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"Нито веднъж България не е назовала ясно заплахата от Русия"
  Тема: Украйна

"Нито веднъж България не е назовала ясно заплахата от Русия"

8 Октомври, 2026 06:01 1 237 50

  • черно море-
  • румена филипова-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • нато

България се затвърждава като изключително уязвима на чуждестранно зловредно влияние и лесна мишена за подобни атаки, казва Румена Филипова от Института за глобални анализи

"Нито веднъж България не е назовала ясно заплахата от Русия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

ДВ: Както министърът на отбраната, така и експерти, заявиха, че е очевидно, че става дума за умишлена атака и няма как случилото се в българската изключителна икономическа зона да е случайност. За какво е знак това?

Румена Филипова: Според мен това е знак за градация в атаките спрямо България, тъй като виждаме ескалация - от провокации, например от паднали дронове, до вече много по-сериозни нападения в българската морска територия. Вече се установи, че България е слабо звено спрямо зловредното влияние от страна на Русия и Китай. Това е, защото липсва сериозен институционален отговор на всякакви хибридни атаки и не се вземат съответните мерки и по принцип се омаловажават инциденти. Не се назовава ясно кой е извършителят, въпреки че вече в международен план нашите партньори от Европейския съюз и НАТО ни изказаха достатъчно много предупреждения за това какви агресивни мерки може да предприеме Русия спрямо Европа. Има и достатъчно доказателства от други държави. Така че България наистина се затвърждава като изключително уязвима на чуждестранно зловредно влияние и като една, за съжаление, по-лесна мишена за подобни атаки.

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ДВ: Според украинския президент Зеленски Киев е уточнил с България, че става дума за руско нападение. София обаче казва, че доказателства няма за момента и не е коментирала разговорите си с украинската страна. Защо според Вас?

Според мен тук не можем само да говорим за това, че едва ли не има двойна стратегия: едно се говори пред европейските партньори и Украйна, а друго - за вътрешна консумация. Защото, разбира се, реториката за вътрешно потребление се отчита, чува и разбира и от външните ни партньори. Аз мисля, че няма голямо разделение вече между вътрешната и международната медийна среда. Посланията така или иначе са свързани и могат да се прочетат и да се видят от всеки, не само от българската публика, от българските медии. Така че аз мисля, че тук даже стои един по-сериозен въпрос - този за геополитическата ориентация на България: дават се ясни сигнали, че страната по-скоро не подкрепя Украйна във войната на Русия срещу нея, както и че нито веднъж досега нямаше сериозно назоваване на заплахата от Русия. По-скоро наративът е, че се говори за мир, но не се казва при какви условия и с какви последици за украинската и европейската сигурност. И всъщност все по-често чуваме, че властите получават похвали от страна на руските държавни институции за поведението на България в международните отношения. Така че аз по-скоро мисля, че отново не е въпрос просто на послания за вътрешна и външна употреба, а е сериозен въпрос за геополитическата ориентация на България.

ДВ: Говори се много за заплахите срещу Балтийско море, но сега ситуацията и в Черно море става все по-напрегната. Как ще се отрази това на действията на НАТО в региона?

Това е изключително важен въпрос. За сигурността в Балтийско море можем да кажем, че има много повече инициативи за сътрудничество и също така капацитет - както между самите балтийски държави, така и със скандинавските страни. Коренно различна е ситуацията в Черно море, тъй като единствените държави, които са членки на Европейския съюз и които граничат с Черноморското крайбрежие, са България и Румъния. Разбира се, Турция е част от НАТО, но ние нямаме единна система за сигурност в Черно море и основният фактор на заплаха е от страна на Русия. Но проблемът е, че държавите, които са членки на Европейския съюз и НАТО, не винаги действат единно. От много време насам се говори, че трябва да се изгради военен капацитет в Черно море, но това се случва трудно, тъй като инициативите за сътрудничество между България, Румъния и Турция по-скоро се фокусират например върху разминиране, отколкото върху изграждане на общи сили във флота.

Трябва да говорим и за Конвенцията Монтрьо, тъй като има определени ограничения за навлизане на военни кораби и съответно НАТО не може да предостави всичките си военни военноморски сили и да подкрепи България и Румъния, така че повече трябва да се разчита на капацитета на тези две държави, а България по-скоро отново се очертава като слабо звено.

ДВ: Турция, Румъния и България подсилиха дейността си по Противоминната военноморска група в Черно море след срещата на върха на НАТО това лято в Анкара. Каква ще е ролята на този пакт занапред с оглед на влошаващата се ситуация със сигурността в Черно море?

