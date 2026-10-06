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Петер Мадяр след атаката в Черно море: Унгария уверява България в своята пълна солидарност
  Тема: Украйна

Петер Мадяр след атаката в Черно море: Унгария уверява България в своята пълна солидарност

6 Октомври, 2026 13:09 1 377 36

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Призори два търговски кораба бяха ударени при атака с дрон в българските териториални води на Черно море, заяви Петер Мадяр в социалните мрежи

Петер Мадяр след атаката в Черно море: Унгария уверява България в своята пълна солидарност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр увери България в пълната солидарност на Унгария по повод атаката в Черно море, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Призори два търговски кораба бяха ударени при атака с дрон в българските териториални води на Черно море. Унгария уверява България в своята пълна солидарност", заяви Петер Мадяр в социалните мрежи.

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Според съобщения в местни медии един кораб е потънал, а друг е бил повреден в резултат на атака с дрон в Черно море, край бреговете на България. Информацията сочи, че в инцидента са участвали търговски кораби. Все още не е известно дали има пострадали. Провеждат се спасителни дейности, отбелязва МТИ.

Днешният инцидент е първият по рода си в ИИЗ на България в Черно море, отбелязват АФП и АП.

Информацията за атаката срещу двата кораба в ИИЗ на България бе съобщена и от агенция Ройтерс. Тя съобщава, че канцеларията на българския президент Йотова потвърди информацията за нападението, а премиерът Румен Радев свика среща с ключови министри и представители на службите за сигурност.

Откакто преди повече от четири години започна войната на Русия срещу Украйна, руски дронове нарушават въздушното пространство на европейски страни, а мини плават в Черно море, като създават опасност за ключови търговски и енергийни маршрути. АП отбелязва, че засега не е установен произходът на дроновете.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    27 5 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    А де Какво общо има България че някой си в международни води се занимава с нерегламентирани превози Нито един кораб не е български нито моряците са българи Пак се бутаме дето не ни е работа

    13:14 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коко

    24 1 Отговор
    Какви териториални води ви се привиждат. Те са на 12 мили, а не на 150 км. Или сте неграмотни, или купени. Изкл. икономическа зона и териториални води са две много различни неща.

    13:18 06.10.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Маджарите да си гледат Балатон и единствената подводница в езерото Унгарец моряк не съм видял

    13:18 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Редник

    15 2 Отговор
    Като чета материала разбирам, че с 1 дрон са ударени 2 кораба. Език свещен на моите деди...

    13:22 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Руменито Боташиньо Ескобар

    5 23 Отговор
    Разбрахте ли за терористичната атака на Русия с дронове срещу корабите със зърно в българска акватория? Помните ли, че Крадев и Мафийотова съвсем наскоро отказаха да ни присъединят към европейската антидронова защита. Ко прайм сега? Ко прайм сега питам аз?

    Коментиран от #33

    13:26 06.10.2026

  • 13 Не плачи на чужд гроб

    17 2 Отговор
    Щом и този палячо тръгна да ни уверява, значи си е зелена провокация, съшита с бели конци от Великобритания.

    13:27 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 прав си всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "КУПУВАМ ДВУСТАЕН ДО МОРЕТО":

    едно евро е било колкото 25 СТОТИНКИ

    13:37 06.10.2026

  • 17 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Както се очакваше тече план с провокация срещу България от страна на т.нар.Украйна и нейните спонсори от НАТО и Евро Райха ,която цели да ескалира войната с Русия,а ние за пореден път станахме мюре в геополитиката.

    13:43 06.10.2026

  • 18 Хубаво деее

    6 2 Отговор
    Унгария уверява България в своята пълна солидарност. Ама солидарност за какво? Да не би България някаква щета да е понесла? А? Ако два чужди автомобила турски и нигерийски или от Конго примерно катострофират по български пътища това щета ли е за България ли е? А? Или пък румънец каращ автомобил с българска регистрация да не би да е българин? ...а мислете бре!

    Коментиран от #24

    13:43 06.10.2026

  • 19 Хубаво деее

    8 1 Отговор
    80-82 мили от брега по никакъв начин не са "българските териториални води на Черно море" ! Пишат се пълни глупости. Териториалните води (териториалното море) обикновено са с широчина до 12 морски мили (приблизително 22,2 километра) от брега а НЕ 80-82 мили !

