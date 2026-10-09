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Владимир Путин: ОНД подкрепя справедлив многополярен световен ред

Владимир Путин: ОНД подкрепя справедлив многополярен световен ред

9 Октомври, 2026 18:17 814 27

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Руският президент призова за премахване на търговските бариери и заяви, че над 90% от разплащанията между страните от организацията са в национални валути

Владимир Путин: ОНД подкрепя справедлив многополярен световен ред - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Страните от Организацията на независимите държави подкрепят създаването на справедлив многополярен световен ред, основан на международното право и централната роля на ООН. Това заяви руският президент Владимир Путин на срещата на Съвета на държавните глави на ОНД в туркменистанския курорт Аваза.

„Държавите от ОНД поддържат тясно сътрудничество в сферата на търговията, инвестициите и високите технологии. Разбира се, че бихме искали да се движим още по-бързо и да работим още по-ефективно“, каза Путин, цитиран от ТАСС.

Руският президент призова за премахване на търговските бариери. По думите му устойчивата финансова инфраструктура, независима от външни влияния, позволява на страните да задълбочават икономическите си връзки.

Путин заяви, че над 90 процента от взаимните разплащания между държавите от ОНД се извършват в национални валути. Той посочи още, че стокооборотът между Русия и страните от организацията е надхвърлил 110 милиарда долара през 2025 г., а през първата половина на 2026 г. се е увеличил с още 19 процента.

Сътрудничество срещу престъпността

В изказването си Путин открои и съвместната работа срещу правонарушенията във финансовата и икономическата сфера. Той посочи прането на пари, корупцията, организираната престъпност, наркотрафика, тероризма и екстремизма сред направленията, по които страните от ОНД координират действията си.

Руският президент каза, че се изпълняват и общи програми срещу използването на цифрови технологии за престъпни цели. Той заяви, че Русия подкрепя и по-тясното взаимодействие за опазване на екосистемата на Каспийския регион, устойчивия му икономически растеж и подобряването на стандарта на живот.

Покана за нова среща

Путин покани лидерите на страните от ОНД на традиционна предновогодишна неформална среща в Санкт Петербург на 21 декември. „Там можем да обсъдим всички текущи и перспективни въпроси“, каза руският президент.

В Туркменистан Путин участва и в срещата на върха на Каспийския екологичен форум. Той проведе двустранни разговори с туркменистанския президент Сердар Бердимухамедов и с иранския президент Масуд Пезешкиан, както и други срещи в кулоарите на форумите.

Източници: bta.bg, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    18 8 Отговор
    Откакто Китай измести русийката от двуполюсния световен модел, московския пудел се разрева за многополюсен свят.

    18:19 09.10.2026

  • 2 Голям джумбиш

    15 8 Отговор
    Владимир Путин – „великият стратегически гений“, който се опитва да пренарежда глобалната шахматна дъска, докато собствената му държава икономически играе на „Не се сърди, човече“ в селското читалище.
    Изключително забавно е как човекът, чиято държава има по-малък БВП от щата Тексас (и е по-близо до икономическия калибър на Ню Йорк), сериозно си вярва, че е лидер на суперсила, способна да диктува „нов световен ред“. Русия под негово ръководство се превърна в гигантска бензиностанция с ядрени ракети, където половината население извън Москва все още мечтае за вътрешна тоалетна и асфалтиран път, но за сметка на това „дели света“ на срещи на ОНД.
    ОНД – тази „могъща“ коалиция от геополитически титани, които се събират основно за да кимнат учтиво на застаряващия диктатор, докато тайно се оглеждат как да си уредят по-добри търговски договори с Китай или Запада. Да седиш в Кремъл и да бълнуваш за „справедлив многополярен свят“, докато икономиката ти се крепи на износ на суровини като в колониална ера, е връх на комедията. Кой точно си ти, че да се мериш с големите икономически локомотиви, след като един-единствен американски щат произвежда повече стойност, технологии и иновации от цялата ти „империя“?
    Путин просто отказва да приеме реалността: Русия вече не е глобален играч, а икономическо джудже с напомпано его, което се опитва да изглежда страшно в калта, докато светът просто го подминава и го оставя да си говори сам на празната маса.

