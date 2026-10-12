Новини
Мнения »
Епидемиолог за потенциалната зараза с чума в Русия: "Възможно е да се е счупила епруветка"

Епидемиолог за потенциалната зараза с чума в Русия: "Възможно е да се е счупила епруветка"

12 Октомври, 2026 19:10 489 12

  • русия-
  • белодробна чума-
  • иркутска област-
  • пандемия

ДВ потърси мнението на професора вирусолог Колин Маккензи от Университетската клиника в Дюселдорф

Епидемиолог за потенциалната зараза с чума в Русия: "Възможно е да се е счупила епруветка" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След смъртта на 28-годишната Даря Шипилова, служителка в Иркутския научноизследователски институт по борба с чумата в Сибир и Далечния Изток, от "пневмония с неустановен произход", местните власти обявиха на 8 октомври, че противоепидемичните мерки са приключили. Руските власти определят санитарната обстановка в Иркутската област като спокойна, докато руските медии описват международната реакция към инцидента като "преувеличена".

ДВ разговаря с професор Колин Макензи, специалист по микробиология, вирусология и епидемиология на инфекциозните заболявания в Университетската болница в Дюселдорф, за случая с потенциалното разпространение на белодробна чума в Русия.

ДВ: Какво означава диагнозатапневмония с неустановен произход" и при какви обстоятелства се поставя тя?

Проф. Макензи: По принцип става въпрос за пневмония. Случва се в някои случаи да не открием причинителите. Затова смятам, че съобщението, гласящо, че човек е починал от пневмония, само по себе си не буди особена тревога. Пневмонията е свързана с определена смъртност, дори сред хора, които преди това са били здрави.

ДВ: Даря Шипилова е била в лабораторията за последен път на 25 септември. Тя е приета в болница на 29 септември със симптоми на белодробна инфекция и е починала на 2 октомври. Прилича ли тази клинична картина на протичането на белодробната чуманапример по отношение на инкубационния период?

Това описание наистина би могло да съответства на чумата: сравнително кратък инкубационен период след заразяването – само няколко дни. В зависимост от количеството на патогена, попаднал в организма при вдишване, той може да бъде дори само един ден. С други думи, тези времеви рамки не ни позволяват да изключим чумата като диагноза.

ДВ: Какви изследвания трябва да се извършат при съмнение за чумна инфекция? Достатъчен ли е анализът на биологичния материал от пациента, или са необходими по-обстойни изследвания? Властите твърдят, че не са открити "микроорганизми, свързани с работатана пациентката.

Могат да се вземат проби от дихателните пътища или от кръвта. И двата вида анализ по принцип позволяват да се установи наличието на бактерията Yersinia pestis, причинител на чумата, както и на други патогени. В крайна сметка съществува вероятност тя да е имала грип или пневмококова пневмония. Пробите от дихателните пътища биха могли да разкрият и наличието на патогените, отговорни за тези заболявания.

ДВ: Руските власти отричат ​​необходимостта от налагане на строги епидемиологични ограничения в региона. В същото време медийни съобщения сочат, че близо 200 души са поставени под карантина. Ако това е така, означава ли, че съществува реален риск от предаване на чума?

Ако е вярно, че действително 200 души са поставени под карантина, то според мен това показва, че руските власти са действали с изключителна предпазливост. Възможно е те да са преценили, че предвид работното място на жената, заболяването наистина би могло да е свързано с чума.

ДВ: Според последните данни, при прегледите на лицата, които са били в контакт с починалата, не са установени здравословни проблеми, свързани с инфекциозно заболяване. Като се има предвид, че жената е починала на 2 октомври, може ли да се каже, че опасността е отминала след толкова време без нови случаи на заразяване?

Ако хората са били под карантина и след определен период не е установено нищо, мисля, че вероятно е точно така. Или поне вероятността да е настъпила инфекция е много малка.

ДВ: Колко време трябва да измине без нови случаи на заразяване, за да се обяви, че опасността е отминала?

Не мога да кажа това със стопроцентова сигурност. Въпреки това белодробната чума има сравнително кратък инкубационен период, така че смятам, че около седмица би била достатъчна.

ДВ: По принцип, доколко е вероятно да се случи подобен опасен инцидент (счупване на епруветка с патоген) в съвременна лаборатория?

Инциденти винаги могат да се случат. Именно затова съществуват строги хигиенни протоколи и планове за действие при извънредни ситуации. Предпазните мерки са разработени така, че при евентуален инцидент засегнатата зона да може да бъде изолирана и ограничена във възможно най-малко пространство. Смятам за напълно възможно там (в Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата – бел. ред.) да се е счупил стъклен съд с реагенти.

Източник: www.dw.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    1 2 Отговор
    живеем в едни невероятно цинични времена , в които вече не знаеш кой ти е враг и кой приятел--ЕС ли ни е приятел , дет ви цака с тройни раЗЦЕНКИ в ЛИДЛ и тройно качество надолу, Тръмпягата ли , дет се чуди как да изкара някой долар за после , или джуджашка РФ , дет ни обяви за неприятелска държава..я запалете едно Малборо медиум в Германия , Швейцарско ,да видите за ква разлика става въпрос..гледайте си семейството и приятелите-май те останаха ценно нещо , за което да се борим и мъчим все още!

    Коментиран от #3, #7

    19:17 12.10.2026

  • 2 Чиналива

    1 0 Отговор
    Не ми били биолабораторийте в Украйна,най- ми били в Сибир.

    19:25 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Едно е ясно":

    точно пък руски не-просто познавам живота//и не се продавам за пари

    19:32 12.10.2026

  • 5 Тръмплин

    1 0 Отговор
    - И Ковид-19 тръгна от един изяден прилеп. Честна дума!

    19:33 12.10.2026

  • 6 Така се чупи то.

    1 0 Отговор
    Не е епруветка, а полипропиленов контейнер за съхранение на проби. За да го счупиш трябва да го сложиш между крилото на вратата и касата и да я затръшнеш.

    19:34 12.10.2026

  • 7 Абе....

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Що не си го кажеш направо, че за теб Турция ни е единствен приятел и трябва час по-скоро да се хванем за ръце със султана ти.

    Коментиран от #8, #9, #10

    19:36 12.10.2026

  • 8 К.О.Т..А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе....":

    Турция исторически не са ни предавали-с Иван Александър са си спазили договора до последно , през 1СВ ВОЙНА са ни били верни съюзници///ако се научиш да правиш разлика между турчин и местните ,,турци,, повечето дет се правят на такива , ще дръпнеш малко напред

    19:41 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бай Иван

    1 0 Отговор
    Тоя експерт нормален ли е? Какви стъклени епруветки , които се чупят го гонят.? Да вземе да попрочете малко какви са точно епруветките.

    19:57 12.10.2026

  • 12 ?????

    0 0 Отговор
    Ха ха.
    Университетската клиника в Дюселдорф явно работи все още със стъклени епруветки и без защитени камери и манипулатори.
    Откъде го изкопаха Дойче Велле тоя експерт.
    Стават за смях и те и публиката която им вярва.

    20:02 12.10.2026