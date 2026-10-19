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Пабрикс: При руска атака срещу НАТО Калининград ще бъде елиминиран
  Тема: Украйна

Пабрикс: При руска атака срещу НАТО Калининград ще бъде елиминиран

19 Октомври, 2026 18:57 1 926 79

  • артис пабрикс-
  • калининград-
  • нато-
  • русия-
  • сувалкски коридор-
  • балтийско море

Бившият латвийски министър на отбраната смята, че анализите за Сувалкския коридор пропускат уязвимостта на руския анклав

Пабрикс: При руска атака срещу НАТО Калининград ще бъде елиминиран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

При руска военна агресия срещу държавите от НАТО Калининград ще бъде първият регион, който ще се окаже в изключително тежка ситуация. Това заяви бившият латвийски министър на отбраната Артис Пабрикс в интервю за Цензор.НЕТ.

По думите му политическото ръководство в Москва добре познава обществените настроения в Западна Европа, където хората не желаят военен конфликт. Пабрикс обаче смята, че армиите и институциите в държавите от НАТО разбират намеренията на Русия.

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„Путин и други хора там разбират много добре настроението в Западна Европа, но армиите и институциите в тези държави горе-долу правилно разбират какво иска Русия“, заяви Пабрикс.

Според него проблемът е, че западните държави са реагирали прекалено меко на руските операции на тяхна територия. Той постави под въпрос и анализите, които разглеждат основно възможността Русия да блокира Сувалкския коридор – сухопътната връзка между Полша и Литва.

Фокусът върху Сувалкския коридор

Пабрикс заяви, че при евентуална война НАТО би насочило действията си първо към Калининград, известен и с историческото име Кьонигсберг.

„Ако Русия атакува, първото нещо, което трябва да направим, ще бъде да елиминираме Кьонигсберг. И вече няма да има Сувалкски коридор“, каза бившият министър.

Той добави, че руският анклав между Полша и Литва не би могъл да съществува самостоятелно при пряк конфликт с НАТО. В изказването си Пабрикс свърза тази оценка и с предупреждения, които според него руският президент Владимир Путин е отправял към Запада.

Москва предупреди за възможен ядрен отговор

Коментарът идва на фона на напрежението около Калининград. На 30 септември Reuters съобщи за писмено предупреждение от Москва към НАТО, че Русия е готова да използва ядрени оръжия, ако Алиансът се опита да изолира областта от останалата част на страната.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че не приема подобни предупреждения твърде сериозно, а Алиансът подчерта, че не представлява заплаха за Русия.

Помощникът на руския президент Николай Патрушев предупреди, че при опит за изолиране на Калининград отговорът на Москва ще бъде бърз. По-късно Владимир Путин заяви, че при пряка атака срещу руска територия може да бъде използван целият руски оръжеен арсенал.

Източници: focus-news.net, censor.net, nato.int


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И що така?

    13 93 Отговор
    Путлето напълни второ куфарче за деня.

    Коментиран от #14, #20, #23

    18:59 19.10.2026

  • 2 ЕЙ ЧЕ "УМЕН"

    105 10 Отговор
    ЛАТВИЕЦ,СМЕЛЧАГА С ПАМПЕРС.

    19:00 19.10.2026

  • 3 честен ционист

    10 52 Отговор
    Руснаците с радост биха трампили Калининград за нещо по-наюг.

    19:00 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софиянец

    107 5 Отговор
    😅 не ни стигат тъпотиите на мирчефф и сие, че ни информирате и за задграничните идиоти

    19:03 19.10.2026

  • 8 Удри копейката с манивелата!

    9 70 Отговор
    До гърч!

    Коментиран от #27, #74

    19:04 19.10.2026

  • 9 Отреазвяващ

    59 4 Отговор
    Не съм чул,прочел или видял ни най-малка причина да се ,,бълбукат" такива простотии.

    19:04 19.10.2026

  • 10 Той

    60 3 Отговор
    Ако и настоящият министър е толкова добър стратег и притежава безпределна храброст- граничеща със самоубийствен акт, то Европа няма да има бляскаво бъдеще.

