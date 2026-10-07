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Руслан Трад: Логиката на мотива сочи към Русия
  Тема: Украйна

Руслан Трад: Логиката на мотива сочи към Русия

7 Октомври, 2026 21:01 1 122 31

  • черно море-
  • руслан трад-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • кораби

Ударът в икономическата зона на България показва, че морското пространство на държава от НАТО може да бъде използвано за удари без предупреждение и без никой да бъде изправен пред последствия, предупреждава Руслан Трад

Руслан Трад: Логиката на мотива сочи към Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

ДВ: Премиерът Радев каза вчера, че нападението срещу два кораба в българската икономическа зона в Черно море "едва ли е най-сериозният инцидент". Така ли е?

Руслан Трад: Тук промените са няколко. За първи път търговски кораб потъва в българската изключителна икономическа зона, а ударът е бил най-вероятно координиран и в него са използвани едновременно въздушни и морски безпилотни апарати. Това изисква планиране, разузнаване на маршрута и логистика за изстрелване далеч от брега. Нападението е станало около три часа през нощта, на 70-80 морски мили от брега, т.е. далеч от всяко наблюдение на сушата. Екипажът на ABLE е оцелял донякъде по случайност, защото по това време в района е имало български ферибот. Ако този кораб не е бил там, броят на загиналите можеше да е много по-висок.

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Следователно инцидентът е сериозен не толкова по броя на жертвите, колкото като прецедент. Той показва, че морското пространство на държава от НАТО може да бъде използвано за удари без предупреждение и без никой да бъде изправен пред последствия. Фактът, че членовете на екипажът на ALFA WATAN все още се издирват, допълва тази тежест. Едно от най-лошите послания е, че явно черноморският фронт се разраства и вече не бива да се гледа само към Балтика като възможност за ескалация и агресивни действия.

ДВ: Украинският президент Зеленски заяви, че всичко е обсъдено и уточнено с българските власти и става дума за руска атака. Защо българското правителство не казва нищо, включително не дава индикации, че е воден разговор с украинската страна?

Зеленски заяви, че "целият обем от данни е уточнен с българската страна", че украинските военноморски сили са се свързали с колегите си в България и че е установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове. Той добави, че Украйна не е провеждала операции в този район. Формулировката говори за контакт между флотове, а не за потвърдено от България заключение. Контактът между военноморски щабове е рутинен канал и не означава, че София е приела украинската оценка. Както виждаме, няма нито българско потвърждение, нито опровержение на тази версия, така че фактическият статус на разговора е неясен. Трябва да се каже, че българските институции нямат опит с атрибуция на морски дронове в собствена зона. Когато системата не е сигурна, най-безопасната институционална реакция е да не казва нищо, докато не е сигурна. Това е предпазливост, но тук е и политически избор.

ДВ: Един от оцелелите моряци от кораба ABLE казва, че предполага, че плавателният съд е бил ударен от Русия, защото е превозвал украински товар. Украинският президент Зеленски също обвини Москва. Има ли други индикации за това, че Русия е отговорна за нападенията над двата кораба?

Към момента няма публично доказателство, което да решава този въпрос. Съществуват обаче индикатори с различна тежест. Показанията на оцелял моряк, че според него е използвана дълбочинна бомба и че причината е украинският товар, са предположение на очевидец, а не данни.

Логиката на мотива обаче сочи към Русия, защото тя е държавата, която системно заплашва корабоплаването към украинските пристанища. Срещу това стои, че никой не е поел отговорност, че корабите са сухотоварни, а не петролни танкери, и че един от тях е плавал от Египет към Сулина в Румъния, като товарът му не е установен. Профилът на оръжието е решаващ. Остатъците от дронове, радиочестотите, навигационният модул и посоката на изстрелване обикновено показват производителя и типа. Докато такива данни не излязат, най-коректната формулировка е "вероятна, но недоказана руска отговорност", без да се изключва друга версия.

ДВ: Съвсем наскоро България заяви, че няма да участва в антидрон защитата на НАТО. В контекста на политическата ситуация в България, какви индикации дава реакцията на правителството към партньорите на България - в НАТО и в ЕС?

Двете неща не бива да се смесват и това не беше обяснено правилно от администрацията. Отказът от инициативата беше аргументиран с дублиране с проект по линия на ЕС и с ограничен бюджет. Но инцидентът е в море, в близост до брега. Наземните противодронови системи, които са предмет на подобни програми, нямаше да го предотвратят. Това, което липсва, е морската осведоменост: радарно и сензорно покритие, патрулни платформи, способност за засичане на малки надводни и подводни апарати.

