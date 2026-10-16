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Уволнена! Кейти Закария вече не е говорител на Белия дом

Уволнена! Кейти Закария вече не е говорител на Белия дом

16 Октомври, 2026 23:11 942 17

  • кейти закария-
  • белият дом-
  • доналд тръмп-
  • фокс нюз-
  • адвокатска правоспособност-
  • републиканска партия

Решението идва след обществените критики около първия ѝ брифинг и въпросите за адвокатската ѝ правоспособност

Уволнена! Кейти Закария вече не е говорител на Белия дом - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кейти Закария вече не е говорител на Белия дом. Представител на американската администрация съобщи, че тя е освободена от длъжността, след като президентът Доналд Тръмп публично заяви, че я е посъветвал да прецени дали да остане на поста.

„Казах ѝ: „Мисля, че за теб ще е по-добре да си щастлива, а не съм сигурен, че изобщо можеш да бъдеш щастлива в тази среда“. В тази работа няма нищо лесно“, каза Тръмп пред журналисти. Той допълни, че ѝ е препоръчал да преосмисли ситуацията.

„Ако бях на твое място, щях да преосмисля сегашната си ситуация... Помисли си. Аз лично бих помислил“, заяви Доналд Тръмп.

По-късно „Фокс Нюз“, позовавайки се на представител на Белия дом, съобщи, че Закария се оттегля от поста прессекретар. Така тя остана на длъжността по-малко от седмица. Назначението ѝ беше обявено след напускането на Карълайн Левит.

Закария встъпи в длъжност в понеделник, а във вторник проведе първия си брифинг в Белия дом. Краткото ѝ представяне пред журналистите предизвика обществено внимание и критики, които съвпаднаха с въпросите около професионалната ѝ квалификация.

Спорът около адвокатската правоспособност

Кейти Закария е завършила Юридическия факултет на университета „Пепърдайн“ в Калифорния. Тази седмица обаче възникнаха въпроси дали действително е издържала изпита, който дава право на адвокатска практика.

В интервю за „Фокс Нюз“, излъчено ден преди освобождаването ѝ, Закария потвърди, че не е издържала изпита за адвокатска правоспособност. Тя обясни, че вече е знаела, че ще живее в Китай, и затова резултатът не е имал значение за нея.

Преди да поеме поста, Закария е получила обаждане за длъжността в сряда, а предложението да замени Карълайн Левит е дошло в петък. До назначаването си тя е работила като съветник по комуникационните въпроси в медийно-технологичната група на семейството на Тръмп.

Президентът заяви, че не бърза с избора на нов говорител на Белия дом. Не е обявено кога ще бъде посочен наследникът на Закария.

Източници: bta.bg, foxnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бутчер

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Що бе, да не си касапин?

    Коментиран от #6

    23:16 16.10.2026

  • 3 Стенли

    3 0 Отговор
    Язък , отърва хубавата службичка 😁, но сега сериозно хич не толкова лесно колкото изглежда отстрани , и тук имахме една русокоса моята беше говорителка на Гешев , какво ли стана с нея , тя общо взето добре се справяше

    Коментиран от #5

    23:17 16.10.2026

  • 4 Сила

    9 0 Отговор
    А ние си държиме още Вънкашната Чамовата ....калинка - балеринка от провинциална читалищна вечеринка !!!

    Коментиран от #8

    23:18 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 на снимката

    4 0 Отговор
    виждаме нещо средно между заместник министърката на икономиката и министърката на външните работи. Нещо като две в едно. Лоша имитация на нашите уникати.

    Коментиран от #12

    23:27 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Извод

    2 0 Отговор
    Не се успокоявайте от факта, че някои от най-богатите хора на планетата са зарязали университета, за да правят пари! Ви сте съвсем различен случай, затова трябва да завършите образованието си!😎

    23:37 16.10.2026

  • 12 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "на снимката":

    Нашите уникати обаче няма кой да ги подкани да размислят...

    23:38 16.10.2026

  • 13 98765423456

    0 0 Отговор
    ама на дудука грешка нема ...

    23:45 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пак повърхностни статийки

    1 0 Отговор
    Изгониха я след лапсус, че иска съпругът си за президент.

    23:52 16.10.2026

  • 17 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Уволнение":

    Никоя схема за поумняваме на двамата старчика няма ли?🌞

    23:55 16.10.2026