    19:05 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е да де...

    42 2 Отговор
    То пък НАТЮ и главата му сигур па ша оживеят..

    19:07 19.10.2026

  • 13 Глупендър

    63 6 Отговор
    При руска атака срещу НАТО Калининград просто няма да има кой да го елиминира..

    Коментиран от #18

    19:07 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе къв "латвийски министър" бре

    54 3 Отговор
    Някакво тъпо неграмотно пишлеменце

    19:09 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    6 42 Отговор
    Бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10 процента от населението на града.

    Коментиран от #63, #77

    19:10 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Джо Ножа

    8 36 Отговор
    Всеки се подпичква с режима в кремъл.

    19:11 19.10.2026

  • 23 Управяйте

    45 5 Отговор

    До коментар #1 от "И що така?":

    Хаоса в Европа. Тръгнали да плашат Русия. айде гледайте си халифата

    Коментиран от #24

    19:12 19.10.2026

  • 24 Русия също на фронта и отстъпва

    6 26 Отговор

    До коментар #23 от "Управяйте":

    В агонията си може да опита няколко правокации и дотам.

    19:15 19.10.2026

  • 25 Да,ама не

    24 4 Отговор
    И,след това НАТО няма да го има и кой!го иска това?само една държава,сещай се коя.

    19:16 19.10.2026

  • 26 Литва ли

    23 7 Отговор
    Около 8% от населението на Литва посочват руския като основен роден език. Същевременно голяма част от по-старото поколение и значителен процент от литовците владеят руски език мразят НАТО и милеят за Русия ..

    Коментиран от #70

    19:16 19.10.2026

  • 27 Мдаа!🤔

    23 2 Отговор

    До коментар #8 от "Удри копейката с манивелата!":

    1. Явно подбуждане към престъпления (чл. 320 от НК)

    Когато дадено лице публично призовава за извършване на насилие (което по своята същност представлява престъпление като убийство, палеж, телесна повреда), то попада под ударите на чл. 320 от НК:
    • Условия за престъплението: Призивът трябва да е отправен явно – пред множество хора (проповед, митинг), чрез разпространяване на печатни произведения, или чрез интернет и социални мрежи.
    • Наказание: Законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години. При подбуждане към терористични актове наказанието е значително по-тежко – от две до десет години затвор.

    Има и още, но надали ще го прочетеш!

    Коментиран от #28

    19:16 19.10.2026

  • 28 Удри копейката с лопатЕто!

    6 23 Отговор

    До коментар #27 от "Мдаа!🤔":

    Резко!

    19:18 19.10.2026

  • 29 ОШАШАВЕН ЖЪЛТОПАВЕТ

    17 2 Отговор
    От тези новини съм като ударен от мокър парцал.

    19:18 19.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иван 1

    20 2 Отговор
    Някой да му каже на този че един блок хора не могат да говорят за другите и нищо не зависи от тях.

    19:22 19.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Някой

    22 3 Отговор
    Аха, и следващата стъпка е Прибалтика да стане голям и широк залив. Радиоактивен, обаче.

    Коментиран от #39

    19:24 19.10.2026

  • 35 сноу

    18 0 Отговор
    Дъртия кавал подрис ли пакдрис пак е обул панталона наобратно и сънува мъглявини...Ще трябва мъскиту да го прати на разходка с някое фърчило...

    19:25 19.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мюмюн

    16 0 Отговор
    па пробвайте. после у Европа в столиците ще се появят дълбоки долини. след 10000 години могат се населяват.

    19:27 19.10.2026

  • 39 бензинджиите с ракети

    3 12 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    19:27 19.10.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    15 1 Отговор
    Няма как да стане, защото Вашингтон няма да участва....

    Коментиран от #53

    19:27 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Поправка

    23 1 Отговор
    При руска атака срещу НАТО Калининград няма да има кой да го елиминира

    Коментиран от #64

    19:29 19.10.2026

  • 44 Руди Вайлер

    6 8 Отговор
    Може и да съм мопс ,но лая като московска стражевая.

