Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Илон Мъск обеща през следващата година да подари по една акция на SpaceX на всяко дете в САЩ. Главният изпълнителен директор на компанията обяви намерението си в публикация в социалната мрежа X.

„През следващата година ще подаря по една акция на SpaceX на всяко дете в Америка. Това ще бъде първият от многото подаръци“, написа Мъск.

Засега не са обявени подробности как ще бъдат разпределени акциите, кой ще има право на тях и дали „всяко дете“ означава всички лица под 18 години. Не е уточнено и дали ще бъдат включени всички деца, които живеят в САЩ, или само американски граждани. Това е посочено и от Асошиейтед прес, която отбелязва, че Мъск не е представил механизъм за изпълнение на обещанието.

Дарение за около 10,5 млрд. долара

Според оценките, цитирани от Бюрото за преброяване на населението на САЩ, в страната има около 72 милиона деца. При цена от 146 долара за акция общата стойност на евентуалното дарение би достигнала приблизително 10,5 милиарда долара.

Асошиейтед прес използва малко по-висока оценка от около 73 милиона деца под 18 години и цена на акцията от 146,03 долара. При това изчисление стойността на обещанието би била около 10,66 милиарда долара.

Акциите на SpaceX приключиха търговията на 146 долара според информацията, цитирана от „Фокус“. Цената на акциите се променя, което означава, че стойността на евентуалния подарък би зависела от пазарната оценка в момента на прехвърлянето.

Обещанието последва ход на Anthropic

Изявлението на Мъск дойде ден след като Anthropic обяви, че ще отдели 5% от акциите си за нов фонд за обществена полза. В отговор на съобщението Мъск написа: „Препоръчвам акциите да бъдат дадени директно на обществото.“ По-късно той заяви, че именно това ще направи със своите акции на SpaceX.

На този етап обещанието остава без оповестени правила, срокове и процедура за получаване на акциите. Не е ясно дали ще бъде създадена специална схема за попечителство на ценните книжа за непълнолетни или дали акциите ще бъдат предоставяни чрез вече съществуващи инвестиционни сметки.

Паралел с Trump Accounts

В САЩ вече действа инициативата Trump Accounts, която предвижда еднократно внасяне на 1000 долара за деца, родени в периода от 2025 до 2028 г. Сметките са предназначени да се използват за дългосрочно инвестиране и могат да бъдат откривани за деца под 18 години.

На този фон една акция на SpaceX би имала различна стойност за отделните семейства, тъй като цената ѝ може да се променя. Според Bloomberg състоянието на Мъск е оценено на 904 милиарда долара, като значителна част от него е свързана с участието му в SpaceX.

Източници: focus-news.net, apnews.com, axios.com