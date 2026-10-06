Русия заяви, че поразила товарен кораб и пристанища на Черно море

Руските сили извършиха нощни атаки срещу цели в украински пристанища на Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Министерството каза, че руските сили са поразили товарен кораб в пристанището Черноморск, което е било използвано за снабдяване на украинските сили, склад с ракети и артилерийски оръжия в село Иличанка и пристанищна инфраструктура в пристанището Измаил, използвано за разтоварването и складирането на военни товари.

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Министерството на отбраната каза още, че Русия е поразила и центрове за данни в няколко основни украински града през нощта, предаде руската новинарска агенция РИА.

Най-малко един човек е загинал и още един е бил ранен при руска атака с дронове срещу търговски кораб, собственост на Турция, в Черно море, съобщи вчера украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Ужасяващ удар от два руски дрона срещу търговски кораб в неутрални води, превозващ царевица, собственост на Турция. На борда са били граждани на Азербайджан и Индия", написа той в Екс. "Към момента, за съжаление, знаем, че капитанът на кораба е загинал. Съдбата на още един човек все още се изяснява. Единадесет членове на екипажа бяха спасени, един от тях е ранен", каза Зеленски.

Зеленски подчерта, че Украйна неведнъж е предлагала конкретни мерки за деескалация и гарантиране на сигурността в Черно море, като добави, че е имало и съответни предложения от трети държави, отбелязва Укринформ.

Тази сутрин стана ясно, че два кораба са били поразени в българската икономическа зона на Черно море. Към момента не е обявено кой е отговорник за атаката.

Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб ABLE, на борда на който е избухнал сериозен пожар, предаде БНТ.

Всички 18 моряци са спасени, един от тях е сериозно обгорял, друг е с травма на главата, има и по-леко пострадали. Първоначално те са качени на борда на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически кораб DIOSCURIA. В последствие са качени на катер на ВМС и кораб на Гранична полиция. Моряците пътуват към Варна, очаква се да пристигнат след 12 часа.

Корабът ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа. По предварителни данни на сайта Maritime.bg атакуваните търговски кораби са за генерални товари - ALFA WATAN плава под флага на Того, ABLE - под флага на Палау. Във връзка с инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите.