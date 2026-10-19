Повече възрастни, по-малко работна ръка: Германия се топи?

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Увеличава ли се населението на Германия или се топи? Този въпрос интересува не само политиците. Там, където броят на населението расте, има нужда от повече жилища, училища и обществен транспорт. А там, където хората намаляват, това неизбежно се отразява неблагоприятно на инфраструктурата и услугите.

Проучване: повече възрастни и по-малко работещи

Като цяло се очаква, че до 2045 година населението на Германия ще спадне до 81,8 милиона души, т.е. ще е с 1,7 милиона по-малко, отколкото в края на 2025. Прогнозите са на берлинския Институт за населението. При това проблем е не само спадът на населението – тревожното е, че ще има повече пенсионери и по-малко работещи. Техният брой се очаква да намалее до 2045 година с 4,7 процента.

"Родените през 1960-те започват да излизат вече в пенсия, а тогава раждаемостта е била висока. Междувременно раждаемостта спада все повече, а миграцията не може да компенсира смъртността" казва ръководителката на института Катерина Хинц.

Германия се топи, но не навсякъде еднакво, става ясно от проучването. Както казва Хинц, традиционните разлики между Изтока и Запада, Северна и Юга и градовете и селата е само една част от историята. Днес много по-голямо значение има това дали определен район е привлекателен в икономически план и дали е в добра финансова ситуация.

Политиците трябва да се задействат

„Демографските промени се извършват пред очите ни и се усещат навсякъде. Техните последици могат да бъдат смекчени, но са неизбежни и колкото по-дълго чакаме, толкова по-малко ще стават възможностите за действие“, предупреждава Хинц.

Почти навсякъде смъртните случаи са повече от ражданията, а раждаемостта остава трайно ниска. Затова е ясно, че за развитието на населението в даден регион решаваща е миграцията. В последните десетилетия притокът на чужденци дава стабилизиращо отражение, но застаряването на населението вече няма как да бъде спряно само чрез миграцията.

Както установяват изследователите, за да бъде даден регион привлекателен за чужденците, са важни определени предпоставки: работни места с добри доходи и условия за живот, наличие на работна ръка за фирмите, добро финансово положение на общинските власти, детски ясли и градини и функционираща мобилност.

Берлин е в челото на класацията

Много от големите градове ще продължават да растат, прогнозира проучването. То отрежда на Берлин първото място – там се очаква населението да се увеличи с десет процента. Но и Хамбург, Франкфурт на Майн, Мюнхен и Дюселдорф от западните части на Германия, както и Лайпциг, Дрезден и Потсдам от източната привличат хора.

При това най-вероятно ще се наблюдава растеж и в околностите на големите градове. Докато младите хора са по-привлечени от метрополиите, семействата с деца по-скоро предпочитат да се установят извън градовете. В дъното на класацията сред германските области са много от слабонаселените райони, предимно в източната част на страната. Именно там числеността на трудоспособното население намалява най-силно – очаква се до 2045 да се свие с до 18 процента. Поради това надпреварата за привличане на работна ръка ще стане една от основните демографски предизвикателства, отбелязват авторите на проучването.

В тази надпревара провинциите Бавария и Баден-Вюртемберг имат най-добри шансове. Бавария привлича най-вече с добре развиващата се икономика и функциониращия пазар на труда. Установено е също, че там заетостта сред жените, по-възрастните и хората без германски паспорт е по-висока от другаде.

Решенията трябва да се търсят регионално

Авторите на проучването имат ясни препоръки към политиците. Погледът трябва да бъде насочен към структурните предизвикателства и регионалните различия. „Това, което е добро решение за растящ голям град, не може да важи и за някой свиващ се селскостопански район“, казва от името на авторите Мануел Шлупина.

Търсят се регионални решения, но за целта има нужда от добри рамкови условия, съобразени с финансовите възможности на общините. Кметовете и общинските съветници отдавна искат по-голяма свобода за действията си във финансов план. В момента например те искат да се увеличи делът на данъчните приходи, които остават за общините. Властите на национално и на провинциално ниво са против, но и двете страни са наясно, че в бъдеще реформата на федералните финанси няма как да бъде избегната.

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