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Диана Дамянова: Белезници наместо пасти

Диана Дамянова: Белезници наместо пасти

22 Октомври, 2026 12:59 1 268 24

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  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • кметове-
  • кърджали-
  • сунгурларе

Методите са различни, първопричината винаги една – спадащ рейтинг

Диана Дамянова: Белезници наместо пасти - 1
Снимка: Архив
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Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ранният Радев е някаква кръстоска между ранния Кирил Петков и късния Бойко Борисов.

Общото между тримата е, че когато работите не вървят, им трябва човек, при Радев май човеци, с белезници.

Знам как беше при Кирил Петков.

Понеже отлично знаеше, че арестът на Борисов няма как да „издържи“ повече от 24 часа, то му трябваше той да е показен, ама много показен.

По свидетелски показания, щото не съм била там, при арестуването на Борисов голямата битка е била не само да се убедят полицейските органи, начело с министъра, в необходимостта и, забележете, законността на ареста, но и Борисов да бъде изведен с белезници.

На Кики това тогава му трябваше, защото работата с управлението ама хич не вървеше добре и трябваше на народонаселението да бъде предложено забавление.

И то, народонаселението, се позабавлява цели 24 часа, след което под сурдинка пуснаха Борисов на свобода. После помним…

При късния Борисов управлението също не вървеше много-много.

Започна да се пропуква работата и тогава той на живо и чрез послушници попсуваше тези, дето не се съобразяват с него, пък това чрез негови близки /и вероятно не точно съмишленици/ придобиваше характер на разпространени записи, призвани да зарадват населението.

Разбира се, не бива да забравяме показните арести /един от тях завършил и с присъда/ на Десислава Иванчева, кмета на Несебър, Иванов, и бившия министър Нено Димов, доста логично завършили с неприсъди.

И въобще свикнахме малко като на властта ѝ стане трудно да снабдява населението с хляб, да му предлага пасти.

Съобщението на Борисов тогава беше, че не е здравословно да се кандидатираш за независим кмет. На Радев сега е, че не е здравословно да си кмет не на ПБ.

Методите са различни, първопричината винаги една – спадащ рейтинг.

И се чудя сега тези арести на кметове с белезници /засега от една политическа сила/ какво показват?

Дали, понеже не можаха да ударят, нещо не им се получи с полетите, самия Пеевски искат да обезкървят обкръжението му, като демонстративно извеждат с белезници някой, когото доста вероятно след ден-два ще освободят.

И въобще това с белезниците какво е точно? Спектакъл, раздаване на справедливост или просто пасти?

Защото прибирането с белезници, освен в случая на Иванчева и на Борисов, когато трябваше да играе роля на отпушване на общественото напрежение, та иначе извеждането с белезници се предполага да е с мотив. А мотивът е в закона – белезници могат да бъдат използвани, ако има законово основание, например опасност човекът да избяга, да окаже съпротива, да нападне някого или да се самонарани.

Такива обстоятелства не бяха налице при Иванчева, съвсем не бяха налице при Борисов /там са мечтали да оковат и бедната Севда, за да послужи за пример/ и съвсем не са налични при кмета на Белица.

Но… оръжието не се вади за първи път.

Незабравим е онзи случай, дето те го арестуваха, той от затвора си спечели изборите, те го изведоха с белезници и му ги свалиха за миг, за да си подпише клетвената декларация за избор на кмет, и пак му ги сложиха.

Сгъстяват ли се облаците и клати ли се обществената подкрепа за Радев?

Не мисля. Може обратното броене да е започнало , ама ние така броихме комунизма 45 години наобратно.

Да, вероятно са налични колебания в мнението на хората, които просто от ентусиазъм гласуваха за Радев, но второто им мислене е малко по-така от първото.

Вероятно има разочарование и у някои от избирателите на Радев, които са очаквали икономическо чудо /то те си го заслужават чудото, дето дойде/.

Вероятно са разочаровани крайно проруските граждани /те не са малко/, които бяха „отвлечени“ от Радев избиратели на „Възраждане“, на които позицията на Радев по световната политика им изглежда неприемлива, така както на проевропейските граждани им е напълно неприемлива, но с обратен знак.

Направиха му и първи протест, трябва да се готви за още и още.

Но да е в криза? Не, категорично не е.

Да, може би ще се окаже в криза, когато представи бюджета си и видим, че там няма /ама съвсем няма/ реформи, има угояване на администрацията и изтискване на бизнеса. Ако това е така.

