спирането на метрото на 8 октомври заради спад на напрежението. Между 5 и 9 октомври бяха назначени 18 допълнителни совалкови курса на Kyiv City Express.
Кличко по-рано заяви, че загубата на доверие към Украйна от страна на западните партньори е свързана с корупция в най-близкото обкръжение на Зеленски. Това е политическо обвинение, за което в публикуваните данни не се посочва постановена съдебна вина срещу президента.
Продължават възстановяването и контактите с партньорите
Зеленски съобщи, че Министерството на външните работи и екипът на президентската канцелария подготвят комуникация с международните партньори за допълнително енергийно оборудване и средства за противовъздушна отбрана.
Така спорът между президента и кмета се развива паралелно с продължаващите руски атаки срещу енергийната система и усилията за поддържане на основните услуги в украинската столица.
Източници: news.bg, pravda.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точен
Коментиран от #30, #130
16:35 09.10.2026
2 ще има за всички
Коментиран от #61
16:36 09.10.2026
3 тхйт
16:36 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Както
Коментиран от #36, #46
16:37 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
16:38 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ще има плякане
16:39 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Доротея
Коментиран от #18, #42, #55
16:39 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БРЕ БРЕ БРЯЯ
16:41 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ЩЕ Е ГОЛЯМ МАЙТАП
Коментиран от #44, #47
16:42 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Соломон
16:43 09.10.2026
23 Мдаа...
16:44 09.10.2026
24 Ай стига
До коментар #4 от "Да се знае":с глупостите!Това че мразиш Р.Радев си е лично твоя работа,и на никой друг не му пука!А що се отнася до сайта,да кажеш че е проруски показва само колко ти е умствения капацитет! Медиите у нас получават пари най вече от нпо тата свързани със Сащ и Сорос!Доказано!
16:44 09.10.2026
25 началото на края
16:44 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Боксьор ще набие
16:45 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Доротея
До коментар #18 от "Гробар":Истанбулската конвенция дава право на самоопределение! Никой не може да ми определи в коя тоалетна ще влазям! И защо трябва да има за мъже и жени?! Това са остарели схващания и дискриминация! Юруш, всички ашлама...
16:45 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #84
16:46 09.10.2026
33 смерт
Коментиран от #78
16:47 09.10.2026
34 Ами
Преди известно време СБУ и ГУР се стреляха.
Днес тия се клепат по медиите.
Утре може и те да започнат да се стрелят.
16:47 09.10.2026
35 Шаламанов
16:47 09.10.2026
36 Баце,
До коментар #5 от "Както":По скоро охраната му от ми6. Че да не вземе наркомана да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.
16:48 09.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бандата на Мирчев и Насето ще кажат... :
До коментар #20 от "ЩЕ Е ГОЛЯМ МАЙТАП":,,Няма такова нещо...!
Просто това е поредна руска хибридна атака...!"
16:53 09.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Д-р Красоткина
До коментар #5 от "Както":Наистина, и аз съм фенка на пича, но някъде се позагуби. Жалко!
16:55 09.10.2026
47 ТАКТИКАТА НА БАНДАТА НА МИРЧЕВ
До коментар #20 от "ЩЕ Е ГОЛЯМ МАЙТАП":Явно е да спамят безсмислици непрекъснато.
16:55 09.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 СПРАВЕДЛИВ
Колко са глупави хората!
16:55 09.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бай той Толстой
Коментиран от #119
16:59 09.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Бау, бау
17:00 09.10.2026
57 ИНТЕРЕСНОТО СЕГА ЗАПОЧВА
17:01 09.10.2026
58 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
Е УДАРЕН ОТ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ .
ТОЗИ ПЪТ В КАЛУГА
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
Коментиран от #62, #66
17:01 09.10.2026
59 Пепи Волгата
17:02 09.10.2026
60 хахаха
Кличко: Ако си се загубил в гората - отивай си вкъщи.
Кличко: Ако човек е станал украинец, то обратно човек той няма да стане.
17:02 09.10.2026
61 Няма да има
До коментар #2 от "ще има за всички":ЕС вече фалира, тая зима ще му е последна и напролет кой от къде е! Няма да има вече кинти за хунтата и комисионни за урсулите, а управляващите в Киев ще се изядат едни други.
17:03 09.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Какво
17:04 09.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Саде да попитам...!
До коментар #58 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":А ,,Движухате" ли се на бегом към Куефското метро...?!
17:05 09.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Бай Ганьо
Коментиран от #71, #136
17:05 09.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 1977
17:09 09.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Горски
17:10 09.10.2026
83 Митрофанова
17:11 09.10.2026
84 ТОЙ ВЕЧЕ БЯГА ТЪЙ
До коментар #32 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":ЧЕ ОНЗИ ДЕН ЗАРЯЗАЛ ЕДИН ОТ ЧИМОДАНИТЕ СИ ПРЕД ПРЕЗИДЕНСТВОТО......
17:11 09.10.2026
85 Каунь
17:11 09.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 И Кличко му е вдигнал мерника
17:13 09.10.2026
89 КЛИЧО
17:13 09.10.2026
90 А ГДЕ
17:15 09.10.2026
91 Няма край руският позор
Коментиран от #95
17:15 09.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Дон Корлеоне
17:17 09.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Тошо Сводката
42 хиляди убити на месец
Кой ще обеси Путин?
17:23 09.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 НА КЛИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА
17:26 09.10.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Това в Русия
17:26 09.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Урсулите:
с него, а не с кметът Кличко делим тлъстите
рушвети, които получаваме от всяко дарение
в Милиарди евро, които правим на Украйна за войната!
17:30 09.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 краси
До коментар #54 от "Бай той Толстой":и доктор за кмет мна плевен
17:32 09.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 БАНДАТА НА МИРЧЕВ
17:36 09.10.2026
123 Шушумиго
До коментар #120 от "Хуу го":Ти ли,бе?!
17:38 09.10.2026
124 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА
Коментиран от #129
17:39 09.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Галактически скандал
17:43 09.10.2026
127 КЛИЧКО ИЗМЪНКА
17:44 09.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 По-точен
До коментар #1 от "Точен":Златните сънища на Копейкин..
17:47 09.10.2026
131 НЕ СЕ ПРЕВЪЗБУЖДАЙ
До коментар #129 от "Сус бе":Денацификациата иде. Ще те излекуват.
17:48 09.10.2026
132 @@@
17:48 09.10.2026
133 Хиените започнаха да се
17:48 09.10.2026
134 Нормален сблъсък между политици
17:50 09.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 ХИТЪР ИЗЛЕЗЕ КУЛЕБА
17:51 09.10.2026
138 Решението е просто
17:54 09.10.2026
139 хахаха
Колкото по-стар е човек, толкова повече са му годините.
За да се превърне студената вода в гореща, тя трябва да се загрее.
Боксът - това е животът ми, но животът ми не е само бокс.
17:59 09.10.2026
140 СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #149
18:02 09.10.2026
141 Ачо
18:05 09.10.2026
142 ВЕСЕЛЯК
Същото се отнася и за урсулките.
18:05 09.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 КАК СЕ ПИШЕ
18:08 09.10.2026
145 оня с коня
18:08 09.10.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Нема
До коментар #143 от "СКОРО У НЮ КИИФ":си жив!
18:11 09.10.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Още
До коментар #140 от "СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":60 години ще пишеш това,ако си жив!
18:13 09.10.2026
150 Ако съм на зелю
18:18 09.10.2026