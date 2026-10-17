Тези технологии правят Украйна изключително зависима от САЩ

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Споразумението между САЩ и Русия за доставките на руски дизел и последвалата много остра реакция на украинския президент Володимир Зеленски, който обвини Вашингтон в слабост, възобновиха дискусията за надеждността на американската поддръжка за Киев. В отговор на критиката на Зеленски президентът на САЩ Доналд Тръмп призова украинците да сменят държавното ръководство. Същевременно се прокраднаха информации, че САЩ могат да спрат да предоставят на Украйна разузнавателни данни и оръжие. В сряда за това предупреди и самият Зеленски.

Липса на разузнавателни данни ограничения за Старлинк

Минаха само няколко дни и от Киев започнаха да постъпват съобщения, свидетелстващи, че САЩ поне частично изпълняват заплахите си. От военновъздушните сили информираха, че два дни подред не са получавали „информации от партньорите си за изстрелвани от Русия балистични ракети“.

Същевременно Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент, съобщи, че американската компания SpaceX е въвела ограничения в скоростта на работата на терминалите Старлинк. Тези терминали осигуряват постоянния достъп до интернет на украинските дронове при извършването на удари по цели в Русия. „Нашите отбранителни сили не са получавали предупреждения за тези ограничения и това доведе до провал на редица мисии“, написа Бескрестнов в Телеграм.

Дали отсъствието на информация от западните партньори за изстрелването на ракети е съвпадение, не е известно. Подобни случаи е имало и в миналото. САЩ отричат да се престанали да предоставят информация на Киев а украинският министър на външните работи Андрий Сибиха опроверга съобщенията за прекратяване на разузнавателното сътрудничество със САЩ.

Зависимостта от САЩ остава сериозна

Независимо от случилото се през последните дни, дискусията показва колко жизнено необходимо остава за Украйна сътрудничеството със САЩ, казва пред ДВ главният консултант на Националния институт за стратегически изследвания Николай Белесков. „От 2022 година насам зависимостта ни намаля, но тя остава много сериозна по редица направления.“

По думите на експерта, благодарение на партньорите украинските военни получават информация за изстреляните ракети или дронове още преди те да достигнат украинското въздушно пространство. Не по-малко важни са американските данни и за украинските удари във вътрешността на Русия, добавя Белесков. Именно това позволява на отбранителните сили на Украйна да разберат каква е моментната ситуация с противовъздушната отбрана в Русия, кои зони е по-добре да бъдат заобиколени и как да бъде планиран маршрутът.

Германският военен експерт професор Карло Масала споделя мнението, че последствията от отказа на САЩ да предоставят разузнавателни данни на Украйна биха били „драматични“. Същевременно той е убеден, че данните на европейските партньори на Киев биха могли частично да компенсират тези загуби. „В момента има алтернативни варианти, предимно френски, за обезпечаването на Украйна с целеви координати“, казва експертът пред ДВ. По неговите думи, тези данни вече се използват от украинските военни за удари с помощта на френско въоръжение.

Повечето западни разузнавателни данни не са от САЩ?

Американският генерал в оставка Бен Ходжис оценява още по-оптимистично потенциала на европейското разузнаване. „Повечето разузнавателни данни, които използваме ние в САЩ, така или иначе са предоставени от съюзниците. Т.е. Франция, Германия, Великобритания, Полша – всички могат да оказват помощ с разузнавателни данни за ранно предупреждение при изстрелването на ракети“, казва той пред ДВ и допълва: „Всъщност това е въпрос на политическа воля“.

Но освен разузнавателните данни САЩ предоставят на Украйна и оръжие. След връщането на Доналд Тръмп на власт през 2025 година Вашингтон престана да плаща за военната помощ за Киев, но я предоставят чрез създадената за тази цел програма PURL. Разходите се поемат от партньорите на САЩ в НАТО. Решаващият за Украйна елемент от американските доставки са ракетите прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Те са смятани за най-ефективните при отразяването на балистичните ракети, използвани от Русия.

Ограничения в доставките на американско оръжие

От началото на войната на Израел и САЩ срещу Иран Украйна почти не е получавала американски ракети прехващачи, напомня Карло Масала. Затова ако САЩ откажат да предоставят оръжие по програмата PURL, последствията за Киев в сегашния момент няма да са особено големи, убеден е експертът.

Николай Белесков не е чак такъв оптимист. Той припомня, че доставките на оръжие от САЩ за Украйна не се свеждат само до „Пейтриът“, а включват и боеприпаси за други системи – NASAMS, ракети „въздух-въздух“, AIM-120, AIM-9, които Европа купува и предоставя на Украйна. А ако те са от европейските запаси, пак е нужно съгласието на САЩ като производител, отбелязва експертът.

Критичната зависимост от Старлинк

Белесков добавя в списъка и Старлинк. Тази система за достъп до спътниковия интернет е частен бизнес на американския милиардер Илон Мъск, приближен на Тръмп и най-голям частен спонсор на Републиканската партия в кампанията за междинните избори в САЩ, по информации в медиите.

Неведнъж е ставало пределно ясно колко важен е Старлинк за украинските удари по обекти в Русия по време на войната. „Според нас е изключително глупаво да се позволява на един човек да има такова огромно влияние, което да се отразява на външната политика на САЩ“, критикува това обстоятелство Бен Ходжис. Той не изключва вероятността Мъск да изключи Украйна от Старлинк по указания на Тръмп.

„Ако го направи, това ще е ужасно“, казва генералът в оставка. Неговото убеждение е, че европейските партньори на Киев са в състояние да създадат своя алтернатива на американската спътникова система. „Нека да спрем да говорим за това и да започнем да работим над него“, препоръчва Ходжис.

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