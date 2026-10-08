"Нито веднъж България не е назовала ясно заплахата от Русия"

ДВ: Както министърът на отбраната, така и експерти, заявиха, че е очевидно, че става дума за умишлена атака и няма как случилото се в българската изключителна икономическа зона да е случайност. За какво е знак това?
Румена Филипова: Според мен това е знак за градация в атаките спрямо България, тъй като виждаме ескалация - от провокации, например от паднали дронове, до вече много по-сериозни нападения в българската морска територия. Вече се установи, че България е слабо звено спрямо зловредното влияние от страна на Русия и Китай. Това е, защото липсва сериозен институционален отговор на всякакви хибридни атаки и не се вземат съответните мерки и по принцип се омаловажават инциденти. Не се назовава ясно кой е извършителят, въпреки че вече в международен план нашите партньори от Европейския съюз и НАТО ни изказаха достатъчно много предупреждения за това какви агресивни мерки може да предприеме Русия спрямо Европа. Има и достатъчно доказателства от други държави. Така че България наистина се затвърждава като изключително уязвима на чуждестранно зловредно влияние и като една, за съжаление, по-лесна мишена за подобни атаки.
ДВ: Според украинския президент Зеленски Киев е уточнил с България, че става дума за руско нападение. София обаче казва, че доказателства няма за момента и не е коментирала разговорите си с украинската страна. Защо според Вас?
Според мен тук не можем само да говорим за това, че едва ли не има двойна стратегия: едно се говори пред европейските партньори и Украйна, а друго - за вътрешна консумация. Защото, разбира се, реториката за вътрешно потребление се отчита, чува и разбира и от външните ни партньори. Аз мисля, че няма голямо разделение вече между вътрешната и международната медийна среда. Посланията така или иначе са свързани и могат да се прочетат и да се видят от всеки, не само от българската публика, от българските медии. Така че аз мисля, че тук даже стои един по-сериозен въпрос - този за геополитическата ориентация на България: дават се ясни сигнали, че страната по-скоро не подкрепя Украйна във войната на Русия срещу нея, както и че нито веднъж досега нямаше сериозно назоваване на заплахата от Русия. По-скоро наративът е, че се говори за мир, но не се казва при какви условия и с какви последици за украинската и европейската сигурност. И всъщност все по-често чуваме, че властите получават похвали от страна на руските държавни институции за поведението на България в международните отношения. Така че аз по-скоро мисля, че отново не е въпрос просто на послания за вътрешна и външна употреба, а е сериозен въпрос за геополитическата ориентация на България.
ДВ: Говори се много за заплахите срещу Балтийско море, но сега ситуацията и в Черно море става все по-напрегната. Как ще се отрази това на действията на НАТО в региона?
Това е изключително важен въпрос. За сигурността в Балтийско море можем да кажем, че има много повече инициативи за сътрудничество и също така капацитет - както между самите балтийски държави, така и със скандинавските страни. Коренно различна е ситуацията в Черно море, тъй като единствените държави, които са членки на Европейския съюз и които граничат с Черноморското крайбрежие, са България и Румъния. Разбира се, Турция е част от НАТО, но ние нямаме единна система за сигурност в Черно море и основният фактор на заплаха е от страна на Русия. Но проблемът е, че държавите, които са членки на Европейския съюз и НАТО, не винаги действат единно. От много време насам се говори, че трябва да се изгради военен капацитет в Черно море, но това се случва трудно, тъй като инициативите за сътрудничество между България, Румъния и Турция по-скоро се фокусират например върху разминиране, отколкото върху изграждане на общи сили във флота.
Трябва да говорим и за Конвенцията Монтрьо, тъй като има определени ограничения за навлизане на военни кораби и съответно НАТО не може да предостави всичките си военни военноморски сили и да подкрепи България и Румъния, така че повече трябва да се разчита на капацитета на тези две държави, а България по-скоро отново се очертава като слабо звено.
ДВ: Турция, Румъния и България подсилиха дейността си по Противоминната военноморска група в Черно море след срещата на върха на НАТО това лято в Анкара. Каква ще е ролята на този пакт занапред с оглед на влошаващата се ситуация със сигурността в Черно море?
Той, разбира се, е важен и има своите функции за много конкретна област - разминирането. Но аз мисля, че има и по-сериозни въпроси и пропуски в отбранителния капацитет във военноморски план, защото би трябвало да се изградят много по-сериозни запаси и сили по отношение на бойни кораби. Модернизацията на военноморските сили в България трябва да се подобри в допълнение на въздушната отбрана, за която бяха взети мерки през изминалите години. Отново трябва да има много повече координация най-вече с Румъния, която е страна с най-близки отношения с България в рамките на ЕС и НАТО. Но като цяло вече повече от десетилетие българските власти и институции омаловажават или не подкрепят идеята за изграждане на общи военноморски отбранителни сили и координация. Това продължава и до днес.