Партньорите ще гледат именно това. Не става дума за политическа лоялност, а за способности. Въпросът към София е какво реално може да види и да защити в собствената си зона и колко бързо може да поиска и приеме помощ. Първият показател ще бъде дали България ще потърси съюзническо присъствие в района, ще засили сътрудничеството с Румъния и Турция и ще представи ясен план за морско наблюдение, а не само дали ще промени решението си за конкретната инициатива.

ДВ: Как ще повлияят тези два случая - в българската икономическа зона и по-рано в близост до Румъния, на ситуацията със сигурността в Черно море?

Най-вече ще премахнат илюзията, че западната част на морето е зона, защитена от разстоянието си до фронта. Румъния и България са държави от НАТО, а техните икономически зони лежат на маршрутите към Констанца, Варна и Бургас. Това ще увеличи натиска за по-плътно наблюдение на морето, противоминни способности, координация между бреговите охрани и обмен на разузнавателна информация между съюзниците.

Не бива да се очаква пряка военна реакция. Изключителната икономическа зона не е суверенна територия, а ударът е по чуждестранни търговски кораби, така че член 5 не се задейства автоматично. Това Русия го знае добре. Реалният ефект ще е втвърдяване на режима на корабоплаване: по-строги препоръки за маршрути, по-високи застрахователни премии и по-трудно наемане на екипажи. Може да се очакват и икономически последици върху местните бизнеси - представете си какво въздействие ще има върху рибари например, ако трябва да се прибират постоянно по пристанищата заради опасения от нови атаки. Това е търсен ефект на подобни атаки.

ДВ: И при румънския, и при българския случай става дума за турски кораб или турски екипаж. Има ли индикации за някаква реакция от страна на Анкара и каква тежест би имало това, ако Турция реши да предприеме някакви действия?

Фактите са, че 11 от 18-те моряци на ABLE са турци и че турските медии описват и двата кораба в българския случай като собственост на турци. Тонът на Анкара не може да се предвиди само по националността на екипажа - той зависи от това дали има загинали турски граждани и дали ударът изглежда умишлен.

Турция има няколко лоста: контрол над проливите по Конвенцията от Монтрьо, най-големия флот в Черно море и ролята на посредник между Москва и Киев. Същевременно е силно обвързана с Русия в търговията, енергетиката и туризма, така че едностранен военен ход е малко вероятен. По-реалистично е усилена дипломация, координация с Букурещ и София и натиск за безопасност на корабоплаването, вероятно в рамките на съществуващото тристранно сътрудничество за противоминна дейност. Ако се окаже, че турски граждани са загинали при целенасочена атака, тонът на Анкара може да стане много по-твърд.

Автор: Мина Киркова


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    47 8 Отговор
    А бе, Трад!!!
    Не казвам че ти си идиот, защото е видимо,!!!
    Но ще кажа, че тези които ти плащат са изключителни идиоти!!!

    21:04 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дочо Зелев

    13 6 Отговор
    Не се знае знае ли се ,ама е highly likely .

    Коментиран от #6

    21:07 07.10.2026

  • 4 Хм...

    33 9 Отговор
    Ако действително корабът е пътувал от Турция към 4о4, то това отговаря на въпроса кой го е потопил. Дори няма нужда да се пита какъв е бил товара, за всички е ясно, че не са били портокали и църковна утвар.
    И няма никакъв смисъл да се циври колко са лоши руснаците. Имаше повече от достатъчно предупреждения от руска страна.

    21:09 07.10.2026

  • 5 Бялджип

    25 8 Отговор
    Очевидно този има обосновано предположение. По повод "Обоснованото предположение" на този специалист, се сетих какво определение за израза направи преди време Славчо Велков: - Баба ми отива към клозета навън с вестник "Ню Йорк таймс" в ръце. Баба ми не знае английски. Следователно мога да направя обосновано предположение, че тя не отива там да чете новините....

    21:10 07.10.2026

  • 6 Баце,

    26 9 Отговор

    До коментар #3 от "Дочо Зелев":

    Ми то рютето си го каза директно в прав текст- имаш ли съмнения, пък дори и да нямаш, обвинявай руснаците.

    21:11 07.10.2026

  • 7 Сандо

    24 8 Отговор
    Това е поръчковата логика на евроатлантиста,щедро заплатена от чуждите заинтересовани фактори.Има обаче и една друга логика,и то съвсем логическа:поредната провокация от цяла верига преднамерени и планирани действия,чиято крайна цел е война на Европа срещу Русия.И естествено англосаксите чакат края на проявената глупост за да пристигнат накрая и да оберат лаврите на победителя и да приберат всичко ценно за тях.

