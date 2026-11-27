Лидерката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел очаква през 2027 г. да бъде направен опит партията да бъде обявена за противоконституционна и забранена. Тя заяви това в подкаст на германския вестник „Велт“.

„Партията се подготвя за това и ще видим какво ще се случи“, каза Вайдел, цитирана от ДПА. По думите ѝ процедурата вероятно ще бъде задействана през следващата година.

Кой може да поиска забрана

Искане за забрана на политическа партия в Германия може да бъде внесено във Федералния конституционен съд от Бундестага, Бундесрата или федералното правителство. Именно съдът трябва да се произнесе дали са налице основания за обявяване на формацията за противоконституционна.

Федералният конституционен съд е постановявал забрана на партии два пъти – срещу Социалистическата райхспартия през 1952 г. и срещу Комунистическата партия на Германия през 1956 г. През 2017 г. съдът отказа да забрани Националдемократическата партия на Германия, макар да установи, че тя преследва цели срещу свободния демократичен ред. Като причина беше посочена липсата на достатъчно данни, че партията може реално да постигне тези цели.

Спорът около разузнавателната реформа

Вайдел остро разкритикува и наскоро одобрената от Бундестага реформа на германските разузнавателни служби. Според нея промените създават предпоставки за започване на процедура за забрана на АзГ.

Законопроектът разширява правомощията на службите за противодействие на шпионаж, тероризъм и саботаж. Федералната служба за защита на конституцията вече няма да се ограничава само до събирането на информация. При конкретни заплахи тя ще може да предприема и тайни мерки за защита на имущество и информационни системи.

Предишни опити за политическо решение

Темата за забрана на АзГ се обсъжда в Германия от известно време. На 30 януари 2025 г. Бундестагът за първи път разгледа два междупартийни проекта, насочени към сезиране на Федералния конституционен съд за установяване на противоконституционността на партията. След дебата предложенията бяха изпратени за разглеждане в парламентарна комисия.

Това означава, че изявлението на Вайдел не съобщава за вече внесено искане за забрана. То представлява политическа прогноза на лидерка на партията за възможна процедура през 2027 г., докато окончателното решение дали да бъде сезиран съдът ще зависи от компетентните германски институции.

Източници: bta.bg