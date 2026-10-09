Владимир Путин: ОНД подкрепя справедлив многополярен световен ред

Страните от Организацията на независимите държави подкрепят създаването на справедлив многополярен световен ред, основан на международното право и централната роля на ООН. Това заяви руският президент Владимир Путин на срещата на Съвета на държавните глави на ОНД в туркменистанския курорт Аваза.
„Държавите от ОНД поддържат тясно сътрудничество в сферата на търговията, инвестициите и високите технологии. Разбира се, че бихме искали да се движим още по-бързо и да работим още по-ефективно“, каза Путин, цитиран от ТАСС.
Руският президент призова за премахване на търговските бариери. По думите му устойчивата финансова инфраструктура, независима от външни влияния, позволява на страните да задълбочават икономическите си връзки.
Путин заяви, че над 90 процента от взаимните разплащания между държавите от ОНД се извършват в национални валути. Той посочи още, че стокооборотът между Русия и страните от организацията е надхвърлил 110 милиарда долара през 2025 г., а през първата половина на 2026 г. се е увеличил с още 19 процента.
Сътрудничество срещу престъпността
В изказването си Путин открои и съвместната работа срещу правонарушенията във финансовата и икономическата сфера. Той посочи прането на пари, корупцията, организираната престъпност, наркотрафика, тероризма и екстремизма сред направленията, по които страните от ОНД координират действията си.
Руският президент каза, че се изпълняват и общи програми срещу използването на цифрови технологии за престъпни цели. Той заяви, че Русия подкрепя и по-тясното взаимодействие за опазване на екосистемата на Каспийския регион, устойчивия му икономически растеж и подобряването на стандарта на живот.
Покана за нова среща
Путин покани лидерите на страните от ОНД на традиционна предновогодишна неформална среща в Санкт Петербург на 21 декември. „Там можем да обсъдим всички текущи и перспективни въпроси“, каза руският президент.
В Туркменистан Путин участва и в срещата на върха на Каспийския екологичен форум. Той проведе двустранни разговори с туркменистанския президент Сердар Бердимухамедов и с иранския президент Масуд Пезешкиан, както и други срещи в кулоарите на форумите.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
18:19 09.10.2026
2 Голям джумбиш
Изключително забавно е как човекът, чиято държава има по-малък БВП от щата Тексас (и е по-близо до икономическия калибър на Ню Йорк), сериозно си вярва, че е лидер на суперсила, способна да диктува „нов световен ред“. Русия под негово ръководство се превърна в гигантска бензиностанция с ядрени ракети, където половината население извън Москва все още мечтае за вътрешна тоалетна и асфалтиран път, но за сметка на това „дели света“ на срещи на ОНД.
ОНД – тази „могъща“ коалиция от геополитически титани, които се събират основно за да кимнат учтиво на застаряващия диктатор, докато тайно се оглеждат как да си уредят по-добри търговски договори с Китай или Запада. Да седиш в Кремъл и да бълнуваш за „справедлив многополярен свят“, докато икономиката ти се крепи на износ на суровини като в колониална ера, е връх на комедията. Кой точно си ти, че да се мериш с големите икономически локомотиви, след като един-единствен американски щат произвежда повече стойност, технологии и иновации от цялата ти „империя“?
Путин просто отказва да приеме реалността: Русия вече не е глобален играч, а икономическо джудже с напомпано его, което се опитва да изглежда страшно в калта, докато светът просто го подминава и го оставя да си говори сам на празната маса.
18:23 09.10.2026
3 Нагъл тпк
18:24 09.10.2026
4 Физик
18:26 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Няма такъв резил
18:26 09.10.2026
7 Костадин Костадинов
18:26 09.10.2026
8 Да му дадат
18:27 09.10.2026
9 Тук не е Москва
18:27 09.10.2026
10 Костадин Костадинов
Коментиран от #14
18:28 09.10.2026
11 Примати
18:28 09.10.2026
12 Държава с Чума
18:28 09.10.2026
13 Трагикомедия Ало - Ало
18:29 09.10.2026
14 Холяда
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":688 дни!
Коментиран от #25
18:30 09.10.2026
15 Дии
18:31 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сега видях
18:34 09.10.2026
18 Това че фон пфайзер
Но че европейският съюз потъва може да предизвика само съжаление.
Представяте ли си какви псевдо управляват този измислен съюз.
Основният въпрос е
Има ли договорка между господин Тръмп господин си и господин Путин. Ако има договорка състоянието на Европейския съюз и Украйна които потъвате логично.
Ако няма такава защо потъват Украйна и европейският съюз.
Без повече коментар
Коментиран от #21, #24
18:40 09.10.2026
19 Зиморничъв
18:42 09.10.2026
20 Вова
Коментиран от #22, #23
18:43 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Холяда":Благодаря за отговора на първия въпрос! Защо Путин убива руснаците?
19:04 09.10.2026
26 пътник
19:07 09.10.2026
27 Йода
19:41 09.10.2026