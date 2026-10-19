Пабрикс: При руска атака срещу НАТО Калининград ще бъде елиминиран

При руска военна агресия срещу държавите от НАТО Калининград ще бъде първият регион, който ще се окаже в изключително тежка ситуация. Това заяви бившият латвийски министър на отбраната Артис Пабрикс в интервю за Цензор.НЕТ.

По думите му политическото ръководство в Москва добре познава обществените настроения в Западна Европа, където хората не желаят военен конфликт. Пабрикс обаче смята, че армиите и институциите в държавите от НАТО разбират намеренията на Русия.

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„Путин и други хора там разбират много добре настроението в Западна Европа, но армиите и институциите в тези държави горе-долу правилно разбират какво иска Русия“, заяви Пабрикс.

Според него проблемът е, че западните държави са реагирали прекалено меко на руските операции на тяхна територия. Той постави под въпрос и анализите, които разглеждат основно възможността Русия да блокира Сувалкския коридор – сухопътната връзка между Полша и Литва.

Фокусът върху Сувалкския коридор

Пабрикс заяви, че при евентуална война НАТО би насочило действията си първо към Калининград, известен и с историческото име Кьонигсберг.

„Ако Русия атакува, първото нещо, което трябва да направим, ще бъде да елиминираме Кьонигсберг. И вече няма да има Сувалкски коридор“, каза бившият министър.

Той добави, че руският анклав между Полша и Литва не би могъл да съществува самостоятелно при пряк конфликт с НАТО. В изказването си Пабрикс свърза тази оценка и с предупреждения, които според него руският президент Владимир Путин е отправял към Запада.

Москва предупреди за възможен ядрен отговор

Коментарът идва на фона на напрежението около Калининград. На 30 септември Reuters съобщи за писмено предупреждение от Москва към НАТО, че Русия е готова да използва ядрени оръжия, ако Алиансът се опита да изолира областта от останалата част на страната.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че не приема подобни предупреждения твърде сериозно, а Алиансът подчерта, че не представлява заплаха за Русия.

Помощникът на руския президент Николай Патрушев предупреди, че при опит за изолиране на Калининград отговорът на Москва ще бъде бърз. По-късно Владимир Путин заяви, че при пряка атака срещу руска територия може да бъде използван целият руски оръжеен арсенал.

Източници: focus-news.net, censor.net, nato.int