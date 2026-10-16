Уволнена! Кейти Закария вече не е говорител на Белия дом

Кейти Закария вече не е говорител на Белия дом. Представител на американската администрация съобщи, че тя е освободена от длъжността, след като президентът Доналд Тръмп публично заяви, че я е посъветвал да прецени дали да остане на поста.
„Казах ѝ: „Мисля, че за теб ще е по-добре да си щастлива, а не съм сигурен, че изобщо можеш да бъдеш щастлива в тази среда“. В тази работа няма нищо лесно“, каза Тръмп пред журналисти. Той допълни, че ѝ е препоръчал да преосмисли ситуацията.„Ако бях на твое място, щях да преосмисля сегашната си ситуация... Помисли си. Аз лично бих помислил“, заяви Доналд Тръмп.
По-късно „Фокс Нюз“, позовавайки се на представител на Белия дом, съобщи, че Закария се оттегля от поста прессекретар. Така тя остана на длъжността по-малко от седмица. Назначението ѝ беше обявено след напускането на Карълайн Левит.
Закария встъпи в длъжност в понеделник, а във вторник проведе първия си брифинг в Белия дом. Краткото ѝ представяне пред журналистите предизвика обществено внимание и критики, които съвпаднаха с въпросите около професионалната ѝ квалификация.
Спорът около адвокатската правоспособност
Кейти Закария е завършила Юридическия факултет на университета „Пепърдайн“ в Калифорния. Тази седмица обаче възникнаха въпроси дали действително е издържала изпита, който дава право на адвокатска практика.
В интервю за „Фокс Нюз“, излъчено ден преди освобождаването ѝ, Закария потвърди, че не е издържала изпита за адвокатска правоспособност. Тя обясни, че вече е знаела, че ще живее в Китай, и затова резултатът не е имал значение за нея.
Преди да поеме поста, Закария е получила обаждане за длъжността в сряда, а предложението да замени Карълайн Левит е дошло в петък. До назначаването си тя е работила като съветник по комуникационните въпроси в медийно-технологичната група на семейството на Тръмп.
Президентът заяви, че не бърза с избора на нов говорител на Белия дом. Не е обявено кога ще бъде посочен наследникът на Закария.
Източници: bta.bg, foxnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Бутчер
До коментар #1 от "Тоя":Що бе, да не си касапин?
Коментиран от #6
23:16 16.10.2026
3 Стенли
Коментиран от #5
23:17 16.10.2026
4 Сила
Коментиран от #8
23:18 16.10.2026
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9 на снимката
Коментиран от #12
23:27 16.10.2026
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11 Извод
23:37 16.10.2026
12 хмм
До коментар #9 от "на снимката":Нашите уникати обаче няма кой да ги подкани да размислят...
23:38 16.10.2026
13 98765423456
23:45 16.10.2026
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23:52 16.10.2026
17 Атина Палада
До коментар #15 от "Уволнение":Никоя схема за поумняваме на двамата старчика няма ли?🌞
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