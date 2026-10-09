Владимир Путин: ОНД подкрепя справедлив многополярен световен ред

Страните от Организацията на независимите държави подкрепят създаването на справедлив многополярен световен ред, основан на международното право и централната роля на ООН. Това заяви руският президент Владимир Путин на срещата на Съвета на държавните глави на ОНД в туркменистанския курорт Аваза.

„Държавите от ОНД поддържат тясно сътрудничество в сферата на търговията, инвестициите и високите технологии. Разбира се, че бихме искали да се движим още по-бързо и да работим още по-ефективно“, каза Путин, цитиран от ТАСС.

Руският президент призова за премахване на търговските бариери. По думите му устойчивата финансова инфраструктура, независима от външни влияния, позволява на страните да задълбочават икономическите си връзки.

Путин заяви, че над 90 процента от взаимните разплащания между държавите от ОНД се извършват в национални валути. Той посочи още, че стокооборотът между Русия и страните от организацията е надхвърлил 110 милиарда долара през 2025 г., а през първата половина на 2026 г. се е увеличил с още 19 процента.

Сътрудничество срещу престъпността

В изказването си Путин открои и съвместната работа срещу правонарушенията във финансовата и икономическата сфера. Той посочи прането на пари, корупцията, организираната престъпност, наркотрафика, тероризма и екстремизма сред направленията, по които страните от ОНД координират действията си.

Руският президент каза, че се изпълняват и общи програми срещу използването на цифрови технологии за престъпни цели. Той заяви, че Русия подкрепя и по-тясното взаимодействие за опазване на екосистемата на Каспийския регион, устойчивия му икономически растеж и подобряването на стандарта на живот.

Покана за нова среща

Путин покани лидерите на страните от ОНД на традиционна предновогодишна неформална среща в Санкт Петербург на 21 декември. „Там можем да обсъдим всички текущи и перспективни въпроси“, каза руският президент.

В Туркменистан Путин участва и в срещата на върха на Каспийския екологичен форум. Той проведе двустранни разговори с туркменистанския президент Сердар Бердимухамедов и с иранския президент Масуд Пезешкиан, както и други срещи в кулоарите на форумите.

Източници: bta.bg, apnews.com