    18:23 09.10.2026

  • 3 Нагъл тпк

    15 8 Отговор
    Тоя кръвожаден пигмей ще се грижи за световният ред.

    18:24 09.10.2026

  • 4 Физик

    7 4 Отговор
    С колко полюса?

    18:26 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма такъв резил

    12 7 Отговор
    Ох, този се мисли за полюс!!! По скоро русия е нещо като изкуствен спътник на Китай....

    18:26 09.10.2026

  • 7 Костадин Костадинов

    12 7 Отговор
    Колко дица утрепа неска Путин

    18:26 09.10.2026

  • 8 Да му дадат

    10 7 Отговор
    да управлява северния полюс!

    18:27 09.10.2026

  • 9 Тук не е Москва

    11 7 Отговор
    Кой си ти, че да се мериш с големите, нещастно джудже? Барабар Петко с мъжете, хахахаха.

    18:27 09.10.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    13 5 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна за да я превземе? Някой знае ли защо Путин убива руснаците?

    Коментиран от #14

    18:28 09.10.2026

  • 11 Примати

    10 5 Отговор
    Русия добива на година между 510 и 550 милиона тона суров петрол. От него тя рафинираше около 270 до 280 милиона тона. Потреблението на горива в Русия е около 165 милиона тона годишно за гражданите , държавния сектор и армията. До преди кампанията на Украйна да удря рафинериите в Русия тя продаваше около 110 милиона тона горива на международните пазари. Сега обаче тези продажби вече са спряни и какво е положението: след последните три удара по руски рафинерии процентът на рафиниращите блокирани възможности на Русия е 55. Тоест тя в момента може да произвежда около 120 милиона тона горива годишно. Аз мисля че ако Украйна продължи със своята кампания са удря рафинерии към края на газа година Русия буквално ще е парализирана

    18:28 09.10.2026

  • 12 Държава с Чума

    9 5 Отговор
    за нищо не става!

    18:28 09.10.2026

  • 13 Трагикомедия Ало - Ало

    9 4 Отговор
    Мир и ботокс диктатор, стрелящ, по каквото си реши за рд не се съчетават в едно изречение.

    18:29 09.10.2026

  • 14 Холяда

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    688 дни!

    Коментиран от #25

    18:30 09.10.2026

  • 15 Дии

    9 3 Отговор
    Путин смята че многополярен означава по силния да бие по малкия и да го трепе и окупира. Така си представя той Руский мир.

    18:31 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сега видях

    5 2 Отговор
    не било многополюсен,а многополярен???

    18:34 09.10.2026

  • 18 Това че фон пфайзер

    1 6 Отговор
    е игнорирана и в ступор може да предизвика само смях.
    Но че европейският съюз потъва може да предизвика само съжаление.
    Представяте ли си какви псевдо управляват този измислен съюз.
    Основният въпрос е
    Има ли договорка между господин Тръмп господин си и господин Путин. Ако има договорка състоянието на Европейския съюз и Украйна които потъвате логично.
    Ако няма такава защо потъват Украйна и европейският съюз.
    Без повече коментар

    Коментиран от #21, #24

    18:40 09.10.2026

  • 19 Зиморничъв

    4 0 Отговор
    Аз съм за многоекваториален сват!

    18:42 09.10.2026

  • 20 Вова

    3 1 Отговор
    Искам от биполярен,да стана многополярен!

    Коментиран от #22, #23

    18:43 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Холяда":

    Благодаря за отговора на първия въпрос! Защо Путин убива руснаците?

    19:04 09.10.2026

  • 26 пътник

    3 1 Отговор
    "Разплащане в национални валути"?Затова ли козирува на юана,а сев.кореецът краде криптовалута???"Независимост на ОНД от външни влияния"-този е цар на абсурдите!Все едно да решаваш/доказваш теорема само по условие "необходимост" ,без условиЯ "достатъчност"!

    19:07 09.10.2026

  • 27 Йода

    1 0 Отговор
    Русия вече отпадна от единия полюс, на този свят има само два полюса,северен и южен, плюс и минус. Нама многополюсен свят.

    19:41 09.10.2026

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