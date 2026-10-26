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Латвия: Беларус принуждава мигранти да рушат гранична инфраструктура
  Тема: Кризата с бежанците

Латвия: Беларус принуждава мигранти да рушат гранична инфраструктура

26 Октомври, 2026 19:39 531 2

  • латвия-
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  • гранична инфраструктура-
  • незаконна миграция

Рига твърди, че мигранти, които не са платили до 5000 долара за преминаване, са заплашвани с насилие и принуждавани да повреждат камери и електрически кутии

Латвия: Беларус принуждава мигранти да рушат гранична инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Латвийските власти обвиниха беларуски служители, че насочват мигранти към границата и принуждават неплатилите за незаконно преминаване да повреждат граничната инфраструктура. Според твърденията при отказ мигрантите са заплашвани с физическо насилие.

Андрис Алексеевс от Главната прокуратура на Рига заяви, че има подозрения за участие на беларуски граничари в организирането на незаконна миграция и в повреждането на латвийски обекти. „В това наказателно производство има основателни подозрения, че служители на беларуската гранична охрана участват в организирането на незаконна миграция и едновременно с това повреждат нашата инфраструктура“, каза той.

Плащане в криптовалута или повреждане на обекти

Случаите са представени в разследващо предаване на латвийската телевизия. Кадри показват как униформени лица от беларуска страна проверяват дали мигрантите са платили, за да бъдат пропуснати към Латвия. Според разследването тези, които не са платили, получават друга „задача“ – да нанасят щети по граничната инфраструктура.

Цената на маршрута е около 5000 долара, като плащанията обикновено се извършват с криптовалута. Пътят минава през Русия и Беларус, а мигрантите изчакват в лагери близо до границата сигнал за преминаване.

Сред посочените обекти са електроразпределителни кутии и камери за наблюдение. Според латвийската гранична служба от началото на годината са регистрирани над 60 подобни инцидента. За сравнение, през миналата година са отчетени 23.

Над 12 000 предотвратени опита за преминаване

Латвийската гранична служба съобщава, че от началото на годината е предотвратила незаконното преминаване на границата от над 12 000 души. Иварс Рускулис, заместник-началник на службата, заяви, че агресията и саботажът са се увеличили успоредно със затягането на мерките за сигурност.

По границата съвместно работят граничната служба, държавната полиция, въоръжените сили и разузнавателните служби. Всеки ден са разполагани между 100 и 200 военнослужещи.

В средата на юли латвийската прокуратура образува наказателно производство срещу беларуски граничари за предполагаемото им участие в организирането на незаконна миграция към Латвия. Разследването продължава, а твърденията за принуда и участие на беларуски служители подлежат на доказване.

Латвия, Литва и Полша многократно са обвинявали властите в Минск, че системно насочват мигранти от кризисни региони към външната граница на Европейския съюз. Беларус отхвърля обвиненията на балтийските държави и Полша.

Източници: bta.bg, rte.ie, reform.news


Латвия
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  • 1 Овчар

    2 0 Отговор
    Рекламно погледнато факти загиват , не защото нямат клиенти а защото губят такива..! Решението е някъде в средата на долната част на гърбът.

    19:44 26.10.2026

  • 2 Робот

    1 2 Отговор
    Балтийските държави са слаби и географски погледнато имат само един път към спасението ако руската мечка реши да мачка.

    19:52 26.10.2026

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