    13:48 06.10.2026

  • 20 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Нормално беше да Укрите да ударят корави в наши води ,след като Радев призоваваше за мирно решение на конфликта вместо ескалация и увеличаване на парите и оръжията за Укрия.Сега няма на къде да мърда и Летеца трябва да смени риториката спрямо Русия.Направика му курт капан в подходящо време.

    13:50 06.10.2026

  • 21 Казанлъшкия

    6 0 Отговор
    Само че ,без да защитавам руснаците, досега все "заблудени" украински дронове удариха всички съседни страни и кой ли не още в Черно море. Вероятността да са украински изглежда много по-голяма от тая гледна точка.

    13:50 06.10.2026

  • 22 Истината

    0 6 Отговор
    Ех, не може ли за малко само да сменим нашето недоразумение със истински премиер, като Петер Мадяр. Защитата и подкрепата която получаваме от премиера на Унгария е много по-адекватна от мънкането на нашия гълъб на мира....

    13:51 06.10.2026

  • 23 Солидарност

    5 6 Отговор
    Солидарност с България да, но не и с кремълските активи Радев и Йотова. Лешпери на портрет

    13:51 06.10.2026

  • 24 Казанлъшкия

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Хубаво деее":

    Понесла е България и още как ,защото главно българи са били в тези кораби. Стандартно е всеки търговско кораб да не е под европейски,а някакъв флаг на африканска или друга екзотична държава, защото така се спестяват данъци.

    Коментиран от #25

    13:52 06.10.2026

  • 25 У лево бре

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Казанлъшкия":

    Никакви българи НЕ са били в тези кораби.. чети и се информирай преди да пишеш

    13:53 06.10.2026

  • 26 Никакви "българските териториални води"

    5 0 Отговор
    НЯМА на 80 мили на вътре в морето мадярки ! 12 морски мили са българските териториални води ! Всички ли атлантенца сте неграмотни? А? ... 12!

    13:57 06.10.2026

  • 27 Петър

    1 3 Отговор
    Браво адаш! По скоро и ние да отправим зеленият чорап със смешното и НЕкомпететно ЗКПЧ при Орбанчо.

    13:58 06.10.2026

  • 28 Унгарец Мадяр

    3 0 Отговор
    Взел и от "териториални води" да разбира. Виц! Тва да не е Балатон

    14:00 06.10.2026

  • 29 Унгарецо Мадяр

    1 0 Отговор
    Путин след атаката в Черно море: Русия уверява България в своята пълна солидарност !

    Коментиран от #31

    14:02 06.10.2026

  • 30 Емил

    0 0 Отговор
    Мадяр пък кой му е искал нещо?
    Говори така сякаш сме нападнати и половин България е превзета от неизвестен враг обаче!!!
    Много са смешни тези политици като вземат да се превземат, да преекспонират нещата!!!
    Хахаха

    14:20 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хи хи

    0 0 Отговор
    Толкоз, братско потупване по рамото. И да съборят цяла България,бпак ще е същото !!

    14:21 06.10.2026

  • 33 Емил

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руменито Боташиньо Ескобар":

    Успокойте се моля, направо се изпотихте от напъване и доказване пред западните си приятелчета!!!
    Хахаха

    14:24 06.10.2026

  • 34 Урсула

    0 0 Отговор
    Ох,улекна ми!Ние имахме тяхната одкрепа и по времето на втората световна война,пък дойдоха бомбардировачите от запад...съветите от изток и си заформиха междусъюзническа комисия насред София.До тогава,чувствителна част от подкрепящите ни маджари бяха изчезнали на източния фронт,предимно на сталинградското направление.

    14:24 06.10.2026

  • 35 Орбан

    1 0 Отговор
    По-добре Пешо Маджара да си трае !

    14:25 06.10.2026

  • 36 Евродебил

    0 0 Отговор
    Интересно какво е станало с корабното гориво,но както викаше свети разбойко,платноходките в черно море...

    14:26 06.10.2026

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