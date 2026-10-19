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Повече възрастни, по-малко работна ръка: Германия се топи?
  Тема: Кризата с бежанците

Повече възрастни, по-малко работна ръка: Германия се топи?

19 Октомври, 2026 06:33 835 28

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До 2045 г. в Германия ще има повече възрастни хора, по-малко работна ръка и като цяло по-малко население

Повече възрастни, по-малко работна ръка: Германия се топи? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Увеличава ли се населението на Германия или се топи? Този въпрос интересува не само политиците. Там, където броят на населението расте, има нужда от повече жилища, училища и обществен транспорт. А там, където хората намаляват, това неизбежно се отразява неблагоприятно на инфраструктурата и услугите.

Проучване: повече възрастни и по-малко работещи

Като цяло се очаква, че до 2045 година населението на Германия ще спадне до 81,8 милиона души, т.е. ще е с 1,7 милиона по-малко, отколкото в края на 2025. Прогнозите са на берлинския Институт за населението. При това проблем е не само спадът на населението – тревожното е, че ще има повече пенсионери и по-малко работещи. Техният брой се очаква да намалее до 2045 година с 4,7 процента.

"Родените през 1960-те започват да излизат вече в пенсия, а тогава раждаемостта е била висока. Междувременно раждаемостта спада все повече, а миграцията не може да компенсира смъртността" казва ръководителката на института Катерина Хинц.

Германия се топи, но не навсякъде еднакво, става ясно от проучването. Както казва Хинц, традиционните разлики между Изтока и Запада, Северна и Юга и градовете и селата е само една част от историята. Днес много по-голямо значение има това дали определен район е привлекателен в икономически план и дали е в добра финансова ситуация.

Политиците трябва да се задействат

„Демографските промени се извършват пред очите ни и се усещат навсякъде. Техните последици могат да бъдат смекчени, но са неизбежни и колкото по-дълго чакаме, толкова по-малко ще стават възможностите за действие“, предупреждава Хинц.

Почти навсякъде смъртните случаи са повече от ражданията, а раждаемостта остава трайно ниска. Затова е ясно, че за развитието на населението в даден регион решаваща е миграцията. В последните десетилетия притокът на чужденци дава стабилизиращо отражение, но застаряването на населението вече няма как да бъде спряно само чрез миграцията.

Както установяват изследователите, за да бъде даден регион привлекателен за чужденците, са важни определени предпоставки: работни места с добри доходи и условия за живот, наличие на работна ръка за фирмите, добро финансово положение на общинските власти, детски ясли и градини и функционираща мобилност.

Берлин е в челото на класацията

Много от големите градове ще продължават да растат, прогнозира проучването. То отрежда на Берлин първото място – там се очаква населението да се увеличи с десет процента. Но и Хамбург, Франкфурт на Майн, Мюнхен и Дюселдорф от западните части на Германия, както и Лайпциг, Дрезден и Потсдам от източната привличат хора.

При това най-вероятно ще се наблюдава растеж и в околностите на големите градове. Докато младите хора са по-привлечени от метрополиите, семействата с деца по-скоро предпочитат да се установят извън градовете. В дъното на класацията сред германските области са много от слабонаселените райони, предимно в източната част на страната. Именно там числеността на трудоспособното население намалява най-силно – очаква се до 2045 да се свие с до 18 процента. Поради това надпреварата за привличане на работна ръка ще стане една от основните демографски предизвикателства, отбелязват авторите на проучването.

В тази надпревара провинциите Бавария и Баден-Вюртемберг имат най-добри шансове. Бавария привлича най-вече с добре развиващата се икономика и функциониращия пазар на труда. Установено е също, че там заетостта сред жените, по-възрастните и хората без германски паспорт е по-висока от другаде.

Решенията трябва да се търсят регионално

Авторите на проучването имат ясни препоръки към политиците. Погледът трябва да бъде насочен към структурните предизвикателства и регионалните различия. „Това, което е добро решение за растящ голям град, не може да важи и за някой свиващ се селскостопански район“, казва от името на авторите Мануел Шлупина.

Търсят се регионални решения, но за целта има нужда от добри рамкови условия, съобразени с финансовите възможности на общините. Кметовете и общинските съветници отдавна искат по-голяма свобода за действията си във финансов план. В момента например те искат да се увеличи делът на данъчните приходи, които остават за общините. Властите на национално и на провинциално ниво са против, но и двете страни са наясно, че в бъдеще реформата на федералните финанси няма как да бъде избегната.

Източник: www.dw.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виждащ

    14 0 Отговор
    Повече лъжи и пропаганди
    По-малко истина и реалност:
    Авторитета на DW се топи?

    06:36 19.10.2026

  • 2 Щото

    8 0 Отговор
    пък България се е заразраснала ?

    06:41 19.10.2026

  • 3 Сорос

    6 0 Отговор
    Чететеннашите свободни и независими медии ахахахха

    06:42 19.10.2026

  • 4 Гориил

    12 0 Отговор
    Опасявам се, че дори и трудоспособните германци вече няма да са необходими през 2048 г. Според прогнозите на Световната банка броят на работниците, заети в обществените услуги, ще бъде намален наполовина. Ръцете им ще бъдат заменени от милиони роботи и изкуствен интелект.