Той, разбира се, е важен и има своите функции за много конкретна област - разминирането. Но аз мисля, че има и по-сериозни въпроси и пропуски в отбранителния капацитет във военноморски план, защото би трябвало да се изградят много по-сериозни запаси и сили по отношение на бойни кораби. Модернизацията на военноморските сили в България трябва да се подобри в допълнение на въздушната отбрана, за която бяха взети мерки през изминалите години. Отново трябва да има много повече координация най-вече с Румъния, която е страна с най-близки отношения с България в рамките на ЕС и НАТО. Но като цяло вече повече от десетилетие българските власти и институции омаловажават или не подкрепят идеята за изграждане на общи военноморски отбранителни сили и координация. Това продължава и до днес.

ДВ: Виждате ли някаква разлика в начина, по който Румъния реагира на това, което се случи два дни по-рано в нейната изключителна икономическа зона и начина, по който България реагира? И според Вас партньорите ни в НАТО и в Европейския съюз отчитат ли разликата в отношението на едната и другата държава?

Със сигурност отчитат, защото като цяло отговорите на България, които са изключително плахи и без да се назовава ясната руска заплаха не само за България, а и за цяла Европа, правят сериозно впечатление. Прави впечатление и липсата на каквито и да било реални мерки, както по отношение на засилване на военния капацитет, така и по отношение на борбата с хибридните заплахи, което разбира се включва и дезинформация, и киберзаплахи. Така че контрастът между България и Румъния е ясен. За Букурещ има ясна формулировка на заплахата, а именно, че тя идва от страна на Русия. През годините трябва да отбележим, че Румъния в много по-голяма степен модернизира военните си способности, така че тя има и още по-голям капацитет да отговори бързо и сама на подобни провокации от страна на Русия. Докато в България продължават да съществуват дебати дори за това какво въоръжение трябва да се използва и за това, че старото въоръжение, например МиГ-29, продължава да се поддържа, а трябва много по-бързо да се усвои новото такова. Така че проблемът е, че институционалният отговор е толкова слаб не само за конкретно за сигурността на България, а и за това, че се създават все по-големи съмнения за това доколко България допринася към НАТО, доколко има дори сходни възгледи за случващото се.

Автор: Мина Киркова


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    63 8 Отговор
    Може би, защото няма такава?

    Коментиран от #41

    06:02 08.10.2026

  • 2 Фен

    71 11 Отговор
    Алоо, либералите! Тая мантра, със заплахите от Русия, дори в Германия не минава вече. Аре у лево!

    06:03 08.10.2026

  • 3 Ние

    70 10 Отговор
    нормалните Българи(не квичащите либерални медии и техните подртжници) не виждаме заплаха от русия,заплахата ни я натякват от либералната измет

    06:04 08.10.2026

  • 4 Факти

    73 10 Отговор
    "Нито веднъж България не е назовала ясно заплахата от Русия", защото тя е само в главите на ЕвроУрсулите

    06:05 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига лъжи

    64 8 Отговор
    Русия не е заплашвала и не заплашва никого! Вс войни ги направиха сащ Израел НАТО. Сега се включи и ЕС. Русофобията ги тресе от 300 години, сега пак си счупиха зъбите.

    06:14 08.10.2026

  • 8 Истината излезе

    58 8 Отговор
    Затворите си устата вече, излезе видео на дроновете, атакували потъналия кораб, и те не са руски.

    06:16 08.10.2026

  • 9 Наркокомунисти Путивисти

    8 48 Отговор
    С правителство от агенти на КГБ няма как да признае Опозицията и Народа са наясно

    06:18 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оня

    50 3 Отговор
    Ти може и да си заплашена но аз не се чувствам заплашен! Бегай че Путин иде!

    06:20 08.10.2026

  • 12 резонен въпрос

    58 4 Отговор
    ДОЙЧЕ ВЕЛЕ защо непрекъснато злонамерено се намесва във вътрешните работи на България? Не е ли време да бъде забранена и наритана?

    Коментиран от #20

    06:24 08.10.2026

  • 13 хахахахахаха

    42 4 Отговор
    е то като няма заплаха как да я назове? да не сме като евро-пуделите да си измисляме?

    06:26 08.10.2026

  • 14 какво точно зърно от гърмящото ли

    34 4 Отговор
    Един моряк бил казал, че кораба превозвали зърно за Украйна от Египет /дето си броят зърното на пръстите на едната ръка/, хахахахха макалибрено ли?

