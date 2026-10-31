Германия се подготвя за младежки протести в 34 града

Германия се подготвя за мащабни младежки протести в 34 града, организирани от мрежата „Поколението Z решава“. Над 175 000 души са заявили участие в демонстрациите, които ще започнат в 14:00 местно време под надслов „Нашето бъдеще в нашите ръце“.
Младите хора, родени между 1995 и 2010 г., обвиняват по-възрастните поколения, че не правят достатъчно за защитата на климата и допускат разликата между бедни и богати да се увеличава. Сред основните им тревоги са достъпът до качествено образование, състоянието на училищата и несигурността за бъдещето в застаряващите западни общества.„Ще упражняваме основното си право на сдружаване, докато не престанат да ни игнорират. Ние виждаме младите и ние сме бъдещето“, заявява пред АРД Стив, един от представителите на движението.
Опасения за безредици
Протестите са обявени на фона на демонстрации във Франция, при които се стигна до сблъсъци с полицията, палежи и арести. На места бяха запалени автомобили, а в Лимож бе подпалена сградата на кметството. В Лил, Лион и Тулуза полицията използва сълзотворен газ.
Германски политици, особено представители на Християндемократическия съюз, предупредиха, че подобен сценарий трябва да бъде избегнат. Депутатът Александър Тром заяви, че леви екстремисти и престъпници могат да „обезобразят“ демонстрациите. Марк Хенрихман, председател на комисията за контрол на тайните служби, твърди, че левите екстремистки среди имат международни и координирани връзки.
Социологът Себастиан Кос обаче не очаква в Германия да се повторят френските изстъпления. По думите му германските протести не са водени в същата степен от гняв, а организаторите изрично подчертават мирния им характер. Кос все пак допуска, че екстремистки групи могат да се опитат да използват демонстрациите за провокации.
Недоволство от образование, наеми и политика
19-годишният Куентин Гертнер, който учи биотехнологии и до миналата година е бил генерален секретар на Федералната ученическа конференция, казва, че младите са „накрая на търпението си“ заради образователната система. Той посочва спад на резултатите на учениците, съкращения на преподавателския състав и дългогодишна липса на инвестиции в училищните сгради.„Политиците искат да печелят избори. И мислят за групите, които са важни за тях, по-малко за бъдещето и за устойчивостта на своята политика“, заявява Гертнер.
Канцлерът Фридрих Мерц показва разбиране към протестиращите. Чрез своя говорител Себастиан Хиле той заявява, че политиците трябва да се погрижат младите хора да имат добри перспективи.
Съпредседателят на Зелените Феликс Банашак също посочва причините за недоволството: пренебрегването на климатичната защита, високите наеми, натиска върху социалната система и плановете за нова военна служба. Въпросът пред Германия сега е дали протестите ще останат мирен израз на натрупано недоволство или ще бъдат използвани от радикални групи за сблъсъци.
Източници: dw.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
Коментиран от #11
13:51 31.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МЕРЦ ДА СЕ ОБЯВИ ЗА ФЮРЕР КАТО ТУСК
В ПОЛША :)
Коментиран от #12
13:54 31.10.2026
5 Зверев
13:54 31.10.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #13
13:55 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Каква лъжа?
До коментар #3 от "Овчар":Осуетиха кремълските хибридки.
Не се случиха.
14:08 31.10.2026
12 Няма нужда
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Един в Москва стига.
14:09 31.10.2026
13 В Германия
До коментар #6 от "Последния Софиянец":не правят такива неща. Тук руското хибридничество е по-слабо
Коментиран от #15
14:11 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "В Германия":Кадрите от обмена потвърждават коментарът на Софиянеца Във всички големи градове кипи дърводелска дейност
Коментиран от #17
14:19 31.10.2026
16 А мерц подготви ли се
14:21 31.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":В ДЕТРОЙТСКИТЕ И ЕЛ ЕЙ ГЕТА
ШПЕРПЛАТА ПО ВИТРИНИТЕ Е ОТ ГОДИНИ :)
Коментиран от #18
14:24 31.10.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тука става въпрос за центъра на Берлин Дуисбург Хановер ЦЕНТЪРА
14:30 31.10.2026
19 Роден 2010г
14:38 31.10.2026