    19:30 19.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Маринов

    23 2 Отговор
    Чета глупостите на този бивш министър на отбраната и голям смях ме обзе. Толкова, че си разлях питието. Вижте парадите на балтийците в ю туб и да се посмеете и вие. Щели да направят това, онова. Русия си иска връзка на калининградска област с майката Русия. Спряха сухопътната връзка - санкции и т.н. Канят се да ги блокират и по море. А дрънка обратното. И да не ми говори за стари имена, да не отворим Петър първи и да търсим имало ли е такива страни - балтийски.

    19:30 19.10.2026

  • 47 Реалист

    19 2 Отговор
    Този анонимник ходил ли е за освидетелстване ? А къде ще бъдат Лондон , Париж , Берлин , и то за броени минути ? Защо откачалките си играят с огъня ? Като оня в клетката на тигъра !

    19:32 19.10.2026

  • 48 Май и руснаците мислят така

    4 15 Отговор
    Цените на жилищата в Кьонингсберг падат. Никой не купува.

    19:35 19.10.2026

  • 49 факт

    10 1 Отговор
    факти захлебват

    19:40 19.10.2026

  • 50 Латвия следва да е по скромна в оценките

    13 0 Отговор
    Латвийският специалист греши. Зверствата на нацистката ланвийска дивизия през втората световна война са добре документирани и известни. Ратвия е малка страна ,но явно изключително агресивна и войнствена. Дано не се случва, но при нападение на нато срущуРусия, Литва ,Латвия ,Естония, Финландия и още цяла поредица от подобни прогермански територии вероятно ще бъда изпепелени . Калининград не случайно е оставен така. Русия е огромна държава с огромен ресурс и въпрос първо на възпитание да се проявява необходимото уважение към тази велика сила. Русия е колкото четири Европи все пак ! А в Русия могат да се нанесат около поне 300 Латвии като площ.

    19:41 19.10.2026

  • 51 Майор Мишев

    9 0 Отговор
    Доста късогледи са били другарите от КПСС в годините след ВСВ,а е можело само с един правителствен акт да прехвърлят Сувалкския коридор на Беларус и никакви потенциални проблеми за бъдеще .

    19:42 19.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бункер нюз

    2 9 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 81":

    Знаеш ли колко СТЕЛТ има в Европа?Бункера не спасява от тях.

    Коментиран от #56, #60, #78

    19:45 19.10.2026

  • 54 Васил

    2 14 Отговор
    Лрайно време е Калининград да си отиде при законните стопани Полша.

    Коментиран от #59

    19:47 19.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор

    До коментар #53 от "Бункер нюз":

    Мислиш ли, че ще ги оставят да излетят?

    Вашингтон ще им изключи софтуера и дотам....

    Коментиран от #61

    19:48 19.10.2026

  • 57 Аналогия причина за трета

    6 1 Отговор
    През лятото на 2022 г. Литва и ЕС наложиха ограничения за пътуване на руски превозни средства до Калининград, като попречиха на придвижването им през Сувалския проход.
    По аналогия. Една малко известна причина за ВСВ е провокативния и самонадеяния, безцеремонен и надменен отказ тогава на Полша да откаже на хитлерова Германия проход през Данцинг до Кьонисберг (днешните Гданск и Калинингард).
    Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше англичаните да спазят обещанието и да защити от Англия и да се включи във войната веднага, а не след 5 години, въпреки, че Англия и Франция обявиха не след дълго.
    Имаше неотадавна полски филм затова по националните ТВ по случай Деня на Победата/ Европа. Войнчетата, полските казваха, да издържим 12 часа срещу немците, докато дойдат съюзниците. Добре почакаха. Пак чак след 5 години Русия ги освободи от нацистите.
    Англия и сега провокира, насъсква и окуражава Прибалтийските страни за активни дейтвия срещу Русия, без ясно ангажиране за защита при сериозни усложнения.

    19:50 19.10.2026

  • 58 Оня

    2 1 Отговор
    Жалък опит за лаене ! Айде напънете се де може и да ви се получи .......... Не тоя живот ама вие дерзайте! Няма лошо!