    06:26 08.10.2026

  • 15 Хмм

    34 2 Отговор
    и за ракетата, която уби полски граждани казаха, че е руска и трябва да се задейства член 5, но американският президент Байдън каза, че няма доказателства, полски журналист - но г-н зеленски каза, Байдън - това не е доказателство, после се оказа, че е украинска, освен това Байдън каза още, че по член 5 на НАТО всяка страна участва ако желае и с каквото желае, а този случай е в международни води, зеленски веднага посочи руснаците, а руснаците отричат нападения извън украински води

    06:31 08.10.2026

  • 16 Българин

    8 30 Отговор
    Признавам, че за миналогодишните протести бях леко раздвоен, от една страна силно исках да се отървем от Пеевски и Бойко, но от друга си казвах "нека изчакаме да влезем в еврозоната, да не се случи нещо да прецакаме тази важна стъпка за България, а когато влизането в еврозоната стане факт вече можем спокойно да се отървем от тях... за разлика от тогава, сега нямам абсолютно никакви съмнения че трябва да направим всичко възможно да изгоним от властта Радев и Йотова(на всеки е ясно, че те вървят в комплект), като нямам абсолютно никакви притеснения какво би последвало от това !

    06:31 08.10.2026

  • 17 Пиуе със зеуе

    30 1 Отговор
    Пропагандните радиоточки бяха забавни по време на соца, защото плюеха по бай Тошо и комунягите, но сега са жалки.

    06:35 08.10.2026

  • 18 все пак

    35 2 Отговор
    Институтът за глобални анализи на чия хранилка е, все пак?

    06:35 08.10.2026

  • 19 Ами

    20 6 Отговор
    аман от войнствени жени, вместо да гледат внуци ще бият "руския агресор", нашата пишман президентка е същата, Радев мисли, че ще я командори, но тя е импулсивна, сега се опитва да замаже издънките, защото ѝ трябва подкрепата на Радев, но после ще му забие нож в гърба като "шарлатаните", нинова, янев

    06:37 08.10.2026

  • 20 "Нито

    36 4 Отговор

    До коментар #12 от "резонен въпрос":

    веднъж България не е назовала ясно заплахата от DW", това трябва да е заглавието на материала.

    06:37 08.10.2026

  • 21 Край

    33 3 Отговор
    Тия от ДВ така и не разбраха че българите не мразим Русия и не се усещаме заплашени от нея. Е има едни истерични 10-12 % но те за нищо не стават - ако ви вършат работа - вземете си ги.

    06:44 08.10.2026

  • 22 Сесесере

    0 16 Отговор
    Защо ни удрят след като сме наклонени към Русия, може щото пълним джобове от ЕС !

    Коментиран от #47

    06:46 08.10.2026

  • 23 Мосю Льоклер

    23 0 Отговор
    След като чухме мнението на Румена Филипова от Института за глобални анализи е редно да чуем и мнението на Румен Филипов от Института за приливите и отливите.

    06:50 08.10.2026

  • 24 Историк

    4 29 Отговор
    Трагедията е, че България умишлено не иска да признае вината на Русия и че поддържа агресора Путин и това е ясно от поведението на Радев и Йотова и цялото управление. Ясна е и целта на Путин да създаде хуманитарна криза в света,да използва храната като средство за принуда на Украйна да капитулира,да престанат да й помагат държавите от ЕС и НАТО. Капитанът на кораба ясно каза,че нападението е от подводен руски дрон,изстрелян от подводница,който е потопил другия кораб за 3 мин.,ясно е,че само те имат подводници в Черно море, въздушния дрон също е руски. Русия използва безогледно всички средства. Българските управници не смеят даже да кажат,че Путин е агресор. Ами да отидат да преговарят с него да спре войната,ама той не иска да я спре. Не знам дават ли си сметка на каква опасност подлагат България и как предават националната ни сигурност ? Путин единствено е доволен, че България, която е обявил за вражеска държава,му помага като пречи на всички инициативи за сигурност както в Черно море, така и на Балканите. Незнайно докъде ще доведат държавата. Зеленски зяви, че украинските военни поддържат непрекъснати връзки с българските, управниците ни отричат и го изкарват лъжец за радост на Путин и поставят България в опасност. Национални предатели ни управляват. Неслучайно отдавна българското Черноморие е завладяно от руснаци, благодарение на управниците й. Докато такива управляват България, така ще е. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #30, #31, #33, #40

    06:51 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 България

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    не е виновна за да "признава" вина. Ние не сме САЩ за да нарочваме когото си поискаме и да стреляме по него, да му налагаме санкции, мита и каквото се сетиш. Нямаме право на грешка. Собствениците на корабите и товарите не назовават виновните а ние трябвало да ги "признаваме" за виновни.