ДВ: Виждате ли някаква разлика в начина, по който Румъния реагира на това, което се случи два дни по-рано в нейната изключителна икономическа зона и начина, по който България реагира? И според Вас партньорите ни в НАТО и в Европейския съюз отчитат ли разликата в отношението на едната и другата държава?
Със сигурност отчитат, защото като цяло отговорите на България, които са изключително плахи и без да се назовава ясната руска заплаха не само за България, а и за цяла Европа, правят сериозно впечатление. Прави впечатление и липсата на каквито и да било реални мерки, както по отношение на засилване на военния капацитет, така и по отношение на борбата с хибридните заплахи, което разбира се включва и дезинформация, и киберзаплахи. Така че контрастът между България и Румъния е ясен. За Букурещ има ясна формулировка на заплахата, а именно, че тя идва от страна на Русия. През годините трябва да отбележим, че Румъния в много по-голяма степен модернизира военните си способности, така че тя има и още по-голям капацитет да отговори бързо и сама на подобни провокации от страна на Русия. Докато в България продължават да съществуват дебати дори за това какво въоръжение трябва да се използва и за това, че старото въоръжение, например МиГ-29, продължава да се поддържа, а трябва много по-бързо да се усвои новото такова. Така че проблемът е, че институционалният отговор е толкова слаб не само за конкретно за сигурността на България, а и за това, че се създават все по-големи съмнения за това доколко България допринася към НАТО, доколко има дори сходни възгледи за случващото се.
Автор: Мина Киркова
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #41
06:02 08.10.2026
2 Фен
06:03 08.10.2026
3 Ние
06:04 08.10.2026
4 Факти
06:05 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стига лъжи
06:14 08.10.2026
8 Истината излезе
06:16 08.10.2026
9 Наркокомунисти Путивисти
06:18 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оня
06:20 08.10.2026
12 резонен въпрос
Коментиран от #20
06:24 08.10.2026
13 хахахахахаха
06:26 08.10.2026
14 какво точно зърно от гърмящото ли
06:26 08.10.2026
15 Хмм
06:31 08.10.2026
16 Българин
06:31 08.10.2026
17 Пиуе със зеуе
06:35 08.10.2026
18 все пак
06:35 08.10.2026
19 Ами
06:37 08.10.2026
20 "Нито
До коментар #12 от "резонен въпрос":веднъж България не е назовала ясно заплахата от DW", това трябва да е заглавието на материала.
06:37 08.10.2026
21 Край
06:44 08.10.2026
22 Сесесере
Коментиран от #47
06:46 08.10.2026
23 Мосю Льоклер
06:50 08.10.2026
24 Историк
Коментиран от #30, #31, #33, #40
06:51 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 България
До коментар #24 от "Историк":не е виновна за да "признава" вина. Ние не сме САЩ за да нарочваме когото си поискаме и да стреляме по него, да му налагаме санкции, мита и каквото се сетиш. Нямаме право на грешка. Собствениците на корабите и товарите не назовават виновните а ние трябвало да ги "признаваме" за виновни.
07:02 08.10.2026
32 С.Николов
Института за глобални анализи
и си представям някаква сериозна авторитетна държавна институция
намирам сайта на въпросният "Иститут" globalanalytics-bg org
И там четЪ освен основателят екипът е от трима човека плюс мрежа от експерти 9 човека.
Влезте прочетете и сами си направете изводите.
07:04 08.10.2026
33 Историк
До коментар #24 от "Историк":Чугунените глави в България с една гънка в мозъка,свързана с Кремъл, винаги са на страната на Русия, а не на България- 10 към 1. Пълна трагедия за държавата, пълна с национални предатели!
07:05 08.10.2026
34 СИГУРНО ЗАЩОТО
07:07 08.10.2026
35 Русия не ни е враг
Може би да ни задължават да бъдем правоверни атлантици и да посочим и обвиним Русия без да е виновна, защото това е "правилният начин на мислене" за всеки европеец.
07:18 08.10.2026
36 Избирателя
07:24 08.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Витя
07:28 08.10.2026
40 Историк
До коментар #24 от "Историк":Броят на промитите мозъци нараства непрекъснато , вече е 19 към 2 - лъжата срещу истината. Няма как такава държава да се развива. Лъжата е на пиедестал! Искаш да те лъжат и крадат, получаваш го!
07:31 08.10.2026
41 Бог да прости загиналите!
До коментар #1 от "Някой":Мини блокират морето
07:34 08.10.2026
42 Той
07:36 08.10.2026
43 Абсурдистан
07:37 08.10.2026
44 горски
07:38 08.10.2026
45 Удри евраста с лопатЕто
07:42 08.10.2026
46 моите
07:50 08.10.2026
47 Жожи
До коментар #22 от "Сесесере":Ти може и да пълниш джобовете от ЕД, но аз и много други-само сме ограбвани: смазаха индустрията, енергетиката, водата отровиха в много населени места, скоро на крана за вода ще стои израелска фирма и тото глей новия зеленски как ще си купи златни тоалетни от кожата на българите.
07:57 08.10.2026
48 Логично е
07:58 08.10.2026
49 чуждестранно зловредно влияние
08:00 08.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.