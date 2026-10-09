Грандиозен скандал в Украйна! Президентът Зеленски и кметът Кличко влязоха в остър спор за Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини градските власти на Киев в почти пълно неизпълнение на мерките за подготовка на столицата за руски удари по енергийната инфраструктура. Кметът Виталий Кличко от своя страна свърза загубата на доверие към украинското ръководство от страна на Запада с корупция в най-близкото обкръжение на президента.

Зеленски заяви, че за Киев са били определени конкретни задачи, но градската власт не е предприела необходимите стъпки.

„Бяха набелязани конкретни задачи по отношение на Киев - заради това, че градските власти не предприеха необходимите стъпки; пропуск, който беше почти пълен“, заяви Зеленски.

Думите му са произнесени след селекторно съвещание с участието на военни и представители на правителството. Президентът съобщи, че руските атаки са нанесли множество щети по енергийните мрежи и електропреносните обекти, а възстановяването им се извършва денонощно. Обновени са и нуждите от енергийно оборудване и средства за противовъздушна отбрана.

Кличко: Киев е в режим на оцеляване

На фона на спора Виталий Кличко заяви, че Киев е попаднал в ситуация, при която става дума за оцеляване. Той посъветва хората, които имат близки или приятели извън столицата, да обмислят временно преместване.

Тежката обстановка в града беше илюстрирана със спирането на метрото на 8 октомври заради спад на напрежението. Между 5 и 9 октомври бяха назначени 18 допълнителни совалкови курса на Kyiv City Express.

Кличко по-рано заяви, че загубата на доверие към Украйна от страна на западните партньори е свързана с корупция в най-близкото обкръжение на Зеленски. Това е политическо обвинение, за което в публикуваните данни не се посочва постановена съдебна вина срещу президента.

Продължават възстановяването и контактите с партньорите

Зеленски съобщи, че Министерството на външните работи и екипът на президентската канцелария подготвят комуникация с международните партньори за допълнително енергийно оборудване и средства за противовъздушна отбрана.

Така спорът между президента и кмета се развива паралелно с продължаващите руски атаки срещу енергийната система и усилията за поддържане на основните услуги в украинската столица.

Източници: news.bg, pravda.com.ua