    07:02 08.10.2026

  • 32 С.Николов

    12 1 Отговор
    Уважаеми дами и господа като прочетЪ
    Института за глобални анализи
    и си представям някаква сериозна авторитетна държавна институция
    намирам сайта на въпросният "Иститут" globalanalytics-bg org
    И там четЪ освен основателят екипът е от трима човека плюс мрежа от експерти 9 човека.
    Влезте прочетете и сами си направете изводите.

    07:04 08.10.2026

  • 33 Историк

    3 17 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    Чугунените глави в България с една гънка в мозъка,свързана с Кремъл, винаги са на страната на Русия, а не на България- 10 към 1. Пълна трагедия за държавата, пълна с национални предатели!

    07:05 08.10.2026

  • 34 СИГУРНО ЗАЩОТО

    13 2 Отговор
    Няма заплаха от Русия към България.

    07:07 08.10.2026

  • 35 Русия не ни е враг

    6 2 Отговор
    Нито веднъж , защото не чувстваме Русия като заплаха за нас. Още, какви трябва да бъдем за да обвиним някой без да е доказана неговата вина.
    Може би да ни задължават да бъдем правоверни атлантици и да посочим и обвиним Русия без да е виновна, защото това е "правилният начин на мислене" за всеки европеец.

    07:18 08.10.2026

  • 36 Избирателя

    2 6 Отговор
    Знае че Русия е отговорна но въпреки всичко подкрепяме Путин който отговаря на атаките по рафинериите. А когато Русия прави хибридни атаки срещу ЕС то ЕС явно въоръжава Украйна!!! А заплахата е Турция а не Русия

    07:24 08.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Витя

    4 0 Отговор
    Русия не е заплаха за България,европеси.Някои думи много ви смущават евробокци.

    07:28 08.10.2026

  • 40 Историк

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    Броят на промитите мозъци нараства непрекъснато , вече е 19 към 2 - лъжата срещу истината. Няма как такава държава да се развива. Лъжата е на пиедестал! Искаш да те лъжат и крадат, получаваш го!

    07:31 08.10.2026

  • 41 Бог да прости загиналите!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Мини блокират морето

    07:34 08.10.2026

  • 42 Той

    6 0 Отговор
    Каква Руска заплаха ,мнозинството от българите сме на страната на Русия

    07:36 08.10.2026

  • 43 Абсурдистан

    0 6 Отговор
    Не България, а Муньо не е назовал Мордор.

    07:37 08.10.2026

  • 44 горски

    1 0 Отговор
    Има едни уфолози ,които всичко свързват с извънземни и си намират доказателства ,чрез странни аквилибристики на ума.Тука с Русия е същата работа.Тази тенденция е опасна с това,че утре съседна държава или пък терористи могат да създадът ситуация ,при която ще останат неразкрити,защото всички ще гледат към небето или руснаците...

    07:38 08.10.2026

  • 45 Удри евраста с лопатЕто

    5 0 Отговор
    Ми мен не ме интересува вече руската заплаха, по ме интересува европейската заплаха, понеже те ни докараха до това положение а и цяла европа, за това положение на ЕС са си виновни само и единствено ЕС, не знам досега някой да ги е нападал или атакувал, тогава защо ЕС е фалирал в рецесия и в дългова криза, кой, кой, кой ви нападна до сега ве, война ли водихте с някого.

    07:42 08.10.2026

  • 46 моите

    2 0 Отговор
    анализи при вас ли трябва да занеса..че се заблудих, казват че в ДКЦ , а сега чета че имало цял институт за хорски нужди..Толкова много такива институти..мислят за избирателите. Браво на чичо сорос.

    07:50 08.10.2026

  • 47 Жожи

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сесесере":

    Ти може и да пълниш джобовете от ЕД, но аз и много други-само сме ограбвани: смазаха индустрията, енергетиката, водата отровиха в много населени места, скоро на крана за вода ще стои израелска фирма и тото глей новия зеленски как ще си купи златни тоалетни от кожата на българите.

    07:57 08.10.2026

  • 48 Логично е

    0 0 Отговор
    България да не е назовала ясно "заплахата от Русия" защото за за България такава НЯМА ! България и Русия няма какво да делят. Важно е враждебни действия политиците ни да не извършват и атлантическите човки да си затварят

    07:58 08.10.2026

  • 49 чуждестранно зловредно влияние

    0 0 Отговор
    спрямо България винаги е било атлантическо и от Запада

    08:00 08.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.