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Украинската армия тества въздушен дрон за евакуация на ранени
  Тема: Украйна

Украинската армия тества въздушен дрон за евакуация на ранени

16 Октомври, 2026 21:42 755 22

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StarGate може да носи до 150 килограма и да измине до 15 километра в едната посока, военните ще оценяват системата поне месец в условия, близки до фронтовите

Украинската армия тества въздушен дрон за евакуация на ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската компания SkyFall предаде на бойна бригада дрона StarGate, предназначен за евакуация на ранени военнослужещи от фронта. Системата е оборудвана със специален медицински модул с носилка и ще бъде изпитвана в условия, близки до бойните. Associated Press получи достъп до полевата демонстрация на разработката.

Според SkyFall StarGate може да пренася полезен товар до 150 килограма. Това е товар, достатъчен за ранен военнослужещ с бронежилетка и бойно снаряжение. Дронът има еднопосочен обхват до 15 километра, което би му позволило да достига до позиции, до които наземните машини трудно се придвижват.

Крейсерската скорост на апарата е 65 км/ч, а максималната достига 105 км/ч. Подготовката за полет отнема около 10 минути. Тези характеристики са насочени към съкращаване на времето за евакуация в райони, където кратери, разрушени пътища и постоянната заплаха от дронове и артилерия ограничават използването на наземна техника.

Система за работа при заглушаване

StarGate използва два комуникационни канала - Starlink и собствената система L-Link. Управлението се извършва от оператор, но алгоритми с изкуствен интелект подпомагат дрона при липса на GPS, подмяна на сигнала или потискане на честотите.

Според SkyFall при пълна загуба на комуникация машината може самостоятелно да изгради маршрут и да се върне в безопасна зона. Дронът е проектиран за полети при дъжд и сняг, а термовизионни камери позволяват използването му през нощта. От компанията посочват и че апаратът може да продължи полета си след загуба на една от носещите конструкции.

Производителят оценява цената на един комплекс на най-малко 50 000 долара в зависимост от конфигурацията. Планът е до края на 2026 г. производството да достигне до 1000 броя месечно.

Поне месец изпитания преди оценка

Украинските военни посочват, че наземните роботи се използват за логистика, но преодоляват трудно разрушени пътища и кратери. Командирът с позивна КВН от 475-и отделен щурмов полк „Код 9.2“ заяви, че на наземните машини са им нужни между два и три часа за евакуация. В някои случаи това означава, че раненият не може да бъде изведен в същия ден.

„Преодоляването на 10 километра за броени минути би било кардинална промяна в обстановката на фронтовата линия“, каза командирът.

Той обаче предупреди, че е твърде рано да се правят окончателни заключения за ефективността на StarGate. По думите му са необходими поне месец полеви изпитания, тъй като става дума за напълно нов метод за евакуация.

„Трудно е да се обсъждат подробно всички плюсове и минуси сега. Все още трябва да работим с него“, заяви КВН.

Паралелно с въздушната система Украйна развива и други технологии за действия в рискови зони. По-рано Министерството на отбраната на страната съобщи за 40-километрова логистична мисия с амфибиен наземен робот, а дистанционно управляваните дронове MAUL се внедряват за спасяване на ранени военнослужещи.

Източници: focus-news.net, apnews.com


Украйна
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  • 8 🦉🦉🦉🦉

    8 6 Отговор
    У...йна отдавна използва ударни групи,
    които да удрят и отвличат хора от улици, магазини, автобуси, дори работни места....
    за да ги изпращат на фронта❗

    Коментиран от #10

    21:46 16.10.2026

  • 9 АМИ КО ЛОШО ИМА

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    ДВАМАТА УЧАСТНИЦИ В БАЛОТАЖА
    АБЕ ПЕПЕ....РАСЕ
    ЩО НЕ ДАВАТЕ ПАРЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ГЮРО
    КО СТАА ВЕ ИЛИ СТЕ КЛОШАРЕ ИЛИ СТЕ СКЪПЕРНИЦИ
    АЙДЕ БЕ НЕ Е ВАЖНО КО ША ЗЕМЕШ А КО ША ДАДЕШ
    ИЛИ ОБРАТНОТО. АА

    21:53 16.10.2026

  • 10 Шопо

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":

    До последния Украинец

    21:59 16.10.2026

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  • 15 Ццц

    5 3 Отговор
    Този дрон с лимит до 150 кила не може да помръдне повечето украински кибици, които се забелязват по плажа. Но да речем, че натовари някое по глиставо украинче. Вдига го, а то горкото ранено, душа бере! В този момент руснаците заглушават дрона. От там гравитацията ще постъпи хуманно да спре да се мъчи!

    22:03 16.10.2026

  • 16 Ачо

    3 3 Отговор
    Руснаците се копат накуп.Общо.

    22:07 16.10.2026

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  • 20 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Дронове за "евакуация " е добро решение за а търговците на човешки органи в Украйна.За да продадеш резервни части за човек ти трябва полужив донор, от който да ги извадиш и изпратиш в Израел за трансплантация,или Прищина където са истински спецове още от войната със Сърбия.

    Коментиран от #21

    22:40 16.10.2026

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