    19:50 19.10.2026

  • 59 Историк

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Васил":

    Миши ,Калининград е бил полски преди повече от 1000 години и най вероятно и следващите 1000 г .няма да е полски .

    19:53 19.10.2026

  • 60 поручик Христо Иванов

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Бункер нюз":

    А руснаците дали са разбрали ,че са Стелт и няма да ги свалят като зрели круши .

    Коментиран от #67

    19:54 19.10.2026

  • 61 Овчи ,

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "az СВО Победа 81":

    Френските.

    19:55 19.10.2026

  • 62 гост

    3 2 Отговор
    Ето защо такива неуравновесени,крадливи държави,не трябва да имат ядрено оръжие....

    Коментиран от #75

    19:55 19.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Поправка":

    Купи ли си вече хладилник Зил с рублите...голям късметлия си..

    Коментиран от #73

    19:57 19.10.2026

  • 65 Марджи

    1 1 Отговор
    Със сигурност ще изчезне НАТО! Тук не говорим за елиминиране! Разликата е огромна, само няколко руски ракети!

    20:06 19.10.2026

  • 66 6135

    1 1 Отговор
    Латвийски смешко!
    Руснаците са щедри. При една така война първото нещо което направят е да подарят Латвия като област на Белорусия.
    Белорусите естествено ще бъдат благодарни и проблеми с връзката на Русия с Калининград няма да има.

    20:06 19.10.2026

  • 67 Даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "поручик Христо Иванов":

    Свалят ги с рафинерии.

    20:06 19.10.2026

  • 68 Памберс

    1 0 Отговор
    Латвия ще изчезне преди Калининград.

    20:07 19.10.2026

  • 69 УВАЖАЕМИ ЛАТВИЕЦ

    2 0 Отговор
    АКО СЕ НАПЪНИТЕ СРЕЩУ КАЛИНИНГРАД ЛАТВИЯ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ БЪДЕТЕ СИГУРНИ ПИЯНТИ АНГЛИЧАНИ МОЖИ И ДАВИ ИЗПРЕВАРЯТ.

    20:09 19.10.2026

  • 70 Памберса

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Литва ли":

    е латвиец, а не литовец.

    20:11 19.10.2026

  • 71 Юлиан

    1 0 Отговор
    Не плашете Русия с КАЛИНИНГРАД, там заиграването е решено предварително!
    Има само един път и това е силна Русия за Калининград! Добре, че Путин е велик, умен и точен стреатег! Рюте, колоездач ли ще му се опъне с нещо! Живо дърво!

    20:12 19.10.2026

  • 72 Ами

    1 0 Отговор
    Руска ракета "Сармат" достига Лондон за около 200 секунди.
    "Сармат" разполага с 15 ядрени глави всяка по 750 килотона.
    С прости думи, само с една ракета почти всичко от
    Франкфурт до Лисабон изчезва за няма и пет минути.
    За пет минути мераклиите даже няма да разберат че са умрели,
    камоли да тръгнат да превземат Калининград :)

    20:16 19.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    псевдомишел , Москва има от 1952г. комплексна ПВО ПРО, която непрекъснато е обновявана с най-новите руски оръжия. Затова при над 8000 опита на Украйна да нанесе удари по Москва, досега няма успешен удар. В Москва няма въздушни тревоги и московчани не ползват скривалища.
    В цял свят метрото се строи и за скривалище при война. Московското метро е едно от най-големите в света, но се съмнявам,че може да поеме цялото население на Москва, ако се наложи. Но в Москва са построени и достатъчно други скривалища.
    Сигурен съм обаче, че в София има годни скривалища само за 10-15% от населението.

    20:19 19.10.2026

  • 78 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Бункер нюз":

    Тези стелтове не са невидими за руските радари.

    20:21 19.10.2026

  • 79 СПРАВКА,ЗА УНИЖЕНИТЕ САЩ И НАТО ОТ ИРАН

    0 0 Отговор
    Общо = 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г). .

    20:23 19.10.2026

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