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Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

19 Октомври, 2026 18:09 607 19

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  • акции-
  • anthropic-
  • trump accounts

Милиардерът не уточни как ще бъде изпълнено обещанието, което при сегашната цена на акциите би струвало около 10,5 млрд. долара

Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Илон Мъск обеща през следващата година да подари по една акция на SpaceX на всяко дете в САЩ. Главният изпълнителен директор на компанията обяви намерението си в публикация в социалната мрежа X.

„През следващата година ще подаря по една акция на SpaceX на всяко дете в Америка. Това ще бъде първият от многото подаръци“, написа Мъск.

Засега не са обявени подробности как ще бъдат разпределени акциите, кой ще има право на тях и дали „всяко дете“ означава всички лица под 18 години. Не е уточнено и дали ще бъдат включени всички деца, които живеят в САЩ, или само американски граждани. Това е посочено и от Асошиейтед прес, която отбелязва, че Мъск не е представил механизъм за изпълнение на обещанието.

Дарение за около 10,5 млрд. долара

Според оценките, цитирани от Бюрото за преброяване на населението на САЩ, в страната има около 72 милиона деца. При цена от 146 долара за акция общата стойност на евентуалното дарение би достигнала приблизително 10,5 милиарда долара.

Асошиейтед прес използва малко по-висока оценка от около 73 милиона деца под 18 години и цена на акцията от 146,03 долара. При това изчисление стойността на обещанието би била около 10,66 милиарда долара.

Акциите на SpaceX приключиха търговията на 146 долара според информацията, цитирана от „Фокус“. Цената на акциите се променя, което означава, че стойността на евентуалния подарък би зависела от пазарната оценка в момента на прехвърлянето.

Обещанието последва ход на Anthropic

Изявлението на Мъск дойде ден след като Anthropic обяви, че ще отдели 5% от акциите си за нов фонд за обществена полза. В отговор на съобщението Мъск написа: „Препоръчвам акциите да бъдат дадени директно на обществото.“ По-късно той заяви, че именно това ще направи със своите акции на SpaceX.

На този етап обещанието остава без оповестени правила, срокове и процедура за получаване на акциите. Не е ясно дали ще бъде създадена специална схема за попечителство на ценните книжа за непълнолетни или дали акциите ще бъдат предоставяни чрез вече съществуващи инвестиционни сметки.

Паралел с Trump Accounts

В САЩ вече действа инициативата Trump Accounts, която предвижда еднократно внасяне на 1000 долара за деца, родени в периода от 2025 до 2028 г. Сметките са предназначени да се използват за дългосрочно инвестиране и могат да бъдат откривани за деца под 18 години.

На този фон една акция на SpaceX би имала различна стойност за отделните семейства, тъй като цената ѝ може да се променя. Според Bloomberg състоянието на Мъск е оценено на 904 милиарда долара, като значителна част от него е свързана с участието му в SpaceX.

Източници: focus-news.net, apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вързана

    4 1 Отговор
    към външния дълг!

    Коментиран от #2

    18:13 19.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вързана":

    Външният дълг на САЩ така и така се разпределя върху гражданите или по USD 121,204 на глава.

    18:17 19.10.2026

  • 3 а тук ще поскъпва всеки ден

    2 1 Отговор
    а тук от как махнаха замунда и местните кабелни доставчици интернета постоянно поскъпва

    18:18 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    2 1 Отговор
    Е те тава е сериозна приказка бако Илоне.

    18:32 19.10.2026

  • 6 Тати

    1 1 Отговор
    И по едно колело...

    18:37 19.10.2026

  • 7 Педро Санчес

    1 0 Отговор
    Аз искам по една Тесла за седемте си деца!

    18:40 19.10.2026

  • 8 Що пък не

    2 2 Отговор
    Мъск да обещае акция на SpaceX за всяко дете в САЩ. След година и нещо SpaceX ще е фалирал и нито един сателит няма да има в орбита. Технологичният им живот свърши

    18:40 19.10.2026

  • 9 Иска да набута децата тоя измамник

    2 0 Отговор
    SpaceX загуби 4,94 милиарда долара през 2025 г. и 4,28 милиарда долара само през първото тримесечие на 2026 г., а от основаването си е натрупала загуби от 41,3 милиарда долара. При цената на предлагане, оценката ѝ е 93,7 пъти годишните приходи, което е повече от пет пъти повече от тази на Tesla.

    18:42 19.10.2026

  • 10 Мъск раздава акции, Тръмп $5000

    1 1 Отговор
    А ние се възмущаваме на дребните суми в махалите преди избори.

    18:46 19.10.2026

  • 11 Газпром

    0 2 Отговор
    Мъск фалира!

    18:46 19.10.2026

  • 12 Скоро хората ще се нуждаят

    2 1 Отговор
    От шайбови телефони по кабел а не от еднодневки като SpaceX

    18:47 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тате ще ми купи Тесла

    1 0 Отговор
    ама друг път.

    18:47 19.10.2026

  • 15 ФИНАЛНИ НАПЪНИ

    1 1 Отговор
    ДА СПАСЯТ ОРАНЖЕВО БОЯДИСАНАТА

    КОЖИЦА НА ТРЪМП.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    МЪСК ДОТУК Е НАЛЯЛ
    НАД
    350 МИЛИОНА ДОЛАРА
    За МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:49 19.10.2026

  • 16 МНОГО ДОБРИ НОВИНИ

    0 0 Отговор
    ОТ КИТАЙ .

    РУСИЯ ЗАПОЧВА ДА КУПУВА
    БЕНЗИН ОТ КИТАЙ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕФТЪТ ГОПРОДАВАТ ГО БЕЗ ПАРИ НА СИ ДЗИН ПИН


    А ТОЙ С НАДЦЕНКА
    ГО ТЪПЧИ
    НА ВАСАЛА ОТ БУНКЕРА.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:52 19.10.2026

  • 17 1488

    1 0 Отговор
    тоз е китайско-юдейския пеевски

    18:53 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1488

    1 0 Отговор
    тоз е китайско-юдейскuя пеевски

    18:54 19.10.2026