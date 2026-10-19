Пабрикс: При руска атака срещу НАТО Калининград ще бъде елиминиран

При руска военна агресия срещу държавите от НАТО Калининград ще бъде първият регион, който ще се окаже в изключително тежка ситуация. Това заяви бившият латвийски министър на отбраната Артис Пабрикс в интервю за Цензор.НЕТ.
По думите му политическото ръководство в Москва добре познава обществените настроения в Западна Европа, където хората не желаят военен конфликт. Пабрикс обаче смята, че армиите и институциите в държавите от НАТО разбират намеренията на Русия.
Според него проблемът е, че западните държави са реагирали прекалено меко на руските операции на тяхна територия. Той постави под въпрос и анализите, които разглеждат основно възможността Русия да блокира Сувалкския коридор – сухопътната връзка между Полша и Литва.
Фокусът върху Сувалкския коридор
Пабрикс заяви, че при евентуална война НАТО би насочило действията си първо към Калининград, известен и с историческото име Кьонигсберг.„Ако Русия атакува, първото нещо, което трябва да направим, ще бъде да елиминираме Кьонигсберг. И вече няма да има Сувалкски коридор“, каза бившият министър.
Той добави, че руският анклав между Полша и Литва не би могъл да съществува самостоятелно при пряк конфликт с НАТО. В изказването си Пабрикс свърза тази оценка и с предупреждения, които според него руският президент Владимир Путин е отправял към Запада.
Москва предупреди за възможен ядрен отговор
Коментарът идва на фона на напрежението около Калининград. На 30 септември Reuters съобщи за писмено предупреждение от Москва към НАТО, че Русия е готова да използва ядрени оръжия, ако Алиансът се опита да изолира областта от останалата част на страната.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че не приема подобни предупреждения твърде сериозно, а Алиансът подчерта, че не представлява заплаха за Русия.
Помощникът на руския президент Николай Патрушев предупреди, че при опит за изолиране на Калининград отговорът на Москва ще бъде бърз. По-късно Владимир Путин заяви, че при пряка атака срещу руска територия може да бъде използван целият руски оръжеен арсенал.
Източници: focus-news.net, censor.net, nato.int
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И що така?
Коментиран от #14, #20, #23
18:59 19.10.2026
2 ЕЙ ЧЕ "УМЕН"
19:00 19.10.2026
3 честен ционист
19:00 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Софиянец
19:03 19.10.2026
8 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #27, #74
19:04 19.10.2026
9 Отреазвяващ
19:04 19.10.2026
10 Той
19:05 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е да де...
19:07 19.10.2026
13 Глупендър
Коментиран от #18
19:07 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Абе къв "латвийски министър" бре
19:09 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
Коментиран от #63, #77
19:10 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Джо Ножа
19:11 19.10.2026
23 Управяйте
До коментар #1 от "И що така?":Хаоса в Европа. Тръгнали да плашат Русия. айде гледайте си халифата
Коментиран от #24
19:12 19.10.2026
24 Русия също на фронта и отстъпва
До коментар #23 от "Управяйте":В агонията си може да опита няколко правокации и дотам.
19:15 19.10.2026
25 Да,ама не
19:16 19.10.2026
26 Литва ли
Коментиран от #70
19:16 19.10.2026
27 Мдаа!🤔
До коментар #8 от "Удри копейката с манивелата!":1. Явно подбуждане към престъпления (чл. 320 от НК)
Когато дадено лице публично призовава за извършване на насилие (което по своята същност представлява престъпление като убийство, палеж, телесна повреда), то попада под ударите на чл. 320 от НК:
• Условия за престъплението: Призивът трябва да е отправен явно – пред множество хора (проповед, митинг), чрез разпространяване на печатни произведения, или чрез интернет и социални мрежи.
• Наказание: Законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години. При подбуждане към терористични актове наказанието е значително по-тежко – от две до десет години затвор.
Има и още, но надали ще го прочетеш!
Коментиран от #28
19:16 19.10.2026
28 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #27 от "Мдаа!🤔":Резко!
19:18 19.10.2026
29 ОШАШАВЕН ЖЪЛТОПАВЕТ
19:18 19.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Иван 1
19:22 19.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Някой
Коментиран от #39
19:24 19.10.2026
35 сноу
19:25 19.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мюмюн
19:27 19.10.2026
39 бензинджиите с ракети
До коментар #34 от "Някой":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
19:27 19.10.2026
40 az СВО Победа 81
Коментиран от #53
19:27 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Поправка
Коментиран от #64
19:29 19.10.2026
44 Руди Вайлер
19:30 19.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Маринов
19:30 19.10.2026
47 Реалист
19:32 19.10.2026
48 Май и руснаците мислят така
19:35 19.10.2026
49 факт
19:40 19.10.2026
50 Латвия следва да е по скромна в оценките
19:41 19.10.2026
51 Майор Мишев
19:42 19.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бункер нюз
До коментар #40 от "az СВО Победа 81":Знаеш ли колко СТЕЛТ има в Европа?Бункера не спасява от тях.
