Петер Мадяр след атаката в Черно море: Унгария уверява България в своята пълна солидарност

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр увери България в пълната солидарност на Унгария по повод атаката в Черно море, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
"Призори два търговски кораба бяха ударени при атака с дрон в българските териториални води на Черно море. Унгария уверява България в своята пълна солидарност", заяви Петер Мадяр в социалните мрежи.
Според съобщения в местни медии един кораб е потънал, а друг е бил повреден в резултат на атака с дрон в Черно море, край бреговете на България. Информацията сочи, че в инцидента са участвали търговски кораби. Все още не е известно дали има пострадали. Провеждат се спасителни дейности, отбелязва МТИ.
Днешният инцидент е първият по рода си в ИИЗ на България в Черно море, отбелязват АФП и АП.
Информацията за атаката срещу двата кораба в ИИЗ на България бе съобщена и от агенция Ройтерс. Тя съобщава, че канцеларията на българския президент Йотова потвърди информацията за нападението, а премиерът Румен Радев свика среща с ключови министри и представители на службите за сигурност.
Откакто преди повече от четири години започна войната на Русия срещу Украйна, руски дронове нарушават въздушното пространство на европейски страни, а мини плават в Черно море, като създават опасност за ключови търговски и енергийни маршрути. АП отбелязва, че засега не е установен произходът на дроновете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "авантгард":А де Какво общо има България че някой си в международни води се занимава с нерегламентирани превози Нито един кораб не е български нито моряците са българи Пак се бутаме дето не ни е работа
13:14 06.10.2026
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5 Коко
13:18 06.10.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "авантгард":Маджарите да си гледат Балатон и единствената подводница в езерото Унгарец моряк не съм видял
13:18 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Редник
13:22 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Руменито Боташиньо Ескобар
Коментиран от #33
13:26 06.10.2026
13 Не плачи на чужд гроб
13:27 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 прав си всъщност
До коментар #15 от "КУПУВАМ ДВУСТАЕН ДО МОРЕТО":едно евро е било колкото 25 СТОТИНКИ
13:37 06.10.2026
17 Сатана Z
13:43 06.10.2026
18 Хубаво деее
Коментиран от #24
13:43 06.10.2026
19 Хубаво деее
13:48 06.10.2026
20 Сатана Z
13:50 06.10.2026
21 Казанлъшкия
13:50 06.10.2026
22 Истината
13:51 06.10.2026
23 Солидарност
13:51 06.10.2026
24 Казанлъшкия
До коментар #18 от "Хубаво деее":Понесла е България и още как ,защото главно българи са били в тези кораби. Стандартно е всеки търговско кораб да не е под европейски,а някакъв флаг на африканска или друга екзотична държава, защото така се спестяват данъци.
Коментиран от #25
13:52 06.10.2026
25 У лево бре
До коментар #24 от "Казанлъшкия":Никакви българи НЕ са били в тези кораби.. чети и се информирай преди да пишеш
13:53 06.10.2026
26 Никакви "българските териториални води"
13:57 06.10.2026
27 Петър
13:58 06.10.2026
28 Унгарец Мадяр
14:00 06.10.2026
29 Унгарецо Мадяр
Коментиран от #31
14:02 06.10.2026
30 Емил
Говори така сякаш сме нападнати и половин България е превзета от неизвестен враг обаче!!!
Много са смешни тези политици като вземат да се превземат, да преекспонират нещата!!!
Хахаха
14:20 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хи хи
14:21 06.10.2026
33 Емил
До коментар #12 от "Руменито Боташиньо Ескобар":Успокойте се моля, направо се изпотихте от напъване и доказване пред западните си приятелчета!!!
Хахаха
14:24 06.10.2026
34 Урсула
14:24 06.10.2026
35 Орбан
14:25 06.10.2026
36 Евродебил
14:26 06.10.2026