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Германските влакове едва ли ще станат по-точни преди 2029 г.

Германските влакове едва ли ще станат по-точни преди 2029 г.

22 Октомври, 2026 23:11 463 2

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Ръководителят на DB InfraGO Филип Нагл посочи остарялата инфраструктура и натоварения трафик като основни причини за закъсненията

Германските влакове едва ли ще станат по-точни преди 2029 г. - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германските влакове на дълги разстояния едва ли ще станат по-точни преди 2029 г., въпреки мащабните ремонти по железопътната мрежа. Това заяви Филип Нагл, ръководител на DB InfraGO – дъщерното дружество на Deutsche Bahn, което отговаря за инфраструктурата.

„Положителният ефект ще се усети, след като приключим най-сложните проекти за обновяване“, каза Нагл пред седмичника „Ди Цайт“. Сред тях е модернизацията на линията Хамбург–Хановер, която трябва да бъде завършена през 2029 г.

Ремонтите засега не водят до подобрение

Програмата за цялостно обновяване има за цел да приведе остарялата железопътна мрежа в съответствие със съвременните стандарти. Тя обхваща десетки маршрути, но вече беше преразглеждана няколко пъти заради забавяния и продължаващи проблеми.

Първият основен ремонт започна през 2024 г. Тогавашният главен изпълнителен директор на Deutsche Bahn Рихард Луц заяви, че точността ще се подобрява постепенно след обновяването на отделните участъци. Данните обаче показват обратна тенденция.

Делът на влаковете на дълги разстояния, които пристигат навреме, е намалял от 64 процента през 2023 г. до около 60 процента през 2025 г. Очакването е през 2026 г. показателят да бъде още по-нисък. Стратегията на Федералното министерство на транспорта предвижда до края на 2029 г. поне 70 процента от влаковете на дълги разстояния да се движат по разписание.

Остаряла инфраструктура и претоварени линии

Според Нагл основната причина за закъсненията е техническото състояние на железопътната мрежа. Стрелките, контактната мрежа и сигналните съоръжения се повреждат по-бързо, отколкото могат да бъдат ремонтирани. Екстремните метеорологични условия са натоварили допълнително системите през тази година.

„Остарялата инфраструктура в момента се поврежда по-бързо, отколкото можем да я ремонтираме“, посочи ръководителят на DB InfraGO.

Допълнителен проблем е натоварването на железопътните линии. Участъкът Хамбург–Берлин първоначално е бил проектиран за един влак на дълги разстояния на час във всяка посока. Сега само Deutsche Bahn обслужва маршрута с влакове на всеки 30 минути.

Според Нагл осезаемото подобрение ще стане възможно, след като приключат най-сложните ремонти. Сред последните големи проекти в графика е линията Хамбург–Хановер, за която срокът е 2029 г.

Източници: bta.bg


Германия
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  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    Във влак със Джихадисти- БРРРРРРРРР!

    Нема начин се кача, Баце- там колят!

    ФАКТ!

    23:17 22.10.2026

  • 2 иван костов

    2 1 Отговор
    Надали през 29г. ще има германски влакове! По скоро ще са руски!😂😂😂

    23:19 22.10.2026

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