Коментиран от #56, #60, #78
19:45 19.10.2026
54 Васил
Коментиран от #59
19:47 19.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 az СВО Победа 81
До коментар #53 от "Бункер нюз":Мислиш ли, че ще ги оставят да излетят?
Вашингтон ще им изключи софтуера и дотам....
Коментиран от #61
19:48 19.10.2026
57 Аналогия причина за трета
По аналогия. Една малко известна причина за ВСВ е провокативния и самонадеяния, безцеремонен и надменен отказ тогава на Полша да откаже на хитлерова Германия проход през Данцинг до Кьонисберг (днешните Гданск и Калинингард).
Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше англичаните да спазят обещанието и да защити от Англия и да се включи във войната веднага, а не след 5 години, въпреки, че Англия и Франция обявиха не след дълго.
Имаше неотадавна полски филм затова по националните ТВ по случай Деня на Победата/ Европа. Войнчетата, полските казваха, да издържим 12 часа срещу немците, докато дойдат съюзниците. Добре почакаха. Пак чак след 5 години Русия ги освободи от нацистите.
Англия и сега провокира, насъсква и окуражава Прибалтийските страни за активни дейтвия срещу Русия, без ясно ангажиране за защита при сериозни усложнения.
19:50 19.10.2026
58 Оня
19:50 19.10.2026
59 Историк
До коментар #54 от "Васил":Миши ,Калининград е бил полски преди повече от 1000 години и най вероятно и следващите 1000 г .няма да е полски .
19:53 19.10.2026
60 поручик Христо Иванов
До коментар #53 от "Бункер нюз":А руснаците дали са разбрали ,че са Стелт и няма да ги свалят като зрели круши .
Коментиран от #67
19:54 19.10.2026
61 Овчи ,
До коментар #56 от "az СВО Победа 81":Френските.
19:55 19.10.2026
62 гост
Коментиран от #75
19:55 19.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 гост
До коментар #43 от "Поправка":Купи ли си вече хладилник Зил с рублите...голям късметлия си..
Коментиран от #73
19:57 19.10.2026
65 Марджи
20:06 19.10.2026
66 6135
Руснаците са щедри. При една така война първото нещо което направят е да подарят Латвия като област на Белорусия.
Белорусите естествено ще бъдат благодарни и проблеми с връзката на Русия с Калининград няма да има.
20:06 19.10.2026
67 Даааа
До коментар #60 от "поручик Христо Иванов":Свалят ги с рафинерии.
20:06 19.10.2026
68 Памберс
20:07 19.10.2026
69 УВАЖАЕМИ ЛАТВИЕЦ
20:09 19.10.2026
70 Памберса
До коментар #26 от "Литва ли":е латвиец, а не литовец.
20:11 19.10.2026
71 Юлиан
Има само един път и това е силна Русия за Калининград! Добре, че Путин е велик, умен и точен стреатег! Рюте, колоездач ли ще му се опъне с нещо! Живо дърво!
20:12 19.10.2026
72 Ами
"Сармат" разполага с 15 ядрени глави всяка по 750 килотона.
С прости думи, само с една ракета почти всичко от
Франкфурт до Лисабон изчезва за няма и пет минути.
За пет минути мераклиите даже няма да разберат че са умрели,
камоли да тръгнат да превземат Калининград :)
20:16 19.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
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76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Мишел
До коментар #19 от "Мишел":псевдомишел , Москва има от 1952г. комплексна ПВО ПРО, която непрекъснато е обновявана с най-новите руски оръжия. Затова при над 8000 опита на Украйна да нанесе удари по Москва, досега няма успешен удар. В Москва няма въздушни тревоги и московчани не ползват скривалища.
В цял свят метрото се строи и за скривалище при война. Московското метро е едно от най-големите в света, но се съмнявам,че може да поеме цялото население на Москва, ако се наложи. Но в Москва са построени и достатъчно други скривалища.
Сигурен съм обаче, че в София има годни скривалища само за 10-15% от населението.
20:19 19.10.2026
78 Мишел
До коментар #53 от "Бункер нюз":Тези стелтове не са невидими за руските радари.
20:21 19.10.2026
79 СПРАВКА,ЗА УНИЖЕНИТЕ САЩ И НАТО ОТ ИРАН
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г). .
20:23 19.10.2026