Спасителна операция в Черно море! Румъния поднови издирването на седем моряци от Wine Trader

Румъния възобнови издирването на седем моряци, изчезнали след удара по танкера Wine Trader край черноморското крайбрежие на страната. Плаващият под флага на Сан Марино кораб е бил поразен на 15 октомври, на около една миля извън румънските териториални води.

На борда е имало 12-членен екипаж. Петима моряци са били спасени, а останалите седем все още не са открити. Операцията е затруднена от силните ветрове и бурното море.

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„Днес наши колеги се върнаха, за да претърсят кораба и да продължат мисията по установяване на самоличността на останалите членове на екипажа“, заяви говорител на румънското Министерство на вътрешните работи.

Хеликоптер Black Hawk ще спусне четирима спасители на борда на Wine Trader. Междувременно друг кораб ще продължи издирването в околните води. Спасителните действия се провеждат в зависимост от метеорологичните условия и състоянието на морето.

Два танкера бяха поразени за около 12 часа

Wine Trader е един от двата танкера, ударени от дронове в рамките на около 12 часа край румънското черноморско крайбрежие. Вторият плавателен съд, Yara J, плава под флага на Коморските острови и е бил поразен в румънски води на 14 октомври.

Екипажът на Yara J не е пострадал, а корабът е бил изтеглен до пристанище Констанца. Румънският президент Никушор Дан заяви, че и двата кораба са били ударени от дронове. НАТО също е получило оценка от свой военен източник, че дроновете са били с руски произход, но тази информация не е представена като официално заключение за извършителя.

Двата танкера са били на котва близо до канала Сулина, който свързва река Дунав с Черно море и е ключов експортен маршрут за Украйна. Поредицата от инциденти засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна създава все по-големи рискове за търговското корабоплаване в западната част на Черно море.

Източници: news.bg, internazionale.it