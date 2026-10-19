Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Илон Мъск обеща през следващата година да подари по една акция на SpaceX на всяко дете в САЩ. Главният изпълнителен директор на компанията обяви намерението си в публикация в социалната мрежа X.
Засега не са обявени подробности как ще бъдат разпределени акциите, кой ще има право на тях и дали „всяко дете“ означава всички лица под 18 години. Не е уточнено и дали ще бъдат включени всички деца, които живеят в САЩ, или само американски граждани. Това е посочено и от Асошиейтед прес, която отбелязва, че Мъск не е представил механизъм за изпълнение на обещанието.
Дарение за около 10,5 млрд. долара
Според оценките, цитирани от Бюрото за преброяване на населението на САЩ, в страната има около 72 милиона деца. При цена от 146 долара за акция общата стойност на евентуалното дарение би достигнала приблизително 10,5 милиарда долара.
Асошиейтед прес използва малко по-висока оценка от около 73 милиона деца под 18 години и цена на акцията от 146,03 долара. При това изчисление стойността на обещанието би била около 10,66 милиарда долара.
Акциите на SpaceX приключиха търговията на 146 долара според информацията, цитирана от „Фокус“. Цената на акциите се променя, което означава, че стойността на евентуалния подарък би зависела от пазарната оценка в момента на прехвърлянето.
Обещанието последва ход на Anthropic
Изявлението на Мъск дойде ден след като Anthropic обяви, че ще отдели 5% от акциите си за нов фонд за обществена полза. В отговор на съобщението Мъск написа: „Препоръчвам акциите да бъдат дадени директно на обществото.“ По-късно той заяви, че именно това ще направи със своите акции на SpaceX.
На този етап обещанието остава без оповестени правила, срокове и процедура за получаване на акциите. Не е ясно дали ще бъде създадена специална схема за попечителство на ценните книжа за непълнолетни или дали акциите ще бъдат предоставяни чрез вече съществуващи инвестиционни сметки.
Паралел с Trump Accounts
В САЩ вече действа инициативата Trump Accounts, която предвижда еднократно внасяне на 1000 долара за деца, родени в периода от 2025 до 2028 г. Сметките са предназначени да се използват за дългосрочно инвестиране и могат да бъдат откривани за деца под 18 години.
На този фон една акция на SpaceX би имала различна стойност за отделните семейства, тъй като цената ѝ може да се променя. Според Bloomberg състоянието на Мъск е оценено на 904 милиарда долара, като значителна част от него е свързана с участието му в SpaceX.
Източници: focus-news.net, apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вързана
Коментиран от #2
18:13 19.10.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Вързана":Външният дълг на САЩ така и така се разпределя върху гражданите или по USD 121,204 на глава.
18:17 19.10.2026
3 а тук ще поскъпва всеки ден
18:18 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе
18:32 19.10.2026
6 Тати
18:37 19.10.2026
7 Педро Санчес
18:40 19.10.2026
8 Що пък не
18:40 19.10.2026
9 Иска да набута децата тоя измамник
18:42 19.10.2026
10 Мъск раздава акции, Тръмп $5000
18:46 19.10.2026
11 Газпром
18:46 19.10.2026
12 Скоро хората ще се нуждаят
18:47 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тате ще ми купи Тесла
18:47 19.10.2026
15 ФИНАЛНИ НАПЪНИ
КОЖИЦА НА ТРЪМП.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
МЪСК ДОТУК Е НАЛЯЛ
НАД
350 МИЛИОНА ДОЛАРА
За МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:49 19.10.2026
16 МНОГО ДОБРИ НОВИНИ
РУСИЯ ЗАПОЧВА ДА КУПУВА
БЕНЗИН ОТ КИТАЙ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЕФТЪТ ГОПРОДАВАТ ГО БЕЗ ПАРИ НА СИ ДЗИН ПИН
А ТОЙ С НАДЦЕНКА
ГО ТЪПЧИ
НА ВАСАЛА ОТ БУНКЕРА.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:52 19.10.2026
17 1488
18:53 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 1488
18:54 19.10.2026