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Русия заяви, че поразила товарен кораб и пристанища на Черно море
  Тема: Украйна

Русия заяви, че поразила товарен кораб и пристанища на Черно море

6 Октомври, 2026 11:18 1 869 23

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Министерството на отбраната каза още, че Русия е поразила и центрове за данни в няколко основни украински града през нощта

Русия заяви, че поразила товарен кораб и пристанища на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили извършиха нощни атаки срещу цели в украински пристанища на Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Министерството каза, че руските сили са поразили товарен кораб в пристанището Черноморск, което е било използвано за снабдяване на украинските сили, склад с ракети и артилерийски оръжия в село Иличанка и пристанищна инфраструктура в пристанището Измаил, използвано за разтоварването и складирането на военни товари.

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Министерството на отбраната каза още, че Русия е поразила и центрове за данни в няколко основни украински града през нощта, предаде руската новинарска агенция РИА.

Най-малко един човек е загинал и още един е бил ранен при руска атака с дронове срещу търговски кораб, собственост на Турция, в Черно море, съобщи вчера украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Ужасяващ удар от два руски дрона срещу търговски кораб в неутрални води, превозващ царевица, собственост на Турция. На борда са били граждани на Азербайджан и Индия", написа той в Екс. "Към момента, за съжаление, знаем, че капитанът на кораба е загинал. Съдбата на още един човек все още се изяснява. Единадесет членове на екипажа бяха спасени, един от тях е ранен", каза Зеленски.

Зеленски подчерта, че Украйна неведнъж е предлагала конкретни мерки за деескалация и гарантиране на сигурността в Черно море, като добави, че е имало и съответни предложения от трети държави, отбелязва Укринформ.

Тази сутрин стана ясно, че два кораба са били поразени в българската икономическа зона на Черно море. Към момента не е обявено кой е отговорник за атаката.

Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб ABLE, на борда на който е избухнал сериозен пожар, предаде БНТ.

Всички 18 моряци са спасени, един от тях е сериозно обгорял, друг е с травма на главата, има и по-леко пострадали. Първоначално те са качени на борда на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически кораб DIOSCURIA. В последствие са качени на катер на ВМС и кораб на Гранична полиция. Моряците пътуват към Варна, очаква се да пристигнат след 12 часа.

Корабът ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа. По предварителни данни на сайта Maritime.bg атакуваните търговски кораби са за генерални товари - ALFA WATAN плава под флага на Того, ABLE - под флага на Палау. Във връзка с инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 11 Отговор
    Войната дойде и у нас.

    Коментиран от #4, #7, #8, #9, #16

    11:19 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 С 2 думи

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами още си го обгрижвайте джобното бункерно фюрерче и ще ти дойде и в хола.

    Коментиран от #23

    11:26 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Доктора

    6 18 Отговор
    Оставка на Рублата Радев и Идиотова!

    11:40 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 виктория

    15 12 Отговор
    с такива невинни корабчета се пренася оръжие!!!

    Коментиран от #17

    11:46 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мислещ

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "виктория":

    Не знаех че има "невинни" и "виновни"кораби...!

    Коментиран от #21

    12:00 06.10.2026

  • 18 Забележка

    10 12 Отговор
    Руските заявления в болшинството случаи са дърти и абсурдни лъжи.

    Коментиран от #22

    12:00 06.10.2026

  • 19 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    5 1 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    12:16 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Значи за да ударят

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мислещ":

    кораб замаскиран със зърно,руснаците ползват изкуствен интелект за разпознаване на товара и оръжията не могат да бъдат скрити под зърно или други товари. Ако се окаже, че кораба превозва оръжие бива поразен.

    12:21 06.10.2026

  • 22 Ами тогива що един кораб е потънал и

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Забележка":

    това е в нашата икономическа зона, а от другия нашите от ферибот успяват да спасят екипажа. Пълен плоскоземен жълтопаветник си.

    12:23 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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