    Коментиран от #22

    06:42 19.10.2026

  • 5 хмм

    12 0 Отговор
    А на инжинерите от Африка не им ли се работи?

    Коментиран от #8, #19

    06:50 19.10.2026

  • 6 Бухалът

    3 0 Отговор
    Демографските промени са като климатичните промени в днешно време. Всеки бърбори нещо, никой никого не слуша. СТИГА СТЕ ПЛАШИЛИ НАСЕЛЕНИЕТО С ТЕЗИ ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ. Никъде не е казано, че населението на една държава само трябва да расте.

    06:53 19.10.2026

  • 7 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Германия ще трябва да се научи да живее с по-малко население на територията си.

    06:59 19.10.2026

  • 8 Имигрант

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "хмм":

    Хората пристигащи от Африка работят. Доста от тях и на 2 работи.
    Покрай който и съроителен обект да минеш, немска реч няма да чуеш.
    Не бързайте с изводите преди сами да сте видяли.
    60% от вземащите социал са германци.

    Коментиран от #14

    07:04 19.10.2026

  • 9 Гориил

    2 0 Отговор
    След двадесет години обикновени хора без талант или изключителни способности никога няма да си намерят работа. На тези хора ще им се плащат минимални заплати доживот, за да си стоят вкъщи и да не се пречат.

    07:05 19.10.2026

  • 10 аа недейте лъга

    1 0 Отговор
    е как ще се топи изперкалата кукумявка меркел нали ви докара милиони инженери доктори астро-физици химици и ред други специалисти…

    07:09 19.10.2026

  • 11 Ибрхим Немеца

    2 0 Отговор
    Работя на две места защото не е лесно да храниш 11 деца и то немци. Добре че джамията е близо.

    07:09 19.10.2026

  • 12 Крокодил

    2 0 Отговор
    Просто евтината работна ръка от източна Европа в Германия вече свърши. Вече и мигрантите от Африка не искат да работят по 16 часа на ден на 4 смени за един геврек и едно кафе след като си платил всичките разходи за живот.

    07:11 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гориил

    4 0 Отговор
    Значението на Европа в световния ред несъмнено ще намалее, а ролята ѝ ще стане периферна. Това е неизбежно, тъй като Европа губи войната в Украйна и се отслабва чрез безсмисленото прахосване на колосални суми пари (броящи стотици милиарди).

    07:13 19.10.2026

  • 16 Маргаритка

    1 0 Отговор
    Много се разстроих, няма да мога да си изпия кафето спокойно тази сутрин. На Германия и свършили работниците и видите ли нямало кой да бил работил.

    07:13 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Боримечков

    1 0 Отговор
    Каква точно функция трябва да изпълни тази статия за броя на германското население в български вестник, понеделник сутринта преди осем часа? Пълна мистерия.

    07:24 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЦРУ

    1 0 Отговор
    Всяка година 150 хил. германци, не африканци, напускат Германия!

    07:27 19.10.2026

  • 21 Αлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    И България населението намалява, но жилищата се увеличават – интересно нали?

    07:30 19.10.2026

  • 22 Стойчо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Те и болшевиките ни разправяха, че като построим комонизма няма да работим и няма да има пари но.......

    07:30 19.10.2026

  • 23 Шемет

    0 0 Отговор
    Германците масово напускат Германия защото не искат повече да бъдат подлагани на терор от данъчните служби на Германия. Ето по този въпрос може ако иска да се замисли правителството на Германия.

    Коментиран от #28

    07:36 19.10.2026

  • 24 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Ама как така бре! Може ли такова негостоприемство към драгите гости -спежиалисти! Веднага оригиналните немци да започнат работа на две места, че къде се е видяло да поканиш гости и да не го поиш и храниш .Драмите! Хората имат по много деца за хранене.

    07:40 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фен

    0 0 Отговор
    Ми не вкарвайте само мъжки тарамбуки. Давайте им пари, само ако доведат и жените си.

    07:49 19.10.2026

  • 27 Русофил

    0 0 Отговор
    Всички русофили се интересуваме от Русия, а не от Германия. Като руска медия пишете за Русия.

    1. Как е руската икономика след 5 години война?
    2. Топи ли се руското население при 2 милиона убити и ранени мъже на СВО?
    3. Как се отразяват ударите по НПЗ?
    4. Как се отразяват ударите по ВКонтакте, Сбербанк и Яндекс? Имат ли руснаците достъп до спестяванията си?
    5. Как е реколтата от зърно тази година при недостиг на дизел?
    6. Как е експорта след унищожаването на зърнените терминали в Новоросийск?

    07:56 19.10.2026

  • 28 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Шемет":

    Отивам на село и там пълно с коли с немски номера. Всички немци черни и говорат: "Айшее... чок гюзел ма".

    07:57 19.10.2026