Може да се окаже в криза, ако идващите есенни сметки /а то и така ще бъде/ се окажат непосилни за градското и селското население и се зароди истинско социално напрежение.

Може да се окаже в криза, ако и без това обърканото здравеопазване се дообърка от необмислени квазиреформи и накрая се окаже за хората още по-скъпо и още по-недостъпно.

Изнервен ли е Радев?

Доста. То е видно от напълно антилогичния начин, по който коментира протестите и техните организатори.

Протестът е форма на демократична реакция и трябва да бъде приеман като такъв, без това да предизвиква нещо като истерична реакция у управляващите.

В контекста на това – правилно ли е извеждането на действащи кметове с белезници по разследване на обществени поръчки?

То този въпрос опира до това: правилно ли е, когато не можем да дадем на населението хляб, да му дадем пасти?

Аз съм глупавка и не знам отговора на този въпрос.

В заключение ще кажа на бонките и ленчетата... не, не работя за Пеевски, така както не работех за Борисов, когато ви казах

/тогава/, че с ареста му е гигантска глупост.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 12 Отговор
    Йотова помилва убиецът на Милен Цветков.

    13:02 22.10.2026

  • 2 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    13 9 Отговор
    Радев е същият като Пеевски и Борисов, само че е Радев.

    Коментиран от #21

    13:09 22.10.2026

  • 3 Светльо

    16 4 Отговор
    Лошо е когато се бърза, но по-лошо е когато има основание и се изчаква. Това се случваше често и накрая се забравя . Нека видиме сега. И варненския кмет уж нямаше за какво да го държат, но се оказа, че цял град е построен, а той не знае.

    13:10 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Толкова просто

    16 1 Отговор
    За зрелища и хляб координирано говорят Пеевски и Борисов. Сега за това започнаха да говорят и техните пионки.

    13:13 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Внушения вместо доказателства

    15 1 Отговор
    Диана Дамянова задава легитимен въпрос за показността при арестите, но сама попада в капана, който уж критикува — прави политически внушения без доказателства. Откъде знае, че акциите са заради спадащ рейтинг на Радев? И на какво основание твърди, че не е имало причини за използването на белезници, след като не разполага с всички материали по разследванията?
    Да, арестът на Борисов през 2022 г. беше обявен за незаконен от съда. Но това не означава, че всяка следваща акция срещу политик е постановка. Днес има разследвания и повдигнати обвинения по конкретни подозрения за престъпен сговор и търговия с влияние — не присъди. Вината трябва да се доказва в съда, а действията на полицията да бъдат законни и пропорционални.
    Ако има политическа репресия — нека се докаже. Ако има данни за престъпление — нека се разследват. Но да обявяваш акцията за спектакъл, преди да знаеш фактите, е същото предварително произнасяне, за което уж критикуваш властта.

    13:20 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Политически внушения с маска на анализ

    11 1 Отговор
    Диана Дамянова представя предположенията си за мотивите на властта като политически анализ, но доказателства за това НЯМА, само манипулации и внушения от нейна страна. Да обявяваш разследванията за политически спектакъл без достатъчно факти е същото предварително съдене, което уж критикуваш. Анализът трябва да изяснява фактите, а не да ги подменя с внушения.

    Коментиран от #15

    13:23 22.10.2026

  • 13 Корумпирани журналисти!!

    7 2 Отговор
    Диана Дамянова отново подменя фактите с внушения — едни политици получават оправдания (на ДПС и ГЕРБ), а опонентите им са атакувани с подозрения и недоказани мотиви. Това не е обективен анализ, а двоен стандарт, облечен в претенциите на политическа експертиза. Дали има зависимости Дамяновя — нека фактите говорят. Но когато критичността е избирателна, доверието неизбежно се разклаща. Обществото няма нужда от анализатори, които раздават индулгенции на едни и обвинения на други, а от хора, които мерят всички с един и същ аршин!

    13:26 22.10.2026

  • 14 Двоен стандарт

    9 1 Отговор
    Двойният стандарт на Диана Дамянова е очевиден в самия ѝ подход: когато властта действа срещу едни политици, тя вижда законност и ред, а когато действията засягат други — веднага търси политическа поръчка и репресия. За Борисов и Пеевски, и хората около тях използва снизходителни обяснения, а за опонентите им — подозрения и внушения. Това не е последователен анализ, а избирателно прилагане на критериите. Ако законността е принцип, тя трябва да важи за всички — иначе не е принцип, а удобен политически инструмент.
    И после да казва, че не била платена...

