Германия се подготвя за младежки протести в 34 града

Германия се подготвя за мащабни младежки протести в 34 града, организирани от мрежата „Поколението Z решава“. Над 175 000 души са заявили участие в демонстрациите, които ще започнат в 14:00 местно време под надслов „Нашето бъдеще в нашите ръце“.

Младите хора, родени между 1995 и 2010 г., обвиняват по-възрастните поколения, че не правят достатъчно за защитата на климата и допускат разликата между бедни и богати да се увеличава. Сред основните им тревоги са достъпът до качествено образование, състоянието на училищата и несигурността за бъдещето в застаряващите западни общества.

Опасения за безредици

„Ще упражняваме основното си право на сдружаване, докато не престанат да ни игнорират. Ние виждаме младите и ние сме бъдещето“, заявява пред АРД Стив, един от представителите на движението.

Протестите са обявени на фона на демонстрации във Франция, при които се стигна до сблъсъци с полицията, палежи и арести. На места бяха запалени автомобили, а в Лимож бе подпалена сградата на кметството. В Лил, Лион и Тулуза полицията използва сълзотворен газ.

Германски политици, особено представители на Християндемократическия съюз, предупредиха, че подобен сценарий трябва да бъде избегнат. Депутатът Александър Тром заяви, че леви екстремисти и престъпници могат да „обезобразят“ демонстрациите. Марк Хенрихман, председател на комисията за контрол на тайните служби, твърди, че левите екстремистки среди имат международни и координирани връзки.

Социологът Себастиан Кос обаче не очаква в Германия да се повторят френските изстъпления. По думите му германските протести не са водени в същата степен от гняв, а организаторите изрично подчертават мирния им характер. Кос все пак допуска, че екстремистки групи могат да се опитат да използват демонстрациите за провокации.

Недоволство от образование, наеми и политика

19-годишният Куентин Гертнер, който учи биотехнологии и до миналата година е бил генерален секретар на Федералната ученическа конференция, казва, че младите са „накрая на търпението си“ заради образователната система. Той посочва спад на резултатите на учениците, съкращения на преподавателския състав и дългогодишна липса на инвестиции в училищните сгради.

„Политиците искат да печелят избори. И мислят за групите, които са важни за тях, по-малко за бъдещето и за устойчивостта на своята политика“, заявява Гертнер.

Канцлерът Фридрих Мерц показва разбиране към протестиращите. Чрез своя говорител Себастиан Хиле той заявява, че политиците трябва да се погрижат младите хора да имат добри перспективи.

Съпредседателят на Зелените Феликс Банашак също посочва причините за недоволството: пренебрегването на климатичната защита, високите наеми, натиска върху социалната система и плановете за нова военна служба. Въпросът пред Германия сега е дали протестите ще останат мирен израз на натрупано недоволство или ще бъдат използвани от радикални групи за сблъсъци.

Източници: dw.com