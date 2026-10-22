Диана Дамянова: Белезници наместо пасти

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ранният Радев е някаква кръстоска между ранния Кирил Петков и късния Бойко Борисов.

Общото между тримата е, че когато работите не вървят, им трябва човек, при Радев май човеци, с белезници.

Знам как беше при Кирил Петков.

Понеже отлично знаеше, че арестът на Борисов няма как да „издържи“ повече от 24 часа, то му трябваше той да е показен, ама много показен.

По свидетелски показания, щото не съм била там, при арестуването на Борисов голямата битка е била не само да се убедят полицейските органи, начело с министъра, в необходимостта и, забележете, законността на ареста, но и Борисов да бъде изведен с белезници.

На Кики това тогава му трябваше, защото работата с управлението ама хич не вървеше добре и трябваше на народонаселението да бъде предложено забавление.

И то, народонаселението, се позабавлява цели 24 часа, след което под сурдинка пуснаха Борисов на свобода. После помним…

При късния Борисов управлението също не вървеше много-много.

Започна да се пропуква работата и тогава той на живо и чрез послушници попсуваше тези, дето не се съобразяват с него, пък това чрез негови близки /и вероятно не точно съмишленици/ придобиваше характер на разпространени записи, призвани да зарадват населението.

Разбира се, не бива да забравяме показните арести /един от тях завършил и с присъда/ на Десислава Иванчева, кмета на Несебър, Иванов, и бившия министър Нено Димов, доста логично завършили с неприсъди.

И въобще свикнахме малко като на властта ѝ стане трудно да снабдява населението с хляб, да му предлага пасти.

Съобщението на Борисов тогава беше, че не е здравословно да се кандидатираш за независим кмет. На Радев сега е, че не е здравословно да си кмет не на ПБ.

Методите са различни, първопричината винаги една – спадащ рейтинг.

И се чудя сега тези арести на кметове с белезници /засега от една политическа сила/ какво показват?

Дали, понеже не можаха да ударят, нещо не им се получи с полетите, самия Пеевски искат да обезкървят обкръжението му, като демонстративно извеждат с белезници някой, когото доста вероятно след ден-два ще освободят.

И въобще това с белезниците какво е точно? Спектакъл, раздаване на справедливост или просто пасти?

Защото прибирането с белезници, освен в случая на Иванчева и на Борисов, когато трябваше да играе роля на отпушване на общественото напрежение, та иначе извеждането с белезници се предполага да е с мотив. А мотивът е в закона – белезници могат да бъдат използвани, ако има законово основание, например опасност човекът да избяга, да окаже съпротива, да нападне някого или да се самонарани.

Такива обстоятелства не бяха налице при Иванчева, съвсем не бяха налице при Борисов /там са мечтали да оковат и бедната Севда, за да послужи за пример/ и съвсем не са налични при кмета на Белица.

Но… оръжието не се вади за първи път.

Незабравим е онзи случай, дето те го арестуваха, той от затвора си спечели изборите, те го изведоха с белезници и му ги свалиха за миг, за да си подпише клетвената декларация за избор на кмет, и пак му ги сложиха.

Сгъстяват ли се облаците и клати ли се обществената подкрепа за Радев?

Не мисля. Може обратното броене да е започнало , ама ние така броихме комунизма 45 години наобратно.

Да, вероятно са налични колебания в мнението на хората, които просто от ентусиазъм гласуваха за Радев, но второто им мислене е малко по-така от първото.

Вероятно има разочарование и у някои от избирателите на Радев, които са очаквали икономическо чудо /то те си го заслужават чудото, дето дойде/.

Вероятно са разочаровани крайно проруските граждани /те не са малко/, които бяха „отвлечени“ от Радев избиратели на „Възраждане“, на които позицията на Радев по световната политика им изглежда неприемлива, така както на проевропейските граждани им е напълно неприемлива, но с обратен знак.

Направиха му и първи протест, трябва да се готви за още и още.

Но да е в криза? Не, категорично не е.

Да, може би ще се окаже в криза, когато представи бюджета си и видим, че там няма /ама съвсем няма/ реформи, има угояване на администрацията и изтискване на бизнеса. Ако това е така.

Може да се окаже в криза, ако идващите есенни сметки /а то и така ще бъде/ се окажат непосилни за градското и селското население и се зароди истинско социално напрежение.

Може да се окаже в криза, ако и без това обърканото здравеопазване се дообърка от необмислени квазиреформи и накрая се окаже за хората още по-скъпо и още по-недостъпно.

Изнервен ли е Радев?

Доста. То е видно от напълно антилогичния начин, по който коментира протестите и техните организатори.

Протестът е форма на демократична реакция и трябва да бъде приеман като такъв, без това да предизвиква нещо като истерична реакция у управляващите.

В контекста на това – правилно ли е извеждането на действащи кметове с белезници по разследване на обществени поръчки?

То този въпрос опира до това: правилно ли е, когато не можем да дадем на населението хляб, да му дадем пасти?

Аз съм глупавка и не знам отговора на този въпрос.

В заключение ще кажа на бонките и ленчетата... не, не работя за Пеевски, така както не работех за Борисов, когато ви казах

/тогава/, че с ареста му е гигантска глупост.