    13:29 22.10.2026

  • 15 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Политически внушения с маска на анализ":

    Защото е демокрация и всяко чифтокопитно има права да плямпа безнаказано! Говори, че Радев изпада като рейтинг и прави зрелища, но това е слабо зелище! Зрелища имаше в древния Рим на гладиаторската арена! Десет траки с гладиус и щит срещу 10 африканеца с тризъбец и ласо /мрежа/! Като Спартак и Винисиус! Или една Диана срещу стадо хиени! Тогава нямаше да прави такива анализи!

    13:29 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 невчесана дърта крава на снимката?

    10 1 Отговор
    тая бракувана крава защо ни я показвате постоянно?

    Коментиран от #19

    13:33 22.10.2026

  • 18 Платена медия

    10 1 Отговор
    Никога не вярвайте на жена с розова коса

    13:34 22.10.2026

  • 19 Кочо

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "невчесана дърта крава на снимката?":

    Вчесана е, но няма какво да чеше на главата - козя работа! Йотова е по вчесана - лъвска грива!

    13:37 22.10.2026

  • 20 Дзак

    7 0 Отговор
    Очакваме и ППДБ да се включат в защита на демокрацията (и схемите)!

    13:52 22.10.2026

  • 21 Сглобката

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Тиквата 🎃; Прасето 🐷 и Хвърчилото 🪁.

    13:55 22.10.2026

  • 22 Наглост "синдикална" без край

    3 1 Отговор
    Ей, дъртофелнице с петте косъма на кратуната, дето плашиш децата и старите хора с грозната си физиономия на вещица от пирказките! Ти цял живот си била слугиня ма, Дамянова ктелнерке, цял живот! И в чии крака още не си лазила? "Кики" е бивишият ти работодател - правешкият олигарх и пръв авер на Боко Тиквата, дето му викат Златевия Вальо, ясно ли ти е, дъргофелнице с петте косъма на кратуната? И запомни, ако можеш да помниш, че името на бившия български премиер е Кирил Петков! Не е нужно да натрапваш простащината си, тя ни е позната! Само че, нещо май отново си тръгнала да обръщаш палачинката! Нищо чудно, то ти е навик, пре целия си жалък и мизерен животец само това си правила - да обръщаш палачинки в зависимост от политическата ситуация. Че нали лъскаше до откат фатмашките ботуши на Радев, пък сега викаш, че е страхлив! А след неделя вечер чии ботуши ще лъскаш и с каква вакса? Във всеки случай няма да е "прогресивна".

    14:02 22.10.2026

  • 23 Иванов

    2 0 Отговор
    Доста нечистоплътна и продажна женица.

    14:02 22.10.2026

  • 24 Диана

    0 0 Отговор
    Да...лошо е, че нямаме политици...И...не може да имаме докато тези агресивни, самонадеяни, отвратителни БСПта стоят на страж в политиката - да не би там да пръкне случайно дори някой политик...Не дай си боже някой да се окаже по погрешка там -направо ще го разкъсат, оплюят и размажат цялата му рода до десето коляно, значи...Те искат отново да ни направят добри прасета като тях - доброто прасе всичко яде, значи...И "копче" да му кажеш ще те провъзгласи за гениален...Трябва да разберем, че моралът е много важен в политиката, но днес всички го заобикалят, защото тези БСПарски прасета са ни довели дотам...Как може да управлява една партия, която е готова да предаде всички и всичко във всеки момент, изгоден за нея?! При тоталитаризма Тодор Живков се опита на ДВА ПЪТИ да ни направи 16та. Република на СССР - веднъж при Хрушчов и втория път при Брежнев...Въпреки че тези негови официални искания дори са гласувани от българските органи тогава /БКП/, отказът официално се обяснява от опасност някои членки на Варшавския Договор/а и не само те!/да не повярват на доброволното ни желание и да направят проблеми, страхувайки се за независимостта си...На 10 ноември БКП направи ново предателство, предавайки управлението на страната на американците и тяхната програма за преход към пазарната икономика. Въпреки цялата й разрушителна сила, довела до емиграцията на милиони българи, БСП не само не се отказаха от управлението, но дори организираха нови преврати с фалшиви протести и

    14:11 22.10.2026