    21:12 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 8 Отговор
    ЛОГИКАТА СОЧИ ЧЕ НЯКОЙ ГРЪМНА КОРАБ С ОРЪЖИЯ НА БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УКРАЙНА
    .....
    КОЙ Е ПИСАЛ ТЕЛЕГРАМАТА ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И Е ПРАТИЛ БУКЕТА
    БЕЛИ РОЗИ НА БУЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЕР В СОФИЯ НЕ Е ЯСНО :)

    21:24 07.10.2026

  • 11 Да се знае и помни...

    4 27 Отговор
    Нека не се забравя, че СОК "Камчия" се намира до един от най-красивите плажове по българското Черноморие и заема площ от около 300 декара собственост на Москва. Това е българска земя, която е собственост на Русия. Този комплекс се намира само на 30 км. от Бяла по националната пътна мрежа или на 10 км. по права линия. За това обаче никой не смее да отвори и дума.

    Коментиран от #13

    21:31 07.10.2026

  • 12 Ха ХаХа

    19 8 Отговор
    Вашата логика води към Русия.
    Украинската логика е ..въвличането на запада във войната.
    Зърното в кораба им е платено.Удря го Зеленски .Няма какво да губи, а печели срещу Русия

    21:34 07.10.2026

  • 13 Гръмни се

    17 4 Отговор

    До коментар #11 от "Да се знае и помни...":

    В тъпата тиква.
    Не е руска собственост тази територия

    Коментиран от #19

    21:36 07.10.2026

  • 14 Това са неутрални води!

    16 9 Отговор
    ...а не е морското пространство на НАТО!

    Нещо сте се объркали!

    21:36 07.10.2026

  • 15 Хаха

    18 7 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    21:40 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 15 Отговор
    ТО Е ЯСНО ЧЕ Е ФАШИСТКА РУСИЯ ....................... ЩОМ ЧОРАПА ТАКА "ГУЗНО" МЪЛЧИ .......................... ФАКТ !

    21:45 07.10.2026

  • 18 Тинтири минтири

    5 4 Отговор
    Пълни глупости!

    Коментиран от #24

    21:47 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 нннн

    8 2 Отговор
    Логиката е една-единствена: Винаги е виновна Русия и най- вече Путин.Да им имам логиката...

    21:59 07.10.2026

  • 21 не може да бъде

    5 2 Отговор
    А защо не се коментира вероятността корабите да са средство/мишена за разправа между мафиотски групи от Турция -войната стана такава че е изключително удобно разни субекти да се крият и да имитират руски или украински удари !?За мен е подозрително че и двата случая става дума за кораби турска частна собственост !?

    21:59 07.10.2026

  • 22 Соломон

    8 1 Отговор
    Честит рожден Ден на Владимир Путин!

    Да ни е жив и здрав този велик човек!

    22:02 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 въпрос

    1 0 Отговор
    Един обикновен гражданин също предполага с голяма доза увереност че руснаците са гръмнали корабите защото са получили информация че пренася оръжие което ще се използва срещу тях. Напълно логично действие. Ако някой готви нещо против България ние няма ли да го гръмнем, ако има с какво , разбира се ?

    22:30 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 абе ционисти лъжливи

    3 0 Отговор
    Каква българската икономическа зона в Черно море, след като атаката се е случила в неутрални води.

    22:43 07.10.2026

  • 28 Къде къде по големи случаи има

    0 0 Отговор
    Фериботът „Естония“ не е изваден от дъното на Балтийско море основно поради политически, морални и технически съображения, които по-късно са оформени в международно споразумение.
    Основната причина е решението на засегнатите държави да обявят мястото на корабокрушението за официално морско гробище.
    Ето подробните причини, поради които корабът и телата на жертвите остават на морското дъно:

    1. Морални съображения и покой за жертвите

    При потъването на кораба на 28 септември 1994 г. загиват 852 души, като по-голямата част от телата остават блокирани в останките на плавателния съд. Шведското правителство първоначално обещава да извади телата, но етичната комисия и правителствените съветници стигат до заключението, че операцията по изваждането би била твърде травматична за водолазите и роднините, а телата вече са в напреднал стадий на разложение. Решено е те да не бъдат обезпокоявани.

    2. Договорът за потъналия кораб (1995 г.)

    През 1995 г. Швеция, Естония, Финландия, Латвия, Полша, Дания, Русия и Обединеното кралство подписват Споразумението за MS Estonia. То криминализира всяко гмуркане, изследване или опит за изваждане на предмети от останките от страна на граждани на тези държави. Останките лежат в международни води, но са под постоянна охрана.

    3. Опитът за погребване с бетон

    Шведското правителство решава да запечата кораба завинаги, като го покрие с хиляди тонове чакъл и огромен бетонен саркофаг, за да предотврати мародерство и нелегални гм

    22:45 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.