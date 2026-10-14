Ракетната мощ на Пхенян! Ким показа „Хвасон-20“ в нов музей

Ким Чен Ун откри в Пхенян Националния музей на отбранителната революция, където Северна Корея показа междуконтиненталната балистична ракета „Хвасон-20“. Държавните медии представят оръжието като способно да порази континенталната част на САЩ.

Церемонията се е състояла в неделя, 11 октомври. На публикуваните кадри Ким Чен Ун разглежда експозицията заедно със съпругата си и дъщеря си. В музея са изложени оръжия, разработени по време на управлението му, включително ракети, безпилотни летателни апарати и системи за залпов огън.

Ракета с предполагаеми множество бойни глави

„Хвасон-20“ е показана на мобилна пускова установка. Пред нея има информационна табела със схема, която изглежда представя конструкция с множество бойни глави, както и карта на предполагаемия обсег. Тя обхваща райони извън континенталната част на САЩ, включително Близкия изток и Южна Америка.

Според Шин Джонг-у, генерален секретар на базирания в Сеул „Корейски форум за отбрана и сигурност“, експозицията може да има и политическа цел. „Това създаде впечатление за пропаганда, целяща постигане на стратегическо предимство преди евентуална среща на върха между Северна Корея и САЩ“, заяви той пред Ройтерс.

Анализаторите предполагат, че ракетата може да носи няколко бойни глави с независимо насочване, което би позволило при едно изстрелване да бъдат атакувани различни цели. Публично потвърдени данни за точността, надеждността и степента на готовност на системата обаче остават ограничени. Южнокорейската агенция Йонхап определи „Хвасон-20“ като ракета, която все още е в процес на разработка.

Демонстрация преди възможен контакт с Вашингтон

Показването на ракетата съвпадна с изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че може да се срещне с Ким Чен Ун по време на планирано посещение в Китай през ноември. Северна Корея досега отхвърля предложенията за диалог, а нейни високопоставени представители демонстрират резерви към възможно възобновяване на разговорите.

Уилям Алберк, бивш ръководител на центъра на НАТО за неразпространение на ядреното оръжие, заяви, че „Хвасон-20“ вероятно не е особено точна. По думите му мощността ѝ все пак би могла да позволи тежки удари по големи американски градове и военни бази на САЩ.

Северна Корея показа ракетата за първи път по време на военен парад в Пхенян през октомври 2025 г. Страната извърши първия си тест на междуконтинентална балистична ракета през 2017 г., а след това представи и по-нови модели. Междуконтиненталните балистични ракети са системи с обсег над 5500 километра.

Според анализатори „Хвасон-17“ и „Хвасон-18“ вече са на въоръжение, докато Северна Корея продължава да разработва нови ракети. Високопоставен представител на американското отбранително ведомство заяви пред сенатската Комисия по въоръжените сили през април, че ядрените сили на Пхенян стават все по-способни да поразяват територията на САЩ.

Източници: news.bg, en.yna.co.kr, channelnewsasia.com